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بعد القبض عليه .. مهدد النساء بالحرق يقدم اعتذاره : القصة “طقطقة”!
صحيفة المرصد : بعد أن هدد النساء بالحرق في حالة قيادة السيارة ، ظهر الشاب عبر مقطع جديد مقدما اعتذاره لكافة النساء، مؤكدا أنه لا يقصد إيذائهن، بل كان من باب الطقطقة والمزح عليهن.
يشار إلى أنه بعد ساعات من انتشار المقطع، وجه النائب العام وأمير الشرقية بالقبض عليه، وعلى الفور ألقت شرطة الشرقية القبض عليه في مسقط رأسه في محافظة حفر الباطن.
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#مراهق_يهدد_النساء_بالعنفَ
هاذا المقطع وهو يعتذر
ويقدم اعتذاره ل نساء الوطن وللكل
الرجال مسجون الحين وانشرو المقطع لمصلحته 💔💔💔 pic.twitter.com/2S1CZN923l
#مراهق_يهدد_النساء_بالعنفَ
التعليقات
102 - فرح بك أعداء الوطن !! لا عاد تعودها2017-09-29 19:39:24
امس ما كنت تدري ؟! اليوم من تسول له نفسه سيلقى الجزاء الرادع
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101 - Rima /🚗ريما🗨°•🙇2017-09-29 19:39:04
شكرا العنيد "
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100 - فرح بك أعداء الوطن !! لا عاد تعودها2017-09-29 19:37:38
كنت بالونة اختبار لأعداء الوطن !! فلم يجدوا الا الحزم والعزم
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99 - فرح بك أعداء الوطن !! لا عاد تعودها2017-09-29 19:35:46
عبرة لمن يعتبر؟!
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98 - فرح بك أعداء الوطن !! لا عاد تعودها2017-09-29 19:35:14
فرح خونة الأوطان بطقطقتك ؟!
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97 - اتق الله ولا تتشبه2017-09-29 19:34:23
والله يا الجاهل قاعد يخاطب نفسه
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( عدد التعليقات 29,050 )96 - قلم الحقيقه
لو كان كل كلب من الأخونجية أوالمتصحرين تربية الشوارع يعرفون الأخلاق الفاضلة والأدب ويحترمون أخت مشاركة معهم في التعليقات لحذروك ونبهوك للفخاخ حتى لاتقعين فيها مرة أخرى.لكنهم منافقين معك يستغلون سذاجتك
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95 - حسبي الله ونعم الوكيل2017-09-29 19:33:19
جابو خشمك الرجال وخلوك تعتذر للحريم كان من الاول احترمت نفسك وخليتك من الهياط الزايد 😂😂
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94 - Rima /🚗ريما🗨°•🙇2017-09-29 19:32:34
انا تقل قرات ان العقوبه تكون 5 سنوات سجن وغرامه ملايين يمكن لهذا السبب اعتذر الظاهر مايدري بالعقوبه اتوقع يخرج وان يوقع بان مايكررها """"هذا مايتحمل يسجن يوم فكيف ب 5 سنين!
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( عدد التعليقات 11,420 )93 - العنيد
والله مصيبه اااااااخر الزمن قلم الخنبقه .. تنصح ريما هههههههه ... انت قلبك ااااااسود ... بعيد عن الاسلام ..
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92 - ..2017-09-29 19:30:25
غدا لطميات متنوعه يسعد بها الخنبوقه
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( عدد التعليقات 29,050 )91 - قلم الحقيقه
أنتي طيبة على نياتك قصدك شريف لكن كلاب الشوارع قصدهم قذر معك ويقصدون به شيء آخر. لاتدخلين مع الوحوش الا اذا كانت لك مخالب الدنيا ماترحم السذج والمغفلين .
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( عدد التعليقات 11,420 )90 - العنيد
ريما /// أخر زمن ينصحك قلم الخنبقه ... أحذري منه تراه عدووووو صاحب فتنه ... هههههههه..
