الرئيسية / شرطة الشرقية تعلن القبض على الشاب مهدّد النساء بحرق سياراتهن-فيديو
شرطة الشرقية تعلن القبض على الشاب مهدّد النساء بحرق سياراتهن-فيديو
صحيفة المرصد:ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يهدّد النساء اللاتي يقدن السيارات، بحرق مركباتهن.
وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي: بعد صدور توجيه أمير المنطقة الشرقية، بإلقاء القبض على هذا الشاب وإحالته إلى النيابة العامة، تمّ التوصل إلى الشاب وإلقاء القبض عليه؛ حيث تبيّن أنه مواطنٌ عشريني، وأُحيل إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
93 - الى قلم الحقيقة2017-09-29 16:02:02
هذا 🐖 هو طرحك وأسلوبك نفس 🐖 شكرًا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
92 - Rima/🚗 ريما🗨°•🙇2017-09-29 15:47:32
من شفنا تهديدك خفنا ورفضنا السواقه😂على اساس انه يجرؤ على الحرق احرقو طاقيته اللي تقل سطل من طولها !
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 29,035 )91 - قلم الحقيقه
فلايعقل أن يكون لوحده يخرج ويهدد ويتوعد المجتمع السعودي دون أن تكون خلفه رؤوس ارهابية كبيرة هي من أعطته اشارة البدء ربما لجس نبض الشارع وردة فعله ومن خلفه الحكومة السعوية.لكن وصلته النتيجة فورآآآآآآآ.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
90 -2017-09-29 15:46:48
واحد يتميلح في السناب طاح فيه الكرسي بث مباشر ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه قام يغني من قلب ورب والله ياقعدنا نضحك فيه دلوخ كثير في السعودية كبار في العمر صغار عقول فشله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
89 - عبيد2017-09-29 15:45:32
الكلاب المسعورة في بيتكم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
88 - لاماو2017-09-29 15:44:42
يستاهل علشان يعرف انه في نظام وحكومه وتوقفه عند حده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 29,035 )87 - قلم الحقيقه
من أرسله ودربه وبرمجه ومن ثم أطلقه لينبح كالكلب المسعور الأجرب على المجتمع السعودي المسالم يهدد ويتوعد يجب أن يعتقل معه فورآ ويرمى في السجن بجواره وجانبه.لأنه مؤكد خلفه كبار شياطينه تخصص ارهاب مجتمعات
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
86 - Rima/🚗 ريما🗨°•🙇2017-09-29 15:41:09
هذا ابو طاقيه حتى لو مافعل شيء لو تشوفه بالشارع يمكن راح نتمنى انه يسجن شكله مايريح 🚸🚸
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
85 - اخصائي اجتماعي2017-09-29 15:39:38
مراهق اخذته الغيره لقوله هذا لايجب تحميل الامر اكبر من كلمه عابره في لحظة غضب والابتوقف نص المراهقين في يوم
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
84 - زرع2017-09-29 15:38:45
ترى هالمسكين ضحية .. الأمية في مبادئ القانون في الحقوق والواجبات اللي لك واللي عليك والخطوط التي يجب أن تتوقف عندها أغلبنا يجهلها .. وين دور مؤسسات التعليم بشقيها العالي واللي مو عالي .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 29,035 )83 - قلم الحقيقه
نعم قوة السيف وحكمه وعدله لحكومتنا الرشيدة نصرها الله يجب أن تسود على مثل فروخ هذه القطعان الأخونجية المتشددة ومن يأمرهم ويبرمجهم ومن ثم يطلقهم كالكلاب المسعورة النابحة على مجتمعنا السعودي المسالم.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
82 - عبيد2017-09-29 15:36:47
انت ياقلم سيدك هم اهل الهوى والهشتك بيشتك يا*********
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
81 - Rima/🚗 ريما🗨°•🙇2017-09-29 15:36:38
مفتح ثوبه والطاقية مايله يعني كني من القهر وغيرتي على البنات اما ماتسوق او احرقها شايل الهم يعني بلا بشكلك اصلح نفسك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
80 - Rima/🚗 ريما🗨°•🙇2017-09-29 15:34:18
لايكون نفس ملابسه من الخوف ما غيرها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 29,035 )79 - قلم الحقيقه
هذه الضربة الاستباقية على فرخ الأخونجية المتشددين تخصص ارهاب مجتمعات مدنية مسالمة سوف تجعل كل كلب من ورائه وخلفه خطط له ودفعه ليقول مايقوله يحسبون ليد الحكومة الرشيدة القوية أأأأأألف حساب وحساب .
