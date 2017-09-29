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شرطة الشرقية تعلن القبض على الشاب مهدّد النساء بحرق سياراتهن-فيديو

شرطة الشرقية تعلن القبض على الشاب مهدّد النساء بحرق سياراتهن-فيديو
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المرصد 93 3٬895 2 ساعتين

صحيفة المرصد:ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يهدّد النساء اللاتي يقدن السيارات، بحرق مركباتهن.

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي: بعد صدور توجيه أمير المنطقة الشرقية، بإلقاء القبض على هذا الشاب وإحالته إلى النيابة العامة، تمّ التوصل إلى الشاب وإلقاء القبض عليه؛ حيث تبيّن أنه مواطنٌ عشريني، وأُحيل إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

93 - الى قلم الحقيقة
2017-09-29 16:02:02
هذا 🐖 هو طرحك وأسلوبك نفس 🐖 شكرًا
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92 - Rima/🚗 ريما🗨°•🙇
2017-09-29 15:47:32
من شفنا تهديدك خفنا ورفضنا السواقه😂على اساس انه يجرؤ على الحرق احرقو طاقيته اللي تقل سطل من طولها !
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( عدد التعليقات 29,035 )
91 - قلم الحقيقه
2017-09-29 15:47:18
فلايعقل أن يكون لوحده يخرج ويهدد ويتوعد المجتمع السعودي دون أن تكون خلفه رؤوس ارهابية كبيرة هي من أعطته اشارة البدء ربما لجس نبض الشارع وردة فعله ومن خلفه الحكومة السعوية.لكن وصلته النتيجة فورآآآآآآآ.
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90 -
2017-09-29 15:46:48
واحد يتميلح في السناب طاح فيه الكرسي بث مباشر ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه قام يغني من قلب ورب والله ياقعدنا نضحك فيه دلوخ كثير في السعودية كبار في العمر صغار عقول فشله
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89 - عبيد
2017-09-29 15:45:32
الكلاب المسعورة في بيتكم
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88 - لاماو
2017-09-29 15:44:42
يستاهل علشان يعرف انه في نظام وحكومه وتوقفه عند حده
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( عدد التعليقات 29,035 )
87 - قلم الحقيقه
2017-09-29 15:42:18
من أرسله ودربه وبرمجه ومن ثم أطلقه لينبح كالكلب المسعور الأجرب على المجتمع السعودي المسالم يهدد ويتوعد يجب أن يعتقل معه فورآ ويرمى في السجن بجواره وجانبه.لأنه مؤكد خلفه كبار شياطينه تخصص ارهاب مجتمعات
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86 - Rima/🚗 ريما🗨°•🙇
2017-09-29 15:41:09
هذا ابو طاقيه حتى لو مافعل شيء لو تشوفه بالشارع يمكن راح نتمنى انه يسجن شكله مايريح 🚸🚸
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85 - اخصائي اجتماعي
2017-09-29 15:39:38
مراهق اخذته الغيره لقوله هذا لايجب تحميل الامر اكبر من كلمه عابره في لحظة غضب والابتوقف نص المراهقين في يوم
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84 - زرع
2017-09-29 15:38:45
ترى هالمسكين ضحية .. الأمية في مبادئ القانون في الحقوق والواجبات اللي لك واللي عليك والخطوط التي يجب أن تتوقف عندها أغلبنا يجهلها .. وين دور مؤسسات التعليم بشقيها العالي واللي مو عالي .
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( عدد التعليقات 29,035 )
83 - قلم الحقيقه
2017-09-29 15:38:26
نعم قوة السيف وحكمه وعدله لحكومتنا الرشيدة نصرها الله يجب أن تسود على مثل فروخ هذه القطعان الأخونجية المتشددة ومن يأمرهم ويبرمجهم ومن ثم يطلقهم كالكلاب المسعورة النابحة على مجتمعنا السعودي المسالم.
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82 - عبيد
2017-09-29 15:36:47
انت ياقلم سيدك هم اهل الهوى والهشتك بيشتك يا*********
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81 - Rima/🚗 ريما🗨°•🙇
2017-09-29 15:36:38
مفتح ثوبه والطاقية مايله يعني كني من القهر وغيرتي على البنات اما ماتسوق او احرقها شايل الهم يعني بلا بشكلك اصلح نفسك
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80 - Rima/🚗 ريما🗨°•🙇
2017-09-29 15:34:18
لايكون نفس ملابسه من الخوف ما غيرها
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( عدد التعليقات 29,035 )
79 - قلم الحقيقه
2017-09-29 15:33:58
هذه الضربة الاستباقية على فرخ الأخونجية المتشددين تخصص ارهاب مجتمعات مدنية مسالمة سوف تجعل كل كلب من ورائه وخلفه خطط له ودفعه ليقول مايقوله يحسبون ليد الحكومة الرشيدة القوية أأأأأألف حساب وحساب .
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( عدد التعليقات 29,035 )
78 - قلم الحقيقه
2017-09-29 15:29:26
الله يحفظك ويرعاك ياسيدي سمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية لتوجيهاتك الكريمة بالقاء الفبض على هذا الارهابي تخصص مجتمعات مدنية مسالمة والشكر موصول لرجال الأمن البواسل .
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77 - إنسان عفيف
2017-09-29 15:22:34
الولد هذا مريض نفسي وواضح من كلامه وحركته ....
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76 - الوطن غالي
2017-09-29 15:21:10
ت 39 حلوه اوي ياباشة
