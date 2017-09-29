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بنص المادة 36 من قانون المرور.. تعرف على عقوبة المعتدين على عرض المرأة التي تقود السيارة
صحيفة المرصد: حمى نظام المرور المرأة التي تقود المركبة وحفظ عرضها، بنص واضح ضد كل من يتعرض لها بالاعتداء على عرضها أو مالها، بالحرمان من الحصول على رخصه القيادة.
ونصت المادة 36 من نظام المرور على أن من موانع الحصول على رخصة القيادة العامة أو رخصة قيادة مركبات الأشغال العامة، أن يكون المتقدم للطلب قد سبق وصدر عليه حكم قضائيا لارتكابه جريمة اعتداء على العرض أو المال أو النفس أو تعاطيه للمخدرات أو صنعها أو تهريبها أو حيازتها.
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التعليقات
95 - عبده2017-09-29 14:11:37
كل القرارات للحريم بس .. يعني ادورلي على كوكب ثاني
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94 - ابو فيصل الحبوب2017-09-29 14:06:36
واذا تحرش فيها شخص ما عنده رخصه من الاصل.. اتمنى يكون في سجن وغرامه ماليه
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93 - سعوديه2017-09-29 14:04:12
قلناها قبل رجالنا سواقه مانبي نسوق ليش أحط نفسي فمواقف انا في غنى عنها
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92 - نطالب نحن الشباب بحقوقنا2017-09-29 13:57:00
طيب لو فرضنا العكس بنت تتحرش في شاب؟؟
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91 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-29 13:42:42
الان محلات الكوفي بيرتفع عليها الطلابات والزبائن بالهبل 2 قهوة نفرين فديته أنا 🏎🚙🤷🏼♀️💁🏿♂️☕️☕️
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90 - ...2017-09-29 13:40:35
والخنبوقه اين موقعه هندة تصمخ قلبك
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89 - الازدي2017-09-29 13:39:41
تعليق مخالف
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88 - شرشبيل2017-09-29 13:32:12
عمران عساك تمسك الحبحبه حقك حبحب يسحب ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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87 - شرشبيل2017-09-29 13:29:05
تخيل يسحبون رخصتك وحرمتك هي اللي توديك وتجيبك بروربلم ÷)
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86 - ابن الوطن🇸🇦🇸🇦🇸🇦2017-09-29 13:28:29
اللهم ارزقني الشهاده ياكريم
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85 - شرشبيل2017-09-29 13:24:54
83 - عمران ....يصكونهم بمخالفات واللي تقطع اشاره يسجونها لما تخيس بالتوقيف مثلنا سوا سوا ياسديق ههههههههههههههههههههههههه مدري عندي احساس المرور بيشتغل مخالفات علا هالمزز
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84 -2017-09-29 13:18:12
كفو يافطومه ياليت كل البنات عاقلات زيك من زمان اتابع تعليقاتك الله يسعدك
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83 - عمران 😂2017-09-29 13:16:56
شرشبيل عساك تمسك السنافر حقاتك هذا حدك 😂😂
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82 - فاضي2017-09-29 13:15:06
هيام كيف نص عمرك يعني عمرك الحينه اربعين وباقي نصه يعني بتعيشين لثمانين ماتحسين انك متفائله شوي
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81 - فطوم2017-09-29 13:12:34
انا مع العقوبات المشدده للمرأه والرجل ومانجحت الامارات والدول المتقدمه الا من صرامة العقوبات وتنفيذها وعدم وجود واسطات وحب خشوم
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80 - شرشبيل2017-09-29 13:07:44
واللي تقطع اشاره حبس 24 ساعه واللي عمرها اصغر من 30 تاخذ مخالفه وسجن 24 ساعه
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79 - سعفان2017-09-29 13:07:29
الظاهر المرور بينتشر بكل بقعه وبكل شارع تفتشيس رخصه واستماره خاصتن بعد ذه القرارات وبتطلع البلاوي الله يعين رحنا ملح
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78 - شرشبيل2017-09-29 13:04:28
ياليت يكون فيه مخالفات مروريه للمتبرجات والمايعات يصكها بمخالفه ب5000 الاف ريال عشان تتحشم وتلبس زين
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77 - عمران 😂2017-09-29 13:01:38
هيااام تبي تخربها اخر عمره
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76 - ...2017-09-29 13:00:34
يغاله قطارات ابو دمن
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75 - ...2017-09-29 12:59:15
انت تخوف قبيله
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74 - هام السحب2017-09-29 12:59:03
وش هالعقوبه ما تكفي يفترض سجن وجلد بغض النظر تسوق او ما تسوق لابد من عقوبات منصوص عليها قانونيا مانبغا واحد يحكم بيوم والثاني،بعشر سنه ملينا من هالاحكام التي حسب مزاج القاضي
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73 - ...2017-09-29 12:58:35
تعليق مخالف
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72 - ياسمين🌸2017-09-29 12:58:28
يجيني شعور إن هذي البشاير عقوبة من ربي لكل واحد احتقر الأنثى على مدى دهور ونظر لها نظرة ناقصة وإنها درجة ثانية وهم للاسف عددهم كثير بالسعودية . وربي يعوضك خير يااختي هيام ت57
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71 - ...2017-09-29 12:58:09
مدلجون يبغاله ابو دون مترجم انقلع هناك بأمراضك النفسيه عننا شوي يعلق شوي يسب ***
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70 -2017-09-29 12:57:06
نحن في أخر الزمن . الكثير من الاسر تخاف على أبنائها من الخروج للشارع . فما بالك ببنت تقود في شارع بعيد عن العمران .