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 29,035 )78 - قلم الحقيقه
الله يحفظك ويرعاك ياسيدي سمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية لتوجيهاتك الكريمة بالقاء الفبض على هذا الارهابي تخصص مجتمعات مدنية مسالمة والشكر موصول لرجال الأمن البواسل .
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
77 - إنسان عفيف2017-09-29 15:22:34
الولد هذا مريض نفسي وواضح من كلامه وحركته ....
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
76 - الوطن غالي2017-09-29 15:21:10
ت 39 حلوه اوي ياباشة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
75 - إنسان عفيف2017-09-29 15:02:48
انا اقول أن هذا الولد مريض نفسي والله أعلم وباين عليه من كلامه ونسأل الله الهداية للجميع وسلامتكم ...
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
74 - سنونو2017-09-29 15:02:37
هذه ثقافة الصحوة المقيتة التي غلبت على البلد لعقود من الزمن احتقار للمراة وكراهية للحياة الطبيعية وهذا الشخص قد يكون من أدوات الغلاة دون فهمه أن الحياة تغيرت وان كل سيحاسب على ما يقول أو يعمل
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
73 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-29 15:01:52
خلوه يبوس الواوا
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
72 - ام كليب.2017-09-29 14:57:02
الشكل ذا امنعه من البطاطس يوم يجيك يلهث، مايدري ان اصغر امرأة اطلق وأشرف واكرم وأشجع منه ملايين المرات، هذا كيس خمام ويمد لسانه ابو ريالين والبامبرز توه منزلها من أذنبه.
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 23,030 )71 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
اتحدى واحد يستطيع ينطق هذه الكلمه ،،،(( عحعحعحعحعح )) ،،،،،،😂😂😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
70 -2017-09-29 14:48:24
الحمد الله على نعمة العقل أتمنى ان واحد من عيالكم ان شالله ان يبتلى بما ابتلى فيه هذا الشاب حتى تعرفون ان الغيبة والشماتة ترد على صاحبها امين
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
69 - خلفية ثقافة سادت ثم بادت ؟!!2017-09-29 14:46:27
حجز انفرادي والله يعين اللي يعلفة !!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
68 - خلفية ثقافة سادت ثم بادت ؟!!2017-09-29 14:45:05
59 - بيتر ... مراهق قال كلمتين دون تثمين (( اضرب المربوط يتأدب المنفلت ))
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
67 - إنسان صريح2017-09-29 14:43:35
يستاهل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
66 - خلفية ثقافة سادت ثم بادت ؟!!2017-09-29 14:43:31
53 - .. ذباب مدفوع الأجر كل اللي تحت .. // وما اجرك لنعطيك اياه قبل أن يجف عرقك ؟!
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
65 - وهم الايام2017-09-29 14:42:21
وبعد هالمراهق ماراح ينسجن وبتشوفون راح يكتفون بأخذ تعهد عليه لأاكثر ولااقل
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
64 - خلفية ثقافة سادت ثم بادت ؟!!2017-09-29 14:41:33
50 - عمران 😂😂 ... شكل المعلقيين الاصليين اثنين (( علق بتعليق لنعرف فكرك من أي الاتجاهين ؟! )
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
63 - وهم الايام2017-09-29 14:40:46
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
62 - مدهمر2017-09-29 14:40:35
خدعوك فقالوا قيادة المرأة للسيارة حرام ولا تتفق مع مجتمعنا المحافظ وهذا أحد ضحايا المتشددين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
61 - خلفية ثقافة سادت ثم بادت ؟!!2017-09-29 14:39:18
الأنظمة والقوانين (( تردع )) من لا رادع له !
