محمد آل الشيخ عن قيادة المرأة: الشرع يتغير وفقًا للمصلحة.. والاسلاميين وضعوا أنفسهم في مأزق!
صحيفة المرصد: أشاد الكاتب محمد آل الشيخ، بقرار الملك سلمان، في قيادة المرأة للسيارة، مؤكدًا أنه اتخذ قرارات إصلاحية فعلية في مدة وجيزة.
وأضاف في مقال له بعنوان: “عن قيادة المرأة للسيارة أحدثكم” بـ “الجزيرة”: ستبقى في تاريخنا محطات مضيئة، وفي الوقت ذاته تؤكد المقولة المتداولة، التاريخ المجيد يصنعه العظماء ولا يصنع التاريخ العظماء.
وأكد “آل الشيخ” أن قرار قيادة المرأة للسيارة الذي صدر مساء الأربعاء كان تتويجا لقرارات عدة مماثلة، العامل المشترك الذي يجمعها التغيير والتطور والحداثة ومواكبة العصر.
قيادة المرأة والاعلام
وأردف: هذا القرار الذي أثلج قلوب الوطنيين، وجعلهم يشعرون بغد مشرق، لن يكون الأخير، بل هناك حزمة من القرارات المماثلة ستتوالى تباعا.
وفسّر “آل الشيخ” الأسباب التي جعلت قرار قيادة المرأة للسيارة يأخذ زخما إعلاميا كبيرا، قائلًا: لأن المحافظين الكلاسيكيين، الذين دائما ما يقفون حجر عثرة في سبيل الحداثة بمعناها الشمولي كانوا يربطون مواقفهم المتحجرة بالحلال والحرام، فيعتبرون أن كل من يدعوا إلى قيادة المرأة للسيارة بنفسها، هو بمثابة من أنكر معلوما من الدين بالضرورة؛ وهم دائما ما يضعون أنفسهم في مآزق محرجة.
الاسلاميين والأدلة الشرعية
وواصل “آل الشيخ”: فالدليل الشرعي غالبا لا يسعفهم في ممانعاتهم، بل هو في أحايين كثيرة ضدهم وليس معهم؛ كما أن مصلحة المواطن غالبا ما تختلف مع ما يقولون اختلافا جذريا، إضافة إلا أن العالم من أقصاه إلى أقصاه اتخذ من تحريمهم لقيادة المرأة للسيارة – مثلا – دليلا على أنهم يحرمون ما أحل الله لينتصروا لعاداتهم وتقاليدهم، والأهم نظرتهم الدونية للمرأة.
ولفت “آل الشيخ”: عندما تناقشهم، تجد ممانعاتهم بلا دليل من كتاب أو سنة، فيكتفون بالاعتماد على قال فلان، وأفتى آخر، وكأن فتوى الرجال أصبحت في موازاة مرجعية الكتاب وقول الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وهذه في حد ذاتها من أهم المعضلات السلبية التأصيلية، التي تُعاني منها البلد.
ورأى “آل الشيخ” أن الفتوى، كائنا من يكون قائلها، هي مجرد رأي فقهي إنساني، قد يصيب قائلها، وقد يُخطئ، والعبرة ليس بمكانة ورفعة ومقام من يقولها، وإنما بمدى تماهيها مع الدليل الشرعي المستقى من كتاب الله أو سنة رسوله، أو قياس على دليل بحيث يكون القياس مكتمل الأركان.
الفتوى والمصلحة
واعتبر “آل الشيخ” أن الفتوى، خاصة في مسائل التعاملات الدنيوية، وليس مسائل العقيدة والعبادات، تكون مرتبطة ارتباطا حميميا بظروف الزمان والمكان عند صدورها، ولا تخترق بالضرورة الزمان والمكان إلا إذا تواءمت مع مقتضيات الظروف، لأن قضايا الدنيويات ليست ثابتة وصالحة لكل زمان ومكان كما يتصور البعض، ولكنها تدور مع المصلحة حيث دارت.
ونوه “آل الشيخ” الى ما يقوله الشيخ السلفي «ابن القيم» في كتابه (أعلام الموقعين) حين يقول: (أينما تكون المصلحة فثمَّ شرع الله)؛ أي أن الشرع مرتبط بالمصلحة، فإذا تغيرت المصلحة، فإن الشرع يواكبها فيتغير معها.
وبيّن أن قيادة المرأة في المجتمع المدني، يسهل لها أن تعمل وتمارس حقها في التكسب وطلب الرزق، وبالتالي يكون منعها من قيادة السيارة، دونما سبب شرعي، اللهم إلا مراعاة العادات والتقاليد، فيه إجحاف وظلم ما مثله إجحاف.
