رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / الكاتب “محمد الحساني”: وماذا عن القرار السابق يا سماحة المفتي؟!

الكاتب “محمد الحساني”: وماذا عن القرار السابق يا سماحة المفتي؟!

الكاتب “محمد الحساني”: وماذا عن القرار السابق يا سماحة المفتي؟!
حجم الخط A A A
المرصد 23 3٬307 2 ساعتين

صحيفة المرصد: علق الكاتب محمد الحساني، في مقال له بصحيفة ” عكاظ”، على تصريح للمفتي العام للملكة، الشیخ عبدالعزیز آل الشیخ بأن زواج المبتعث بنیة الطلاق خطأ وغش.

وقال: أضاف سماحة المفتي أن المشروع في النكاح أن یكون غیر مقدر بوقت فإن حدد بأیام أو شھور كان ذلك نكاح متعة مجمعاً على تحریمه، أما من كتم ذلك في نفسھ ولم یذكره وعقد نكاحه.

وأضاف: أبدأ كلماتي بإزجاء الشكر للمفتي العام وفقھ الله على ھذا التوضیح المبین، ولكنني أذكر أن قرارا صدر قبل نحو ثلاثة عقود، عن ھیئة كبار العلماء النكاح بنیة الطلاق مع تأثیم من یأخذ بھذه الإجازة ممن یطلق علیھم صفة (مزواج).

النكاح بنیة الطلاق خطأ وغش

وتابع “أذكر أیضا أن المفكر الإسلامي الأستاذ أحمد محمد جمال رحمھ الله قد ھاجم بشدة في مقالین أو ثلاثة ذلك القرار وصف فیھا النكاح بنیة الطلاق بأنھ أشد وأنكى من نكاح المتعة لأن المرأة في الحالة الثانیة تكون على علم تام وكذلك ولي أمرھا أنھ نكاح متعة مؤقت، أما في الحالة الأولى فإن أسرتھا توافق على (عقد النكاح) وھي لا تعلم عن نیة الرجل المتقدم لھا بأنھ ینوي طلاقھا، فلم یلتفت أحد لما نشره الكاتب القدیر ولعل لدى الأخ الدكتور محمد أحمد جمال أو أحد إخوتھ وأخص منھم الأستاذ رجاء جمال (نسخة) مما كتبھ والدھم الكریم، فإن كان المفتي العام یرى أن النكاح بنیة الطلاق خطأ وغش.

عریس الغفلة

وأضاف: إن المرجو من سماحتھ أن یوجھ بإعادة النظر في قرار ھیئة كبار العلماء الآنف ذكره، لأن ذلك القرار قد تم الأخذ بھ لیس من قبل بعض المبتعثین الذین ربما تستمر مدة نكاحھم الذي عقدوه وھم ینوون الطلاق عدة سنوات ھي مدة الابتعاث، بل طبقھ العدید من الذین یسافرون في مھام تدریبیة أو تعاقدیة لأسابیع أو شھور فإذا وصلوا إلى الدول التي انتدبوا إلیھا (تخیروا) من الفتیات أجملھن وأرقھن خلقا لعقد نكاح علیھن والفتاة وأھلھا فرحون (بالعریس) القادم من بلاد العرب أو من الخلیج المزدھر لتكون المفاجأة بعد ذلك أن (عریس الغفلة) یرمي ورقة الطلاق للمرأة مع نھایة آخر یوم لانتدابھ غیر عابئ بما سببھ لھا من أحزان وصدمات وانھیار لأحلامھا في عش زوجي سعید.

