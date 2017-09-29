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بعدما كان من المقرر ايداعها مع راتب محرم..قرار جديد من وزارتي “الصحة” و”التعليم”بخصوص صرف العلاوة!

بعدما كان من المقرر ايداعها مع راتب محرم..قرار جديد من وزارتي “الصحة” و”التعليم”بخصوص صرف العلاوة!
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المرصد 67 7٬333 2 ساعتين

صحيفة المرصد: قررت وزارة الصحة تعليق صرف العلاوة السنوية لعام 1439هـ لمنسوبيها، بعدما كان من المقرر إيداعها مع راتب شهر محرم الجاري، دون أن تحدد موعداً جديداً للصرف.

وتوقعت مصادر أن يتم الصرف مع راتب شهر صفر القادم، مبينة أن سبب تراجع الوزارة يأتي بسبب بعض الإجراءات المالية، وفقًا لـ “عكاظ”.

الجدير بالاشارة أن الوزارة أكدت في تعميم سابق أن الصرف سيكون مع راتب شهر محرم الجاري.

من جهة أخرى، قالت المصادر أنه لا تزال مسيرات رواتب منسوبي وزارة التعليم في الانتظار ولم تعتمد إدارات التعليم إضافة صرف العلاوة السنوية معها، رغم تأكيدات وزارة التعليم استحقاق الموظفين والمستخدمين والعاملين على بند الأجور وشاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف التعليمية في التعليم العالي بوزارة التعليم للعلاوة السنوية اعتبارا من 1/1/1439هـ، التي في ضوئها يتم نقلهم إلى الدرجة التالية المثبتين عليها وفق سلم الرواتب.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