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69 - الى الهمداني2017-09-29 12:55:29
بيض الله وجهك ووجيههم الي زيك عندهم ثقافه مو مدلجين الصحونجيه يقول سمعت وقالو ابن عقولهم شغلو امخاخاكم مثل الهمداني مو سمهت وقالو احد الثاقه جلسنا اربعين سنه وحنا يدلجون علينا***
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68 - ...2017-09-29 12:54:32
ولا راح تشوف نصك ***ولا في الاحلام هياام ووع
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67 - ...2017-09-29 12:53:58
بيسوق القروي ويبغى قطارات ابو دمنه
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66 - ابو علي2017-09-29 12:52:48
فيه بعض الناس يقودون السيارة بدون رخصة اصلاً
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65 - يمني اصيل2017-09-29 12:51:19
كفو والله اللهم من اراد نساء المسلمين بسؤا فا اشغله في نفسه احترمو نساكم ي ****احترم زوجتك امك اختك بنتك في حياتي ماشفت شعب عنده عنصريه للمرأة زيكم المشكلة تدعون انكم متديننون اين الدين الإسل
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64 - ...2017-09-29 12:51:04
****ع نهايه العمر ي الله حسن الخاتمه
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63 - المتيم2017-09-29 12:50:35
تعليق مخالف
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62 - ...2017-09-29 12:49:45
الحين يبدأ ***ع اصوله
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61 - ...2017-09-29 12:49:17
هيام ذكر متصحر
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60 - ياسمين🌸2017-09-29 12:48:14
المفروض بعد يسحبون رخصة كل واحد يصور حرمة تسوق من قريب او بعيد أتمنى صوتي يوصل علشان يموت قهر طول عمره مايسوق وزوجته اللي محتقرها تسوق عنه 😂😂
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59 - ...2017-09-29 12:46:59
هيام عسى ما هيام ذكر كتصحر ما فيه تبي سينما فاتحين فاتحين جري بس اللهم لاشماته
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58 - ...2017-09-29 12:46:06
تعليق مخالف
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57 - هيام2017-09-29 12:43:06
راح نص عمري بدون زواج ماجاني الكفو وماظنتي انه موجود على وجه الارض ولا لقيت من يسفرني بره السعوديه وكمان تبغوا تروحوا النص الباقي من عمري في بلدي بدون ترفيه لأ والله نبغى نسوق نبغى سينما نبغى قطارات
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56 -2017-09-29 12:42:42
هذا في الظام القديم للمرور الان في الطريق جاي عقوبات مغلضه ومشدده للتحرش حتى لو كان لفظيا ..
