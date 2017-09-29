بعدما كان من المقرر ايداعها مع راتب محرم..قرار جديد من وزارتي “الصحة” و”التعليم”بخصوص صرف العلاوة!
صحيفة المرصد: قررت وزارة الصحة تعليق صرف العلاوة السنوية لعام 1439هـ لمنسوبيها، بعدما كان من المقرر إيداعها مع راتب شهر محرم الجاري، دون أن تحدد موعداً جديداً للصرف.
وتوقعت مصادر أن يتم الصرف مع راتب شهر صفر القادم، مبينة أن سبب تراجع الوزارة يأتي بسبب بعض الإجراءات المالية، وفقًا لـ “عكاظ”.
الجدير بالاشارة أن الوزارة أكدت في تعميم سابق أن الصرف سيكون مع راتب شهر محرم الجاري.
من جهة أخرى، قالت المصادر أنه لا تزال مسيرات رواتب منسوبي وزارة التعليم في الانتظار ولم تعتمد إدارات التعليم إضافة صرف العلاوة السنوية معها، رغم تأكيدات وزارة التعليم استحقاق الموظفين والمستخدمين والعاملين على بند الأجور وشاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف التعليمية في التعليم العالي بوزارة التعليم للعلاوة السنوية اعتبارا من 1/1/1439هـ، التي في ضوئها يتم نقلهم إلى الدرجة التالية المثبتين عليها وفق سلم الرواتب.
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التعليقات
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اخر شي فكرو فيه انكم تبهذلون الموظفين اكثرهم بيوت بالايجار ولايملكون حتى اراضي منحه مالهم الا هالراتب العلاوه تعني لهم الكثير
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حنا ندفع دمائنا دفاع عن الوطن دعكم من العلاوة...لكن احترموا عقولنا عند سحبها تم في ثواني ماسمعنا اجراءات وخرابيط ..يفترض الاعادة بنفس آلية السحب النظام واحد.
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اللهم فرج هم المهمومين // ونفس كرب المكروبين// وأقض الدين عن المدينين // وشفي كل مريض وقضى حاجة كل صاحب حاجة
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هههههههههههههههههههه
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التقاعد التقاعد
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لاناقة ولاجمل للادارات في العلاوة .بل المرجع وزارة المالية علشان كذا لم يبت في امرها
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الرواتب عاليه والخير كثير بفضل الله ثم حكومتنا الرشيده نتحمل شهور وسنين والان وقت ظهور المعادن الاصيله والوقوف بجنب حكومتنا وقت الشده وبلاش من الطمع
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لاناقة ولاجمل للادارات في العلاوة .بل المرجع وزارة المالية علشان كذا لم يبت في امرها
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مشكلتنا ليست في حكامنا ولكن في مواطنين مثلنا يضيقون على اخوانهم، والله ان الملك وولي العهد ماقصروا أمروا بصرفها، لكن المصيبة في موظفين ووزراء متقاعسين وهم يعلمون ان بعض الناس في حاجة الى الريال ..
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تعليق رقم 27 شفاك الله *****
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تعليق رقم ٢٧ انت **** لاكثرالله من شاكلتكم هذة دوله اعزها الله بالأسلام منذ بزوغ فجرالاسلام وحماها الله بهذا البلد الامين واعزها الله بملوكنا الافاضل ووفق ملكنا سلمان للخيروالنماء
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الإ العلاوه وراتبنا ترى والله عيب اللي يصير ولو الوطن في حاجه والله فداه المال والحال لكن الحمد لله البلد بخير وفي خير والدليل الصرف على ملفي المورقي ومزاين البلد والصقور وهئية الترفيه وميزانتها
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إلي جالسين يهايطون ويقولون ماله داعي علاوة وفاهمين الوطنيه غلط اسال الله ان يذيقكم الحاجه وقيمة الريال واضح ان ارصدتكم ملينه ودراهمكم كيثر فحستدتوا الضعوف على العلاوه قال ايش مبلغ بسيط ماله قيمه وجع
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ماندري مين السبب في هذا الوضع المربك للموظفين بس الاكيد انه تصرف غير مبرر ومن دون تفكير
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وين رفاهية المواطن وهو يدور العلاوة ويدور اللي يستررره
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العلاوه مهمة جدااااااا للموظف متى يتغير حال المواطنين للافضل
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رد على تعليق ٢٧ انت فاهم غلط ****
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وزارة الإسكان ووزارة التعليم ووزارة الصحة دائمآ يظهرون الدولة بمظهر المقصر .
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الحمد الله الذي عافنا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا
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الله المستعان صار يطول الراتب ياليت يرجعون وقت الرواتب مثل اول
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ايه وربي الشعب كل ماله يزحف الى طبقة الفقراء في اخر الشهر مانلقى فلوس عشان نشتري اكل ضروري نجلس اسبوع نشحذ فلان وعلتان
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لاتتعبون انفسكم مافيه علاوه بالهجري كيف الراتب بالميلاد الشمسي والعلاوه بالهجري وين يروح التوفير في زيادة الايام يااوادم ؟؟؟ صحصحوا العلاوه هي ١/١/٢١٠٨ هذا مااعتقده شخصياً. شكراً.