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
60 - دكتور مدرعم2017-09-29 14:39:09
من يوم شفت خدودك طالعه خارج الجوال وانا داري انك مكفوش مكفوش
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 15,895 )59 - بيتر
مراهق قال كلمتين دون تثمين اعتقوه لكن حلو البحث عنه يتادب امثاله ويدعو الكلام الكبير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
58 - خلفية ثقافة سادت ثم بادت ؟!!2017-09-29 14:37:44
45 - بهجت ... اهم شيء نبغى المرور والكاميرات (( لنكن مثل دبي ؟! )) الشاردة والواردة تحت النظر وسنقضي على كل من (( يخالفون ويهايطون و يكذبون كما يتنفسون ))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
57 - Smile2017-09-29 14:37:17
صفقوه لين يدوخ وخلوه ينظف السجن سنه كامله او خلوه يفتح مغسله سيارات ويغسل سيارات النساء سنه كامله مجانا من زين هالوجه اللي يهدد
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
56 - المااااضي2017-09-29 14:34:44
يقول اقسم بالله اي مره مبنشره غير احرق سيارتها....والحين يبكي في السجن😅
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
55 - خلفية ثقافة سادت ثم بادت ؟!!2017-09-29 14:33:53
قانون(( المهايط )) ربما ينتظر صدوره
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
54 - خلفية ثقافة سادت ثم بادت ؟!!2017-09-29 14:31:48
بعض من جيل اشرب ثقافات خاطئة (( دينية واجتماعية واقتصادية وثقافية وفكرية )) انتهى زمن مضى ومقبلين على زمن الوضوح والحزم والعزم بشرع الله الصحيح القويم
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
53 -2017-09-29 14:30:09
ذباب مدفوع الأجر كل اللي تحت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - خلفية ثقافة سادت ثم بادت ؟!!2017-09-29 14:29:21
مع الأنظمة والقوانين والحزم والعزم (( ستتلاشى كثير من الثقافات الاجتماعية والدينية الخاطئة المتعارضة مع الاسلام ونهجه ))
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
51 - حكمة2017-09-29 14:28:49
👏 لا تصفقوا للشر فربما يهلك صاحبه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
50 - عمران 😂😂2017-09-29 14:28:06
شكل المعلقيين الاصليين اثنين وباقي المعلقين معرفاتهم المتعدده وقد تصل التعليقات لحد مئتين 😂😂
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
49 - خلفية ثقافة سادت ثم بادت ؟!!2017-09-29 14:27:50
حك خشمة ! أو هايط ! أو عدل عمته !! أو لبس عباءة الدين اخونجيا سروريا !! (( القانون والنظام وفق الشرع عزم وحزم ))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-29 14:26:44
جيل ماك وهارديز وكنتاكي لا ترجي منه خير لبلده أو اهله .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
47 -2017-09-29 14:26:34
ههههههههههه تعليق رقم 3 ودي إني ديناصور وأنت قدامي علشان تعرف العصر الحديث
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 - خلفية ثقافة سادت ثم بادت ؟!!2017-09-29 14:25:29
بقايا متبقية من ثقافة شحن وإقصاء وعنطزة !! ،، سادت وبالقانون بادت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - بهجت2017-09-29 14:24:05
اهم شيء نبغى المرور والكاميرات في كل حته اللي تسول له نفسه بحاجه ماهي مزبوطة سرقه خطف دهس تخريب مضاربه تهريب ياويله
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
44 - خلفية ثقافة سادت ثم بادت ؟!!2017-09-29 14:23:53
لمثل هذا ؟! القانون سيردعه ليس الزمن في الماضي كما اليوم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 23,030 )43 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
أكيد إذا حققوا معاه,,,,بيقول كنت أهايط بس,,,,!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 - خلفية ثقافة سادت ثم بادت ؟!!2017-09-29 14:22:52
ثقافة الحزم والعزم ،،، ستبني ثقافة دولة القانون والنظام
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
41 - ابو علي2017-09-29 14:22:47
عقابه هو ان يعمل علي سطحة مخصصة فقط لمساعدة النساء المتعطلات علي الطريق بين الدمام والرياض ،ويكتب علي السطحة للنساء فقط بلا مقابل ولمدة سنة كاملة من عشرة شوال القادم ودوامه من صلاة الظهر 10 ساعات
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 23,030 )40 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
