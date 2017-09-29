ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟

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صحيفة المرصد-سكاي نيوز:قالت كريستال هاريس، زوجة هيو هيفنر، مؤسس مجلة “بلاي بوي” الإباحية، الذي توفي الأربعاء، إن حبوب “فياغرا” الجنسية أدت به إلى مشكلة صحية مزعجة.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل”، أدت حبوب “فياغرا”، المعروفة بتقوية النشاط الجنسي لدى كبار السن، إلى فقدان هيفنر القدرة على السمع من إحدى أذنيه.

كما أكدت كاريسا شانون، إحدى عشيقات هيفنر السابقات، أن مؤسس “بلاي بوي” عانى خلال المحادثات لأنه لم يكن يفهم ما يقال له، “حتى لو جلست بجانبه”.

وقالت هاريس، إن هيفنر الذي توفي بعمر 91 عاما، امتنع عن تناول “فياغرا” في الأعوام الأخيرة لهذا السبب.

دراسات تثبت خطورة “فياغرا”

وكانت دراسة طبية أجريت عام 2007 أظهرت أن تناول “فياغرا” له تأثير مباشر على السمع، مما أدى بهيئة الأدوية والغذاء الأميركية لإصدار تحذير رسمي بالأعراض.

وبالإضافة لفقدان السمع، قد تؤدي حبوب “فياغرا” إلى سماع رنين مستمر داخل الأذن.

وأضافت الهيئة في تحذيرها، أن الأعراض الجانبية لحبوب “فياغرا” غير مرتبطة بعمر الشخص، ولا يزال سبب تأثير “فياغرا” على السمع غير معروف حتى الآن.

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