67 - التال
2017-09-29 14:10:10
تعليق مخالف
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66 - اسماء
2017-09-29 14:07:11
اخر شي فكرو فيه انكم تبهذلون الموظفين اكثرهم بيوت بالايجار ولايملكون حتى اراضي منحه مالهم الا هالراتب العلاوه تعني لهم الكثير
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65 - مجرة التبانة
2017-09-29 14:07:07
حنا ندفع دمائنا دفاع عن الوطن دعكم من العلاوة...لكن احترموا عقولنا عند سحبها تم في ثواني ماسمعنا اجراءات وخرابيط ..يفترض الاعادة بنفس آلية السحب النظام واحد.
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64 - ااااااا
2017-09-29 14:05:49
تعليق مخالف
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63 - غدا السبت العاشر من محرم // نجى الله فيه موسى // صيامه يكفر ذنوب سنة الا الكبائر
2017-09-29 14:04:50
اللهم فرج هم المهمومين // ونفس كرب المكروبين// وأقض الدين عن المدينين // وشفي كل مريض وقضى حاجة كل صاحب حاجة
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62 - عــــــهــــــــــود
2017-09-29 14:03:28
تعليق مخالف
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61 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-29 14:02:22
هههههههههههههههههههه
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60 - التقاعد التقاعد التقاعد
2017-09-29 14:01:05
التقاعد التقاعد
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59 - إبراهيم
2017-09-29 13:58:35
تعليق مخالف
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58 -
2017-09-29 13:54:04
لاناقة ولاجمل للادارات في العلاوة .بل المرجع وزارة المالية علشان كذا لم يبت في امرها
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57 - موظف
2017-09-29 13:53:04
الرواتب عاليه والخير كثير بفضل الله ثم حكومتنا الرشيده نتحمل شهور وسنين والان وقت ظهور المعادن الاصيله والوقوف بجنب حكومتنا وقت الشده وبلاش من الطمع
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56 -
2017-09-29 13:52:52
لاناقة ولاجمل للادارات في العلاوة .بل المرجع وزارة المالية علشان كذا لم يبت في امرها
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55 - عابد سالم
2017-09-29 13:52:36
مشكلتنا ليست في حكامنا ولكن في مواطنين مثلنا يضيقون على اخوانهم، والله ان الملك وولي العهد ماقصروا أمروا بصرفها، لكن المصيبة في موظفين ووزراء متقاعسين وهم يعلمون ان بعض الناس في حاجة الى الريال ..
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54 - مريبض المريبض
2017-09-29 13:51:49
تعليق رقم 27 شفاك الله *****
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53 - صدقة جارية
2017-09-29 13:49:02
تعليق رقم ٢٧ انت **** لاكثرالله من شاكلتكم هذة دوله اعزها الله بالأسلام منذ بزوغ فجرالاسلام وحماها الله بهذا البلد الامين واعزها الله بملوكنا الافاضل ووفق ملكنا سلمان للخيروالنماء
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52 - مريبض المريبض
2017-09-29 13:48:13
الإ العلاوه وراتبنا ترى والله عيب اللي يصير ولو الوطن في حاجه والله فداه المال والحال لكن الحمد لله البلد بخير وفي خير والدليل الصرف على ملفي المورقي ومزاين البلد والصقور وهئية الترفيه وميزانتها
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51 - مفسر أحلام
2017-09-29 13:47:45
تعليق مخالف
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50 - مواطن سعودي✨✨
2017-09-29 13:47:08
إلي جالسين يهايطون ويقولون ماله داعي علاوة وفاهمين الوطنيه غلط اسال الله ان يذيقكم الحاجه وقيمة الريال واضح ان ارصدتكم ملينه ودراهمكم كيثر فحستدتوا الضعوف على العلاوه قال ايش مبلغ بسيط ماله قيمه وجع
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49 - متابع٣٦
2017-09-29 13:46:00
ماندري مين السبب في هذا الوضع المربك للموظفين بس الاكيد انه تصرف غير مبرر ومن دون تفكير
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48 - الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
2017-09-29 13:45:25
وين رفاهية المواطن وهو يدور العلاوة ويدور اللي يستررره
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47 - الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
2017-09-29 13:44:18
العلاوه مهمة جدااااااا للموظف متى يتغير حال المواطنين للافضل
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46 - الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
2017-09-29 13:42:19
رد على تعليق ٢٧ انت فاهم غلط ****
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45 - متابع بصمت
2017-09-29 13:40:40
وزارة الإسكان ووزارة التعليم ووزارة الصحة دائمآ يظهرون الدولة بمظهر المقصر .
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44 - هامور
2017-09-29 13:37:41
الحمد الله الذي عافنا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا
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43 - زائر
2017-09-29 13:36:25
الله المستعان صار يطول الراتب ياليت يرجعون وقت الرواتب مثل اول
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42 - سعفان
2017-09-29 13:32:22