ولفت: فهي بذلك مضطرة لأن تضحي بجزء كبير من دخلها لتدفعه إلى من يقوم بمهمة تنقلها وتحركاتها الحياتية، الأمر الذي جعل السائقين – وهم في الغالب أجانب – يستنزفون من اقتصاد البلاد مبالغا كبيرة، دون أيّ مبرر، إلا مراعاة للعادات والتقاليد البالية.
واختتم الكاتب مقاله بتقديم الشكر للملك سلمان، لاتخاذه هذه القرارات التاريخية، كما قدم الشكر لولي عهده وعضيده الأمير محمد بن سلمان.
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التعليقات
93 - برق _ الحرم ****
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هات الموضوع الا بعده نباء قيادة النساء للطائرات نباء موضوع جديد بالانجليزي مودرن اي جديد لاحول ولاقوه الا بالله لاتحقرون المراءه ياناس والله أن للنساء اذكياء ريسة وزراء بريطانيا مارقرت تاتشر السابقه
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(((((( فهــــــــــل من العقل ..... ان نترك من يحاولون التأجيج ......... بمس من اطـــاع ولـــي _الامــر ))))))
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الله على المضمده يعني على قدك
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(((((((منارة _الاسلام كانت بين (((مـــــــــاحدث ...........ومالم يحــــــــدث))) قيادة المرأة للسيارة حدث ......والخروج على((ولي الامر )) والذي كان متوقع من جانب الاعداء لم يحــــــدث )))))
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اللهم من أراد بلادنا بسوء فاشغله في نفسه اللهم من ارد عقيدتنا وامننا وسنت نبيك بسوء اللهم اشغله في نفسه ورد كيده في نحره
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والخوف من الله والذل منه اكبر نجاه من عذابه ولا احدبيدخل معك قبرك او يتحاسب عنك ولايضروك الخلق لواجتمعوا كلهم وانت على حق ومحق ولن ينفعوك لواجتمعوا اومدحوك وانت على خطاء فكلاً يحاسب وحده وعلى قد نيته
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اللهم من أراد الاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره وتدبيره تدميرا عليه اللهم سلط الظلمة على الظالمين واخرج اهل الحق من بينهم سالمين آمنين
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للاسف توجد عقول همها الوحيد محاربه الدين وتفصيله علا مزاجهم ونسو عقيده الاسلام الثابته من القران والسنه وصار كلن يألف علا مزاجه وموده ويفصل الايه والحديث علا مقاسه اللهم ثبتنا علا طاعتك وحسن عبادتك
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الذي انـ دا سوا امٓس وش علومهم
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الله يرزقك يا محمد ال الشيخ على قد نيتك قولوا امين يا قارين
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لا وانت الصادق يتغير على حسب الهوى
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اللهم اني اعوذبك من الخبث والخبائث
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انت يا خنبوق لست ابن وطن امش روح
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76 نعم اخي كلامك صحيح
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اكثروا من الدعاء على المفسدين في هذا اليوم الفضيل وغدا عند الصيام واكثروا من حسبنا الله ونعم الوكيل
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الإسلاميون ليسوا في مأزق فقد وجهوا وبينوا حسب الدين ودستور الدولة منذو خروج المظاهرة النسائية عام ١٤١١هجري في العاصمة الرياض والتي تطالب بالسماح بقيادة السيارة ..فماذا تريد الإسلاميين يعملون يا كاتب.
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القران والسنه شريعة ثابتة لا تتغير وإنما فهم الناس لها هو الذي يتغير ومن رحمة المولى عز وجل انه جعل الاسلام للناس كافة ملبيا كافة مطالبهم الشرعيه الى يوم القيامه .
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اكثروا من حسبنا الله ونعم الوكيل وتمسكوا بدينكم وسنة نبيكم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده عضوا عليها بالنواجذ فالامور لاتبشر بخير
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تعليق 70 هذا قلم الخنبقه يعلق بكم اسم ويعزز لنفسه
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انت تقول الاسلاميين طيب خلك في علمانيتك واترك الدين لأهله
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تعليق14 كيف تعرف العلماني اذا استهزا بالدين ووصار ذكر مافي برق بينه وبين الانثى
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ابو مسواك و ام قفاز يحللون الخلوة مع السائق و يحرمون قيادة المراة لسيارة
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أينما تكون المصلحة فثمَّ شرع الله هذا الاصل
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انت تحكي عن الشرع ؟!
