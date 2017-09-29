ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟
صحيفة المرصد-سكاي نيوز:قالت كريستال هاريس، زوجة هيو هيفنر، مؤسس مجلة “بلاي بوي” الإباحية، الذي توفي الأربعاء، إن حبوب “فياغرا” الجنسية أدت به إلى مشكلة صحية مزعجة.
ووفقا لصحيفة “ديلي ميل”، أدت حبوب “فياغرا”، المعروفة بتقوية النشاط الجنسي لدى كبار السن، إلى فقدان هيفنر القدرة على السمع من إحدى أذنيه.
كما أكدت كاريسا شانون، إحدى عشيقات هيفنر السابقات، أن مؤسس “بلاي بوي” عانى خلال المحادثات لأنه لم يكن يفهم ما يقال له، “حتى لو جلست بجانبه”.
وقالت هاريس، إن هيفنر الذي توفي بعمر 91 عاما، امتنع عن تناول “فياغرا” في الأعوام الأخيرة لهذا السبب.
دراسات تثبت خطورة “فياغرا”
وكانت دراسة طبية أجريت عام 2007 أظهرت أن تناول “فياغرا” له تأثير مباشر على السمع، مما أدى بهيئة الأدوية والغذاء الأميركية لإصدار تحذير رسمي بالأعراض.
وبالإضافة لفقدان السمع، قد تؤدي حبوب “فياغرا” إلى سماع رنين مستمر داخل الأذن.
وأضافت الهيئة في تحذيرها، أن الأعراض الجانبية لحبوب “فياغرا” غير مرتبطة بعمر الشخص، ولا يزال سبب تأثير “فياغرا” على السمع غير معروف حتى الآن.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
زواج بدون حبوب مثل جيب بدون فلوس؛الحين كل الرجال يعطي ٥ دقايق ويبنشر:محتاج دفعة ويكمل الشوط الاول.الله يخلف بس على جيل زمان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا الدعاء في كتب المعممين ابولطميه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 مازن وش اللي صدره ورأسه ومدخله ومخرجه شكلك تربي حمام ثم هل هذا الدعاء له اصل في الشرع ولا جايبه من بعض الكتب المجهولة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أنصحكم بهذاالدعاء اللهم شُدَّ لِي أَصْلَهُ ، وَارْفَعْ لِي صَدْرَهُ ، وَسَهِّلْ عَلَيَّ مُدْخَلَهُ وَمَخْرَجَهُ ، وَارْزُقْنِي لَذَّتَهُ ، وَهَبْ لِي ذُرِّيَّةً صَالِحَةً تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِك
لا يعجبني(13) اعجبني(1)
مافيه شي يعطيك وماياخذ منك
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
والله مابعد ٩١ شي وش يبي اكثر من كذا ، افنا عمره كله في البلاي بوي وعشيقات ونساء ، عاش حياته بالطول والعرض ، ولكن الكلام في الاخره وحين يلقي ربه ، مثل هولاء لايفكرون بالاخره ابدا ويعيشون لدنياهم
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
رقم 18 اللهم اميين
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
اعوذ بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ت رقم 2 الله يحشرك معه قول امين
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟{{مجلة شو ههههههههههههه استغفر الله العظيم}}
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مازن .. اكيد الأكل القديم للطيبين أنت لو تأكل عسل وسمن خلط الماء مع الزيت عندك لأن بنية جسمك عايشه علی المياعه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق رقم 2 وش رأيك ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ت 11 معلوماتك غلط أنا 44***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق رقم 7 ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق رقم 8 نزوح وليس نجوزك هههههههههههههههههه مالوم العثمانيين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الرجل إذا وصل الاربعين صار مثل السيارة اول شي تقطيع وهو الحساسيه والعطاس والكحه ومعه بعض لأصوات القرقعه وبعدها تبويش المكينة وهي ضعف قوه دوران العمود البروستاتا +البواسير+ حتى التشليح مايستقبلك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نسأل الله العافيه فساد اللهم لك الحمد على نعمة الاسلام
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
الموضوع في عشق المرأة إذا تعشق المرأة بجنون وتموت بشيء أسمة امرأة هذا هو الكلام اما إذاقالو نجوز وقلت ها قالو نجوزك قلت والله فيه نوم بكذا يخلف على أمك وأبوك بخير ما قدامهم إلا يودنك المخرطة وسلام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مات وهو يعصي الله وأنت تسميها سعادة ويسعد الناس في معصية الله كم شخص ظل بسببه ولا قوة حول ولا قوة الا بالله الله يحفظنا ويستر علينا في الدنيا والآخرة
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
لا أوصيكم على الاكل الشعبي القديم المضروب بالعسل والسمن البلدي وخلوكم من الأكلات السريعه الممتلئة بالزيوت نصيحتي لكي تكون أسد مفترس
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
اي تاثير ؟ الرجال مات بعد 91
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الراحه النفسيه والاكل السليم المفيد والنوم الكافي وممارسه الرياضه يوميا أقل شي نصف ساعه مشي بأذن الله لن يحتاج أحد لهاذى الحبوب جمعه طيبه حبايبي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
رحل بسلام من امتع واسعد الملايين .. كم احب من يحاول ان يسعد ومتع الناس .. وكم اكره من يحرض على قتل الآخرين ..
لا يعجبني(27) اعجبني(6)
٩١ سنه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
أضف تعليق