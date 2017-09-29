الصين تدعو المسلمين بتسليم جميع نسخ القرآن وسجاد الصلاة أو مواجهة “عقوبة قاسية”

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ترجمة صحيفة المرصد : أوضحت مصادر وفقاً لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية أن السلطات الصينية تكثف حملاتها ضد المسلمين فى منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين.

وذكرت مصادر أن المسؤولين يحذرون الأحياء والمساجد لإجبار العائلات المسلمة من الأقليات العرقية “الأويغور” ، على تسليم المقتنيات الدينية بما في ذلك القرآن والصلاة ، كما يواجهون عقابا شديداً إذا تم اكتشافهم.

ووفقا لراديو آسيا الحرة، ظهرت تقارير من كاشغار، هوتان ومناطق أخرى من الممارسات المماثلة ابتداء من الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم رابطة “exile World Uyghur Congress group ” وهي رابطة تسعى لتعزيز الديمقراطية ، ديكسات راكسيت أنهم تلقوا إشعاراً يقول فيه أن كل المسلمين أن يسلمون أي مواد مرتبطة بالإسلام من منازلهم.يجب تسليم نسخ من القرآن الكريم والمواد ذات الصلة إلى السلطات الحكومية، وسوف تكون هناك إشعارات يجري بثها عبر تطبيق “ويشات”.

وذكر مسؤولون محليون أن سلطات شينجيانغ فى وقت سابق من هذا العام بدأت فى إزالة جميع القرويين التى انتشرت منذ أكثر من خمس سنوات بسبب المحتوى المتطرف.

وقد تم أخذ القرآن كجزء من حملة كانت جارية في شينجيانغ، ضد المواد الدينية “غير القانونية” التي يملكها معظمهم من الأويغور المسلمين.

هذه الحملة تحظر الدعاية “غير القانونية”، والأنشطة الدينية، والتدريس الديني، والبنود التي يعتقد أنها أدوات الإرهاب بما في ذلك الأشياء القابلة للاشتعال، والسكاكين ، حسب اعتقادهم .

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