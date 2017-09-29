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أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشار

أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشار
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المرصد 60 4٬938 3 ساعات

صحيفة المرصد: غرد الفنان فضل شاكر على حسابه في “تويتر” وذلك في أول رد فعل له، بعد ساعات فقط من إصدار المحكمة العسكرية في لبنان حكماً بسجنه 15 سنة.

وانتقد “شاكر” الحكم واعتبره ظلم، حيث كتب في تغريدته: “الذي تعامل مع الاحتلال الإسرائيلي تم حكمه سنتين فقط، والذي قتل رفيق الحريري لم يجرؤ أحد على حكمه أو إلقاء القبض عليه”.

وأردف الفنان اللبناني: “والذي فجر مساجد طرابلس حر طليق، لكن من وقف بوجه بشار وقال كفى، يتم حكمه ظلماً 15 عاماً، مع الأعمال الشاقة شكراً لعدالتكم”.

وكانت المحكمة العسكرية بلبنان أصدرت حكماً بالإعدام بحق أحمد الأسير في قضية “أحداث عبرا”، والحكم غيابياً على أمجد الأسير، شقيق أحمد الأسير بالإعدام، والحكم على فضل شاكر بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

60 - خالد / ابو عمر
2017-09-29 16:05:32
تعليق مخالف
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59 - الى الهمداني
2017-09-29 15:56:19
ياهمداني الله فوق يراقب عباده المستظعفين وينصرهم بنصر من عنده ولكن حجتك انهم أعداء للشيعة فهذا حق وصح وهم ان شالله اهل الحق وهم اهل الباطن فخلي عندك شوية دم وروح علق بمواقع احباب ومتعاطفين الشيعة
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58 - الى الهمداني
2017-09-29 15:53:25
مصيبة علينا يطلع ناس جاهلة او تستخدم طريقة التقيه لبث لك كلام لا يصدر من إنسان. عاقل الناس بسوريا ولبنان تقتل على الهوية وكمان لا يحق لهم الدفاع عن أنفسهم واذا دفاع اصبح دواعش هل هذا يقبل يامسلم
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57 - تقي
2017-09-29 15:48:38
بكره عشره عاشورا يوم اللطم والنواح والتطبير حتى تنطفي الانوار
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56 - ضايع
2017-09-29 15:34:28
لاتعتقد ان هروب المجرمين الذين ذكرتهم من الا حكام يعني يجب ان يعفونك من العقاب على جرمتك فكلكم مدان و من هرب عن عقاب ا لدونيا سيحاسب في الاخره
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55 - الى الهمداني
2017-09-29 15:31:39
تعليق مخالف
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54 - ضد كل معرف ip مايحتاج اقول يتبع لي مين
2017-09-29 15:27:31
خلنا الحين من ذا كله ايش سالفه دعايات المسيار ذي فظحتونا
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53 - الى الهمداني
2017-09-29 15:26:38
صحيح بالإمارة حكمو على الرقيب الخائن بالدفاع الجوية بالإعدام الان وهو من سرب مواقع الصواريخ واحداثياتها فهم ومنذا عهد أمير المؤمنين خونه وأهل نفاق وبدع وضلالة فان كنت تقول انهم اخوة فانت منهم
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52 - ضد كل معرف ip مايحتاج اقول يتبع لي مين
2017-09-29 15:25:52
صراحه يجب ان نرتقي بي اقوالنا وافعالنا يقولك المثل ياهمداني خلك اديب اقصد ياغريب خلك اديب
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51 - الى الهمداني
2017-09-29 15:24:29
يابويمن انت هنا بإقامة ولو أخذت الجنسية اول ماتصير حرب مع ايران والله لتقف بصفهم وتدعمهم بالمال والنفس نعلم حجم حقدكم على اهل السنه خاصة بنجد ومدى هذا الحقد الى أين يصل فاخرس ولا تتكلم ايها الإمعة
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50 - ضد كل معرف ip مايحتاج اقول يتبع لي مين
2017-09-29 15:23:19
اقول يالله ياعالم بالحال ترأف بي عبادك ياحي ياقيوم نعم ظلمو انفسهم فاغفر لهم واعيدهم جاده الصواب واعزنا نحن عبادك المسلمين وذل كل من كان يريد بي امتك امت محمد الانفصال والانحلال عن دينك ويتبع ترامب
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49 - الهمداني
2017-09-29 15:22:46
