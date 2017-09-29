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شاهد.. جلسة تصوير جديدة للمتسابقات بـ «ملكة جمال مصر» 2018
صحيفة المرصد:كشفت صحيفة مصرية عن صورة لجلسة تصوير جديدة للمتسابقات بمسابقة ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة 2018.
يذكر أن المتسابقات خضعن للتدريب المستمر من خلال فعاليات المسابقة لتأهيلهم بدنيًا واكتساب خبرات، وهن: « رنا خالد، آية ماجد، علا محسن، رانين صالح، يارا وحيد، دنيا الأدور، مارسيل ظريف، ميرنا سيف النصر، سلمى الصبان، جنة عبد المنعم، رغدة صلاح، نوران محمد، جنة نوار، نادين أشرف خليفة، رانيا رضا».
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التعليقات
17 - المنصف2017-09-29 11:43:20
باعيني على جمالك يامصر
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16 - خلود2017-09-29 11:40:49
الى تعليق 4 : ياليت واتمنى ذلك قريب
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15 - الهمداني2017-09-29 11:40:44
4 - ❤️شووووووق❤️ 2017-09-29 11:00:45 اتمنى يكون عندنا مسابقة للجمال بالقريب العاجل {{والله شي طيب وممتاز ولا تتوقف على الاناث حتى الرجال تكون لهم مسابقة اجمل رجل من باب المساواه}}
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14 - الهمداني2017-09-29 11:38:22
يارب اسألك ان تحفظهم وتحميهم و تجعل كل من نظر لهم فداء لهم
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13 -2017-09-29 11:32:18
يارب سترك وعفوك ورضاك والجنة . استغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء والأموات الذين شهدوا لك بالوحدانية
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( عدد التعليقات 11,412 )12 - العنيد
تعليق 4// حسبنا الله فيك .. اللهم من اراد المسلمين بسو فاشغله بنفسه يارب االعالمين ...
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11 - يارب عفوك ورضاك والجنه2017-09-29 11:29:21
قال تعالى : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ..
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( عدد التعليقات 11,412 )10 - العنيد
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
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( عدد التعليقات 11,412 )9 - العنيد
صلوعلى من ولد يتيما وعاش كريما ومات عظيما. من لزم الصلاة على النبي كفي همّه و غُفر ذنبه،اللهُم صلِ وسلم على نبينا محمد . #صل الله عليه وسلم 🌹
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8 - الكل2017-09-29 11:26:44
ملكة جمال السعوديه ان شاء الله قادم في القريب العاجل المرءة السعوديه لا ينقصها شي ومتوقع تفوق جمال الكون كله
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7 - شاي عنابي2017-09-29 11:25:14
كلها سلعه مستهلكه
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6 - واضح جدا2017-09-29 11:05:26
اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعلنا من عبادك المتقين
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5 - السعودي2017-09-29 11:05:02
ههههههههههههههههه الله يجيب الجمال الحمدالله على نعمة العقل هذا جمال ولا بلاء يارب رحمتك ههههههههههههههههه كشربريعصيات لابسة ثياب هههههههههههههههههههههههه اسمحولي هذول طحيحيات بربرمصرههههههههه
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4 - ❤️شووووووق❤️2017-09-29 11:00:45
اتمنى يكون عندنا مسابقة للجمال بالقريب العاجل
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3 -2017-09-29 10:58:29
لا حول ولاقوة الا بالله اللهم اهد ضال المسلمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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2 -2017-09-29 10:51:51
اللهم أجعل هذا اليوم خيراً لنا مكفراً للخطايا فاتحاً للأرزاق مليئاً بالاجر أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الغافرين💐
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1 - كداد العرب2017-09-29 10:51:51
هذا حديث صحيح ، رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( صنفان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن الخ ...
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