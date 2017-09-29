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علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل
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سكاي نيوز 13 962 3 ساعات

صحيفة المرصد-سكاي نيوز:أثبت العلماء مجددا عبر أدلة جديدة أن عمر الإنسان على الأرض أقدم مما تقرر سابقا عبر دراسات، كان آخرها في المغرب.

وحسب مجلة العلوم التي نشرت البحث الجديد، استخدم العلماء الحامض النووي المستخرج من سبع حفريات من جنوب أفريقيا تعود في قدمها إلى ما يتراوح بين 300 إلى ألفي عام، وقارنوها بمواد جينية قديمة وحديثة.

وهذه المرة الثانية خلال العام الجاري يورد العلماء أدلة على أن النوع الإنساني أقدم مما كان يعتقد من قبل.

وحسب أسوتشيدبرس، تقول دراسة للحامض النووي القديم من أفريقيا أن نوع “هومو سابينز” يرجع إلى 260 إلى 350 ألف عام على الأقل. وهذا يتماشى مع تقرير نشر في يونيو بشأن حفريات من المغرب تشير إلى أن النوع البشري برز منذ نحو 300 ألف عام.

وقبل ذلك كانت أقدم حفريات واضحة من الجنس البشري تقل قليلا عن 200 ألف سنة وكانت من أثيوبيا.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

13 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-29 13:44:21
نظريات تتغير مع المستجدات وتذهب للافضل والاكثر واقعية .. وهي اقرب للحقيقة بالأدلة من اي شيء آخر .. فعلم البيولوجيا ينسف امور يعتقد بها الكثيرين نصا بدون دليل علمي ..
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12 - البرنس
2017-09-29 13:41:40
الانسان في الأرض حليفه يعني في مخلوق عايش قبله على الارض
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11 - ررر
2017-09-29 13:21:15
طيب انتم ليه مشغلين اقدم او لا والله عالم مهلوسه .
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10 - جامح
2017-09-29 13:19:02
انتو أول اعطونا الدليل انكم طلعتو القمر . بعدين نتفاهم في الأمور الثانيه !
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9 -
2017-09-29 13:02:11
لدى أسرتي وثيقه خلفها لنا أجدادنا حيث أنها عمرهاتقريبا3000 عام تثبت أننا من من سلاله الانسان من جبل أرحود .
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8 - وطني الحبيب
2017-09-29 12:55:42
الكهنوت الديني المرتزقة لا يؤمنون بلعلم الحديث والتطور والتكنولجيا وعلوم الفضاء لان ليس له دخل مادي غير ذلك الضحك على العوام فقط نعم انها عاصفه حزم على الدواعش
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7 - المنصف
2017-09-29 12:28:18
عمر الانسان في الارض عشرة الاف سنة فقط
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6 - الصريح
2017-09-29 11:47:54
العلم سوف يقضي على الخرافة ويقلل مكانة وسلطة الكهنة والأديان في العالم .
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5 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-29 11:37:34
عاجزين نعرف هوية فِرعَوْنَ
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4 -
2017-09-29 11:34:44
سبحان الله العظيم
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3 - المااااضي
2017-09-29 11:30:22
كل دراسة حديثة تثبت صحة نظرية داروين.
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2 - العويد
2017-09-29 11:28:00
وما اوتيتم من العلم الا قليلا
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1 - الهمداني
2017-09-29 11:26:05
العلم الدين واعني الاديان السماوية تقول او تشير ان عمر الانسان لا يزيد عن 6000 سنة وسلموا لهذا الامر وبعد اكتشاف اقدم جثة ان عمرها يصل لسنين اكبر بكثير قالوا انه هناك انسان اول وانسان ثاني ههههههههه
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آخر تعليق
بواسطة : عبده

كل القرارات للحريم بس .. يعني ادورلي على كوكب ثاني...
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