نتمنا من ملكنا الغالي وولي عهده المحبوب ان لا يتهاونون مع مثيري الفتن فعندنا مواطنين شيعة فيهم الطبيب والمهندس والمعلم وفيهم الخيرين و المجرم فيعاقب بجرمه سني او شيعي اما المحرض الساعي للفتن يجب يعاقب
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48 - مزارع من أرض الطيبين
2017-09-29 15:22:14
اولا انت لاتختلف عن السفاح بشار ثانيا القضية ليس في السنة أو الشيعة أو أي مذهب أخر القضية في من يهول في الفتنة الطائفية مثل بعض العقليات الطائفية الله لايبلانا وأقول لبعض القراء اتقوا الله في المسلمين
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47 - الى الهمداني
2017-09-29 15:21:12
ياهمداني انت زيدي صوفي ***طلعتو من رحم الرافضة فلماذا تعلمنا توجه الدولة ثانياً انت من تكون حتى تتكلم نيابة عن الدولة فانت مجرد ضيف يعني لو في بكرة حرب مع ايران بترجع الجوف باليمن في همدان
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46 - الى الهمداني
2017-09-29 15:18:26
اذا عندك من جماعة باليمن شيعة فهذا شأنك وليس شأن الدولة فهي تعلم من هم الفرس وماذا فعلو بمواسم الحج وتفجير الخبر وزعزعة الأمن بالشرقية والبحرين وتاتي وتتفلسف وتقول الشيعة وإيران عيال عمنا هم أعداءنا
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45 - الى الهمداني
2017-09-29 15:15:55
ياهمداني الصوفيه اتحدو مع الشيعة ضد اهل السنه وخاصة الوهابية بالسعودية فقتالك ودفاعك عنهم يبشر بما ذكرت انت احمق ان تعتقد ايران جازه طيبة ولا انت تعارض كلام ولي العهد عند ما وصف ايران بأنها عدو
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44 - الهمداني
2017-09-29 15:15:23
نحن في حكم سلمان الحزم والعزم اي محرض على العنف او العنصرية يجب ان يجر من اذنه ويعرف قدره مشاكلنا مع ايران لتدخلها في مالا يخصها وليس لمذهبها يجب يعاقب كل من يحرض على العنف فعندنا مواطنين شيعة اخيار
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43 - الى الهمداني
2017-09-29 15:13:41
من قال لك ان الخلاف مع ايران بسبب تدخلهم من قال لك انهم جيران لنا يحسنون المعاملة معنا ومن قال لك ان الشيعة اخوة لنا وقتلى بالعراق وهجرو اهل السنه والنصيري هجر اهل السنه بسوريا انت صوفي نتن طلعت
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42 -
2017-09-29 15:11:36
٤٠ اقلب وجهك *********
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41 -
2017-09-29 15:09:23
حتى لو سجن مايطول
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40 - الهمداني
2017-09-29 15:06:50
36 - {{انت محرض على العنف يجب ان تراقب وتحاسب مشاكلنا مع ايران ليست دينية او مذهبية مشكلتنا معهم بسبب تدخلهم في مالا يعنيهم اما الشيعة كمذهب ليس بيننا وبينهم شي وهم جيران وفيهم مواطنين اخيار فهمت}}
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39 - ضد كل معرف ip مايحتاج اقول يتبع لي مين
2017-09-29 15:05:52
وهناك رب سبحانه وتعالى له الملك والقوه والرحمه والعدل سوف ترون ماذا يفعل الله بهم طبعا اتكلم عن الي عندنا خلنا من لبنان الحين
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38 - ضد كل معرف ip مايحتاج اقول يتبع لي مين
2017-09-29 15:03:49
وبعض الناس يبي يطبع معا اعداء جيران لنا وهو يدعي انه مسلم يقود امه محمد
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37 -
2017-09-29 15:03:17
تعليقات العلماني المروج للمجون والضياع صار ينتقد الاغاني الان وهم صدعو روسنا بالحفلات والسينما تعالو اضحكو قلب الموجه وصار توجهه اسلامي يعني المغني صار بعيونهم مايسوى واللي يدعمهم ويجيبهم وش يكون 😂
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36 -
2017-09-29 14:57:24
سجل موقف وواجه خط ايران واذنابها بشجاعه فيما جبن الاخرون دافع عن نفسه ومناطق السنة وتصدى لبلطجة عملاء ايران ضميره حي على الفطرة
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35 - الهمداني
2017-09-29 14:47:12
يافضل شاكر لا تبربر كثير انت دورك في الحياة مزمار وطبل مالك ومال بشار او غير بشار هذه اخر لقافتك يلا كلها
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34 - عبيد
2017-09-29 14:43:15
