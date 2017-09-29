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اتهام الداعية”محمد حسان”بالنصب والاحتيال.. وشقيقه:حقكم في رقبتي متعملوش فضيحة للشيخ!

اتهام الداعية”محمد حسان”بالنصب والاحتيال.. وشقيقه:حقكم في رقبتي متعملوش فضيحة للشيخ!
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المرصد 46 4٬336 3 ساعات

صحيفة المرصد: اتهم نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية في مصر الشيخ محمد حسان وشقيقه “محمود” صاحب شركة “السكينة ترافيل” بالاستيلاء على أموال شركته مقابل تأشيرات حج وهمية.

وقال “حسن” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة “المحور”، إنه تم الاتفاق مع شركة “السكينة ترافيل” على تسهيل الحصول على “تأشيرات حج” منذ عام، وتم دفع 350 ألف جنيه مقابل هذا الأمر، ولكن شركة “السكينة” لم تفِ بوعدها ولم تسلمه تأشيرات الحج، وهو ما تسبب في إغلاق شركته السياحية بسبب خسارة 350 ألف جنيه وفقا لموقع الدستور.

وتابع: “محمود حسان هو صاحب شركة السكينة، وادعى أنه سيستغل علاقات شقيقه الشيخ حسان للحصول على تأشيرات حج، وهذا ما لم يحدث”.

وأردف: “شقيق محمد حسان تعهد أمام الشرطة منذ عام أنه سيدفع له مبلغ الـ350 ألف جنيه، وقال حقكم في رقبتي، مقابل إننا منعملش فضيحة للشيخ محمد حسان وشركة السكينة، ومر عام كامل، ولم يتم رد المبلغ، ولذلك تقدمت ببلاغ ضده هو والشيخ محمد حسان”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

