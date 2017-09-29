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بنص المادة 36 من قانون المرور.. تعرف على عقوبة المعتدين على عرض المرأة التي تقود السيارة

بنص المادة 36 من قانون المرور.. تعرف على عقوبة المعتدين على عرض المرأة التي تقود السيارة
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المرصد 95 4٬989 3 ساعات

صحيفة المرصد: حمى نظام المرور المرأة التي تقود المركبة وحفظ عرضها، بنص واضح ضد كل من يتعرض لها بالاعتداء على عرضها أو مالها، بالحرمان من الحصول على رخصه القيادة.

ونصت المادة 36 من نظام المرور على أن من موانع الحصول على رخصة القيادة العامة أو رخصة قيادة مركبات الأشغال العامة، أن يكون المتقدم للطلب قد سبق وصدر عليه حكم قضائيا لارتكابه جريمة اعتداء على العرض أو المال أو النفس أو تعاطيه للمخدرات أو صنعها أو تهريبها أو حيازتها.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

95 - عبده
2017-09-29 14:11:37
كل القرارات للحريم بس .. يعني ادورلي على كوكب ثاني
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94 - ابو فيصل الحبوب
2017-09-29 14:06:36
واذا تحرش فيها شخص ما عنده رخصه من الاصل.. اتمنى يكون في سجن وغرامه ماليه
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93 - سعوديه
2017-09-29 14:04:12
قلناها قبل رجالنا سواقه مانبي نسوق ليش أحط نفسي فمواقف انا في غنى عنها
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92 - نطالب نحن الشباب بحقوقنا
2017-09-29 13:57:00
طيب لو فرضنا العكس بنت تتحرش في شاب؟؟
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91 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-29 13:42:42
الان محلات الكوفي بيرتفع عليها الطلابات والزبائن بالهبل 2 قهوة نفرين فديته أنا 🏎🚙🤷🏼‍♀️💁🏿‍♂️☕️☕️
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90 - ...
2017-09-29 13:40:35
والخنبوقه اين موقعه هندة تصمخ قلبك
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89 - الازدي
2017-09-29 13:39:41
تعليق مخالف
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88 - شرشبيل
2017-09-29 13:32:12
عمران عساك تمسك الحبحبه حقك حبحب يسحب ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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87 - شرشبيل
2017-09-29 13:29:05
تخيل يسحبون رخصتك وحرمتك هي اللي توديك وتجيبك بروربلم ÷)
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86 - ابن الوطن🇸🇦🇸🇦🇸🇦
2017-09-29 13:28:29
اللهم ارزقني الشهاده ياكريم
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85 - شرشبيل
2017-09-29 13:24:54
83 - عمران ....يصكونهم بمخالفات واللي تقطع اشاره يسجونها لما تخيس بالتوقيف مثلنا سوا سوا ياسديق ههههههههههههههههههههههههه مدري عندي احساس المرور بيشتغل مخالفات علا هالمزز
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84 -
2017-09-29 13:18:12
كفو يافطومه ياليت كل البنات عاقلات زيك من زمان اتابع تعليقاتك الله يسعدك
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83 - عمران 😂
2017-09-29 13:16:56
شرشبيل عساك تمسك السنافر حقاتك هذا حدك 😂😂
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82 - فاضي
2017-09-29 13:15:06
هيام كيف نص عمرك يعني عمرك الحينه اربعين وباقي نصه يعني بتعيشين لثمانين ماتحسين انك متفائله شوي
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81 - فطوم
2017-09-29 13:12:34
انا مع العقوبات المشدده للمرأه والرجل ومانجحت الامارات والدول المتقدمه الا من صرامة العقوبات وتنفيذها وعدم وجود واسطات وحب خشوم
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80 - شرشبيل
2017-09-29 13:07:44
واللي تقطع اشاره حبس 24 ساعه واللي عمرها اصغر من 30 تاخذ مخالفه وسجن 24 ساعه
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79 - سعفان
2017-09-29 13:07:29
الظاهر المرور بينتشر بكل بقعه وبكل شارع تفتشيس رخصه واستماره خاصتن بعد ذه القرارات وبتطلع البلاوي الله يعين رحنا ملح
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78 - شرشبيل
2017-09-29 13:04:28
ياليت يكون فيه مخالفات مروريه للمتبرجات والمايعات يصكها بمخالفه ب5000 الاف ريال عشان تتحشم وتلبس زين
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77 - عمران 😂
2017-09-29 13:01:38
هيااام تبي تخربها اخر عمره
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76 - ...
