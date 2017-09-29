قيادة المرأة للسيارة ستسهم في ضبط انفاق الأسرة السعودية..وهذا ماسوف توفره سنوياً!
صحيفة المرصد-CNN: ستوفر العائلة السعودية أكثر من 20 ألف ريال (نحو 5.3 ألف دولار) سنويا متمثلة برواتب كانت تقدم للسائقين وذلك بعد إصدار خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لأمر يسمح بموجبه للمرأة في البلاد قيادة السيارة، وفقا لتقرير قناة الإخبارية.
جاء ذلك في رسم انفوجرافيك نشره تلفزيون الإخبارية,، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وجاء فيه أن هذا القرار سيؤدي إلى ضبط الإنفاق حيث ستوفر العاملات السعوديات نصف رواتبهن التي ينفقنها على السائقين وأن هذا الدخل الموفّر سيرفع القوة الشرائية للعائلات وسيرفع اقتصاد البلد.
وألقى الرسم الضوء على أن هذا القرار سيساهم في تخفيض التحويلات الخارجية، حيث أظهرت الأرقام إلى أن المملكة في العام 2012 احتلت المرتبة الثانية على قائمة أكثر الدول في التحويلات الخارجية.
وأشار الرسم إلى ان 1.5 مليون سائق يساهمون بهجرة الأموال السعودية خارجا وأن القرار سيؤدي إلى خفض أعداد هؤلاء السائقين وبالتالي خفض التحويلات الخارجية.
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#إنفوغرافيك | قيادة المرأة ستسهم في ضبط إنفاق الأسر وتعزيز الاقتصاد الوطني. #الإخبارية #الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة pic.twitter.com/BAyXEunuO6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
ليش المبررات خلاص قرار صار اللي يبي يصون عرضة لا يسمح لاهله بسياقة السيارة اما انه يوفر فهذا كدب لان كل بنت بتطلب سياره وبدل سيارة بيصير اربع سيارات مثلهم مثل الأولاد ونصبح في الشوارع واقفين
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سؤال ...كيف تعرف الاخونجي بسهوله ؟؟، جواب .. تعرف الاخونجي اذا كان يرفض قيادة المرأة ويرفض السينما ومربي مكنسه .
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يعني مافي موظفين أجانب يستلمو مئات أضعاف رواتب السائقين في حل كي لاتركب مع سائق أجنبي هو استقدام سائقات اجنبيات
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كفاية ضحك على الناس إذا تعطلت سيارة المرأة ووجابت سطحة تقعد واقفة عند المهندس في الورشة بين العمال خلاص ذهب الخوف من الله والحياء والستر والغيرة اللهم لاتؤاخذنا بما فعله السفهاء منا
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الكلام هذا مايمشي علينا ... نبي الأفعال أي حرمه تبي تسوق وتستغني عن سواقها... لزوم قبل ماتستلم الرخصه تجيب ورقة ترحيل ومغادره لسواقها .. وغير كذا يعتبر ضحك على الدقون ...
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كلة على شان يطلعون النساء لشارع وللفساد اخلاقها يريدونها متحررة تختلط بالرجال
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الي مريض ******ا الله يشفيه بس نصيحه يخلي الحبوب والله ماوراها الا الدمار وبامكانه التواصل معي لكي يستفيد ويرجع فحل
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برغم اني ماراح اسوق لاني خوافة لكن الحق ينقال انا اصرف سنويا ع السواق 32 الف ريال بين رواتب وايجار غرفته هذا الثابت غير اذا اعطال تجهيزات غرفته او اي امور طارئة له
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المسفيد البنك وووشركة التقصيد وشركة التامين وصاحب المحطة ويابابا لاتزعل نبي افلوس كل يوم الله يعن كل شايب ضغط وسكر وجلطة
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لاتضحكون ع الناس بعكس الحقايق ومحاولة تررغيبهم السيارة تزيد المصاريف بنزين وفحص وتامين وتجديد ...... الخ بدال سيارة واحده للاسرة تصرف ع سيارتين وكلها تروح لخزينة الدولة
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كثييير راح يستغنون عن السائق الاجنبي ومو الكل طبعاً ..بس الافضل تجي سائقة بداله كذا اريح 👌🏻
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***** بتزيد النفقه وبتزيد المصاريف
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⛐⛐⛐⛐⛐⛐⛐⛐⛐رايحه على سسيارتي اقضي اشغالي🛍🛍🛍🛍هههههههه انا حره مدامي لم اسيء استخدام السيارة ⛐
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يارماريمووو .. سوءعال ليش كنا بنخفف السيارات بوضع متروا .
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ماعليكن يابنات مدام اهلكن موافقين قودن السيارة وقضن اشغالكن حتى حنا إذا مالقينا من يودينا سنقود السيارة "الله سبحانه لم يحرم قيادة السيارة لذلك ماعليكن/ اما اللي تسيء استخدام السياره فيه قانون يضبطها
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المرأة تقود السياره في دول الخليج وع ذلك السائقون الاجانب موجودون
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سيبقى السائقون وسترون
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ليش الكذب خلك صريح بغلطتك
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على نباتها ال سي ان ان .. التوفير أكثر .. تكلفة الاستقدام .. أكله وشربه وسكنه .. أعتقد التوفير يقارب ال 40 ألف ريال .
