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ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟

ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟
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المرصد 26 5٬225 2 ساعتين

صحيفة المرصد-سكاي نيوز:قالت كريستال هاريس، زوجة هيو هيفنر، مؤسس مجلة “بلاي بوي” الإباحية، الذي توفي الأربعاء، إن حبوب “فياغرا” الجنسية أدت به إلى مشكلة صحية مزعجة.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل”، أدت حبوب “فياغرا”، المعروفة بتقوية النشاط الجنسي لدى كبار السن، إلى فقدان هيفنر القدرة على السمع من إحدى أذنيه.

كما أكدت كاريسا شانون، إحدى عشيقات هيفنر السابقات، أن مؤسس “بلاي بوي” عانى خلال المحادثات لأنه لم يكن يفهم ما يقال له، “حتى لو جلست بجانبه”.

وقالت هاريس، إن هيفنر الذي توفي بعمر 91 عاما، امتنع عن تناول “فياغرا” في الأعوام الأخيرة لهذا السبب.

دراسات تثبت خطورة “فياغرا”

وكانت دراسة طبية أجريت عام 2007 أظهرت أن تناول “فياغرا” له تأثير مباشر على السمع، مما أدى بهيئة الأدوية والغذاء الأميركية لإصدار تحذير رسمي بالأعراض.

وبالإضافة لفقدان السمع، قد تؤدي حبوب “فياغرا” إلى سماع رنين مستمر داخل الأذن.

وأضافت الهيئة في تحذيرها، أن الأعراض الجانبية لحبوب “فياغرا” غير مرتبطة بعمر الشخص، ولا يزال سبب تأثير “فياغرا” على السمع غير معروف حتى الآن.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

26 - هنـــوفه ***
2017-09-29 15:48:03
زواج بدون حبوب مثل جيب بدون فلوس؛الحين كل الرجال يعطي ٥ دقايق ويبنشر:محتاج دفعة ويكمل الشوط الاول.الله يخلف بس على جيل زمان
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25 - تقي
2017-09-29 15:46:22
هذا الدعاء في كتب المعممين ابولطميه
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24 -
2017-09-29 15:36:19
23 مازن وش اللي صدره ورأسه ومدخله ومخرجه شكلك تربي حمام ثم هل هذا الدعاء له اصل في الشرع ولا جايبه من بعض الكتب المجهولة
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23 - مازن
2017-09-29 15:28:06
أنصحكم بهذاالدعاء اللهم شُدَّ لِي أَصْلَهُ ، وَارْفَعْ لِي صَدْرَهُ ، وَسَهِّلْ عَلَيَّ مُدْخَلَهُ وَمَخْرَجَهُ ، وَارْزُقْنِي لَذَّتَهُ ، وَهَبْ لِي ذُرِّيَّةً صَالِحَةً تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِك
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22 - افق
2017-09-29 15:18:10
مافيه شي يعطيك وماياخذ منك
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21 - محمد وبس
2017-09-29 15:16:24
والله مابعد ٩١ شي وش يبي اكثر من كذا ، افنا عمره كله في البلاي بوي وعشيقات ونساء ، عاش حياته بالطول والعرض ، ولكن الكلام في الاخره وحين يلقي ربه ، مثل هولاء لايفكرون بالاخره ابدا ويعيشون لدنياهم
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20 - ابوحسن
2017-09-29 15:11:51
رقم 18 اللهم اميين
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
19 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-09-29 15:09:08
اعوذ بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - انت مع من احببت
2017-09-29 14:47:03
ت رقم 2 الله يحشرك معه قول امين
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
17 - الهمداني
2017-09-29 14:43:38
ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟{{مجلة شو ههههههههههههه استغفر الله العظيم}}
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16 - مفسر أحلام
2017-09-29 14:42:09
مازن .. اكيد الأكل القديم للطيبين أنت لو تأكل عسل وسمن خلط الماء مع الزيت عندك لأن بنية جسمك عايشه علی المياعه
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15 - مفسر أحلام
2017-09-29 14:40:05
تعليق رقم 2 وش رأيك ***
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14 - خلك بعيد حبك يزيد
2017-09-29 14:38:56
ت 11 معلوماتك غلط أنا 44***
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13 - مفسر أحلام
2017-09-29 14:38:36
تعليق رقم 7 ****
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12 - مفسر أحلام
2017-09-29 14:36:13
تعليق رقم 8 نزوح وليس نجوزك هههههههههههههههههه مالوم العثمانيين
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11 - دكتور مدرعم
2017-09-29 14:33:40
الرجل إذا وصل الاربعين صار مثل السيارة اول شي تقطيع وهو الحساسيه والعطاس والكحه ومعه بعض لأصوات القرقعه وبعدها تبويش المكينة وهي ضعف قوه دوران العمود البروستاتا +البواسير+ حتى التشليح مايستقبلك
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10 - مفسر أحلام
2017-09-29 14:33:25
تعليق مخالف
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9 - منتحي
2017-09-29 14:32:31
نسأل الله العافيه فساد اللهم لك الحمد على نعمة الاسلام
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8 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-29 14:31:32
الموضوع في عشق المرأة إذا تعشق المرأة بجنون وتموت بشيء أسمة امرأة هذا هو الكلام اما إذاقالو نجوز وقلت ها قالو نجوزك قلت والله فيه نوم بكذا يخلف على أمك وأبوك بخير ما قدامهم إلا يودنك المخرطة وسلام
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7 - yasser
2017-09-29 14:22:11
مات وهو يعصي الله وأنت تسميها سعادة ويسعد الناس في معصية الله كم شخص ظل بسببه ولا قوة حول ولا قوة الا بالله الله يحفظنا ويستر علينا في الدنيا والآخرة
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6 - مازن
2017-09-29 14:21:57
لا أوصيكم على الاكل الشعبي القديم المضروب بالعسل والسمن البلدي وخلوكم من الأكلات السريعه الممتلئة بالزيوت نصيحتي لكي تكون أسد مفترس
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5 - فهد12
2017-09-29 14:16:21
اي تاثير ؟ الرجال مات بعد 91
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4 - مازن
2017-09-29 14:16:13
الراحه النفسيه والاكل السليم المفيد والنوم الكافي وممارسه الرياضه يوميا أقل شي نصف ساعه مشي بأذن الله لن يحتاج أحد لهاذى الحبوب جمعه طيبه حبايبي
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3 - مدير****
2017-09-29 14:11:32
تعليق مخالف
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2 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-29 14:09:21
رحل بسلام من امتع واسعد الملايين .. كم احب من يحاول ان يسعد ومتع الناس .. وكم اكره من يحرض على قتل الآخرين ..
لا يعجبني(27) اعجبني(6)
1 -
2017-09-29 14:06:06
٩١ سنه
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