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89 - ونه2017-09-29 19:26:40
يجي ورى في ظلمه شوف في صرصور ميت يبي له انعاش
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88 -2017-09-29 19:26:32
احسن الظن ياقلم . ان بعض الظن أثم . أو كلن يشوف الناس بعين طبعه . هيا خذ لك مصاصه تونه موز عظيمأات
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87 - Rima /🚗ريما🗨°•🙇2017-09-29 19:25:34
وش بلاكم على الطواقي انا اقصد هذا اللي قبضو عليه هو ابوطاقية إذا فيه احد غيره انا ما اقصده اقصد هذا اللي قبض عليه
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86 - صديق خان2017-09-29 19:25:09
كفو نبي طقطقه ثانيه على السينما انك بتحرقها
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85 - Snap szszsz112017-09-29 19:24:26
الورع هذا المراهق يقسم بالله في المقطع الحين بعد ما دقو خشمه يقول كنت امزح ..اللي في مثل عمره ينخاف عليه مثل البنت انه يطلع بالحاله
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84 - سلمان2017-09-29 19:23:26
عذرك مقبول
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83 - Rima /🚗ريما🗨°•🙇2017-09-29 19:23:21
حلفه تقل مو من القلب لاحظو إذا قال والله
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( عدد التعليقات 29,050 )82 - قلم الحقيقه
- Rima /🚗ريما أأأأأأأأأنتي على نياتك . انتبهي السؤآل اللي تم توجيهه لك بخصوص معرفتك في أبو طاقية مليىء بالألغام وهو كلام قذر وفاحش خذي حذرك لاتردين عليهم .
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81 - Rima /🚗ريما🗨°•🙇2017-09-29 19:20:00
وش تستفيد إذا طقطقت اتوقع يبون الشهرة وبكل وسيله ينشهر !قبله ابو سن !
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80 - شجاع2017-09-29 19:19:58
الاعتذار غير مقبول والتهديد والوعيد ليس مقصوداً بحد ذاتة بل اعتراضاً على القرار الملكي ومثل هذا الامر لاهزل فية ولا يعذر صاحبة بل الواجب معاقبتة معاقبة رادعة لغيرة
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79 - ابو اياد2017-09-29 19:19:15
هيا خل الطقطقه تنفعك ،،،، واين الطاقيه طارت هههههههههه
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78 - ..2017-09-29 19:19:07
انا عرفت من المقطع الاول انه مسكين وياهل الله يهديه
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77 - إلى عنيد2017-09-29 19:18:20
عنيد هذي فرصتك برفع دعوى على قلم . لأنه أتهمك انك اخونجي متخلف . تكفى ياعنيد
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76 - ابو اياد2017-09-29 19:17:45
هيا خل الطقطقه تنفعك ،،،، طارت الطاقيه هههههههههه
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75 - راعي البل2017-09-29 19:17:41
طقطقوا عضامك تهديدك يشمل اهالي البنات وكافة عوائلهم وقبائلهم باختصار العباره تهديدك يشمل امن الوطن بكامله
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74 - عابر2017-09-29 19:17:35
الى قلم الخديعة :قال تعالى : (قل أبالله واياته ورسوله كُنتُم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) الرسول واصحابه من اصحاب اللحى الطويلةمكشوفي الساقين وهذا تطاول على المؤمنين واستهزاء بهم.