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75 - إنسان عفيف
2017-09-29 15:02:48
انا اقول أن هذا الولد مريض نفسي والله أعلم وباين عليه من كلامه ونسأل الله الهداية للجميع وسلامتكم ...
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74 - سنونو
2017-09-29 15:02:37
هذه ثقافة الصحوة المقيتة التي غلبت على البلد لعقود من الزمن احتقار للمراة وكراهية للحياة الطبيعية وهذا الشخص قد يكون من أدوات الغلاة دون فهمه أن الحياة تغيرت وان كل سيحاسب على ما يقول أو يعمل
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73 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-29 15:01:52
خلوه يبوس الواوا
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72 - ام كليب.
2017-09-29 14:57:02
الشكل ذا امنعه من البطاطس يوم يجيك يلهث، مايدري ان اصغر امرأة اطلق وأشرف واكرم وأشجع منه ملايين المرات، هذا كيس خمام ويمد لسانه ابو ريالين والبامبرز توه منزلها من أذنبه.
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( عدد التعليقات 23,030 )
71 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-29 14:50:35
اتحدى واحد يستطيع ينطق هذه الكلمه ،،،(( عحعحعحعحعح )) ،،،،،،😂😂😂😂😂
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70 -
2017-09-29 14:48:24
الحمد الله على نعمة العقل أتمنى ان واحد من عيالكم ان شالله ان يبتلى بما ابتلى فيه هذا الشاب حتى تعرفون ان الغيبة والشماتة ترد على صاحبها امين
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69 - خلفية ثقافة سادت ثم بادت ؟!!
2017-09-29 14:46:27
حجز انفرادي والله يعين اللي يعلفة !!
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68 - خلفية ثقافة سادت ثم بادت ؟!!
2017-09-29 14:45:05
59 - بيتر ... مراهق قال كلمتين دون تثمين (( اضرب المربوط يتأدب المنفلت ))
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67 - إنسان صريح
2017-09-29 14:43:35
يستاهل
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66 - خلفية ثقافة سادت ثم بادت ؟!!
2017-09-29 14:43:31
53 - .. ذباب مدفوع الأجر كل اللي تحت .. // وما اجرك لنعطيك اياه قبل أن يجف عرقك ؟!
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65 - وهم الايام
2017-09-29 14:42:21
وبعد هالمراهق ماراح ينسجن وبتشوفون راح يكتفون بأخذ تعهد عليه لأاكثر ولااقل
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64 - خلفية ثقافة سادت ثم بادت ؟!!
2017-09-29 14:41:33
50 - عمران 😂😂 ... شكل المعلقيين الاصليين اثنين (( علق بتعليق لنعرف فكرك من أي الاتجاهين ؟! )
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63 - وهم الايام
2017-09-29 14:40:46
تعليق مخالف
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62 - مدهمر
2017-09-29 14:40:35
خدعوك فقالوا قيادة المرأة للسيارة حرام ولا تتفق مع مجتمعنا المحافظ وهذا أحد ضحايا المتشددين
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61 - خلفية ثقافة سادت ثم بادت ؟!!
2017-09-29 14:39:18
الأنظمة والقوانين (( تردع )) من لا رادع له !
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60 - دكتور مدرعم
2017-09-29 14:39:09
من يوم شفت خدودك طالعه خارج الجوال وانا داري انك مكفوش مكفوش
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( عدد التعليقات 15,895 )
59 - بيتر
2017-09-29 14:37:54
مراهق قال كلمتين دون تثمين اعتقوه لكن حلو البحث عنه يتادب امثاله ويدعو الكلام الكبير
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58 - خلفية ثقافة سادت ثم بادت ؟!!
2017-09-29 14:37:44
45 - بهجت ... اهم شيء نبغى المرور والكاميرات (( لنكن مثل دبي ؟! )) الشاردة والواردة تحت النظر وسنقضي على كل من (( يخالفون ويهايطون و يكذبون كما يتنفسون ))
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57 - Smile
2017-09-29 14:37:17
صفقوه لين يدوخ وخلوه ينظف السجن سنه كامله او خلوه يفتح مغسله سيارات ويغسل سيارات النساء سنه كامله مجانا من زين هالوجه اللي يهدد
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56 - المااااضي
2017-09-29 14:34:44
يقول اقسم بالله اي مره مبنشره غير احرق سيارتها....والحين يبكي في السجن😅
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55 - خلفية ثقافة سادت ثم بادت ؟!!
2017-09-29 14:33:53
قانون(( المهايط )) ربما ينتظر صدوره
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54 - خلفية ثقافة سادت ثم بادت ؟!!
2017-09-29 14:31:48
بعض من جيل اشرب ثقافات خاطئة (( دينية واجتماعية واقتصادية وثقافية وفكرية )) انتهى زمن مضى ومقبلين على زمن الوضوح والحزم والعزم بشرع الله الصحيح القويم
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53 -
2017-09-29 14:30:09
ذباب مدفوع الأجر كل اللي تحت
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52 - خلفية ثقافة سادت ثم بادت ؟!!
2017-09-29 14:29:21
مع الأنظمة والقوانين والحزم والعزم (( ستتلاشى كثير من الثقافات الاجتماعية والدينية الخاطئة المتعارضة مع الاسلام ونهجه ))
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51 - حكمة
