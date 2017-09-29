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الصين تدعو المسلمين بتسليم جميع نسخ القرآن وسجاد الصلاة أو مواجهة “عقوبة قاسية”

الصين تدعو المسلمين بتسليم جميع نسخ القرآن وسجاد الصلاة أو مواجهة “عقوبة قاسية”
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المرصد 59 2٬917 2 ساعتين

ترجمة صحيفة المرصد : أوضحت مصادر وفقاً لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية أن السلطات الصينية تكثف حملاتها ضد المسلمين فى منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين.

وذكرت مصادر أن المسؤولين يحذرون الأحياء والمساجد لإجبار العائلات المسلمة من الأقليات العرقية “الأويغور” ، على تسليم المقتنيات الدينية بما في ذلك القرآن والصلاة ، كما يواجهون عقابا شديداً إذا تم اكتشافهم.

ووفقا لراديو آسيا الحرة، ظهرت تقارير من كاشغار، هوتان ومناطق أخرى من الممارسات المماثلة ابتداء من الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم رابطة “exile World Uyghur Congress group ” وهي رابطة تسعى لتعزيز الديمقراطية ، ديكسات راكسيت أنهم تلقوا إشعاراً يقول فيه أن كل المسلمين أن يسلمون أي مواد مرتبطة بالإسلام من منازلهم.يجب تسليم نسخ من القرآن الكريم والمواد ذات الصلة إلى السلطات الحكومية، وسوف تكون هناك إشعارات يجري بثها عبر تطبيق “ويشات”.

وذكر مسؤولون محليون أن سلطات شينجيانغ فى وقت سابق من هذا العام بدأت فى إزالة جميع القرويين التى انتشرت منذ أكثر من خمس سنوات بسبب المحتوى المتطرف.

وقد تم أخذ القرآن كجزء من حملة كانت جارية في شينجيانغ، ضد المواد الدينية “غير القانونية” التي يملكها معظمهم من الأويغور المسلمين.

هذه الحملة تحظر الدعاية “غير القانونية”، والأنشطة الدينية، والتدريس الديني، والبنود التي يعتقد أنها أدوات الإرهاب بما في ذلك الأشياء القابلة للاشتعال، والسكاكين ، حسب اعتقادهم .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