2017-09-29 13:00:34
يغاله قطارات ابو دمن
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75 - ...
2017-09-29 12:59:15
انت تخوف قبيله
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74 - هام السحب
2017-09-29 12:59:03
وش هالعقوبه ما تكفي يفترض سجن وجلد بغض النظر تسوق او ما تسوق لابد من عقوبات منصوص عليها قانونيا مانبغا واحد يحكم بيوم والثاني،بعشر سنه ملينا من هالاحكام التي حسب مزاج القاضي
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73 - ...
2017-09-29 12:58:35
تعليق مخالف
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72 - ياسمين🌸
2017-09-29 12:58:28
يجيني شعور إن هذي البشاير عقوبة من ربي لكل واحد احتقر الأنثى على مدى دهور ونظر لها نظرة ناقصة وإنها درجة ثانية وهم للاسف عددهم كثير بالسعودية . وربي يعوضك خير يااختي هيام ت57
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71 - ...
2017-09-29 12:58:09
مدلجون يبغاله ابو دون مترجم انقلع هناك بأمراضك النفسيه عننا شوي يعلق شوي يسب ***
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70 -
2017-09-29 12:57:06
نحن في أخر الزمن . الكثير من الاسر تخاف على أبنائها من الخروج للشارع . فما بالك ببنت تقود في شارع بعيد عن العمران .
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69 - الى الهمداني
2017-09-29 12:55:29
بيض الله وجهك ووجيههم الي زيك عندهم ثقافه مو مدلجين الصحونجيه يقول سمعت وقالو ابن عقولهم شغلو امخاخاكم مثل الهمداني مو سمهت وقالو احد الثاقه جلسنا اربعين سنه وحنا يدلجون علينا***
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68 - ...
2017-09-29 12:54:32
ولا راح تشوف نصك ***ولا في الاحلام هياام ووع
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67 - ...
2017-09-29 12:53:58
بيسوق القروي ويبغى قطارات ابو دمنه
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66 - ابو علي
2017-09-29 12:52:48
فيه بعض الناس يقودون السيارة بدون رخصة اصلاً
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65 - يمني اصيل
2017-09-29 12:51:19
كفو والله اللهم من اراد نساء المسلمين بسؤا فا اشغله في نفسه احترمو نساكم ي ****احترم زوجتك امك اختك بنتك في حياتي ماشفت شعب عنده عنصريه للمرأة زيكم المشكلة تدعون انكم متديننون اين الدين الإسل
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64 - ...
2017-09-29 12:51:04
****ع نهايه العمر ي الله حسن الخاتمه
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63 - المتيم
2017-09-29 12:50:35
تعليق مخالف
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62 - ...
2017-09-29 12:49:45
الحين يبدأ ***ع اصوله
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61 - ...
2017-09-29 12:49:17
هيام ذكر متصحر
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60 - ياسمين🌸
2017-09-29 12:48:14
المفروض بعد يسحبون رخصة كل واحد يصور حرمة تسوق من قريب او بعيد أتمنى صوتي يوصل علشان يموت قهر طول عمره مايسوق وزوجته اللي محتقرها تسوق عنه 😂😂
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59 - ...
2017-09-29 12:46:59
هيام عسى ما هيام ذكر كتصحر ما فيه تبي سينما فاتحين فاتحين جري بس اللهم لاشماته
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58 - ...
2017-09-29 12:46:06
تعليق مخالف
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57 - هيام
2017-09-29 12:43:06
راح نص عمري بدون زواج ماجاني الكفو وماظنتي انه موجود على وجه الارض ولا لقيت من يسفرني بره السعوديه وكمان تبغوا تروحوا النص الباقي من عمري في بلدي بدون ترفيه لأ والله نبغى نسوق نبغى سينما نبغى قطارات
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56 -
2017-09-29 12:42:42
هذا في الظام القديم للمرور الان في الطريق جاي عقوبات مغلضه ومشدده للتحرش حتى لو كان لفظيا ..
