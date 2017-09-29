اتهام الداعية”محمد حسان”بالنصب والاحتيال.. وشقيقه:حقكم في رقبتي متعملوش فضيحة للشيخ!
صحيفة المرصد: اتهم نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية في مصر الشيخ محمد حسان وشقيقه “محمود” صاحب شركة “السكينة ترافيل” بالاستيلاء على أموال شركته مقابل تأشيرات حج وهمية.
وقال “حسن” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة “المحور”، إنه تم الاتفاق مع شركة “السكينة ترافيل” على تسهيل الحصول على “تأشيرات حج” منذ عام، وتم دفع 350 ألف جنيه مقابل هذا الأمر، ولكن شركة “السكينة” لم تفِ بوعدها ولم تسلمه تأشيرات الحج، وهو ما تسبب في إغلاق شركته السياحية بسبب خسارة 350 ألف جنيه وفقا لموقع الدستور.
وتابع: “محمود حسان هو صاحب شركة السكينة، وادعى أنه سيستغل علاقات شقيقه الشيخ حسان للحصول على تأشيرات حج، وهذا ما لم يحدث”.
وأردف: “شقيق محمد حسان تعهد أمام الشرطة منذ عام أنه سيدفع له مبلغ الـ350 ألف جنيه، وقال حقكم في رقبتي، مقابل إننا منعملش فضيحة للشيخ محمد حسان وشركة السكينة، ومر عام كامل، ولم يتم رد المبلغ، ولذلك تقدمت ببلاغ ضده هو والشيخ محمد حسان”.
التعليقات
وش دخل الشيخ محمد حسان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ذحين الشركة حقة محمود حسان ليه تزجوا باسم محمد حسان في الموضوع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ضحكوا على الناس بمسميات دعوية, فعاثوا في الأرض ثرثرة من محطة لأخرى ومن موقع لموقغ والخراف من خلفهم..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
السجن هو المكان المناسب لتجار الدين.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لا تظلمون الشيخ محمد حسان نحسبه والله حسيبه .. ربما مكيدة للإيقاع به والله أعلم ...
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
يعني انت على بالك ان احد يثق فيكم ياحنس مصيبة تيجي على اخر الزمان وتنصح وتنظر للمسلمين خلك بالمفطح وشقلك كيس هيل وأطبخ حاشي مالك ومال الدين وأهل الذكر خليك بالقصائد والليل والغبرة
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
يعني صاحب الشركة مايدري ان مصرباكملها والخليج في معانة من هاؤلا المجرمين فكيف يثق بالاخونج؟ جماعةلاعهد لها ولاذمة ولا يتاجرون الابالدين ولا يغررون الا بالدين ولايسرقون اوينصبون اوحتى يقتلون الابالدين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
والله اني اكره هذا الشخص الي مسوي نفسه داعيه****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سؤال الى رقم 26 رحال هل انت تعبد الل وحده لل شريك له ام تعبد محمد وال محمد لو سمحت جاوب على قد السؤال دون اللف والدوران
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الشيخ/ محمد حسان رجل فاضل ونحسبه والله حسيبه أنه من أهل الخير وهو من تلاميذ الشيخ/ ابن باز وعاش فترة في السعودية
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الله يسلط عليك الدائرة يامن يشتم ويسخر ويقذف من علماء الأمة الاسلامية من اهل السنه والجماعة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الفلوس تعمي النفوس
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
الله فضحك يامحمد حسان امام الناس يانصاب يامحتال
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
وما دخل الشيخ محمد حسان في الموضوع اذا كان اخوه سارق .. علا اي اساس يتهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
القصد من هذا الكلام تشويه صورة الشيخ/ محمد حسان حسبنا الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
المثل قال احدر عدوك مره واحدر صديقك الفين مره الان احذر الانسان العادي مره واحدر المتاسلم مليون مره تغير المثل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لا تثقو في اللحى اكثرها تضليل في كل مكان نصب باسم الدين قبل كدا في مصر كان الريان لحى كثيره تحتها نصب وبيع للدين بالدنيا
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
