قيادة المرأة للسيارة ستسهم في ضبط انفاق الأسرة السعودية..وهذا ماسوف توفره سنوياً!

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صحيفة المرصد-CNN: ستوفر العائلة السعودية أكثر من 20 ألف ريال (نحو 5.3 ألف دولار) سنويا متمثلة برواتب كانت تقدم للسائقين وذلك بعد إصدار خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لأمر يسمح بموجبه للمرأة في البلاد قيادة السيارة، وفقا لتقرير قناة الإخبارية.

جاء ذلك في رسم انفوجرافيك نشره تلفزيون الإخبارية,، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وجاء فيه أن هذا القرار سيؤدي إلى ضبط الإنفاق حيث ستوفر العاملات السعوديات نصف رواتبهن التي ينفقنها على السائقين وأن هذا الدخل الموفّر سيرفع القوة الشرائية للعائلات وسيرفع اقتصاد البلد.

وألقى الرسم الضوء على أن هذا القرار سيساهم في تخفيض التحويلات الخارجية، حيث أظهرت الأرقام إلى أن المملكة في العام 2012 احتلت المرتبة الثانية على قائمة أكثر الدول في التحويلات الخارجية.

وأشار الرسم إلى ان 1.5 مليون سائق يساهمون بهجرة الأموال السعودية خارجا وأن القرار سيؤدي إلى خفض أعداد هؤلاء السائقين وبالتالي خفض التحويلات الخارجية.

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