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55 - ٨٨ لمحمد الشهري
2017-09-29 12:40:41
مراااااهق
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54 - ...
2017-09-29 12:39:08
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 - .....
2017-09-29 12:38:09
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - ...
2017-09-29 12:37:58
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - ...
2017-09-29 12:36:55
شفت القرار ي توكل ع الله الرخصه والسياره كله وحتىىلوىمارطلعت رخصه وشربت سياره بسوق واي واحد يتعرضني بثور فيه بالرصاص هيه
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50 - فطوم
2017-09-29 12:36:03
ت29 انت ***😂😂😂 بيني وبينك هذا المفروض
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49 - ....
2017-09-29 12:35:58
الي معها سلاح تسوق ولي مامعها انصحها تريح نفسها مايفيدك غير السلاح تحمي نفسك اللنظام يطبق بعد وليس قبل مايفيد
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
48 - ...
2017-09-29 12:35:18
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 -
2017-09-29 12:34:56
لن تسويقي
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
46 - ...
2017-09-29 12:34:42
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - ...
2017-09-29 12:33:17
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - ....
2017-09-29 12:32:47
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - ...
2017-09-29 12:32:31
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 - ...
2017-09-29 12:30:57
رجال ****فوق اكتافك كيف حرمه بالله بتغتصبك وشلون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - المتيم
2017-09-29 12:30:36
يا ما ا كثر عقوباتكم ومخالفاتكم على هالرجل المسكين المشكله ما يدافع عن هالوطن الا هالرجل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
40 - مطبل
2017-09-29 12:28:56
العقوبات لسه جايه اتمنى تطبق العقوبات عالكل سواء للمراءه او الرجل ومحاسبتهم بالعدل والاحكام اللي تضمن حق الطرفين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
39 - ...
2017-09-29 12:25:50
مره خفنا من العقوبات ي الله صدق بلا
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
38 - ...
2017-09-29 12:25:25
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - ...
2017-09-29 12:24:45
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
36 - المتيم
2017-09-29 12:24:45
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
35 - ابومحمد
2017-09-29 12:24:31
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
34 - ...
2017-09-29 12:24:06
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
33 - ...
2017-09-29 12:23:26
***ماهي عندنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - ...
2017-09-29 12:23:03
ولا راح تمشي بالأيام الجايه الا بالسلاح
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
31 - ...
2017-09-29 12:22:07
ولا فيه بنت أصل بتركب مع **** صراحتنا
لا يعجبني(3) اعجبني(9)
30 - ...
2017-09-29 12:21:36
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
29 - قول
2017-09-29 12:20:38
العقوبه الرادعة هي مصادرة سيارة المعتدي و ان كان موظف يفصل من والوظيفه بلا حقوق و يغرب عن منطقته سنه يوميآ يوقع في قسم الشرطة وان كان طالب يحرم من الدراسه عامين و يغرب خارج منطقته عام لان تجد متحرش
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28 - ...
2017-09-29 12:20:05
ولا هي رايحه ***بعمرها في السينما وفي ***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
27 - ...
2017-09-29 12:19:36
الدين واضح وصريح لو تعرف الدين انت وأشكالك ما تركب الحرمه مع غريب لا يخلون رجل بامراه هذا الشي الاهم الذكور قام. بتدوراهم ما احتجنا ****الدين واضخ وصريخ ما بتروح ***بتروح عملها بتروح تقضي غرضها ق
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26 - ...
2017-09-29 12:17:18
اي،واحد يعترضك ثوري فيه الله لا يرحمه تيس اربد ماهو متربي
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25 - الهمداني
2017-09-29 12:17:01
13 - مهم,,اقري سورة الاحزاب كاملة{{يانساء النبي لستن كأحد من النساء}}الاية وقرن في بيوتكن سبقتها يانساء النبي يعني المقصود هم نساء النبي وليس مثلهم احد, ناس تتفلسف في الدين والدين واضح وصريح
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24 - ...
2017-09-29 12:15:54
كأنهم راضين ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - عبدالرحمن
2017-09-29 12:15:47
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - ...
2017-09-29 12:15:19
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
21 - ...
2017-09-29 12:14:35
تعبو اعمارهم بنص الماده 36 ي الله خفنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - 123
2017-09-29 12:14:32
لماذا لاتكون هناك مترو وباصات ووسائل تنقل حديثه لكي يتم معالجة قيادة المرأة وحفظ لحقوقهن من الفتن
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
19 - ...