59 - ٠{ خالد }٠
2017-09-29 21:16:27
القرآن لو صادروه فهو ولله الحمد محفوظ في صدور المسلمين والمسلمات الطيبين والطيبات. فتباً لأعدائهم وعملائهم
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58 - ٠{ خالد }٠
2017-09-29 21:12:42
( تتداعى عليكم الأمم كما تتداعا الأكلة على قصعتها ) اللهم أحفظ جميع المسلمين المؤمنين والمسلمات المؤمنات
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57 - ابو شدا
2017-09-29 21:10:03
حرب ضد الدين لا داعش ولا غيره .
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56 - ٠{ خالد }٠
2017-09-29 21:09:35
حفظ الله المسلمين الموحدين من شرورالكفار والمنافقين والمشركين ومن عملائهم خدمهم واذنابهم المدافعين عنهم بالنيابه
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55 - أستغفرالله
2017-09-29 21:07:57
أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
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( عدد التعليقات 2 )
54 - رعد الشمال
2017-09-29 21:05:53
﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ {8}
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53 - حسبي الله على المتنطعين
2017-09-29 21:01:24
المتنطعين هم السبب في اذية المسلمين في كل مكان . يعملوا اعمال بإسم الدين والدين بريء منهم . شوهو صورة الاسلام في كل مكان.حسبي الله ونعم الوكيل
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52 - رايق
2017-09-29 21:00:52
مشايخنا يقولون أطع ولي الأمر ولو أخذ مالك وضرب ظهرك
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51 - حسبنا الله ونعم الوكيل
2017-09-29 20:59:41
لاحظو ان البعض يصب السم بالعسل حين يقول اخوان او دواعش وغيرها من المسميات والمقصودين هم أمة الاسلام
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( عدد التعليقات 8,833 )
50 - الرحااال
2017-09-29 20:57:35
اليهود، المسيحيين، البوذيين وكل جميع الديانات الأخرى..لم يعلن احدا منهم..ان لم تكن ع ديانتي او ارتيد عن ديانتي قتلتك..ويأتيك من شوه تعاليم الدين الاسلامي الذي هو اطهر وانقى واطيب من اي ديانه اخرى 💚
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49 - زمان العجايب !!!
2017-09-29 20:56:12
حرب شرسه تُشن على الاسلام والمسلمين ... وممن من البوذيين واليهود والنصارى وللأسف حتى من بعض الدول الاسلاميه والعربيه .. ( يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون )
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48 - ..
2017-09-29 20:43:53
مايحتاج يالصين اتصلحين كذا المسلمين قامو يعرشون فبعض ويدمرون بعض وكل دولة تريد تمزيق الاخرى وهذاويكفي لانهاءهم
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47 - عبد الله
2017-09-29 20:41:54
عندنا من جلدتنا قال تعالى عنهم .... فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا
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46 -
2017-09-29 20:37:54
لا تلومو مينمار والصين الاخرنجيه اقطعو دابرهم
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45 - عابر سبيل
2017-09-29 20:36:57
بالفنادق اليابانيه يضع للمسلمين مصحف وسجاده واتجاه القبلة ,
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44 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-29 20:36:43
صانعين يد إنسان وعليها ملعب كرة وبين الأصابع مواقف سيارات 🚘🚊🚌
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43 - ابو عمر
2017-09-29 20:36:10
تعليق مخالف
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42 - لماذا لا يعملونها
2017-09-29 20:34:22
مع المسيحيون واليهود فقط المسلمون
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41 - فيافي شاعر
2017-09-29 20:34:21
الحكومات عمرها ما بتظلم شعبها احتمال الحكومه الصينيه شايفه شيئا مريب من المتشددين والله اعلم
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40 -
2017-09-29 20:33:51
اسمع كلام قينان وتعذرهم
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39 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-29 20:33:16
الالتزام بالقانون واجب في كل مكان وزمان .. والاشياء الخطيرة على حياة الناس ممنوعه في كل مكان .. ومن حق كل دولة المحافظة على مواطنيها وسلامتهم .. وحريه العبادة مكفوله للجميع إذا لم يكن لها ضرر
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38 -
2017-09-29 20:27:16
ت - 5 فحالنا في بلاد الاسلام اشد غرابة
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37 -
2017-09-29 20:25:46
ت 5 - لاتستغرب اخبرنا منل لا ينطق عن الهوى انه في آخر الزمان تخرج فتن كقطع الليل المظلم ويمسي الرجل مسلم ويصبح كافر ويصبح مسلما ويمسي كافرا او كما قال عليه افضل الصلاة واتم التسليم فحالنا في بلاد الاس
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36 - ثلج حار
2017-09-29 20:25:02
تعليق 26 صدق إنك منسدح في اللفة
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35 - فهد12
2017-09-29 20:22:51