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انتهى زمن فتاوي سد باب الذرائع المظلله
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سيمائهم في وجوههم. الله يرحم الحال
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فقط تذكير بفضل صيام العاشر من محرم -- وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيام هذا اليوم -- بعد رمضان
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هذا ماذا يكون موقعه من الاعراب ومن قال الدين يتغير حسب المصلحة. الدين صالح لكل الازمان بدون تغيير ولاكن المشكلة بمن يفسره حسب هواه والقيادة من الأساس لم تكن حرام
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أصبح يتكلم في أمور الدين كل من هب ودب للاسف
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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وإعلم حق اليقين ان العلم وتصنيف العلماء ليس بالجنسية // بل بما تركوا خلفهم من علم يستفاد منه // واضح
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ابي افهم وشو هالصجه على سياقه المراءه . السياره وسيله انتقال مثلها مثل ما كان من مئات السنين من استعمال الدواب . و الصحابيات وشو كانوا يركبون ماهو حصان و بعير و حمار ياصغار العقول
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كلام حق اراد به مواصله واقرار وتكريس حق مغيب بلا سبب جوهري سوى التقاليد الباليه والنظره الدونيه الملصقه بالمراه زيفا
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اعوذ بكلمات الله التامات , من شر ماخلق ....
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استمرارا لجهل العوام وخبث المفسدين يقول الدش والجوال صار عادي من قال انه عادي ومن قال انه ماجاب مصايب الى اليوم وبكره ومن اللي وصلنا الى هذي المرحله
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الكارثة الكبرى ان من حفظ جزء من القران حتى وان كان لا يعرف القرآءة والكتابه يقال له الشيخ الفلاني مع احترامي لمشايخنا الكبار لكن البنقالي والبرماوي اذا حفظ جزء من القران وربى لحيته يقال له ياشيخ فلان
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الشرع يتغير هناك ببيتكم ومبين انك بوادي والشرع بوادي مبين انه فيه حمله عالاسلامين والاسلام الامور واضحه وضوح الشمس
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موضوع قياده السياره منتهي منه هات اللي بعده وبعده
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في 57 دولة إسلامية حجاب المرآة يختلف//من افغانستان التى لا تسمح ان يظهر من المرآة الا عين واحدة// الى لبنان ومصر التى لا تمانع خروج المرآة بلا حجاب//هذا يسمى الحياة الاجتماعية والعرف// فلا تقحم الشرع
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هذا اللي يعزز لتركي الحمد 😂
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((((((( ان كان طاعة ولاة الامر ...............تجعل الاعلاميين ينالوا من أهل الاسلام ... دون مسآلة ولاعقاب ... فأن الله مولاهم و هو نعم _النصير )))))
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40 اذا غالبيه من ينتسبون للاسلام ساقت حريمهم فهذا معناه انهم صح وحلال ترى عندهم امور يحبها شيطانك وااااجد وش رايك نقتدي فيهم 😂🤣 الجهل كارثه مع هوى النفس
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10 او20 مليون فرد في السعودية مانعوا قيادة المرأة لعقود // بينما مليار ونصف مسلم في 57 دولة إسلامية لم يعارضوا قيادة المرآة// فلا تقحم الشرع إذا كان عندك إطلاع//من مانع قيادة المرآة العرف وليس الشرع//
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هذا والله ***
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ـــ((((هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ (*) وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ))))ــــ
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الشرع لايؤخذ من مثلك
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اي شرع أي ***الي انت فه يارجال اذا مو فاهم الشرع لا تقعد تتفلسف علينا والله ***
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((((( ماجاء به جدك ..............خيرا ما اتيت به ياصغير ))))))
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ماذا بقي من عمر هذا الشخص الحمدلله ع نعمه العقل والتدبير عمره ما كتب شيء ف صالح المواطن
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قيادة السيارة ليس له علاقة بالشرع // وياريت هناك مجال لشرح ان الحياه الاجتماعية لكل دين تحدد بالعرف وليس بالشرع وهذا من سماحة الدين// مليار ونصف حرمة تقود السيارة في البلاد الاسلامية قبل انت تولد//
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صدقت ياابن الشيخ الاسلاميين وضعوا انفسهم في مازق
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اللهم أخرس السنة العلمانيين واليبراليين وشل أيديهم وأطمس على قلوبهم وسلط عليهم جندك بالأمراض والاسقام فإنك وحدك سبحانك لا يدعى سواك. اللهم اخذلهم ونكس رؤوسهم ياقوي ياقدير هذا الدعاء منا وعليك التكلان.