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البعض للأسف يتكلم على اللي بتسوق وينظر لها بأنها غير محترمه وهو مايدري ربما تقيم الليل ولها عبادات تخفى عن حتى اهلها "هي ما ساقت إلا لقضاء اشغالها ومراجعاتها مو رايحه تفحط او تغازل لذلك لانعمم
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ت 23غير صحيح مستحيل كل البنات لهن سيارات من عائلة وحده فقط الموظفات وسيارة مشتركه للبيت اما اللي كلهن اخوات ويبن يكون عندهن سيارات هؤلاء عندهن قدره على شراء سيارات وش اللي يمنعهن
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اللهم أطعمنا خيرها واكفنا شرها يارب العالمين
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اللهم بلغ خيرها لمن احتاجتها واكف عنها شرها
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كل اللي رفضو مسألة وقت وراح تشوفون زوجاتهم بناتهم اخواتهم وحتى هن يقودن سياره
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اللهم نسألك الخير فيها ونعوذ بك من الشر فيها
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كذلك عندما أذهب لبقاله اضع الأغراض فيها وانا لله الحمد متستره واسوق مامعي سائق مو محرم وبكذا حافظت على عرضي
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اي توفير ياعم/// البيت فية 4 نساء // 2 بيسوقن يعني سيارتين 100000X2=200000 زيت+بنزيني2000X2X12=50000 كلي 250 الف حوادث وساهر 50 الف يعني سنويا 150 الف لانها بتغير كل سنتين زي صديقتها والاكل برا دبل
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اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنظر ، والحور بعد الكور ، ومن دعوة المظلوم ، وسوء المنظر في الأهل والمال والولد
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الحمدلله إذا مالقينا من يودينا حنا نقضي اشغالنا سواء سوق مستشفى دراسة زي كذا نسوق/كذلك مستحيل بنات يرحن لاماكن خطره كالبر واماكن ناىية
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(اللهم اصحبنا في سفرنا , واخلفنا في أهلنا)
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اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الأهل،والمال، والحامل على الظهر.
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اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى , ومن العمل ما ترضى , اللهم هون علينا سفرنا هذا , واطو عنا بعده ,
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علي رضي الله عنه وأتي بدابة ليركبها (فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله , فلما استوى على ظهر الدابة قال: الحمد لله , ثلاثا , والله أكبر , ثلاثا {سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ....
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للاسف هذا الكلام غير دقيق لن يتم الاستغناء عن السائق تماما كما هو مشاهد في دول الخليج فالسائق لتوصيل الابناء للمدارس ومقاضي البيت
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اغلب الحريم*****
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كل شي وعزوف عن السفر للخارج كمااان للفتاه والشاب
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رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وأنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى .....
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(( سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين..الاية ))
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المطلوب ليس القرار المطلوب هو صواب تنفيذ وعدل لحق الله بالدنيا لﻵخرة .
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اللهم اجعلها عون لنا في الدنيا ،،، ومعينا لنا في طاعة الله
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مو صحيح اقتصاديا مرهق اكثر قبل سياره واحده للام والبنات وتأمين واحد الان ممكن البنتين كل وحده سيارة وتأمين مركبة سنوي وفحص دوري كل كم سنه هذا غير نوع السياره الي راح يكون فيها تنافس بين الحريم
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وللأسف كنا نقول سعودة اللموزين ستحل .. وش صار من حلول .
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****... الله يعين بس ...
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قيادة المراة شي طيب لكن تبون تفهمونا انها لتوفير على الاسر والله والله ان مصاريف الاسر بتزيد لا واذا طبقت الضرائب الجديدة بتزيد اكثر واكثر والموضوع ليس له اي دخل بالتوفير لا من قريب ولا من بعيد
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( نؤسس لهم اسلاماً يناسبنا حتى نتمكن منهم ) وهذا حدث! وزير الاستخبارات الامريكية
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تبين تعرفي معزتك عند اخوك زوجيك ولدك من هذا الموضوع. تعرفين المعزه للأسف بعد ما كنت عون لزوجك والاخوك وولدك بمجرد ما ظهر سواقه المراه سمعت ممن كنت له عون انه بيتبرا منك بعد ما بدلتي الجسد والمال لهم
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اي توفير ؟؟؟ الا بالعكس زدنا مصاريف الكبار معهم سيارات والصغار لازمهم سواق عشان يوديهم مدارسهم
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الذي سيتم توفيره وإن صدق المقال // سوف يذهب للقيمة المضافة وزيادة اسعار السلع وعلى رأسها الطاقة والكهرباء // ويبقى اصحاب الدخل المحدود مكانك سر// في إنتظار الفرج
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وسوفا يؤدي الى زيادة دخل بعض الأسر حيث ان بعض الموظفات سوفا تقوم على طريقها بتوصيل زميلاتها للعمل بمقابل وكذلك ستقوم بتوصيلهم لبعض المشاوير
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