2017-09-29 14:28:49
👏 لا تصفقوا للشر فربما يهلك صاحبه
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50 - عمران 😂😂
2017-09-29 14:28:06
شكل المعلقيين الاصليين اثنين وباقي المعلقين معرفاتهم المتعدده وقد تصل التعليقات لحد مئتين 😂😂
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49 - خلفية ثقافة سادت ثم بادت ؟!!
2017-09-29 14:27:50
حك خشمة ! أو هايط ! أو عدل عمته !! أو لبس عباءة الدين اخونجيا سروريا !! (( القانون والنظام وفق الشرع عزم وحزم ))
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48 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-29 14:26:44
جيل ماك وهارديز وكنتاكي لا ترجي منه خير لبلده أو اهله .
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47 -
2017-09-29 14:26:34
ههههههههههه تعليق رقم 3 ودي إني ديناصور وأنت قدامي علشان تعرف العصر الحديث
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46 - خلفية ثقافة سادت ثم بادت ؟!!
2017-09-29 14:25:29
بقايا متبقية من ثقافة شحن وإقصاء وعنطزة !! ،، سادت وبالقانون بادت
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45 - بهجت
2017-09-29 14:24:05
اهم شيء نبغى المرور والكاميرات في كل حته اللي تسول له نفسه بحاجه ماهي مزبوطة سرقه خطف دهس تخريب مضاربه تهريب ياويله
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44 - خلفية ثقافة سادت ثم بادت ؟!!
2017-09-29 14:23:53
لمثل هذا ؟! القانون سيردعه ليس الزمن في الماضي كما اليوم
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( عدد التعليقات 23,030 )
43 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-29 14:23:16
أكيد إذا حققوا معاه,,,,بيقول كنت أهايط بس,,,,!!!!
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42 - خلفية ثقافة سادت ثم بادت ؟!!
2017-09-29 14:22:52
ثقافة الحزم والعزم ،،، ستبني ثقافة دولة القانون والنظام
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41 - ابو علي
2017-09-29 14:22:47
عقابه هو ان يعمل علي سطحة مخصصة فقط لمساعدة النساء المتعطلات علي الطريق بين الدمام والرياض ،ويكتب علي السطحة للنساء فقط بلا مقابل ولمدة سنة كاملة من عشرة شوال القادم ودوامه من صلاة الظهر 10 ساعات
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( عدد التعليقات 23,030 )
40 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-29 14:22:34
خل الهياط ينفعك,,,,وش تعحس به ,,,,البس زي البشر أولا,,,,,,أنت مانت عارف أن البلد فيها قانون,,,,,وفيها حكومه,,,,,ولا أنت تظن نفسك ,,,وين ؟؟؟؟؟؟
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39 - خلفية ثقافة سادت ثم بادت ؟!!
2017-09-29 14:21:52
ابي امي ابي ابوي !!! خل هياطك ينفعك
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38 - خلفية ثقافة سادت ثم بادت ؟!!
2017-09-29 14:21:07
خلهم ينفعونك ؟ !!
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37 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-29 14:20:58
أنا يوم شفته يحك خشمه عرفت انه خبل 👃
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36 - خلهم ينفعونك ؟ !!
2017-09-29 14:20:42
خلفية ثقافة سادت ثم بادت ،،، دولة القانون لك بالمرصاد
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35 - الهنووف
2017-09-29 14:20:09
مجتمعنا يبغى تطهير مثل تطهير العواميه عساهم على القوه
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34 - نوره
2017-09-29 14:18:06
المفروض يجيبون ابره ينسمون فيها راسه ويصير بربع عقل ويصير ولد طيوب ومطيع هذي حركه يسوونها الامريكان بشعبهم بدال ماتمتلي سجونهم بشر تصرف عليهم اكل وشرب
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33 - خلهم ينفعونك ؟ !!
2017-09-29 14:18:02
هياطك خله ينفعك !!
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32 -
2017-09-29 14:15:55
خلوه يخيس فالسجن وكل اسبوع خمسين سوط لين يدري إنه ماهو مسلط على خلق الله هذا عبء على المجتمع هو وتفكيره الخايس
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31 - متوازن
2017-09-29 14:15:08
اطلب من النيابه العامه تكييف قضيه هذا المعتوه المعفن من ضمن قضايا الارهاب .
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30 - خلي الهياط ينفعك..!!!
2017-09-29 14:15:02
تقول الحكمة, "..لسانك حصانك..".
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29 - عبده
2017-09-29 14:14:58
من عوفي فل يحمد الله . ولاتكثروا من السب والشتم
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28 -
2017-09-29 14:14:51
يمكن الرجال يمزح ويحب الحريم من حبك دقك لا تجيبون حاصلكم لو كان يبي يحرقها ماتكلم الي يقومون بالجرائم والارهاب ماهددو
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27 - بهجت
2017-09-29 14:14:05
هدا مبيت النية السيئه ويشكل خطر على بناتنا لازم اخفاءه من على وجه البسيطه
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26 - محمد الحمراني
2017-09-29 14:13:31
سيظهر مثله كثير من المهابيل . ودواء المهابيل القسوة المفرطة والسجن والعقبات القصوى فالملك عبدالعزيز عندما وحد البلاد والعباد استخدم الشرع الحنيف وتطبيق الحدود الشرعية حتى لو وصلت القتل بالسيف . ضروري
