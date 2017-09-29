اتهام الداعية”محمد حسان”بالنصب والاحتيال.. وشقيقه:حقكم في رقبتي متعملوش فضيحة للشيخ!

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صحيفة المرصد: اتهم نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية في مصر الشيخ محمد حسان وشقيقه “محمود” صاحب شركة “السكينة ترافيل” بالاستيلاء على أموال شركته مقابل تأشيرات حج وهمية.

وقال “حسن” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة “المحور”، إنه تم الاتفاق مع شركة “السكينة ترافيل” على تسهيل الحصول على “تأشيرات حج” منذ عام، وتم دفع 350 ألف جنيه مقابل هذا الأمر، ولكن شركة “السكينة” لم تفِ بوعدها ولم تسلمه تأشيرات الحج، وهو ما تسبب في إغلاق شركته السياحية بسبب خسارة 350 ألف جنيه وفقا لموقع الدستور.

وتابع: “محمود حسان هو صاحب شركة السكينة، وادعى أنه سيستغل علاقات شقيقه الشيخ حسان للحصول على تأشيرات حج، وهذا ما لم يحدث”.

وأردف: “شقيق محمد حسان تعهد أمام الشرطة منذ عام أنه سيدفع له مبلغ الـ350 ألف جنيه، وقال حقكم في رقبتي، مقابل إننا منعملش فضيحة للشيخ محمد حسان وشركة السكينة، ومر عام كامل، ولم يتم رد المبلغ، ولذلك تقدمت ببلاغ ضده هو والشيخ محمد حسان”.