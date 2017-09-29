بعدما كان من المقرر ايداعها مع راتب محرم..قرار جديد من وزارتي “الصحة” و”التعليم”بخصوص صرف العلاوة!

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صحيفة المرصد: قررت وزارة الصحة تعليق صرف العلاوة السنوية لعام 1439هـ لمنسوبيها، بعدما كان من المقرر إيداعها مع راتب شهر محرم الجاري، دون أن تحدد موعداً جديداً للصرف.

وتوقعت مصادر أن يتم الصرف مع راتب شهر صفر القادم، مبينة أن سبب تراجع الوزارة يأتي بسبب بعض الإجراءات المالية، وفقًا لـ “عكاظ”.

الجدير بالاشارة أن الوزارة أكدت في تعميم سابق أن الصرف سيكون مع راتب شهر محرم الجاري.

من جهة أخرى، قالت المصادر أنه لا تزال مسيرات رواتب منسوبي وزارة التعليم في الانتظار ولم تعتمد إدارات التعليم إضافة صرف العلاوة السنوية معها، رغم تأكيدات وزارة التعليم استحقاق الموظفين والمستخدمين والعاملين على بند الأجور وشاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف التعليمية في التعليم العالي بوزارة التعليم للعلاوة السنوية اعتبارا من 1/1/1439هـ، التي في ضوئها يتم نقلهم إلى الدرجة التالية المثبتين عليها وفق سلم الرواتب.

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