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73 - حنان2017-09-29 19:17:25
وهو صادق مسكوه وصفقووووه لين داخ قال مادريت ان الموضوع كذا .. يعني جادين
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72 - Snap szszsz112017-09-29 19:16:59
وش هالورع مسويلي فيها ..طلع مثل الحرمة تطول لسانها واذا جا وقت الجد ليقتها مثل النعامة
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71 -2017-09-29 19:16:53
طقطقه بعد ماشفت الحزم لا يحبيبي لازم تأخذ جزاك لعشان نقفل باب الطقطه
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70 - ضايع2017-09-29 19:16:29
ابنتي ريما الرجل الذي تتكلمين عنه لايستطيع ان يحب نفسه فكيف يحب غيره ادعي له بشفاء
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( عدد التعليقات 11,420 )69 - العنيد
قلم الخنبقه // ليش زعلان .. انا قلت بكره تلطم نفسك ماقلت شي غلط .... ههههههه
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68 -2017-09-29 19:15:26
بكره تعرفين منهو ابو طاقيه 😂
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( عدد التعليقات 11,420 )67 - العنيد
ريما // ههههه لاوالله ابشرك ماعندنا من الاشكال هذي المهايطيه ...
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66 - Rima /🚗ريما🗨°•🙇2017-09-29 19:13:00
ايه هذا ابو طاقيه اللي قبض عليه
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65 - ضايع2017-09-29 19:12:59
يجب ان يكون لدينا قدره على التسامح وحب الخير للاخر التطرف يكون يمن ويسار والاعتدال بنص واختر موقعك بنفسك
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64 -2017-09-29 19:12:12
اعذرو قلم فله ماضي اسود مع الهيئه ومع الملتحين الذين ****
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63 - Rima /🚗ريما🗨°•🙇2017-09-29 19:11:26
بعض الذكور من كتاباته الود وده يحبس جميع الإناث ومايخليهن يشمن هوى بس يراقب لو تضحك فجأة او لو تمشي مضطره كان قالو وليه وليه أستغفر الله وقد تجدهم يزودون يجيبون كلام من عندهم ضد الأنثى!
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62 -2017-09-29 19:09:14
انتي تعرفين منهو ابو طاقيه 🤔
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( عدد التعليقات 29,050 )61 - قلم الحقيقه
حتى الأخونجي المتخلف ت رقم 49 ركب الموجة وقام ينادي مع الشعب امسكو فرخ المتصحرين هذا ولد عمهم هههههههه
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60 - Rima /🚗ريما🗨°•🙇2017-09-29 19:07:01
العنيد وش رايك بابو طاقية هههههههه لايكون عندكم احد مثله يطقطق هههه
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( عدد التعليقات 11,420 )59 - العنيد
قلم الخنبقه // بكره يلطم نفسه لطم 😘😂
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58 - زائره2017-09-29 19:05:45
هذا مسيكين ناقص عقل ودين ولا عليه شرهه هو خلوه يتكلم كلمتين على بعض اللهم لا شماته وذيك الساعه حاسبوه الضعيف مو كل من لبس ثوب صار رجال
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( عدد التعليقات 11,420 )57 - العنيد
قلم الخنبقه //*** اخذوك كبش فداء وسوف تكون عبره وعقابك مغلض عشان الايام القادمه لايفكر شخص بتفكيرك .
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( عدد التعليقات 29,050 )56 - قلم الحقيقه
تسرني وتفرحني جدآ كمية الردود والتعليقات التي تدين وتستنكر وتهاجم فرخ الأخونجية والمتصحرين . حمدآ لله المجتمع السعودي أصبح بألف ألف خير يبدو أنه تحرر من الخوف وكسر قيود بني أخونج الرجعيين المتخلفين.
