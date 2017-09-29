إعلان غريب لعرض منزل للبيع في مصر يثير الجدل.. شاهد..ماذا كتب صاحبه على الحائط !

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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل صورة بيت معروض للبيع في مصر كتب صاحبه على الجدران “المنزل للبيع لسوء الجيرة” متهما جيرانه بالسوء,وأثار الإعلان جدلاً تواصليا بسبب الكلمات المستخدمة فيه.

ووفقاً لموقع”العربية نت”علّق رواد مواقع التواصل على الصورة متهمين صاحب المنزل بالمكايدة لجيرانه ومؤكدين أنه لو كان جادا في البيع ما كان ليكتب هذه العبارة لأنها ستؤدي لعزوف المشترين المحتملين طالما أن الجيران بهذا الوصف الذي ذكره الإعلان.

ومن خلال التعليقات، تبيّن أن صاحب المنزل اشتكى من قيام أحد الجيران ببناء رصيف في وسط الشارع مما أدى لتضييقه، فيما اتهم الجيران صاحب المنزل ببناء “جراج سيارات” والتسبب في إزعاجهم.

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