ياتعليق 32 لا تشمت وتسخر من سني من اهل السنة والجماعة هو لم يغتصب ارضك ولَم يسرق مالك ولَم يشتمك هو بين يدي رافضة ومجوس ام تدعو له او اصمت فلا تعلم ان الله يغير الإنسان من حال الى حال فاتق الله
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33 -
2017-09-29 14:31:08
يحاكمونك لأنك سني افهم لاكن وين سنة لبنان اللهم إني اعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة
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( عدد التعليقات 23,030 )
32 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-29 14:25:00
ليش زعلان,,,,هذه نتيجه محتمه ,,,لك ولأمثالك,,,,على أعمالك وإنضواءك مع المتخلف الأسير,,,,ولا تبيهم ,,,,يحجزون لك ,,,فندق فايف ستار
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( عدد التعليقات 23,030 )
31 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-29 14:24:54
ليش زعلان,,,,هذه نتيجه محتمه ,,,لك ولأمثالك,,,,على أعمالك وإنضواءك مع المتخلف الأسير,,,,ولا تبيهم ,,,,يحجزون لك ,,,فندق فايف ستار
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30 - ابو سليمان
2017-09-29 14:23:55
يحاول ان يلعب على مشاعر السذج بهذه التغريدات ،، هذه نهاية الارهاب
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29 - احمد
2017-09-29 14:20:22
هؤلاء المرضى الدواعش وبشار الاسد خراب سوريا.
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28 - غدا السبت العاشر من محرم // نجى الله فيه موسى // صيامه يكفر ذنوب سنة الا الكبائر
2017-09-29 14:17:57
أشرف وأكرم البشر تم سجنهم // وعلى رأس القائمة يوسف إبن يعقوب عليهما السلام // الإمام أحمد بن حنبل // والقائمة تطول// علماء المسلمين في السجون في كل زمان // فصبر وما صبرك إلا بالله // لعل لك فيها خير//
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27 - فهد12
2017-09-29 14:11:01
يكفيك ولا ازيدك... بس خلاص
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26 - فهد12
2017-09-29 14:09:52
معقول انشراح تذلك كل هذا الذل طلقها وريح نفسك يمكن ترجع لدينك ووطنك وتكون انسان سوي
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25 - فهد12
2017-09-29 14:06:48
17 وعليك وعلى اهلك اجميعين بارك الله لك
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24 - فهد12
2017-09-29 14:05:30
تصحيح ليس 15 انما اقصد 18
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23 - محمد
2017-09-29 14:05:27
مريض نفسي.
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22 - فهد12
2017-09-29 14:03:29
لا يشجع على الرهاب والارهابين باسم الجهاد الا اخونجي سافل لعنه الله فمن متى قتل الابرياء جهاد وزعزعة امن الوطن جهاد
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21 - فهد12
2017-09-29 14:00:46
وعليك وعلى والديك
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20 - فهد12
2017-09-29 13:59:52
15 انت اعلم بما عند الله؟ مدعيا علم الغيب الم تترك النهج الاخونجي في تكفير الناس وتشجيع المجرمين والتحريض على الاوطان متى تفيق من ظلالك القديم لعنة الله من امتدح مجرما اقصدك
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19 -
2017-09-29 13:51:53
الذي يقول كان مغني الرجل تاب ولعلمك كانوا بعض اهل قريش كفار واسلموا *** ولله الحمد
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18 -
2017-09-29 13:49:44
12- يكفي انه اشرف منك عند الله وعند خلقه يالرخمه
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17 -
2017-09-29 13:47:42
- لعنة الله على الارهابي السفاح القاتل بشار الجحش وعصابته المجرمة ولعنة الله على الارهابيين المجوس الانجاس في كل مكان *** ولعنة الله على جميع من يقف خلفهم من خلف الاسماء المستعاره ويتسمى باسمائنا !!
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16 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-29 13:47:28
مسكين اضاع نفسه .. هذا مايسمى الانتكاسة : مطرب فنان يشدو الكلمات على انغام جميلة لاتضر احد بل تطربهم .. يتحول الى قاتل ومدمر ومفسد
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15 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-29 13:47:05