46 - سلمان
2017-09-29 19:35:52
وش دخل الشيخ محمد حسان
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45 - مجرد سؤال
2017-09-29 19:29:51
ذحين الشركة حقة محمود حسان ليه تزجوا باسم محمد حسان في الموضوع
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44 - هذا نصاب, يتخذ التدين وسيلة لكسب العملة الصعبة..!!!
2017-09-29 19:12:53
ضحكوا على الناس بمسميات دعوية, فعاثوا في الأرض ثرثرة من محطة لأخرى ومن موقع لموقغ والخراف من خلفهم..
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43 - سعد
2017-09-29 18:53:05
السجن هو المكان المناسب لتجار الدين.
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( عدد التعليقات 7,003 )
42 - سرااب المااضي
2017-09-29 18:48:28
لا تظلمون الشيخ محمد حسان نحسبه والله حسيبه .. ربما مكيدة للإيقاع به والله أعلم ...
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41 - الى 29 حنس
2017-09-29 18:47:02
يعني انت على بالك ان احد يثق فيكم ياحنس مصيبة تيجي على اخر الزمان وتنصح وتنظر للمسلمين خلك بالمفطح وشقلك كيس هيل وأطبخ حاشي مالك ومال الدين وأهل الذكر خليك بالقصائد والليل والغبرة
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40 - فهد12
2017-09-29 18:46:33
يعني صاحب الشركة مايدري ان مصرباكملها والخليج في معانة من هاؤلا المجرمين فكيف يثق بالاخونج؟ جماعةلاعهد لها ولاذمة ولا يتاجرون الابالدين ولا يغررون الا بالدين ولايسرقون اوينصبون اوحتى يقتلون الابالدين
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39 - إنسان صريح
2017-09-29 18:46:15
والله اني اكره هذا الشخص الي مسوي نفسه داعيه****
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38 - الى رحال من ال البيت
2017-09-29 18:44:22
سؤال الى رقم 26 رحال هل انت تعبد الل وحده لل شريك له ام تعبد محمد وال محمد لو سمحت جاوب على قد السؤال دون اللف والدوران
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37 - مرضي العنزي
2017-09-29 18:38:37
الشيخ/ محمد حسان رجل فاضل ونحسبه والله حسيبه أنه من أهل الخير وهو من تلاميذ الشيخ/ ابن باز وعاش فترة في السعودية
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36 - عبيد
2017-09-29 18:31:10
الله يسلط عليك الدائرة يامن يشتم ويسخر ويقذف من علماء الأمة الاسلامية من اهل السنه والجماعة
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35 - ابوخالد
2017-09-29 18:30:58
الفلوس تعمي النفوس
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34 - ابو صالح
2017-09-29 18:30:42
الله فضحك يامحمد حسان امام الناس يانصاب يامحتال
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33 -
2017-09-29 18:29:43
وما دخل الشيخ محمد حسان في الموضوع اذا كان اخوه سارق .. علا اي اساس يتهم
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32 - مرضي العنزي
2017-09-29 18:28:33
القصد من هذا الكلام تشويه صورة الشيخ/ محمد حسان حسبنا الله ونعم الوكيل
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31 - هنا مساس****
2017-09-29 18:25:19
تعليق مخالف
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30 - غازي بن شبيب
2017-09-29 18:24:41
المثل قال احدر عدوك مره واحدر صديقك الفين مره الان احذر الانسان العادي مره واحدر المتاسلم مليون مره تغير المثل
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29 - غازي بن شبيب
2017-09-29 18:22:56
لا تثقو في اللحى اكثرها تضليل في كل مكان نصب باسم الدين قبل كدا في مصر كان الريان لحى كثيره تحتها نصب وبيع للدين بالدنيا
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28 - والد ابراهيم
2017-09-29 18:22:35
القصد من هذا المقابله التشهير و تشويه صورة الداعيه محمد حسان فقط .
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27 - محمد عبد الله
2017-09-29 18:21:36
حسبنا الله ونعم الوكيل الكلمة أمانة فلا تظن أنك لن تحاسب عليها " مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ " اللهم أحفظ علماء ومشايخ المسلمين من حاقد وحاسد اللهم نعوذ بك من شرورهم أمين
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( عدد التعليقات 8,829 )
26 - الرحااال
2017-09-29 18:18:19
لايوجد في البشريه جميعهم..من هو اكرم واشجع واطيب من محمد و آل محمد عليهم السلام..مع ذلك كله..كانوا فقراء حامدون..لاينتقمون حتى وان اخذ حقهم..يحاربون ليس طمعا في القتل..بل ارضاءا لله و رسوله الكريم 💚
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( عدد التعليقات 8,829 )
25 - الرحااال
2017-09-29 18:15:06
المتدين المنافق..هو من يزعج البشريه بالزهد..ويسطر الأمثله والقصص عن الفقراء الذين لايملكون قوت يومهم وهم صابرون..وينسى نفسه..ينسى انه يملك مالا يملكه الذين يستمعون له..مال، وسيارات، وفلل..عجبي 💚
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( عدد التعليقات 8,829 )
24 - الرحااال
2017-09-29 18:11:02
من اعظم الذنوب..ان تجعل الدين لك في الدنيا طمع فيها..ما اجمل الدين في قلب المتدين حقا..الذي لايكفر بشر، لايطمع في الدنيا، يسامح، لايظمن الجنه، يدعوا بالخير لكل البشر، اللهم ارزقنا خاتمه تنجينا 💚