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25 - غدا السبت العاشر من محرم // نجى الله فيه موسى // صيامه يكفر ذنوب سنة الا الكبائر
2017-09-29 14:10:53
زين سويتم // هذي الاشكال لم تجد التربية المناسبة في المنزل // حان دور الدولة ممثل في الأجهزة الأمنية
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( عدد التعليقات 8,825 )
24 - الرحااال
2017-09-29 14:10:33
هذا مجرد مراهق..متءثر ومصدق بما قالوه اصحاب اعداء المرأه..نرجوا اخذ تعهد منه ان لايعودها..لأجل امه التي سوف تكون الخاسر الأكبر من سجنه 💚
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23 - سعفان
2017-09-29 14:09:46
رب كلمة قالت لصاحبها دعني
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22 - سامي
2017-09-29 14:08:40
أكثر من يعبث بالنت وبالامن ويلتحق بالدواعش ويهدد من شاكلت هؤلاء والسبب التربية السيئه والفشل.
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21 - متوازن
2017-09-29 14:08:24
هذا الصايع حق مخدرات حكمه 5000 جلده و عشر سنوات سجن لان هذا التهديد يدخل ضمن جرائم الارهاب قولا واحدٱ
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20 - ألفجر البعييييد
2017-09-29 14:05:54
أحرقو شوشته ألمعتوه المتزمت خلوه عبر لغيرة من اصحاب العقول الضعيفه ألمليئه بالافكار ألمنحرفه
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19 - مجرة التبانة
2017-09-29 14:04:06
ياسلام..هذا الحزم للأسف فيه معفلين لايدركون الأمور لكن بعد عقاب هذا الامعة لن يفكر غبي آخر بأي حركة وستقود النساء بهدوء وكل أمان ..رغم انه خبل تم توريطة لكن يتربى ويربي غيرة..كفو الاجهزة الأمنية.
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18 -
2017-09-29 14:03:45
إيش رايكم تقطعون رأسه ؟؟؟؟؟
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17 - محمد
2017-09-29 14:03:29
تأكدوا الان ان وراء تأخر المجتمع معتوهين يكتبون ويهددون مثل هذا المريض.
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16 - مكة
2017-09-29 14:03:07
واضح على الشخص هذا انه ضعيف عقلياً
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15 - واحد من الناس
2017-09-29 14:00:28
اقترح إخصاؤه ثم حقنه بهرمون الاستروجين بإنتظام حتى يكون أنثى ، وبعد ذلك يكون امرأة ... ثم عـَـرض هذا الفيديو عليه/ها (ستقول: يجب معاقبة صاحب هذا الفيديو لإنه يُظهر الكراهية والتهديد)
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14 - سبحان الله وبحمده
2017-09-29 14:00:03
مسكين خليها تنفعه عقده
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13 -
2017-09-29 13:59:56
تعليق مخالف
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12 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-29 13:59:21
خل حلفك يفيدك يا ثور وباين من شكللك خبل والله ماعندك شيء بس ما أدري من اللي ورطك باهذا الفيديو
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11 - خالد
2017-09-29 13:58:17
شكله كل مدمن همبرقر راح فيها همبرقي
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10 - معاهد ومبايع ال سعود
2017-09-29 13:58:07
عطوه من الأحمر الين يعرف انه الله حق هذا لإيمثل مجتمعنا السعودي المعتدل . هذا يجب تأديبه لان لا أهله ولا مجتمعه الاسري احسن تأديبه . الف شكر لقادتنا الف لرجال الدولة وكل عام وانتم بخير
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9 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-09-29 13:56:20
بعض البشر الله لا يكثر نسله الهمجي
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8 - شرشبيل
2017-09-29 13:54:42
الله يكون بعونك يالدب ياهو انه بتخيس خياس بهالحبس مسوي مهايطي هيا خليك كل علا راسك الحين عسا الله يهديك ويصلح حالك وحالنا
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7 - عوكل
2017-09-29 13:52:59
بسم الله عليك قوووي مرره لكن خارج عمرك ذلحين ،، الحمد لله على نعمة العقل
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6 - الهاشمي
2017-09-29 13:52:02
الله يهديه ويصلح حاله
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5 -
2017-09-29 13:51:49
خيس في السجن وادفع ملايين ياوجه البطاطا
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4 -
2017-09-29 13:51:19
كل هذا وعشريني ههههههه تربية البطاطس هذ يدور حق الفسحه.
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3 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-29 13:50:39
شكرا للشرطة .. الله ينصركم على كل ديناصورات العصر الحديث
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2 - وجهة نظر
2017-09-29 13:50:22
هذا اول واحد يجب معاقبته بلا تهاون حتى يعتبر باقي المتخلفين
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1 - زائره
2017-09-29 13:49:37
يستاهل ناقص العقل
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متى نترك الولايه على الخلق الى بيحضر للملعب يحظر والى بسوق يسوق والى والى تشيش ج...
بواسطة : خالد / ابو عمر