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55 - ٨٨ لمحمد الشهري2017-09-29 12:40:41
مراااااهق
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54 - ...2017-09-29 12:39:08
تعليق مخالف
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53 - .....2017-09-29 12:38:09
تعليق مخالف
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52 - ...2017-09-29 12:37:58
تعليق مخالف
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51 - ...2017-09-29 12:36:55
شفت القرار ي توكل ع الله الرخصه والسياره كله وحتىىلوىمارطلعت رخصه وشربت سياره بسوق واي واحد يتعرضني بثور فيه بالرصاص هيه
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50 - فطوم2017-09-29 12:36:03
ت29 انت ***😂😂😂 بيني وبينك هذا المفروض
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49 - ....2017-09-29 12:35:58
الي معها سلاح تسوق ولي مامعها انصحها تريح نفسها مايفيدك غير السلاح تحمي نفسك اللنظام يطبق بعد وليس قبل مايفيد
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48 - ...2017-09-29 12:35:18
تعليق مخالف
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47 -2017-09-29 12:34:56
لن تسويقي
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46 - ...2017-09-29 12:34:42
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - ...2017-09-29 12:33:17
تعليق مخالف
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44 - ....2017-09-29 12:32:47
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - ...2017-09-29 12:32:31
تعليق مخالف
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42 - ...2017-09-29 12:30:57
رجال ****فوق اكتافك كيف حرمه بالله بتغتصبك وشلون
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41 - المتيم2017-09-29 12:30:36
يا ما ا كثر عقوباتكم ومخالفاتكم على هالرجل المسكين المشكله ما يدافع عن هالوطن الا هالرجل
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40 - مطبل2017-09-29 12:28:56
العقوبات لسه جايه اتمنى تطبق العقوبات عالكل سواء للمراءه او الرجل ومحاسبتهم بالعدل والاحكام اللي تضمن حق الطرفين
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39 - ...2017-09-29 12:25:50
مره خفنا من العقوبات ي الله صدق بلا
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38 - ...2017-09-29 12:25:25
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - ...2017-09-29 12:24:45
تعليق مخالف
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36 - المتيم2017-09-29 12:24:45
تعليق مخالف
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35 - ابومحمد2017-09-29 12:24:31
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
34 - ...2017-09-29 12:24:06
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
33 - ...2017-09-29 12:23:26
***ماهي عندنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - ...2017-09-29 12:23:03
ولا راح تمشي بالأيام الجايه الا بالسلاح
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31 - ...2017-09-29 12:22:07
ولا فيه بنت أصل بتركب مع **** صراحتنا
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30 - ...2017-09-29 12:21:36
تعليق مخالف
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29 - قول2017-09-29 12:20:38
العقوبه الرادعة هي مصادرة سيارة المعتدي و ان كان موظف يفصل من والوظيفه بلا حقوق و يغرب عن منطقته سنه يوميآ يوقع في قسم الشرطة وان كان طالب يحرم من الدراسه عامين و يغرب خارج منطقته عام لان تجد متحرش
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28 - ...2017-09-29 12:20:05
ولا هي رايحه ***بعمرها في السينما وفي ***
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27 - ...2017-09-29 12:19:36
الدين واضح وصريح لو تعرف الدين انت وأشكالك ما تركب الحرمه مع غريب لا يخلون رجل بامراه هذا الشي الاهم الذكور قام. بتدوراهم ما احتجنا ****الدين واضخ وصريخ ما بتروح ***بتروح عملها بتروح تقضي غرضها ق
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26 - ...2017-09-29 12:17:18
اي،واحد يعترضك ثوري فيه الله لا يرحمه تيس اربد ماهو متربي
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25 - الهمداني2017-09-29 12:17:01
13 - مهم,,اقري سورة الاحزاب كاملة{{يانساء النبي لستن كأحد من النساء}}الاية وقرن في بيوتكن سبقتها يانساء النبي يعني المقصود هم نساء النبي وليس مثلهم احد, ناس تتفلسف في الدين والدين واضح وصريح
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24 - ...2017-09-29 12:15:54
كأنهم راضين ****
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23 - عبدالرحمن2017-09-29 12:15:47
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - ...2017-09-29 12:15:19
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
21 - ...2017-09-29 12:14:35
تعبو اعمارهم بنص الماده 36 ي الله خفنا
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20 - 1232017-09-29 12:14:32
لماذا لاتكون هناك مترو وباصات ووسائل تنقل حديثه لكي يتم معالجة قيادة المرأة وحفظ لحقوقهن من الفتن
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19 - ...2017-09-29 12:13:20