ايه وربي الشعب كل ماله يزحف الى طبقة الفقراء في اخر الشهر مانلقى فلوس عشان نشتري اكل ضروري نجلس اسبوع نشحذ فلان وعلتان
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41 - العتيبي ١
2017-09-29 13:32:02
لاتتعبون انفسكم مافيه علاوه بالهجري كيف الراتب بالميلاد الشمسي والعلاوه بالهجري وين يروح التوفير في زيادة الايام يااوادم ؟؟؟ صحصحوا العلاوه هي ١/١/٢١٠٨ هذا مااعتقده شخصياً. شكراً.
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40 - فطوم
2017-09-29 13:29:17
اذا كانت العلاوة توفر على دولتنا 7 مليار خلاص بلاها واذا جتنا عن رضى وقناعه فالحمدلله نعمه من الله وفضل . للعلم مني موظفه اتكلم كذا علشانكم 😊
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39 - واحد مشغول
2017-09-29 13:27:51
(تأجيل العلاوة شهر توفر أكثر من مليار للدوله )
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38 -
2017-09-29 13:24:47
فارس 2*****
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37 - راحت فلوسك ي صابر
2017-09-29 13:23:15
بشتكيكم اخذتم فلوسي بدون وجه حق اكد ف العمل واخر شي الراتب ناقص انتم بتجنوني الراتب لا تقربوه اسمحوا بكل شي الا الراتب لا تلعبو فيه
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36 - ننننننننننننننننننن
2017-09-29 13:20:57
تعليق ٢٤ / ****
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35 -
2017-09-29 13:18:05
تكملة الطبقه الفقيره هم من يعتمدوا على الراتب الشهري كلياً في مصاريف الحياة عكس الطبقه المتوسطه اللي تقدر تعيش بدون راتب أكثر من ثلاث شهور وبعضهم لسنة
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34 -
2017-09-29 13:15:53
الراتب اذا توقف شهرين اصبح اغلب الشعب تحت خط الفقر, ليش لان الاغلبيه مالهم الا هذا الراتب يصرفون منه على احتياجات الحياة يعني ان الطبقه المتوسطه نسبتها لا تتعدا 10% اللي تقدر تتحمل أكثر من ثلاث شهور
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33 - عبدالله الناصر / /حائل
2017-09-29 13:12:08
الوزارات الصغيره تبذل الحهد وتعد وتحدد الزمن لصرف الأستحقاقات لمنسوبيها بينما الوزارات السياديه كوزارة الدفاع لازالت تشكل اللجان من اجل صرف حقوق جنودها الأشاوس وخاصة المتقاعدين منذ اعوام مديده ياساتر
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32 - حسن حسين
2017-09-29 13:11:49
الله يعين بس.
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31 - فواصل سكاكا الشلهوب
2017-09-29 13:11:16
هذا حق من حقوقهم ولبد صرفها
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30 - وشك وشك
2017-09-29 13:09:24
اهم شي قياده المراءه للسياره
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29 - نوااااااف
2017-09-29 13:08:57
البعض يرى أن من يطالب بعلاوه أو أي حق له يصبح معارض للدوله هذا فهم البليد كلنا نسمع ونقرأ القرارات بأن تصرف لهم كامل حقوقهم دون تأخير ثم يأتي أحد هؤلاء بخط قلم يغير ماتم إقراره اليس هذا من الظلم.
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28 - نظارة شمسية
2017-09-29 13:06:28
فضل الاستغفار
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27 - الملكية السعودية
2017-09-29 13:02:37
تعليق مخالف
لا يعجبني(16) اعجبني(0)
26 -
2017-09-29 13:02:22
كل شئ ارتفع ثمنه وراتب المتقلعد لم يتحرك لازيادة ولا اضافة علاوة اين الدراسة حول مستوى معيشته ؟ اللهم لاتعجل همنا حول قيادة المراة للسيارة وصرف المليارات في سبيل سعادتها
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25 -
2017-09-29 12:58:08
ليه تم تاجيلها ؟و لماذا لم تمت دراستها قبل اشهر وتم اضافتها في حينها . اين التخطيط والدراسة ياوزارة المالية في تحسين مستوى المعيشة للمواطن ؟!!!!
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24 - نيدو
2017-09-29 12:55:07
اعطوها المتقاعدين هم اقل رواتب ... الصحه والتعليم اكثر القطاعات رواتب
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23 - ابو شيخة
2017-09-29 12:54:27
آلله يعين الدولة وما قصرت بس بعض ناس تفكيره ضيق جدا وهمه العلاوة مع العلم أنها لا تسمن ولا تغنى من جوع ورواتب التعليم والصحة من اكثرها دخلا وايسرها عملا ولا كن الطمع ليس له دواء وكلنا فداء الوطن
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22 - صحيح
2017-09-29 12:48:55
توفير من اجل قيادة المرأة
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
21 - من ابسط حقوقك يا مواطن
2017-09-29 12:47:18
من ابسط حقوق المواطن التي كفلها له النظام العلاوه وعلاوه السنه الفائته المفروض مع اثر رجعي لا يأتي احد ويطبل نعم نقف مع حكومتنا دوم بإذن الله والحقوق الماليه فداها****
لا يعجبني(1) اعجبني(15)
20 - مستشارك
2017-09-29 12:47:08
سؤال باوزير الماليه ليش تاخر العلاوه السنويه تراها تفرح الموظف وتعني له الكثير العام الماضي حرمنا منها بدون سبب ولا ذنب والآن تاخير مصيبه عندنا ديون والتزامات وعيال اتقو الله يكفي القرض العقاري وقف
لا يعجبني(2) اعجبني(10)
19 - عاقل
2017-09-29 12:45:52
اللي يصير غير معقول
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
18 - علي
2017-09-29 12:45:18
صرف الرواتب بالاشهر الابراج يعني انك تعمل شهر مجانا كل ٣ سنوات .
