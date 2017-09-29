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إعلان غريب لعرض منزل للبيع في مصر يثير الجدل.. شاهد..ماذا كتب صاحبه على الحائط !
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل صورة بيت معروض للبيع في مصر كتب صاحبه على الجدران “المنزل للبيع لسوء الجيرة” متهما جيرانه بالسوء,وأثار الإعلان جدلاً تواصليا بسبب الكلمات المستخدمة فيه.
ووفقاً لموقع”العربية نت”علّق رواد مواقع التواصل على الصورة متهمين صاحب المنزل بالمكايدة لجيرانه ومؤكدين أنه لو كان جادا في البيع ما كان ليكتب هذه العبارة لأنها ستؤدي لعزوف المشترين المحتملين طالما أن الجيران بهذا الوصف الذي ذكره الإعلان.
ومن خلال التعليقات، تبيّن أن صاحب المنزل اشتكى من قيام أحد الجيران ببناء رصيف في وسط الشارع مما أدى لتضييقه، فيما اتهم الجيران صاحب المنزل ببناء “جراج سيارات” والتسبب في إزعاجهم.
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التعليقات
34 - خالد / ابو عمر2017-09-29 15:56:57
استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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33 - خالد / ابو عمر2017-09-29 15:56:24
نعاني من جار السوء من جهة الجنوب ونعاني جار السوء من جهة الشرق متى نفتك منهم
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32 - خالد / ابو عمر2017-09-29 15:53:59
ابو مصطلح صدقت ودك تبيع بلد كامل لنرتاح منهم ومن تسللهم عبر الحدود وتهريبهم القات والحشيش لبلدنا وتخلفهم الاحمق وفوق ذا تأييدهم للمجوس وأحزابهم عشان يضرونا مع انا استضفنا رجالهم بعد ماتركوا حريمهم
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31 - كوكا2017-09-29 15:51:56
بالفعل .. صاحب المنزل اساء لنفسه بهذا الاعلان .. حتى لو كان على صواب.
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30 - ليبتون2017-09-29 15:35:52
اللهم اكفناء جار السؤ لانهم كثير في وقتنا الحاضر
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( عدد التعليقات 9,146 )29 - بسمه
ماراح احد يشترية لانه اساء لنفسه قبل جيرانه فكيف يدخل احد بمشاكل انعرفت بينهم !!!!!
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28 -2017-09-29 15:30:06
اللهم اني أعوذ بك من جار السوء في دار مقامة لااله الاأنت
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27 - المر2017-09-29 15:18:43
الجار قبل الدار مصلفح هذا يبي من*********
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26 -2017-09-29 15:17:57
1 لانك *******
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25 - قطر جار سوء ؟!!2017-09-29 15:17:02
وجيرة البشر مثل جيرة الدول !! اما نالك خيرها أو أضابك شرها والعياذ بالله
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24 - من شر حاسد إذا حسد2017-09-29 15:09:51
يمكن عنده فوبيا أوفر من العين والحسد .. وعمله هذا في ظنه من الحلول اللي تقيه من الحسد .
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23 - الى العقلاء2017-09-29 15:09:20
ابو مصلقح سلح لو فيك خير كانك في يلدك انقلعو من بلدنا الله ينزع كل يمني من هذا الوطن غاجل غير اجل قرفتونا متسلقين ملزقين خبثاء لو فيكم خير مادخلو المجوس في كل بيت بس القات لعب في روسكم قلعه تقلع وج
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22 - إلى مصلفح التافهـهـ2017-09-29 14:59:18
انت جيت****
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21 - Ymni mahbob💫💫💫2017-09-29 14:58:55
قد يكون جاره داعشيا او اخونجيا ونحن نعلم ان الفرق الباغيه لا يحبون محمد وال محمد صلوات الله عليهم خير من وطاؤ في هذه الارض.
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20 -2017-09-29 14:55:05
يامصلفح لو انكم شرفاء كان تجد الجيره زينه لكنكم خونه بعتو دينكم وارضكم وععرضگم للمجوس اسيادكم الروافض
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19 - ياهملاني 62017-09-29 14:52:19
الله لايسلم فيك عظم
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18 - ياهملاني2017-09-29 14:51:12
جئتم بالمجوس وجاركم لن يسكت عن الخونه ومخطط حصاره باعداءه فهمت ياهمذاني ياورع
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17 - قطر جار سوء ؟!!2017-09-29 14:51:05
الجار قبل الدار
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16 - كله كوم والسيارة كوم2017-09-29 14:49:54
المشكلة يسمونها عربية يعني سيارة المفروض تكون في القرافه مو عند الباب والقرافه عند المصريين المقبرة.
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15 - سوف أكتب على منزلي للبيع بعشرة مليون // 2 مليون للبيت // 8 مليون للجيرة الطيبة2017-09-29 14:49:05
مجرد فكرة //
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( عدد التعليقات 12,080 )14 - اللامي
الجار قبل الدار
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13 - ياهملاني2017-09-29 14:48:51
هذا بسبب خيانتكم
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12 - عبدالرحمن2017-09-29 14:47:56
ماتلاحظون ارقام سياراتهم مثلنا 😅
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11 -2017-09-29 14:47:42
الهمداني 1 تعلم الدين الصحيح هداك الله وقل لاحول ولاقوة إلا بالله .. أذكر الله واذكر لمن تكون له الحول والقوه
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( عدد التعليقات 23,030 )10 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
الجار المحترم ،،،،،كنز ،،،،فقديما قالوا،،،،،،(( اسأل عن الجار قبل الدار ))،،،،،🦅
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9 - إنسان صريح2017-09-29 14:45:49
أسأل عن الجارقبل ان تشتري الدار
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8 - ولوو2017-09-29 14:45:24
أن حق الجار الإكرام، وهو يتضمن الإحسان وكف الأذى، وفي رواية " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره " وفي أخرى " فلا يؤذ جاره
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7 - أبوعُمر2017-09-29 14:44:26
نبينا محمد صل الله عليه وعلى أله وصحبه وسلم وصا على الجار وأنصح من له جار مؤذي ان يلاطفه أو يرحل عنه
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6 - أبو مصلفح الرياض2017-09-29 14:43:41
السلام عليكم ياجماعة الخير ***
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5 - أبو مصلفح الرياض2017-09-29 14:42:59
ودك لو انك تبيع بلد كاملة لسوء الجيرة
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4 - غدا السبت العاشر من محرم // نجى الله فيه موسى // صيامه يكفر ذنوب سنة الا الكبائر2017-09-29 14:42:25
الجار قبل الدار // أحمد الله على جاري وجار جاري لاخر الشارع // اللهم لك الحمد على الجيرة الطيبة الخيرة الصالحة //
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3 - ✅2017-09-29 14:40:36
حاول ان تكسب جارك بالسلام والمحبه أو دعه في حاله ولاتؤذه
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2 - كارثه2017-09-29 14:37:50
عمار يامصر
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1 - الهمداني2017-09-29 14:37:16
والله انها مشكلة عانينا منها ولا زلنا نعاني منها لكن وش نسوي لا حول ولا قوة
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آخر تعليق
بواسطة : خالد / ابو عمر
تعليق مخالف...
بواسطة : ردا على الماضي وال الشيخ
الامر بالقيادة صدر وخلص . تعليقك على القيادة يالشيخ ما يجيب جديد...
كتاب الرأي
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