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اذا كانت العلاوة توفر على دولتنا 7 مليار خلاص بلاها واذا جتنا عن رضى وقناعه فالحمدلله نعمه من الله وفضل . للعلم مني موظفه اتكلم كذا علشانكم 😊
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(تأجيل العلاوة شهر توفر أكثر من مليار للدوله )
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فارس 2*****
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بشتكيكم اخذتم فلوسي بدون وجه حق اكد ف العمل واخر شي الراتب ناقص انتم بتجنوني الراتب لا تقربوه اسمحوا بكل شي الا الراتب لا تلعبو فيه
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تعليق ٢٤ / ****
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تكملة الطبقه الفقيره هم من يعتمدوا على الراتب الشهري كلياً في مصاريف الحياة عكس الطبقه المتوسطه اللي تقدر تعيش بدون راتب أكثر من ثلاث شهور وبعضهم لسنة
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الراتب اذا توقف شهرين اصبح اغلب الشعب تحت خط الفقر, ليش لان الاغلبيه مالهم الا هذا الراتب يصرفون منه على احتياجات الحياة يعني ان الطبقه المتوسطه نسبتها لا تتعدا 10% اللي تقدر تتحمل أكثر من ثلاث شهور
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الوزارات الصغيره تبذل الحهد وتعد وتحدد الزمن لصرف الأستحقاقات لمنسوبيها بينما الوزارات السياديه كوزارة الدفاع لازالت تشكل اللجان من اجل صرف حقوق جنودها الأشاوس وخاصة المتقاعدين منذ اعوام مديده ياساتر
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الله يعين بس.
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هذا حق من حقوقهم ولبد صرفها
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اهم شي قياده المراءه للسياره
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البعض يرى أن من يطالب بعلاوه أو أي حق له يصبح معارض للدوله هذا فهم البليد كلنا نسمع ونقرأ القرارات بأن تصرف لهم كامل حقوقهم دون تأخير ثم يأتي أحد هؤلاء بخط قلم يغير ماتم إقراره اليس هذا من الظلم.
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فضل الاستغفار
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كل شئ ارتفع ثمنه وراتب المتقلعد لم يتحرك لازيادة ولا اضافة علاوة اين الدراسة حول مستوى معيشته ؟ اللهم لاتعجل همنا حول قيادة المراة للسيارة وصرف المليارات في سبيل سعادتها
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ليه تم تاجيلها ؟و لماذا لم تمت دراستها قبل اشهر وتم اضافتها في حينها . اين التخطيط والدراسة ياوزارة المالية في تحسين مستوى المعيشة للمواطن ؟!!!!
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اعطوها المتقاعدين هم اقل رواتب ... الصحه والتعليم اكثر القطاعات رواتب
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آلله يعين الدولة وما قصرت بس بعض ناس تفكيره ضيق جدا وهمه العلاوة مع العلم أنها لا تسمن ولا تغنى من جوع ورواتب التعليم والصحة من اكثرها دخلا وايسرها عملا ولا كن الطمع ليس له دواء وكلنا فداء الوطن
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توفير من اجل قيادة المرأة
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من ابسط حقوق المواطن التي كفلها له النظام العلاوه وعلاوه السنه الفائته المفروض مع اثر رجعي لا يأتي احد ويطبل نعم نقف مع حكومتنا دوم بإذن الله والحقوق الماليه فداها****
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سؤال باوزير الماليه ليش تاخر العلاوه السنويه تراها تفرح الموظف وتعني له الكثير العام الماضي حرمنا منها بدون سبب ولا ذنب والآن تاخير مصيبه عندنا ديون والتزامات وعيال اتقو الله يكفي القرض العقاري وقف
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اللي يصير غير معقول
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صرف الرواتب بالاشهر الابراج يعني انك تعمل شهر مجانا كل ٣ سنوات .
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حرماننا من العلاوه السنويه لسنة ١٤٣٨ يعني اننا نخسر كل سنه قادمه ٤٠٠٠ الاف ريال .
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مافي شي يبي يضيع ، والبعض يحسب ان ال ٥٠٠ او ١٠٠ لاتفرق مع المواطن ، لاوالله انها تفرق ولكن مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل .
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اي علاوة واي صرف فية ناس بلاراتب ووبلاتقاعد وووين صرف حساب المواطن
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إقتصاص علاوة الراتب من الموظفين العام الماضي، سيحقق إيراد سنوي لخزينة الدولة بمقدار 7 مليار ،" حسب تصريح مصدر مسؤول " ،حيث قال : بأن إعادة العلاوة سيكلف الخزينة 7 مليار !!!
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يعني سنة كاملة ماقدروا يكملون إجراءات ادراجها مع الراتب ****
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اللهم ارزقنا ووطننا كل خير واحفظنا واياه من كل شر
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تعليق (7) وش دخل وقوفك مع الدولة بعلاوتك؟ فاهمن الوطنية غلط، الدولة مهب بحاجة لعلاوتك
لا يعجبني(0) اعجبني(13)
يا فارس تكلم عن نفسك مالك بالناس حسبي الله عليك في الجمعه
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
ان كنت غني فانتبه للنفسك لاتصبح فقيرا وان كنت فقيرا فتلك مصيبة غني وذل فقير
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على هونكم الناس ليسوا على عجل والناس مبسوطين والخير كثير وفائض واذا لم تصرف ليس عليها نظر اجعلها فداء لهذا الوطن الكريم المعطاء
لا يعجبني(13) اعجبني(0)
حتى لو تقطعونها فداء اهم حاجه وقوفنا مع حكومتنا الرشيده في الرخاء والشده وكل شيء فداء وطنا الغالي
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راتب محرم لم ياتي بعد
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يعني اللي تعينوا العام يتساوون مع اللي يتعينون هالسنه 🤔 لابد من رفع كل معلم ومعلمه وكل موظف وموظفه على درجة سنه 1438 ثم 1439 حتى لايضيع حق من تم تعيينهم العام الماضي من موظفين الدوله
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صار القطاع الحكومي مثل الخاصش
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
الشعب غني ما هو بحاجة هالعلاوات
لا يعجبني(20) اعجبني(2)
ترى ما ينفع علاوه سنه طارت دون رجعه والحين تأخير لاحول ولا قوة الا بالله
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