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17 - زائر
2017-09-29 12:43:42
حرماننا من العلاوه السنويه لسنة ١٤٣٨ يعني اننا نخسر كل سنه قادمه ٤٠٠٠ الاف ريال .
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
16 - زائر
2017-09-29 12:42:09
مافي شي يبي يضيع ، والبعض يحسب ان ال ٥٠٠ او ١٠٠ لاتفرق مع المواطن ، لاوالله انها تفرق ولكن مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل .
لا يعجبني(1) اعجبني(22)
15 - الوطن غالي
2017-09-29 12:40:43
اي علاوة واي صرف فية ناس بلاراتب ووبلاتقاعد وووين صرف حساب المواطن
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14 - ساهر
2017-09-29 12:40:17
إقتصاص علاوة الراتب من الموظفين العام الماضي، سيحقق إيراد سنوي لخزينة الدولة بمقدار 7 مليار ،" حسب تصريح مصدر مسؤول " ،حيث قال : بأن إعادة العلاوة سيكلف الخزينة 7 مليار !!!
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13 - شغموم
2017-09-29 12:39:46
يعني سنة كاملة ماقدروا يكملون إجراءات ادراجها مع الراتب ****
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12 - صقر العروبه
2017-09-29 12:37:39
اللهم ارزقنا ووطننا كل خير واحفظنا واياه من كل شر
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11 - ابو ثامر
2017-09-29 12:37:09
تعليق (7) وش دخل وقوفك مع الدولة بعلاوتك؟ فاهمن الوطنية غلط، الدولة مهب بحاجة لعلاوتك
لا يعجبني(0) اعجبني(13)
10 - الحربي
2017-09-29 12:36:54
يا فارس تكلم عن نفسك مالك بالناس حسبي الله عليك في الجمعه
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9 - تعليق ٢ فارس
2017-09-29 12:36:11
ان كنت غني فانتبه للنفسك لاتصبح فقيرا وان كنت فقيرا فتلك مصيبة غني وذل فقير
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
8 - الهمداني
2017-09-29 12:35:53
على هونكم الناس ليسوا على عجل والناس مبسوطين والخير كثير وفائض واذا لم تصرف ليس عليها نظر اجعلها فداء لهذا الوطن الكريم المعطاء
لا يعجبني(13) اعجبني(0)
7 - معلم
2017-09-29 12:31:09
حتى لو تقطعونها فداء اهم حاجه وقوفنا مع حكومتنا الرشيده في الرخاء والشده وكل شيء فداء وطنا الغالي
لا يعجبني(33) اعجبني(1)
6 - القرم القسامي
2017-09-29 12:30:36
راتب محرم لم ياتي بعد
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
5 - سلوى
2017-09-29 12:28:26
يعني اللي تعينوا العام يتساوون مع اللي يتعينون هالسنه 🤔 لابد من رفع كل معلم ومعلمه وكل موظف وموظفه على درجة سنه 1438 ثم 1439 حتى لايضيع حق من تم تعيينهم العام الماضي من موظفين الدوله
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
4 -
2017-09-29 12:27:48
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - .....
2017-09-29 12:26:28
صار القطاع الحكومي مثل الخاصش
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
2 - فارس
2017-09-29 12:20:22
الشعب غني ما هو بحاجة هالعلاوات
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1 - الهاشمي
2017-09-29 12:19:57
ترى ما ينفع علاوه سنه طارت دون رجعه والحين تأخير لاحول ولا قوة الا بالله
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علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

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أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

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كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

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مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

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عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

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قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

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مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

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ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

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تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

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صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

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4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

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بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

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بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

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ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

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خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوك

خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوك

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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

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