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23 - ali
2017-09-29 18:10:03
اين ذهبت عقول الناس مصيبتنا اننا نسمع من طرف واحد ثم نحكم علي الطرف الثاني بانه نصاب ومنافق وما يخاف الله ياناس اتق الله قبل حكمكم على الاخرين لابد من سماع الطرف الثاني حتى نحكم على الموضوع
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22 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-29 18:06:06
هم سرقوا حكم مصر والله فضحهم النصابين
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21 - محمد الحربي
2017-09-29 18:04:56
تعليق مخالف
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20 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-29 18:03:58
سكينه ترافل هههههههههههه حتى اسم الشركه اخوانجي نصاب
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19 -
2017-09-29 18:03:11
اللهم صَل على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
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18 - ابو فيصل القحطاني
2017-09-29 18:03:05
مثل هذا واشكاله ياما حذرنا منهم كثير
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17 - عبيد
2017-09-29 18:03:05
الا لعنة الله على الرويبضة حسبي الله ونعم الوكيل أناس مرضى بالسقم والانحطاط الاخلاقي فأذا رأيت اخلاقهم وأطيه فادعوا الله العفو والعافية الله يسلط عليكم يأهل الهوى والبغاء من لا يخافة
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16 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-29 18:02:55
اشتكي عليه وافضحه وعلى مرسي النصاب
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15 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-29 18:01:12
أدفع الفلوس ياشيخ الي عليك لا تستفغل الناس بسم الدين .
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14 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-29 18:01:10
هذول بتاع مرسي النصاب
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( عدد التعليقات 933 )
13 - أبوخالد السعودي / الدمام
2017-09-29 17:47:13
الشيخ محمد حسان رجل فاضل وعاش في السعودية فتره ، اعتقد الموضوع يتعلق بشقيقه والله اعلم
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12 - احمد
2017-09-29 17:36:53
كم حذرنا من هالاشكال.
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11 - الحمدلله
2017-09-29 17:36:14
الظلم ظلمات يوم القيامه...الشيخ عابد زاهد تقي نقي..نحسبه والله من الصالحين الله ينصره...
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10 - المااااضي
2017-09-29 17:35:26
لو يمنعون راتب المؤذن وامام المسجد والسكن ..كان ماتشوفهم يتهاوشون على الامامة والمؤذن. المادة مسيطرة عليهم بقوة .
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9 - مفسر أحلام
2017-09-29 17:34:48
لايوجد مصري لم ينصب شعب عايش ع خير غيره شعب شحاذ شعب همج شعب متعلم ولم يستفيد من علمه إلا في التحريف والتزييف والخداع شعب بالعربي كذاب لايوفي بما يعود
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( عدد التعليقات 23,038 )
8 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-29 17:33:05
متجللي الدين,,,,,كثر !!!!
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7 - ابوصالح سكري
2017-09-29 17:31:39
يجب الحذر الفيز للعمل والحج والعمرة تباع بمبالغ كبيرة في السوق السوداء من قبل اصحاب المكاتب بكل دولة خارج الوطن في كثيرمن دول العالم ووالكثيريجي شايب ومتقاعد وعاطل وليس صاحب مهنة كمافي الجوازوالفيزة
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6 - المااااضي
2017-09-29 17:31:13
شفتوا اصحاب اللحى كيف يضحكون عليكم..يعني اقل واحد رصيده15 مليون ..من وين جابها ؟ جابها من تبرعاتكم ومن الاوقاف الوهمية ومن التجارة بالدين..والبسطاء والسذج يدفعون على حسن نية..اصحوا يابشر..
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5 - حقاااني...
2017-09-29 17:29:09
وعند الله تجتمع الخصوم
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4 - ضايع
2017-09-29 17:25:38
هو ليس اول واحد يستغل الاسلام ولن يكون الاخير الاسلام ليس افراد ولاكن عقيده انزلت من رب غفور امين اما البشر يصيبون ويخطئون فان كان مخطئ يتحمل مقترفت يداه لارهبانيه في الاسلام
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3 - بندر
2017-09-29 17:24:34
احنا في زمن البطيخ ما نصدق احد فيكم
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2 - توفيق الدقن
2017-09-29 17:18:52
اكيد المبالغ صرفت على الاخوان بعد ماضحكوا على الناس باسم تأشيرات حج. وأحلى من الشرف مفيش
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1 - وطن بلا سكن
2017-09-29 17:17:49
حركات عرقلة وبعدها اتهام محبوكه . تمثيله المذيع كلمو حسان ليش ما نسقت قبل البرنامج
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