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55 - ضايع2017-09-29 19:04:54
قلم الحقيقه رجل متسامح بس لايمكن ان يتسامح في العاشر من محرم عشورا لازمه لطم
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54 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-09-29 19:04:42
أنا وصفته بالخبل وبعد أن اتضح لي صغره أعتذر
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53 - عابر2017-09-29 19:03:58
أين انت أيها النائب العام مما حصل في الْيَوْمَ الوطني من رقص النساء ومجاهرتهن بالمعصية وقلة الأدب وعدم احترام الناس والوطن لماذا لا تأمر بسرعة البرق بالقبض عليهم لماذا لماذا
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52 - Rima /🚗ريما🗨°•🙇2017-09-29 19:01:24
خلوه بالسجن كم يوم لكي مايعيدها " مثل ابو سن
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( عدد التعليقات 11,420 )51 - العنيد
قلم الخنبقه /// بكره يكفخ نفسه 😘
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( عدد التعليقات 29,050 )50 - قلم الحقيقه
يجب أن يمنع منعآ باتآ من تدخل أصحاب اللحى الطويلة مكشوفين السيقان في هذه القضية منعآ باتآ وأن ترفض كل شفاعة ووجاهة لهم وأن أمرقضيته لدى أمير المنطقة الشرقية مباشرة وكل من تدخل في أمره يحذف معه في سجنه
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( عدد التعليقات 11,420 )49 - العنيد
انت مسكين وغبي في نفس الوقت ، حتى وأن كنت ضد قيادة المرأه للسياره أسلوبك المتخلف هذا مرفوض ...
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48 - Rima /🚗ريما🗨°•🙇2017-09-29 18:59:09
اعتذاره متى بعد او قبل القبض عليه واضح منقهر من داخل هذا ماجنت يداك الله لايبلانا
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47 - الوطن في قلوبنا2017-09-29 18:59:05
وإذاهي طقطقة تطقطق على كيفك وتوعد وتنشروتهدد القصد نيه خبيثة مثله مثل الإخونجية يدعون الوطنية امام الناس وهم أكبر عدوللوطن وأهلة .يجب على كل مواطن شريف يحب وطنه أخذالحذر من العدو الخفي مثل هذاوشكاله
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46 - خالد الحربي2017-09-29 18:58:10
تستاهل ماجاك يعني لازم الواحد يهين كرامته امام الناس 😂😂😂
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45 - Rima /🚗ريما🗨°•🙇2017-09-29 18:57:26
افعل غلط ثم قل طقطقه اللي يبي يطقطق يطقطق مزح يكون بدون نشر
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( عدد التعليقات 29,050 )44 - قلم الحقيقه
هذا واحد مصغر من فروخ الأخونجية اللي كانو لهم سنين وهم يتحكمون في رقاب المجتمع السعودي الطيب المسالم.جميعهم بني أخونج في صغرهم كانو نسخة من هذا الفرخ الضب المتصحر واذا شبعو هياط لبسو الثوب القصير.
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43 - Rima /🚗ريما🗨°•🙇2017-09-29 18:54:45
واضح اهله ربوه بعد كلامه بأنه سيحرق سيارة النساء هههههه واضح شكله وكلامه " والطاقية وينها هه
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42 -2017-09-29 18:51:18
وأيضاً غير التهديد فيه اساءه لنا أننا شعب همجي ومكبوت وبلا غيره وأخلاق ياحكومتنا حان الوقت لتأدبوا العاهات المتفلته أساؤوا استخدام مواقع التواصل وفضحونا وكرهوا العالم فينا من خلاله .
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41 - سعد2017-09-29 18:51:00
بارك الله في رجال أمننا البواسل.