وتابع: ھكذا دوالیك كلما نشأ انتداب یرافقھ أعداد من ضحایا النكاح بنیة الطلاق !لأن طالبي المتعة والجنس لا یأبھون بكونھم آثمین ما دام أن عقد النكاح صحیح حسب ما فھموا من ذلك القرار الفقھي مجددا شكري لسماحة المفتي على إجابتھ السدیدة وفتیاه الرشیدة بشأن موقفھ وموقف من یرى رأیھ من العلماء في مسألة النكاح بنیة الطلاق والله الھادي إلى سواء السبيل.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

23 - سلمان
2017-09-29 19:28:34
رح للمفتي في دار الأفتاء وإلا المسجد وتناقش معه و بلاش الأعلام .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - عبدالله الناصر / /حائل
2017-09-29 19:23:13
عندنا تقوم القائمه عند عدم تناسب النسب ويتم الطلاق وفيالخارج خذوا ماشأتم واستمتعوا وعند الأنتهاء يتم الطلاق حسابات معقده وغير منطقيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - ابو تركي - الرياض
2017-09-29 19:18:09
بارك الله في الاستاذ محمد الحساني وضع يده على الجرح 👍
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - الباحث عن الحقيقة
2017-09-29 18:55:26
الأمر على خلاف العلامة ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه حرام لايجوز والشيخ السنقيطي يرى أنه حرام لا يجوز الحقيقة أنه زواج غش وخداع لا نرضاه لأخواتنا ولا بناتنا والله أعلم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - الى 13 مغزول
2017-09-29 18:54:06
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 -
2017-09-29 18:44:02
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 -
2017-09-29 18:41:20
أعرف أن هناك ناس تجي زياره إلى أحد المدن لمدة 24 ساعه ومن ضمن برنامج الزياره زواج متعه 5ساعات مقابل مبلغ مالي وتسجيل أبوها في وظيفه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - سند
2017-09-29 18:40:37
قصده ***المفتي ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - عبيد
2017-09-29 18:39:29
وهنا الاسلام علمناه كيف نتخاطب مع العلماء بمجالسهم او أعمالهم وليس التبجح بالصح او الخطاء فقد نهى الاسلام على التخاطب برفع الصوت او تاجيج المجتمع على نصوص شرعية يوجد من اهل الذكر من يعدلها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - سلمات
2017-09-29 18:39:16
الي فهمته يبي المفتي *****!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - فهد القحطاني
2017-09-29 18:37:16
بيض الله وجهك يااستاذ محمد الحساني
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
12 - عبيد
2017-09-29 18:36:42
ايه الله يرحم علماء الأمة الاسلامية اصبح عامة الناس تناقش العلماء على صفحات الجرائد وبمواقع الانترنت ياخي اذهب الى المفتى وتناقش من باب التوضيح وليس من باب احنا صح وانت خطا كنّا نقول هكذا وذاك
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
11 - ابو الكواسر
2017-09-29 18:35:57
الله الله يا زمن عامة الناس **** لكن اقول الا لا حول ولا قوة الا بالله****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 - ؟؟؟؟
2017-09-29 18:31:53
وش صاير فهموناا!؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - بسام طحاوي
2017-09-29 18:31:48
المتعه المذكوره بالقران الذي عمل بها الصحابه حرام وهي واضحه ولاغش فيها ' لكن الزواج بنيه الطلاق والبنت واهلها لايعلمون بما بيته الرجل حلال وكذلك المسفار والمصياف والفرند والوناسه ، كيف يعني
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
8 -
2017-09-29 18:26:55
منهو حسان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - والد ابراهيم
2017-09-29 18:15:28
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - ظامي اليل
2017-09-29 18:13:26
لاتنبش في الماضي..ياحساني..
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
5 -
2017-09-29 18:12:41
اللهم إنا نعوذ بك من الفتن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 15,913 )
4 - بيتر
2017-09-29 18:12:37
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 15,913 )
3 - بيتر
2017-09-29 18:11:38
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 23,038 )
2 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-29 18:01:01
حساني،،،،،يا ترى من يكون ؟؟،،،،،🤔
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
1 - لاحول ولاقوة الا بالله
2017-09-29 17:59:34
اكثروا من قول : لاحول ولاقوة الا الله ،، فانها كنز من كنوز الجنه
لا يعجبني(1) اعجبني(4)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : قصيمي معتق

الكل يعرف ان المرأة حتى لو هي متاكدة انها على خطأ فمن المستحيل تعترف بخطاها والح...
بواسطة :

