بعد القبض عليه .. مهدد النساء بالحرق يقدم اعتذاره : القصة “طقطقة”!

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صحيفة المرصد : بعد أن هدد النساء بالحرق في حالة قيادة السيارة ، ظهر الشاب عبر مقطع جديد مقدما اعتذاره لكافة النساء، مؤكدا أنه لا يقصد إيذائهن، بل كان من باب الطقطقة والمزح عليهن.

يشار إلى أنه بعد ساعات من انتشار المقطع، وجه النائب العام وأمير الشرقية بالقبض عليه، وعلى الفور ألقت شرطة الشرقية القبض عليه في مسقط رأسه في محافظة حفر الباطن.

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