القصد من هذا المقابله التشهير و تشويه صورة الداعيه محمد حسان فقط .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حسبنا الله ونعم الوكيل الكلمة أمانة فلا تظن أنك لن تحاسب عليها " مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ " اللهم أحفظ علماء ومشايخ المسلمين من حاقد وحاسد اللهم نعوذ بك من شرورهم أمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لايوجد في البشريه جميعهم..من هو اكرم واشجع واطيب من محمد و آل محمد عليهم السلام..مع ذلك كله..كانوا فقراء حامدون..لاينتقمون حتى وان اخذ حقهم..يحاربون ليس طمعا في القتل..بل ارضاءا لله و رسوله الكريم 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المتدين المنافق..هو من يزعج البشريه بالزهد..ويسطر الأمثله والقصص عن الفقراء الذين لايملكون قوت يومهم وهم صابرون..وينسى نفسه..ينسى انه يملك مالا يملكه الذين يستمعون له..مال، وسيارات، وفلل..عجبي 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
من اعظم الذنوب..ان تجعل الدين لك في الدنيا طمع فيها..ما اجمل الدين في قلب المتدين حقا..الذي لايكفر بشر، لايطمع في الدنيا، يسامح، لايظمن الجنه، يدعوا بالخير لكل البشر، اللهم ارزقنا خاتمه تنجينا 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اين ذهبت عقول الناس مصيبتنا اننا نسمع من طرف واحد ثم نحكم علي الطرف الثاني بانه نصاب ومنافق وما يخاف الله ياناس اتق الله قبل حكمكم على الاخرين لابد من سماع الطرف الثاني حتى نحكم على الموضوع
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
هم سرقوا حكم مصر والله فضحهم النصابين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
سكينه ترافل هههههههههههه حتى اسم الشركه اخوانجي نصاب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم صَل على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
مثل هذا واشكاله ياما حذرنا منهم كثير
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الا لعنة الله على الرويبضة حسبي الله ونعم الوكيل أناس مرضى بالسقم والانحطاط الاخلاقي فأذا رأيت اخلاقهم وأطيه فادعوا الله العفو والعافية الله يسلط عليكم يأهل الهوى والبغاء من لا يخافة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اشتكي عليه وافضحه وعلى مرسي النصاب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أدفع الفلوس ياشيخ الي عليك لا تستفغل الناس بسم الدين .
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
هذول بتاع مرسي النصاب
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
الشيخ محمد حسان رجل فاضل وعاش في السعودية فتره ، اعتقد الموضوع يتعلق بشقيقه والله اعلم
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
كم حذرنا من هالاشكال.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
الظلم ظلمات يوم القيامه...الشيخ عابد زاهد تقي نقي..نحسبه والله من الصالحين الله ينصره...
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
لو يمنعون راتب المؤذن وامام المسجد والسكن ..كان ماتشوفهم يتهاوشون على الامامة والمؤذن. المادة مسيطرة عليهم بقوة .
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
لايوجد مصري لم ينصب شعب عايش ع خير غيره شعب شحاذ شعب همج شعب متعلم ولم يستفيد من علمه إلا في التحريف والتزييف والخداع شعب بالعربي كذاب لايوفي بما يعود
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
متجللي الدين,,,,,كثر !!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يجب الحذر الفيز للعمل والحج والعمرة تباع بمبالغ كبيرة في السوق السوداء من قبل اصحاب المكاتب بكل دولة خارج الوطن في كثيرمن دول العالم ووالكثيريجي شايب ومتقاعد وعاطل وليس صاحب مهنة كمافي الجوازوالفيزة
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
شفتوا اصحاب اللحى كيف يضحكون عليكم..يعني اقل واحد رصيده15 مليون ..من وين جابها ؟ جابها من تبرعاتكم ومن الاوقاف الوهمية ومن التجارة بالدين..والبسطاء والسذج يدفعون على حسن نية..اصحوا يابشر..
لا يعجبني(7) اعجبني(2)
وعند الله تجتمع الخصوم
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
هو ليس اول واحد يستغل الاسلام ولن يكون الاخير الاسلام ليس افراد ولاكن عقيده انزلت من رب غفور امين اما البشر يصيبون ويخطئون فان كان مخطئ يتحمل مقترفت يداه لارهبانيه في الاسلام
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
احنا في زمن البطيخ ما نصدق احد فيكم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
اكيد المبالغ صرفت على الاخوان بعد ماضحكوا على الناس باسم تأشيرات حج. وأحلى من الشرف مفيش
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
حركات عرقلة وبعدها اتهام محبوكه . تمثيله المذيع كلمو حسان ليش ما نسقت قبل البرنامج
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
أضف تعليق