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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( عدد التعليقات 932 )
14 - أبوخالد السعودي / الدمام
2017-09-29 13:43:59
تستاهل وتغريداتك مثل وجهك ، متى وقفت في وجه بشار وانت هارب في جحر فار ، بشار المجرم معروف من تصدى له ولازال ، سلم نفسك واترك الخرابيط
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13 - مفسر أحلام
2017-09-29 13:42:35
الإسلام في لبنان مشوه ولايكاد الإنسان اللبناني البسيط يعرف واجبات المسلم وهذا طبيعي من الاستعمار المجوسي نقول يفضل شاكر وجه وجهك لله وأعلن توبتك النصوح وثق بالله اما بشار وإيران وإسرائيل سيهلكون
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12 - فهد12
2017-09-29 13:39:44
لو بقيت على معاصي الغناء لكان اهون لك من جرائم الدماء وفي كلاهما شر
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11 - الهم عليك ولا على غيرك
2017-09-29 13:34:12
جزاك واقل من جزاك يا ارهابي اول عمرك مغني راعي معاصي واخرتها خائن وارهابي ...طس يارمه
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10 -
2017-09-29 13:31:28
8- تصحيح اشك بانك لاتنتمي لااصل .....................
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 -
2017-09-29 13:29:29
3- اشك بانك من اصل هذا البد الكريم وبكل قوة
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8 - وشك وشك
2017-09-29 13:29:21
لبنان ولايه رافضيه
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7 - فهد12
2017-09-29 13:29:03
لا تبرر افعالك بدغدغة مشاعر الاغبياء قال بشار قال اسرائيل فذلك لا يعطيك الحق في قتل الابرياء واراقة الدماء فاسرايل تعيش في امن وبشار الذي وقفت امامه ايها الصنديد يعيش في قصره مع اسرته مرفها. فمن قتلت؟
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6 - مسافر
2017-09-29 13:27:25
ان شاء الله سينصرك الله يافضل شاكر
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5 - الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
2017-09-29 13:12:32
قل حسبنا الله ونعم الوكيل والله ينتصر لك اعدل العادلين
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4 -
2017-09-29 13:09:58
ت 3 يالرافضي اترك التقية عنك .. اقولها بالفم المليان قرب عهد انتصار اهل السنة .. وعزة الله قرب الفرج وعودة الاسلام للصدارو .. فالاحداث تبشر بذلك
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3 - فواصل سكاكا الشلهوب
2017-09-29 13:06:42
تعليق مخالف
لا يعجبني(9) اعجبني(0)
2 - هاشم
2017-09-29 13:05:56
الظلم يهدم الدول والمجتماعات واجب اقامه العدل والمساواه بعض الدول تجرم المصلحين وتكافي المجرمين والقتله والسفاحين ولن تقوم دوله منهجها الظلم
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
1 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-09-29 13:01:19
فضل شاكر معك الله فلا تخاف البشر
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علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

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أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

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كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

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مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

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قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

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مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

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لماذا تحتفظ روسيا بمليارات الدولة في الولايات المتحدة؟

لماذا تحتفظ روسيا بمليارات الدولة في الولايات المتحدة؟

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ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

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