عقوبات مره خوفتنا ي الله
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18 - ...2017-09-29 12:12:52
يقدر يسافر برا ويسوق في اس دوله خليجيه
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17 - ...2017-09-29 12:12:26
البنات نصائح من جيبي ل تشترين او يكون معاك سلاح مرخص ي تنزلي بثوب وشماغ ووتلطمي وانتهينا السلاح مهم
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16 - عبدالرحمن2017-09-29 12:11:22
تعليق مخالف
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15 - مهم12017-09-29 12:09:34
ماذا لوكان بيننا رسول الله صل الله عليه وسلم اللهم احشرنا في زمرة نبيك واسقنا من حوضه ونعوذبك من مضلات الفتن بلد الاسلام ونريد للمرأة الحرية الكاملة
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
14 - الهمداني2017-09-29 12:09:17
انا معجب بالشغلة كلها حلو ان البنات يستغنون عن السواق وتصير لهم حريتهم وخصوصيتهم والناس احرار مالنا دخل في احد بس في شغلة هي اللي مو مريحتني وهي الزحمة ياهي بتصير الشوارع زحمة خاصة الصبح ونهاية الدوام
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
13 - مهم2017-09-29 12:05:51
(وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ....) مااجمل كلام الله
لا يعجبني(19) اعجبني(26)
12 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-29 12:03:43
أسف أقصد تعليق رقم 2 هههههه كاتب رقم عمره فى السواقه .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
11 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-29 12:01:28
سؤال هو فيه أحلى وأجمل أنك تتصبح وتكحل عيونك بذيك الوجهة اللي يفتح النفس للفطور من الصبح عند الاشاراة وذلك الميكب والظلال وروج والمسكرة والعطر الفواح هل فيه أحلى من كذا ولا تبغي تتصبح على وجهة مقلوب
لا يعجبني(9) اعجبني(14)
10 -2017-09-29 11:56:06
قرار سليم وبالتوفيق للنساء ادمعت عيني طول السنين الاخونجيه هضمو حقوقهم
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
9 - ❤️شووووووق❤️2017-09-29 11:55:45
عقوبات ناعمة نريد فقع عين ما يتحرش بأي انثى
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8 - الهمداني2017-09-29 11:53:27
2 - صهلله 2017-09-29 11:45:36 لي 45 سنه أسوق وطوال هالسنين ماحد سأل عن الرخصه إلا مره أو مرتين{{{افهم من هذا عمرك الان فوق الستين وخرها . اسمك ,, صهلله ,, }}} استغفر الله العظيم
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7 - نيدو2017-09-29 11:52:29
نريد العقوبه القتل .. غير كذا مايكفينا
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6 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-29 11:51:24
تعليق 45 أنته داهيه فى الفكر الله يسعدك تصدق كل كلامك بغيت أطرحه وسبقتني نعم .
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5 - الصريح2017-09-29 11:51:10
هذا لا يكفي ولا يفيد النساء . نص السائقين يسوقون بدون رخصة . أعرف شخص يقود سيارته منذ عشرين عاما في الرياض يقول : أقسم بالله لم يطلب من رجل مرور رخصة قيادة منذ عشرين عاما .
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4 - ٨٨2017-09-29 11:51:00
والي تتعدا على عرض الرجل طيب وتتحرش فيه وش عقوبتها
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3 - الهمداني2017-09-29 11:50:36
اهم شي اذا ساقوا يكتفون بالحجاب الشرعي ولا يستخدموا النقاب والبرقع لانه ممكن يعوق حركة الراس والرقبة اثناء القيادة والمهم السلامة قبل كل شي
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2 - صهلله2017-09-29 11:45:36
لي 45 سنه أسوق وطوال هالسنين ماحد سأل عن الرخصه إلا مره أو مرتين ... تصدرون قوانين ولاتطبقونها ... والأجانب شغالين دعمره بقرنبعاتهم ولاعمر حد وقفهم وقال فين الرخصه
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1 - بنت الجنوب2017-09-29 11:43:52
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آخر تعليق
بواسطة : عبده
كل القرارات للحريم بس .. يعني ادورلي على كوكب ثاني...
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عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطانالمرصد 0 2٬327 5 أيام
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقطالمرصد 8 7٬812 أسبوع واحد
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصورالمرصد 20 15٬049 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئةالمرصد 12 1٬516 16 ساعة
تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعامالمرصد 15 3٬928 يوم واحد
أخبار مناسبات
بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنيةواس 6 4٬016 يوم واحد
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسمالمرصد 69 10٬182 4 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبالالمرصد 10 3٬256 6 أيام
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورةالمرصد 16 2٬699 7 أيام
الاخيرة
خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوكالمرصد 29 4٬797 11 ساعة
مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباًالمرصد 77 3٬838 يوم واحد
بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!المرصد 23 11٬532 يومين
“تويتر” يضاعف عدد حروف التغريدات بثلاث لغاتCNN 2 1٬759 يومين
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