نفس نظام المؤسسات اول تتسلف 40الف وتفتحها نظام فاشل...
بواسطة : فرح بك أعداء الوطن !! لا عاد تعودها

امس ما كنت تدري ؟! اليوم من تسول له نفسه سيلقى الجزاء الرادع...
بواسطة : سلمان

أشغلتونا خلاص ساقو وأنتهينا...
كتاب الرأي
mm

محمد آل الشيخ

عن قيادة المرأة للسيارة أحدثكم
201 2
mm

د. سعود المصيبيح

التلاحم الشعبي هوية سعودية
150 0
mm

مشعل السديري

الشاعر الخالد
210 1
mm

عبدالرحمن الراشد

أكثر من قيادة السيارة
352 1
mm

محمد الساعد

ملك حازم.. وولي عهد جسور
141 0
mm

قينان الغامدي

حق طبيعي للمرأة حان وقته: قيادة طموحة ووطن يستحق
234 4
mm

أ.د.صالح بن سبعان

أعياد المرأة السعودية تتواصل !
163 0
mm

د. محمد العوين

نحن نتغير إلى الأفضل!
174 0
mm

سمر المقرن

تغيّرنا!
328 0
mm

قينان الغامدي

لا دور ولا حاجة لاستمرار الهيئة: قرار حاسم بإلغاء الجهاز
747 24
كتاب الرياضة
mm

صالح الهويريني

دعم آل الشيخ للهلال
235 5
mm

عبد العزيز الدغيثر

الرخصة الآسيوية تكشف إفلاس الإدارة النصراوية
208 0
mm

وليد الفراج

عام إنعاش الكرة السعودية.. باقي الهلال
335 7
mm

أحمد الشمراني

رأس الفتنة في قطر
340 2
mm

أحمد الشمراني

شنق إيراني يشجع الهلال
841 17
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
637 18
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
133 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
332 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
629 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
552 0
الاخبار الدولية
غزو أمريكي “براً وبحراً وجواً” وعمليات عميقة .. سيناريو مرعب للحرب مع كوريا الشمالية

غزو أمريكي “براً وبحراً وجواً” وعمليات عميقة .. سيناريو مرعب للحرب مع كوريا الشمالية

 المرصد 0 222 6 دقائق
اتهام الداعية”محمد حسان”بالنصب والاحتيال.. وشقيقه:حقكم في رقبتي متعملوش فضيحة للشيخ!

اتهام الداعية”محمد حسان”بالنصب والاحتيال.. وشقيقه:حقكم في رقبتي متعملوش فضيحة للشيخ!

 المرصد 46 4٬347 3 ساعات
القطري ابن فطيس: كلنا سيف “سلمان” .. وهدفي أن يصل صوتي للشيخ تميم.. وهكذا وصف المتطاولين

القطري ابن فطيس: كلنا سيف “سلمان” .. وهدفي أن يصل صوتي للشيخ تميم.. وهكذا وصف المتطاولين

 المرصد 55 14٬257 19 ساعة
الحكم بإعدام أحمد الأسير .. والسجن 15 سنة للفنان فضل شاكر

الحكم بإعدام أحمد الأسير .. والسجن 15 سنة للفنان فضل شاكر

 المرصد 52 5٬741 يوم واحد
المرصد الرياضي
بالفيديو : الاتحاد يهزم التعاون بهدفين مقابل هدف

بالفيديو : الاتحاد يهزم التعاون بهدفين مقابل هدف

 المرصد 19 3٬190 22 ساعة
بعد أن أبعده الاتحاد السعودي .. الخراشي: تويتر صدمني

بعد أن أبعده الاتحاد السعودي .. الخراشي: تويتر صدمني

 المرصد 22 5٬031 22 ساعة
بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل

بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل

 المرصد 96 8٬098 3 أيام
شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

 المرصد 154 15٬780 3 أيام
اخبار فنية
أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشار

أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشار

 المرصد 67 6٬236 7 ساعات
بالفيديو : فنانة كويتية تفضح زوجها وتعلن طلاقها بعد اكتشاف زواجه من أخرى وتحذر النساء منه

بالفيديو : فنانة كويتية تفضح زوجها وتعلن طلاقها بعد اكتشاف زواجه من أخرى وتحذر النساء منه

 المرصد 84 13٬593 15 ساعة
بالفيديو: أحمد الفيشاوي “يتحرَّش” بالفنانة التونسية “دُرّة” ..شاهد ردة فعلها!

