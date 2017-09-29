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إعلان غريب لعرض منزل للبيع في مصر يثير الجدل.. شاهد..ماذا كتب صاحبه على الحائط !

إعلان غريب لعرض منزل للبيع في مصر يثير الجدل.. شاهد..ماذا كتب صاحبه على الحائط !
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المرصد 34 4٬434 2 ساعتين

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل صورة بيت معروض للبيع في مصر كتب صاحبه على الجدران “المنزل للبيع لسوء الجيرة” متهما جيرانه بالسوء,وأثار الإعلان جدلاً تواصليا بسبب الكلمات المستخدمة فيه.

ووفقاً لموقع”العربية نت”علّق رواد مواقع التواصل على الصورة متهمين صاحب المنزل بالمكايدة لجيرانه ومؤكدين أنه لو كان جادا في البيع ما كان ليكتب هذه العبارة لأنها ستؤدي لعزوف المشترين المحتملين طالما أن الجيران بهذا الوصف الذي ذكره الإعلان.

ومن خلال التعليقات، تبيّن أن صاحب المنزل اشتكى من قيام أحد الجيران ببناء رصيف في وسط الشارع مما أدى لتضييقه، فيما اتهم الجيران صاحب المنزل ببناء “جراج سيارات” والتسبب في إزعاجهم.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

34 - خالد / ابو عمر
2017-09-29 15:56:57
استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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33 - خالد / ابو عمر
2017-09-29 15:56:24
نعاني من جار السوء من جهة الجنوب ونعاني جار السوء من جهة الشرق متى نفتك منهم
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32 - خالد / ابو عمر
2017-09-29 15:53:59
ابو مصطلح صدقت ودك تبيع بلد كامل لنرتاح منهم ومن تسللهم عبر الحدود وتهريبهم القات والحشيش لبلدنا وتخلفهم الاحمق وفوق ذا تأييدهم للمجوس وأحزابهم عشان يضرونا مع انا استضفنا رجالهم بعد ماتركوا حريمهم
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31 - كوكا
2017-09-29 15:51:56
بالفعل .. صاحب المنزل اساء لنفسه بهذا الاعلان .. حتى لو كان على صواب.
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30 - ليبتون
2017-09-29 15:35:52
اللهم اكفناء جار السؤ لانهم كثير في وقتنا الحاضر
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( عدد التعليقات 9,146 )
29 - بسمه
2017-09-29 15:32:31
ماراح احد يشترية لانه اساء لنفسه قبل جيرانه فكيف يدخل احد بمشاكل انعرفت بينهم !!!!!
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28 -
2017-09-29 15:30:06
اللهم اني أعوذ بك من جار السوء في دار مقامة لااله الاأنت
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27 - المر
2017-09-29 15:18:43
الجار قبل الدار مصلفح هذا يبي من*********
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26 -
2017-09-29 15:17:57
1 لانك *******
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25 - قطر جار سوء ؟!!
2017-09-29 15:17:02
وجيرة البشر مثل جيرة الدول !! اما نالك خيرها أو أضابك شرها والعياذ بالله
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24 - من شر حاسد إذا حسد
2017-09-29 15:09:51
يمكن عنده فوبيا أوفر من العين والحسد .. وعمله هذا في ظنه من الحلول اللي تقيه من الحسد .
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23 - الى العقلاء
2017-09-29 15:09:20
ابو مصلقح سلح لو فيك خير كانك في يلدك انقلعو من بلدنا الله ينزع كل يمني من هذا الوطن غاجل غير اجل قرفتونا متسلقين ملزقين خبثاء لو فيكم خير مادخلو المجوس في كل بيت بس القات لعب في روسكم قلعه تقلع وج
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22 - إلى مصلفح التافهـهـ
2017-09-29 14:59:18
انت جيت****
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21 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-09-29 14:58:55
قد يكون جاره داعشيا او اخونجيا ونحن نعلم ان الفرق الباغيه لا يحبون محمد وال محمد صلوات الله عليهم خير من وطاؤ في هذه الارض.
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20 -
2017-09-29 14:55:05
يامصلفح لو انكم شرفاء كان تجد الجيره زينه لكنكم خونه بعتو دينكم وارضكم وععرضگم للمجوس اسيادكم الروافض
لا يعجبني(6) اعجبني(6)
19 - ياهملاني 6
2017-09-29 14:52:19
الله لايسلم فيك عظم
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18 - ياهملاني
2017-09-29 14:51:12
جئتم بالمجوس وجاركم لن يسكت عن الخونه ومخطط حصاره باعداءه فهمت ياهمذاني ياورع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - قطر جار سوء ؟!!
2017-09-29 14:51:05
الجار قبل الدار
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16 - كله كوم والسيارة كوم
2017-09-29 14:49:54
المشكلة يسمونها عربية يعني سيارة المفروض تكون في القرافه مو عند الباب والقرافه عند المصريين المقبرة.
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15 - سوف أكتب على منزلي للبيع بعشرة مليون // 2 مليون للبيت // 8 مليون للجيرة الطيبة
2017-09-29 14:49:05
مجرد فكرة //
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( عدد التعليقات 12,080 )
14 - اللامي
2017-09-29 14:49:03
الجار قبل الدار
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13 - ياهملاني
2017-09-29 14:48:51
هذا بسبب خيانتكم
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12 - عبدالرحمن
2017-09-29 14:47:56
ماتلاحظون ارقام سياراتهم مثلنا 😅
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11 -
2017-09-29 14:47:42
الهمداني 1 تعلم الدين الصحيح هداك الله وقل لاحول ولاقوة إلا بالله .. أذكر الله واذكر لمن تكون له الحول والقوه
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( عدد التعليقات 23,030 )
10 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-29 14:45:55
الجار المحترم ،،،،،كنز ،،،،فقديما قالوا،،،،،،(( اسأل عن الجار قبل الدار ))،،،،،🦅
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9 - إنسان صريح
2017-09-29 14:45:49
أسأل عن الجارقبل ان تشتري الدار
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8 - ولوو
2017-09-29 14:45:24
أن حق الجار الإكرام، وهو يتضمن الإحسان وكف الأذى، وفي رواية " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره " وفي أخرى " فلا يؤذ جاره
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7 - أبوعُمر
2017-09-29 14:44:26
نبينا محمد صل الله عليه وعلى أله وصحبه وسلم وصا على الجار وأنصح من له جار مؤذي ان يلاطفه أو يرحل عنه
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6 - أبو مصلفح الرياض
2017-09-29 14:43:41
السلام عليكم ياجماعة الخير ***
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5 - أبو مصلفح الرياض
2017-09-29 14:42:59
ودك لو انك تبيع بلد كاملة لسوء الجيرة
لا يعجبني(24) اعجبني(1)
4 - غدا السبت العاشر من محرم // نجى الله فيه موسى // صيامه يكفر ذنوب سنة الا الكبائر
2017-09-29 14:42:25
الجار قبل الدار // أحمد الله على جاري وجار جاري لاخر الشارع // اللهم لك الحمد على الجيرة الطيبة الخيرة الصالحة //
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3 - ✅
2017-09-29 14:40:36
حاول ان تكسب جارك بالسلام والمحبه أو دعه في حاله ولاتؤذه
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2 - كارثه
2017-09-29 14:37:50
عمار يامصر
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1 - الهمداني
2017-09-29 14:37:16
والله انها مشكلة عانينا منها ولا زلنا نعاني منها لكن وش نسوي لا حول ولا قوة
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