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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-طلال الشعشاع
الرياض-ربيع
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-عبد الله جابر
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
( عدد التعليقات 15,879 )25 - بيتر
السلام تاريخ ميلادى10 محرم متى احتفل اليله ولا بكرى مختلفين على الموضوع وش الصح
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24 -2017-09-29 11:23:44
💟 يبخل البعض عليك بكلمات داعمة ترفعك خشية أن ترفعك فعلًا !!
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23 -2017-09-29 11:22:24
📚 البخل والحسد ، صفتان إن وجدت أي منهما في الشخص ، ففر منه فرارك من الأسد✏️
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22 -2017-09-29 11:19:44
🍀 صفاء النفس وسلامة القلب من الحقد و الحسد ، وحب الخير للناس ، والفرح بإشراقهم ونجاحهم ، هي أعظم رصيد لسعادة الدنيا وفلاح الآخرة🌼
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21 -2017-09-29 11:13:14
لا تنتقص من غيرك لمجرد أنهم يمتلكون مهارات لاتمتلكها. أو لأنك فشلت فيما برعوا فيه. جرب مجالا آخر تنجح فيه وطهّر قلبك من آفة الحسد🌺
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20 -2017-09-29 11:11:26
لو البعض يبدل كلمة ( يا حظّه ) ب ماشاءالله ،، كان صارت حياته اجمل مما هي عليه👌🏽
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19 -2017-09-29 11:09:56
🌷الحسد.. آفة تعتري النفس، فتحارب القناعة وتطرد الرضا من ثناياها.. تُنسي النعم وتجلب التعاسة لها🌷 فهنيئا لمن بات متمنياً زيادة الخير لأخيه.
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18 -2017-09-29 11:07:44
نظّف أرض قلبك من الأشجار الضارة الشائكة من الحسد والحقد والبغضاء✋️ و ازرع أزهار الحب و الرحمة و الإيمان .. 🌸🌻
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17 -2017-09-29 11:05:15
مهما تجيب إبداع وتحقق إنجاز أهل الحسد تقول لك شي عادي🥀لا تنفعل وتصير كبريت مع قاز خلك على ردات الافعال هـادي
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16 -2017-09-29 11:03:11
الحق على الصلاة ياولدي منصف بارك الله فيك ونفع بألمعيتك
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15 -2017-09-29 11:02:26
بعضهم يتابعك ينتظر منك العثرة لينقض عليك، والآخر يتابعك ليتعلم منك الحكمة والمعرفة..🍃🌿🌱
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( عدد التعليقات 23,000 )14 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
ت12,,,,بقية المعلقين ,,,,,راحو يصلون ,,,,,,ماهو مثلكي ,,,,لا تجب عليها صلاة الجماعه ولا الجمعه
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13 -2017-09-29 11:00:06
•نصيحة • ㅤ ㅤ ㅤ ⠀ ان بغيت تعــيش مرتاح الضـمير الحــسد و الحــقد لا يطري عليك🕊💙
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12 -2017-09-29 10:53:31
وين بقية المعلقين وينك حقاني وولد الشيوخ والجوفي والقناص والوافي وشيهانه وبقية المعلقات
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11 -2017-09-29 10:47:17
السعداء💕💕 🎼 هم الذين لا يعرف الحقد و الحسد طريقاً إلى قلوبهم ❤ فإن وقع شيء من ذلك اجتهدوا في مدافعته ورفضه 🎼
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10 -2017-09-29 10:44:01
آتركوآ آلحسد وتمنوآ لغيركم آلخير وآحسنوآ نوآياكم فعليهآ ترزقوون 👌🏻
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9 -2017-09-29 10:37:59
اللهم في صباح هذه الجمعة نسألك اللهم أن تشفي مرضانا وتعافي مبتلانا وتغفر لموتانا وأن تجعلنا من عبادك الصالحين. واحفظنا اللهم من كل ضر وشر..🌷
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( عدد التعليقات 9,022 )8 - المنتصر بالله
بشروني شيهانه هي طردت السواق ودي أسوق لها لين تصير درباويه محترفه 🐫🐪
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( عدد التعليقات 9,022 )7 - المنتصر بالله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله صباحكم بكل خير و بركه وعسسسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد 🌲🌱⚘🌷🌼🌻🌺🌹🏵💮🌸💐🍃🍂🍁🍀☘🌿🌾🌵🌴🌳
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6 -2017-09-29 10:29:24
هُناك أصدقاء يقفون معك دائماً عند المصائب .. وهُناك أصدقاء لا يجدون راحتهم إلا في وضعك دائماً في وسط المصائب🖤
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5 -2017-09-29 10:28:20
لاتجبر الناس بالدنيا على قربك يبقى لعمرك ثمن مهما تساهلته البعض تهتم له بـس ماهو يحبك والبعض يبدأ يحـبك لاتجاهلته...📝
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4 -2017-09-29 10:27:00
_____🌞 جمال الوجوه في الصباح أكثرها ابتسامة وليست أجملها خلقه.. يارب املئ قلوبنا سعادة لا تزول..❤️
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3 -2017-09-29 10:25:46
اللهم انّا نسألك هدوء آلنـفس وطمأنَينة آلقلبّ وإنشَـرآح آلصّدر وتوفيقاً يُرآفق خطآنا وسعادة تملأ قلوبنا💞
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2 -2017-09-29 10:24:23
🌻الابتسامه والتواضع والكلمة الطيبة هـي أجمل ما يتركـه الإنسان في قلوب الآخرين..صباح-الورد🎋🌹🎋
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1 -2017-09-29 10:20:52
.•. خذِ منْ ٱلحيٱھ ... ٱلشيء ٱلذيّ يسعدگ وبٱقيّ ٱلأمور ... أتُرگہٱ تأتي گمٱ گتبہٱ ٱلله لگ ،، صباح الورد 🌹
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