خل الهياط ينفعك,,,,وش تعحس به ,,,,البس زي البشر أولا,,,,,,أنت مانت عارف أن البلد فيها قانون,,,,,وفيها حكومه,,,,,ولا أنت تظن نفسك ,,,وين ؟؟؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 - خلفية ثقافة سادت ثم بادت ؟!!2017-09-29 14:21:52
ابي امي ابي ابوي !!! خل هياطك ينفعك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - خلفية ثقافة سادت ثم بادت ؟!!2017-09-29 14:21:07
خلهم ينفعونك ؟ !!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-09-29 14:20:58
أنا يوم شفته يحك خشمه عرفت انه خبل 👃
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
36 - خلهم ينفعونك ؟ !!2017-09-29 14:20:42
خلفية ثقافة سادت ثم بادت ،،، دولة القانون لك بالمرصاد
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
35 - الهنووف2017-09-29 14:20:09
مجتمعنا يبغى تطهير مثل تطهير العواميه عساهم على القوه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
34 - نوره2017-09-29 14:18:06
المفروض يجيبون ابره ينسمون فيها راسه ويصير بربع عقل ويصير ولد طيوب ومطيع هذي حركه يسوونها الامريكان بشعبهم بدال ماتمتلي سجونهم بشر تصرف عليهم اكل وشرب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - خلهم ينفعونك ؟ !!2017-09-29 14:18:02
هياطك خله ينفعك !!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 -2017-09-29 14:15:55
خلوه يخيس فالسجن وكل اسبوع خمسين سوط لين يدري إنه ماهو مسلط على خلق الله هذا عبء على المجتمع هو وتفكيره الخايس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - متوازن2017-09-29 14:15:08
اطلب من النيابه العامه تكييف قضيه هذا المعتوه المعفن من ضمن قضايا الارهاب .
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
30 - خلي الهياط ينفعك..!!!2017-09-29 14:15:02
تقول الحكمة, "..لسانك حصانك..".
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - عبده2017-09-29 14:14:58
من عوفي فل يحمد الله . ولاتكثروا من السب والشتم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
28 -2017-09-29 14:14:51
يمكن الرجال يمزح ويحب الحريم من حبك دقك لا تجيبون حاصلكم لو كان يبي يحرقها ماتكلم الي يقومون بالجرائم والارهاب ماهددو
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
27 - بهجت2017-09-29 14:14:05
هدا مبيت النية السيئه ويشكل خطر على بناتنا لازم اخفاءه من على وجه البسيطه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
26 - محمد الحمراني2017-09-29 14:13:31
سيظهر مثله كثير من المهابيل . ودواء المهابيل القسوة المفرطة والسجن والعقبات القصوى فالملك عبدالعزيز عندما وحد البلاد والعباد استخدم الشرع الحنيف وتطبيق الحدود الشرعية حتى لو وصلت القتل بالسيف . ضروري
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - غدا السبت العاشر من محرم // نجى الله فيه موسى // صيامه يكفر ذنوب سنة الا الكبائر2017-09-29 14:10:53
زين سويتم // هذي الاشكال لم تجد التربية المناسبة في المنزل // حان دور الدولة ممثل في الأجهزة الأمنية
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 8,825 )24 - الرحااال
هذا مجرد مراهق..متءثر ومصدق بما قالوه اصحاب اعداء المرأه..نرجوا اخذ تعهد منه ان لايعودها..لأجل امه التي سوف تكون الخاسر الأكبر من سجنه 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
23 - سعفان2017-09-29 14:09:46
رب كلمة قالت لصاحبها دعني
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
22 - سامي2017-09-29 14:08:40
أكثر من يعبث بالنت وبالامن ويلتحق بالدواعش ويهدد من شاكلت هؤلاء والسبب التربية السيئه والفشل.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - متوازن2017-09-29 14:08:24
هذا الصايع حق مخدرات حكمه 5000 جلده و عشر سنوات سجن لان هذا التهديد يدخل ضمن جرائم الارهاب قولا واحدٱ
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
20 - ألفجر البعييييد2017-09-29 14:05:54
أحرقو شوشته ألمعتوه المتزمت خلوه عبر لغيرة من اصحاب العقول الضعيفه ألمليئه بالافكار ألمنحرفه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
19 - مجرة التبانة2017-09-29 14:04:06
ياسلام..هذا الحزم للأسف فيه معفلين لايدركون الأمور لكن بعد عقاب هذا الامعة لن يفكر غبي آخر بأي حركة وستقود النساء بهدوء وكل أمان ..رغم انه خبل تم توريطة لكن يتربى ويربي غيرة..كفو الاجهزة الأمنية.