بالفيديو: أحمد الفيشاوي “يتحرَّش” بالفنانة التونسية “دُرّة” ..شاهد ردة فعلها!

 المرصد 134 28٬601 يوم واحد
هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

 المرصد 141 18٬345 3 أيام
اخبار منوعة
ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟

ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟

 المرصد 40 9٬548 6 ساعات
شاهد.. جلسة تصوير جديدة للمتسابقات بـ «ملكة جمال مصر» 2018

شاهد.. جلسة تصوير جديدة للمتسابقات بـ «ملكة جمال مصر» 2018

 المرصد 40 4٬741 9 ساعات
الفنانة زينب غازي : فرحانة بقيادة المرأة السعودية .. أخيراً أقدر أسافر بروحي -فيديو

الفنانة زينب غازي : فرحانة بقيادة المرأة السعودية .. أخيراً أقدر أسافر بروحي -فيديو

 المرصد 31 4٬782 23 ساعة
شاهد بالصور..كيف أصبحت أجمل طفلة في العالم بعد مرور 10 سنوات؟

شاهد بالصور..كيف أصبحت أجمل طفلة في العالم بعد مرور 10 سنوات؟

 المرصد 66 17٬179 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد.. سعودية تقود سيارة “كابريس” وتضغط على “المنبه” في أحد شوارع المملكة!

شاهد.. سعودية تقود سيارة “كابريس” وتضغط على “المنبه” في أحد شوارع المملكة!

 المرصد 116 13٬529 18 ساعة
بالفيديو .. طفل مصري بقدرات خارقة يثير إعجاب الناشطين على مواقع التواصل !

بالفيديو .. طفل مصري بقدرات خارقة يثير إعجاب الناشطين على مواقع التواصل !

 المرصد 21 5٬144 يومين
بالفيديو .. عائض القرني: بعض الرجال ما يسوى “تيس”.. ياليت كثير من شبابنا مثل فتياتنا

بالفيديو .. عائض القرني: بعض الرجال ما يسوى “تيس”.. ياليت كثير من شبابنا مثل فتياتنا

 المرصد 173 5٬941 يومين
شاهد كاميرا جوال ترصد شبح يتحرك داخل منزل بمدينة أوهايو!

شاهد كاميرا جوال ترصد شبح يتحرك داخل منزل بمدينة أوهايو!

 المرصد 8 4٬404 يومين
اخبار ثقافية
علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

 سكاي نيوز 17 1٬346 8 ساعات
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 72 4٬821 5 أيام
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬800 6 أيام
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 5٬148 6 أيام
اخبار صحية
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

 المرصد 39 21٬025 يومين
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬329 5 أيام
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬822 أسبوع واحد
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 15٬061 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

 روسيا اليوم 7 2٬062 4 ساعات
ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

 المرصد 12 1٬632 22 ساعة
تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

 المرصد 15 3٬937 يومين
صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

 واس 12 2٬481 يومين
أخبار مناسبات
بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

 واس 6 4٬080 يوم واحد
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 10٬193 5 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬262 6 أيام
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬702 7 أيام
الاخيرة
إعلان غريب لعرض منزل للبيع في مصر يثير الجدل.. شاهد..ماذا كتب صاحبه على الحائط !

إعلان غريب لعرض منزل للبيع في مصر يثير الجدل.. شاهد..ماذا كتب صاحبه على الحائط !

 المرصد 50 8٬993 5 ساعات
خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوك

خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوك

 المرصد 29 5٬500 17 ساعة
مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً

مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً

 المرصد 78 3٬907 يوم واحد
بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!

بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!

 المرصد 23 11٬573 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

 المرصد 251 2٬229 9 ساعات