أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشار

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صحيفة المرصد: غرد الفنان فضل شاكر على حسابه في “تويتر” وذلك في أول رد فعل له، بعد ساعات فقط من إصدار المحكمة العسكرية في لبنان حكماً بسجنه 15 سنة.

وانتقد “شاكر” الحكم واعتبره ظلم، حيث كتب في تغريدته: “الذي تعامل مع الاحتلال الإسرائيلي تم حكمه سنتين فقط، والذي قتل رفيق الحريري لم يجرؤ أحد على حكمه أو إلقاء القبض عليه”.

وأردف الفنان اللبناني: “والذي فجر مساجد طرابلس حر طليق، لكن من وقف بوجه بشار وقال كفى، يتم حكمه ظلماً 15 عاماً، مع الأعمال الشاقة شكراً لعدالتكم”.

وكانت المحكمة العسكرية بلبنان أصدرت حكماً بالإعدام بحق أحمد الأسير في قضية “أحداث عبرا”، والحكم غيابياً على أمجد الأسير، شقيق أحمد الأسير بالإعدام، والحكم على فضل شاكر بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية.

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الذي تعامل مع الاحتلال الاسرائيلي تم حكمه سنتين فقط , والذي قتل رفيق الحريري لم يجرؤ أحد على حكمه أو القاء القبض عليه — فضل شاكر (@fadel_chaker) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