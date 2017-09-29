شاهد.. جلسة تصوير جديدة للمتسابقات بـ «ملكة جمال مصر» 2018

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صحيفة المرصد:كشفت صحيفة مصرية عن صورة لجلسة تصوير جديدة للمتسابقات بمسابقة ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة 2018.

يذكر أن المتسابقات خضعن للتدريب المستمر من خلال فعاليات المسابقة لتأهيلهم بدنيًا واكتساب خبرات، وهن: « رنا خالد، آية ماجد، علا محسن، رانين صالح، يارا وحيد، دنيا الأدور، مارسيل ظريف، ميرنا سيف النصر، سلمى الصبان، جنة عبد المنعم، رغدة صلاح، نوران محمد، جنة نوار، نادين أشرف خليفة، رانيا رضا».

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