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استغفر الله الشرع ثابت بالنصوص القرانية والسنه المحمدية ( تلك حدود الله ..) اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
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هؤلاء من الكتاب أمثال المذكور وقينان يعتقدون ان الدين اللي برؤوسهم هو الصح وان اللي يأتي من العلماء مجرد كتب ونصوص قديمة لا تصلح لهذا الزمن
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طبع اذا ذهب رجال يغارون ويحمون دين الله فبشر الناس ان كان فيهم الصالح والعاصي والكافر بعقاب شديد من عند الله ولنا في هذا الامم السابقة واليهود كيف كانو من شعب الله الى المختار المغضوب عليهم
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الشرع النصوص القرأنية والنبوية التي وردة في الكتاب والسنة // والتي يسيتسقى منها الاحكام الشرعية// ثابته لا تتغير // الحدود ثابته ( القذف والزنى والسرقة) // الاحكام الفقهية ثابته // الشرع لا يتغير//
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اللهم احفظ علينا ديننا وسترنا وقوتنا وولاة أمرنا اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة اللهم استخدمنا بطاعتك واختم لنا بعفوك وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمين
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للاستزادة والتوضيح ورفع اللبس ، يفضّل قراءة كتاب (الموافقات) للإمام الشاطبي رحمه الله
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الامر بالقيادة صدر وخلص . تعليقك على القيادة يالشيخ ما يجيب جديد
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اللهم عليك بالليبراليين والعلمانيين واذنابهم من بني جلدتنا اللهم أخزهم وافضحهم اللهم بين مكرهم على رؤوس الاشهاد . اللهم استجب لنا في هذه الساعة وانصر الحق على الباطل. اللهم آمين آمين آمين.
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الشرع يتغير وفقا للمصلحه ! ايه العباره ؟
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الكاتب يناقض نفسه // حيث ينتقد الأخرين بقوله " فيكتفون بالاعتماد على قال فلان، وأفتى آخر" // بينما إستشهد بعدها بفقرة بقول إبن القيم "(أينما تكون المصلحة فثمَّ شرع الله)" //
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ورأى “آل الشيخ” أن الفتوى، كائنا من يكون قائلها، هي مجرد رأي فقهي إنساني، قد يصيب قائلها، وقد يُخطئ،{{والله هذا رايي اي شي لم يرد اسمه بالحرف في القران فهو غير ملزم}}اما اجتهاد البشر الاصل ليس ملزم
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تلك هي الدنيا تتغير بتغير الازمان والأماكن تلك سنة الحياة ويبقى الاسلام ثابتا شامخا متوافقا مع الزمان والمكان لا يصادمه ولا يعارضه في حدود العقائد والمبادي الثابته الصحيحة الصريحة
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الشخص إذا لم يكن إسلاميافهوكافر. ...أناإسلامي (مسلم )واللي موعاجبه يضرب برأسه الجدارحتى ينكسر. لاتخلط الأمور
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ماذا يقصد بالاسلاميين هل هم علمائنا الأفاضل فلم يحرمو قيادة المرأه للسياره واتحداك أن حرموها إلى لما خافوا الى مابعد القياده وحفاظ على بناتنا من المخاطر وقال الله تعالى وأسئلو أهل الذكر إن كنت لا تعلم
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ضعنا بين حانا ومانا قياده السياره حجبت العلاوه للموظف1439
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سؤال ...كيف تعرف الاخونجي بسهوله ؟؟، جواب .. تعرف الاخونجي اذا كان يرفض قيادة المرأة ويرفض السينما ومربي مكنسه .
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كل شوي طالع لنا واحد يتحدث كانه هو صاحب قرار ملينا شبعنامن ومضوع قيادة المراه
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حاب اقولك اني وطني اكثر من **** ولاكن القرار سوف يأثر في اجيال قادمه نادمه على اجيال اليوم ازمه معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وهذول صحابه الرسول ص ل لاكن انتم
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كل مفلس ثقافيا لا يجد الا موضوع المرأة للاستفزاز وطلب الشهرة
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مسائل الفقه تتغير بتغير المكان والزمان في حدود المبادئ والعقائد الاسلامية الصحيحة الثابته
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
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الدين الاسلامي خاتم الديانات وأكملها وأتمها
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الهاء الناس
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موضوع قيادة المرأة موضوع المفلسين ثقافيا .. الموضوع فيه قرار اتركوا القيل والقال ايها المفلسون ثقافيا
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هذا مايرمي اليه هو ان نلغي اي مظاهر الدين والشيوخ ولا نستشيرهم او يتدخلون بالحياة الجميلة فهم متصحرين ويكرهون الحياة سبحان الله انك من ال الشيخ
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