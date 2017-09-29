شرطة الشرقية تعلن القبض على الشاب مهدّد النساء بحرق سياراتهن-فيديو

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صحيفة المرصد:ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يهدّد النساء اللاتي يقدن السيارات، بحرق مركباتهن.

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي: بعد صدور توجيه أمير المنطقة الشرقية، بإلقاء القبض على هذا الشاب وإحالته إلى النيابة العامة، تمّ التوصل إلى الشاب وإلقاء القبض عليه؛ حيث تبيّن أنه مواطنٌ عشريني، وأُحيل إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه.

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