تعليق مخالف...
بواسطة :

ليش المبررات خلاص قرار صار اللي يبي يصون عرضة لا يسمح لاهله بسياقة السيارة اما ا...
بواسطة : ردا على الماضي وال الشيخ

الامر بالقيادة صدر وخلص . تعليقك على القيادة يالشيخ ما يجيب جديد...
كتاب الرأي
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محمد آل الشيخ

عن قيادة المرأة للسيارة أحدثكم
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د. سعود المصيبيح

التلاحم الشعبي هوية سعودية
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مشعل السديري

الشاعر الخالد
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عبدالرحمن الراشد

أكثر من قيادة السيارة
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محمد الساعد

ملك حازم.. وولي عهد جسور
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حق طبيعي للمرأة حان وقته: قيادة طموحة ووطن يستحق
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أ.د.صالح بن سبعان

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د. محمد العوين

نحن نتغير إلى الأفضل!
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سمر المقرن

تغيّرنا!
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قينان الغامدي

لا دور ولا حاجة لاستمرار الهيئة: قرار حاسم بإلغاء الجهاز
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كتاب الرياضة
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صالح الهويريني

دعم آل الشيخ للهلال
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شنق إيراني يشجع الهلال
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أحمد الشمراني

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أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
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صالح الهويريني

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عبد العزيز الدغيثر

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