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40 - الملكي2017-09-29 18:50:48
قال ايه قال طقطقه والله الخيازرين في ظهرك خلك الطقطقه
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39 - هذه الحقيقة2017-09-29 18:50:44
معقولة دولة كبيرة ومهمة كالسعودية التي يحسب لها القاصي والداني الف حساب****،
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( عدد التعليقات 29,050 )38 - قلم الحقيقه
يجب البحث عن الأخونجي المحتسب المكتئب الهارب والقاء القبض عليه وربطهم في سلسلة واحدة مع هذا المتصحر الضب في سلسلة واحدة ثم ياخيزرانة لاترحمينهم الأخونجي المطارق تسلخ ظهره والمتصحرالضب يعد له حتى الألف
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37 -2017-09-29 18:46:51
تعهد ما يكفي اسجنوه لمده لا تقل عن 10 أيام كتأديب لا تساهل مع الأشكال هذه ، قال طقطقه أنا شدخلني بثقالة دمه كم واحد متخلف مثله لما شافه تأثر من كلامه والله لو بدولة ثانيه سجنوه مالا يقل عن 6 أشهر
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( عدد التعليقات 7,003 )36 - سرااب المااضي
تقسم بالله ولما قبضو عليه كمان تقسم بأن ما قلته طقطقة و مزاح ... نعوذ بالله
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35 - البتار2017-09-29 18:46:13
حصل خير .. خلاص لا عاد تمزح مره ثانيه الله يهدينا وياك .. عيشت الحريم في خوف يوم قلت انك بتتهور وتحرق سياراتهم ههههههههههههههه
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34 - ابو راكان2017-09-29 18:44:33
لذك كثير من الناس يجهلون ماهي عواقب افعالهم
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33 - إنسان صريح2017-09-29 18:43:58
خلها تنفعك المهايطة ياصبغان
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32 - ابو راكان2017-09-29 18:43:53
هذي مشكلتنا ان حنا ماندرس الدستور والاحكام القضائية في مدارسنا
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31 - المااااضي2017-09-29 18:43:09
هم كذا الاخونج..اذا انحشروا يستخدمون التقية عشان يفلت من العقاب ..ورموزهم خير شاهد على ذلك.
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30 - عموري2017-09-29 18:43:03
هذا اللي يشجع هالاشكال على التمادي
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( عدد التعليقات 29,050 )29 - قلم الحقيقه
الأخونجي المحتسب المكتئب ليلة اليوم الوطني ماهو بعيد عن هذا المتصحر الضب الصغير .نفس العقلية ونفس الهياط ونفس المرسة اللانموذجية المحتسب هو المدرس والمتصحر الصغير هو أحد طلابه ولاتدري يمكن ولده بعد .
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28 - مزارع من أرض الطيبين2017-09-29 18:41:59
من البداية توقعت انك اهبل
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27 - اكره الهياط2017-09-29 18:39:48
مسوي فيها فتوه والان طلع موقفك باااااايخ قدام اللي تهايط عليهم هههههه لا تعوده
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26 - غازي بن شبيب2017-09-29 18:38:31
طبيعة الجعاري ينبح ويلحق توقف وترفع عصا او ترميه بحجر ***ويذل وهدا جعاري لكت كم جلد على ***في مكان عام تخليه يوقف عن النباح قال طقطه وهو معترض على قرار الحكومه ورافع صوته بتهديد
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( عدد التعليقات 15,913 )25 - بيتر
قلم اسلخو حلده ليه وين حنا انسان له من الكرامه ماله يكتفى لحلق شعره فقط وتوقيع تعهد
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( عدد التعليقات 29,050 )24 - قلم الحقيقه
الا وشـ أخبار المحتسب المكتئب الأخونجي اللي جلس ينعق على المواطنين والمواطنات السعوديين في ليلة اليوم الوطني.أين كلام الهيئة وتحقيقاتها وأنها سوف تعلنها بخصوصه ولمن ينتمي لاحس ولاخبر لاعنها ولا عنه.
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23 - ردعان2017-09-29 18:34:25
طقطقو عليه بكم شهر سجن وكم شهر خدمة مجتمع بعد ان يكافا بكم جلده في مكان عام خفيف الدم
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22 - واحد من الناس2017-09-29 18:32:59
لا والله الكل مايعرف إنك تمزح ! والكل أخذ الموضوع جــد الله لايعطيك العافيــة ، ماعاد ينفع الاعتذار وقـد سببت ذُعــر وقلق للناس الآمنه ... ودلالة خطر الكلام اللي قلته تم التوجيه بالقبض عليك .
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21 -2017-09-29 18:32:28
ايوا تعلمو الادب ترانا في بلاد الامن والامان
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20 - مواطن2017-09-29 18:31:38
الفتنه أشد من القتل وانت بدأت بالفتنه والخروج على أمر ولي الأمر بالسماح للنساء بالسياقه واعتراضك على القرار من الخروج على الاجماع والتهديد والوعيد والتهويل للنساء امك واختك وزوجتك يجب أن تأخذ جزاؤك.