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
18 -2017-09-29 14:03:45
إيش رايكم تقطعون رأسه ؟؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
17 - محمد2017-09-29 14:03:29
تأكدوا الان ان وراء تأخر المجتمع معتوهين يكتبون ويهددون مثل هذا المريض.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
16 - مكة2017-09-29 14:03:07
واضح على الشخص هذا انه ضعيف عقلياً
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - واحد من الناس2017-09-29 14:00:28
اقترح إخصاؤه ثم حقنه بهرمون الاستروجين بإنتظام حتى يكون أنثى ، وبعد ذلك يكون امرأة ... ثم عـَـرض هذا الفيديو عليه/ها (ستقول: يجب معاقبة صاحب هذا الفيديو لإنه يُظهر الكراهية والتهديد)
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
14 - سبحان الله وبحمده2017-09-29 14:00:03
مسكين خليها تنفعه عقده
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 -2017-09-29 13:59:56
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-29 13:59:21
خل حلفك يفيدك يا ثور وباين من شكللك خبل والله ماعندك شيء بس ما أدري من اللي ورطك باهذا الفيديو
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
11 - خالد2017-09-29 13:58:17
شكله كل مدمن همبرقر راح فيها همبرقي
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
10 - معاهد ومبايع ال سعود2017-09-29 13:58:07
عطوه من الأحمر الين يعرف انه الله حق هذا لإيمثل مجتمعنا السعودي المعتدل . هذا يجب تأديبه لان لا أهله ولا مجتمعه الاسري احسن تأديبه . الف شكر لقادتنا الف لرجال الدولة وكل عام وانتم بخير
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
9 - يمني عاشق الدمام 😘😘2017-09-29 13:56:20
بعض البشر الله لا يكثر نسله الهمجي
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
8 - شرشبيل2017-09-29 13:54:42
الله يكون بعونك يالدب ياهو انه بتخيس خياس بهالحبس مسوي مهايطي هيا خليك كل علا راسك الحين عسا الله يهديك ويصلح حالك وحالنا
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
7 - عوكل2017-09-29 13:52:59
بسم الله عليك قوووي مرره لكن خارج عمرك ذلحين ،، الحمد لله على نعمة العقل
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
6 - الهاشمي2017-09-29 13:52:02
الله يهديه ويصلح حاله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 -2017-09-29 13:51:49
خيس في السجن وادفع ملايين ياوجه البطاطا
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
4 -2017-09-29 13:51:19
كل هذا وعشريني ههههههه تربية البطاطس هذ يدور حق الفسحه.
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
3 - ليبرالي يحب العلمانية2017-09-29 13:50:39
شكرا للشرطة .. الله ينصركم على كل ديناصورات العصر الحديث
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
2 - وجهة نظر2017-09-29 13:50:22
هذا اول واحد يجب معاقبته بلا تهاون حتى يعتبر باقي المتخلفين
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
1 - زائره2017-09-29 13:49:37
يستاهل ناقص العقل
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : خالد / ابو عمر
تعليق مخالف...