2017-09-29 12:13:20
عقوبات مره خوفتنا ي الله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
18 - ...
2017-09-29 12:12:52
يقدر يسافر برا ويسوق في اس دوله خليجيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - ...
2017-09-29 12:12:26
البنات نصائح من جيبي ل تشترين او يكون معاك سلاح مرخص ي تنزلي بثوب وشماغ ووتلطمي وانتهينا السلاح مهم
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
16 - عبدالرحمن
2017-09-29 12:11:22
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
15 - مهم1
2017-09-29 12:09:34
ماذا لوكان بيننا رسول الله صل الله عليه وسلم اللهم احشرنا في زمرة نبيك واسقنا من حوضه ونعوذبك من مضلات الفتن بلد الاسلام ونريد للمرأة الحرية الكاملة
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
14 - الهمداني
2017-09-29 12:09:17
انا معجب بالشغلة كلها حلو ان البنات يستغنون عن السواق وتصير لهم حريتهم وخصوصيتهم والناس احرار مالنا دخل في احد بس في شغلة هي اللي مو مريحتني وهي الزحمة ياهي بتصير الشوارع زحمة خاصة الصبح ونهاية الدوام
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
13 - مهم
2017-09-29 12:05:51
(وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ....) مااجمل كلام الله
لا يعجبني(19) اعجبني(26)
12 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-29 12:03:43
أسف أقصد تعليق رقم 2 هههههه كاتب رقم عمره فى السواقه .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
11 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-29 12:01:28
سؤال هو فيه أحلى وأجمل أنك تتصبح وتكحل عيونك بذيك الوجهة اللي يفتح النفس للفطور من الصبح عند الاشاراة وذلك الميكب والظلال وروج والمسكرة والعطر الفواح هل فيه أحلى من كذا ولا تبغي تتصبح على وجهة مقلوب
لا يعجبني(9) اعجبني(14)
10 -
2017-09-29 11:56:06
قرار سليم وبالتوفيق للنساء ادمعت عيني طول السنين الاخونجيه هضمو حقوقهم
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
9 - ❤️شووووووق❤️
2017-09-29 11:55:45
عقوبات ناعمة نريد فقع عين ما يتحرش بأي انثى
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
8 - الهمداني
2017-09-29 11:53:27
2 - صهلله 2017-09-29 11:45:36 لي 45 سنه أسوق وطوال هالسنين ماحد سأل عن الرخصه إلا مره أو مرتين{{{افهم من هذا عمرك الان فوق الستين وخرها . اسمك ,, صهلله ,, }}} استغفر الله العظيم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 - نيدو
2017-09-29 11:52:29
نريد العقوبه القتل .. غير كذا مايكفينا
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
6 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-29 11:51:24
تعليق 45 أنته داهيه فى الفكر الله يسعدك تصدق كل كلامك بغيت أطرحه وسبقتني نعم .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - الصريح
2017-09-29 11:51:10
هذا لا يكفي ولا يفيد النساء . نص السائقين يسوقون بدون رخصة . أعرف شخص يقود سيارته منذ عشرين عاما في الرياض يقول : أقسم بالله لم يطلب من رجل مرور رخصة قيادة منذ عشرين عاما .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 - ٨٨
2017-09-29 11:51:00
والي تتعدا على عرض الرجل طيب وتتحرش فيه وش عقوبتها
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
3 - الهمداني
2017-09-29 11:50:36
اهم شي اذا ساقوا يكتفون بالحجاب الشرعي ولا يستخدموا النقاب والبرقع لانه ممكن يعوق حركة الراس والرقبة اثناء القيادة والمهم السلامة قبل كل شي
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
2 - صهلله
2017-09-29 11:45:36
لي 45 سنه أسوق وطوال هالسنين ماحد سأل عن الرخصه إلا مره أو مرتين ... تصدرون قوانين ولاتطبقونها ... والأجانب شغالين دعمره بقرنبعاتهم ولاعمر حد وقفهم وقال فين الرخصه
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
1 - بنت الجنوب
2017-09-29 11:43:52
لا تعليق
لا يعجبني(2) اعجبني(1)

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