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19 - البلوي2017-09-29 18:31:37
تستاهل الجلد على الهواء مباشرة حتى تعرف ان البلد ماهو فوضه ياورع..
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18 - البلوي2017-09-29 18:28:38
تستاهل الجلد على الهواء مباشرة حتى تعرف ان البلد ماهو فوضه ياورع..
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17 - سعودي2017-09-29 18:28:10
التسامح موجود بس الهياط والفلسفة مالهم داعي، يعني خلوا الهياط واقضبوا اراضيكم، جودوه اصحاب الشوارب وقام يتعذر زي البس، اشلك والحال المايل، لسانك حصانك
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16 - ابو فارس الهاجري2017-09-29 18:28:04
اعتذرت للنساء وانت صاغر ورغم انفك 😎
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15 - ضايع2017-09-29 18:25:33
وين التسامح ياقلم الحقيقه الرجال اعتذر اعوذ بالله من شر الانتقام والمسامح كريم
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14 - يابنت عيب >> فهذا انسان وليس حيوان2017-09-29 18:25:17
بنت.10 وانتي بعد تأدبي في كلامك وأحترمي خلقت الله وتذكري قوله تعالى (ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم)
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( عدد التعليقات 8,829 )13 - الرحااال
اهم شي..لاتتعودها..وتعلم ان الرجال والنساء في السعوديه في نظر القانون واحد..النساء ليسوا رخيصون حتى تهددهم..علم 💚
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( عدد التعليقات 1,284 )12 - الديدحان
رنووووووووه رن لين عض الارض . ربوه صح .
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11 -2017-09-29 18:21:16
وانتم مصدقين انه يبي يسويها ( مستحيل ) بس كلام هياط
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10 - بنت السعوديه2017-09-29 18:20:13
خل الكلب يتادب
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9 - قنوع2017-09-29 18:20:11
ما عليه يارمه
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( عدد التعليقات 29,050 )8 - قلم الحقيقه
اسلخو جلده وخلو الخيزرانة تطقطق عليه ليل نهار حتى يخرج جميع حشو الأخونجية اللي في صندوق راسه ويخرج دمه الفاسد اللي حقنوه في من لسع العصا على ظهره.بعدها صكوه بغرامة قوية مع سجن سنة وتعهد ويطلق سرحه .
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7 - اذا فات الفوت ما ينفع الصوت2017-09-29 18:18:18
تلك الأمور لا مزاح ولا هزار فيها والعقاب اداة تأديب وتهذيب وردع.
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6 - الوطن غالي2017-09-29 18:17:49
نصاب ووووكذاب يجب التحلل من المخدرات وووويمكن مدززززوز
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5 - على ..2017-09-29 18:14:50
الهدف من القبظ عليك .. لكي تتأدب ويتعض غيرك .. اخواتنا نكن لهن كل الود والاحترام
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( عدد التعليقات 15,913 )4 - بيتر
الحمدلله على خروجك اذا كنت خارج بس رجاء اترك الحلوف بالله 😂
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3 - 💚🇸🇦💚2017-09-29 18:13:41
هذا شاب طائش مراهق لا يعي مايقول أتمنى أن تعطوه تعهد فقط وتاخذو عليه كفاله وصدقوني معاد راح يعيدها
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( عدد التعليقات 29,050 )2 - قلم الحقيقه
والله الطقطقة بتلقاها في سنونك بعضها على بعض حين تمدك الحكومة على الأرض وتسلخ جلدك سلخ حتى تعرف تهايط صحيح وتخلي غيرك يحرم يمارس الهياط من بعدك . وين تهديداتك وانتقامك وحريقك اللي بتشعله سود الله وجهك
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( عدد التعليقات 29,386 )1 - برق _ الحرم
((((((حدث ......وأكيد حقوق الانسان كانت حاضرة ))))))
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