بواسطة : ردا على الماضي وال الشيخ
الامر بالقيادة صدر وخلص . تعليقك على القيادة يالشيخ ما يجيب جديد...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
القطري ابن فطيس: كلنا سيف “سلمان” .. وهدفي أن يصل صوتي للشيخ تميم.. وهكذا وصف المتطاولينالمرصد 55 13٬520 16 ساعة
الحكم بإعدام أحمد الأسير .. والسجن 15 سنة للفنان فضل شاكرالمرصد 52 5٬664 21 ساعة
ليبيا .. الكشف عن تفاصيل هجوم سفارة أميركا وذبح الأقباطالعربية 7 2٬195 22 ساعة
بالفيديو: عراك و تمزيق للملابس بين سياسيين أوغنديين في حفل للمعارضة !المرصد 6 2٬355 يوم واحد
المرصد الرياضي
بالفيديو : الاتحاد يهزم التعاون بهدفين مقابل هدفالمرصد 19 3٬099 18 ساعة
بعد أن أبعده الاتحاد السعودي .. الخراشي: تويتر صدمنيالمرصد 22 4٬886 19 ساعة
بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابلالمرصد 96 8٬089 3 أيام
شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!المرصد 154 15٬759 3 أيام
اخبار فنية
أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشارالمرصد 60 4٬938 3 ساعات
بالفيديو : فنانة كويتية تفضح زوجها وتعلن طلاقها بعد اكتشاف زواجه من أخرى وتحذر النساء منهالمرصد 79 12٬342 12 ساعة
بالفيديو: أحمد الفيشاوي “يتحرَّش” بالفنانة التونسية “دُرّة” ..شاهد ردة فعلها!المرصد 134 28٬166 يوم واحد
هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!المرصد 141 18٬336 3 أيام
اخبار منوعة
ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟المرصد 26 5٬230 2 ساعتين
شاهد.. جلسة تصوير جديدة للمتسابقات بـ «ملكة جمال مصر» 2018المرصد 37 3٬992 5 ساعات
الفنانة زينب غازي : فرحانة بقيادة المرأة السعودية .. أخيراً أقدر أسافر بروحي -فيديوالمرصد 31 4٬627 19 ساعة
شاهد بالصور..كيف أصبحت أجمل طفلة في العالم بعد مرور 10 سنوات؟المرصد 65 16٬996 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد.. سعودية تقود سيارة “كابريس” وتضغط على “المنبه” في أحد شوارع المملكة!المرصد 111 12٬578 14 ساعة
بالفيديو .. طفل مصري بقدرات خارقة يثير إعجاب الناشطين على مواقع التواصل !المرصد 21 5٬128 يوم واحد
بالفيديو .. عائض القرني: بعض الرجال ما يسوى “تيس”.. ياليت كثير من شبابنا مثل فتياتناالمرصد 173 5٬907 يومين
شاهد كاميرا جوال ترصد شبح يتحرك داخل منزل بمدينة أوهايو!المرصد 8 4٬390 يومين
اخبار ثقافية
علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبلسكاي نيوز 13 1٬168 5 ساعات
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصرالمرصد 72 4٬811 5 أيام
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!المرصد 42 4٬800 5 أيام
اخبار صحية
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟المرصد 39 20٬997 يومين
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطانالمرصد 0 2٬329 5 أيام
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقطالمرصد 8 7٬816 أسبوع واحد
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصورالمرصد 20 15٬054 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
لماذا تحتفظ روسيا بمليارات الدولة في الولايات المتحدة؟روسيا اليوم 3 505 37 دقيقة
ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئةالمرصد 12 1٬580 18 ساعة
تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعامالمرصد 15 3٬930 يوم واحد
أخبار مناسبات
بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنيةواس 6 4٬034 يوم واحد
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسمالمرصد 69 10٬184 5 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبالالمرصد 10 3٬259 6 أيام
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورةالمرصد 16 2٬701 7 أيام
الاخيرة
إعلان غريب لعرض منزل للبيع في مصر يثير الجدل.. شاهد..ماذا كتب صاحبه على الحائط !المرصد 34 4٬437 2 ساعتين
خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوكالمرصد 29 5٬236 13 ساعة
مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباًالمرصد 78 3٬879 يوم واحد
بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!المرصد 23 11٬550 يومين
كاريكاتير