حتى الصين وصلوها بني اخونج الحكومه الصينيه يجب تأخذ حذرها من هؤلاء الاخونج وجودهم هناك فيه خطر للناس المسالمين
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( عدد التعليقات 8,833 )
34 - الرحااال
2017-09-29 20:21:27
هذا ماجنوه المسلمين المعتدلين من الارهابيين والمتشددين..فسروا القرآن انه عقاب ليس رحمه للبشريه..نشروا ماقاموا به الارهابيين الاوائل وقطع رقبة كل من لم يسلم او ارتد عن الاسلام..حسبنا الله عليكم 💚
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33 - ابوسليمان
2017-09-29 20:20:38
لا حول ولا قوة الا بالله طيب بلدهم وهم احرار اذا ظهروا احفاد ابن علقمه
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32 - الى رقم 20
2017-09-29 20:19:02
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31 - ابو علي
2017-09-29 20:16:57
﴿هُوَ الَّذي أَرسَلَ رَسولَهُ بِالهُدى وَدينِ الحَقِّ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلِّهِ وَلَو كَرِهَ المُشرِكونَ﴾ من حرم من الحكمة ،، لن ينفعه ما لديه من علم وحضارة مادية والا لنفع عاد وإرم ذات العماد
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30 - سوط الحق
2017-09-29 20:16:25
الله يشل لسانك ياهيما
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29 - أصلي
2017-09-29 20:16:23
مسلم صيني هههههه
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28 - 15
2017-09-29 20:16:01
تعليق15 بلاش غباء اش هاذا الدعاء متحمس ما قال شيء خطأ يمقن هناك اخوانجيه
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27 - الحدث
2017-09-29 20:15:45
من كان بقلبة المعاصى فيعمى قلبة وبصيرتة فيتكبر بمعصية بل يصل المجاهرة والمطالبة بها ولو انه استغفر وستر نفسة لكان خيراً له اذا أصبحت القلوب مريضة فاعلم ان لا طاقة لك يجدالهم فقد ابلغ وانذر نبي الله به
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26 - منسدح في اللفه
2017-09-29 20:15:19
قرار صائب
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25 -
2017-09-29 20:15:16
ماو اللي يقدسونه الان قتل ملايين الصينيين
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24 - غازي بن شبيب
2017-09-29 20:15:04
اذا كنا نسب المسلم من مذهب اخر ونشتمه في عرضه ونحن مسلمين ، الصين بوذيه ما عليهم شره لكن لازم نقاطع البضايع الصينيه ونطرد سفيرهم ونعاقبهم اقتصادياً بوذيين شيوعيين
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23 - ثلج حار
2017-09-29 20:14:11
( واللهٌ مُتِمُ نُوُرَهُ وَلَوكَرِه الْكَافِرُوُنْ )
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22 -
2017-09-29 20:14:03
الغريب انهم حلفاء لباكستان المسلمة وهي محاذيه للصين لولا الشركات الاجنبيه مانهضت الصين
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21 - شايب
2017-09-29 20:13:51
من زمان محاربين المسلمين في الصين مره شاهدت تقرير على احدى القنوات شيخ جليل يبكي وهو يشرح معاناتهم واظطادهم في مناطقهم وتهميشهم من قبل الحومه الصينيه
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20 - الماااضي
2017-09-29 20:11:33
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19 - عيصو
2017-09-29 20:11:03
للصين مصالح تجاريه كبيره مع المملكه نتمنى الضغط عليها لتحترم حقوق المسلمين الصينيين
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
18 -
2017-09-29 20:10:40
القران والسنه موثق على النت وفي الصدور لكن الغريب صمت الدول الاسلامية باستثناء تركيا التي يتهمونها بالعلمانية والغريب يقولون يحكمها اسلامي كيف صارت علمانيه واسلاميه وانت تعاديه لان توجهاته دينيه ؟
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17 - عبيد
2017-09-29 20:10:37
لايعلم الجاهل والعاصى ان الاسلام والمسلمين عامة والعرب خاصة هم المستهدفون حتى ولو كنت لبرالي ولا علماني فانت عربي بنظرهم فلا تعتقد انك سالماً من قتلهم لك واعلم ان النصر لله وللاسلام ورؤساؤك والمسلمين
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16 - فنزولي
2017-09-29 20:09:55
شي يخصها ومعروف نظام الدول الشيوعيه
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15 - الاعلام كله يحارب الاسلام
2017-09-29 20:09:03
تعليق8 الله يشل لسانك انت وكل من يؤيد محاربة الاسلام والمسلمين قول امين
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14 - مجرد سؤال
2017-09-29 20:08:49
الإسلام سينتشر بالرغضد الإسلامم من كل محاولات إيقافه .... الصين ليست مستغرب ما تفعله فلها تاريخ أسود
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13 -
2017-09-29 20:07:56
من أبسط حقوق ولي الأمر مثل السواقه
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12 - عبيد
2017-09-29 20:07:51
حسبي الله ونعم الوكيل على الكفار اللهم انصر المستظعفين من المسلمين بالصين وثبتهم وقوى من إيمانهم على ما يلقونه بدل ما ندعو لهم بالثبات يؤجد من يؤيد حكومة الصين ويقذف بأبشع الاوصاف الله يلطف فيهم
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11 -
2017-09-29 20:06:40
هم مضطهدين شعبهم يحكمهم نظام شيوعي ماركسي ولا توجد ريحة دمقراطية اغلب الصينيين خانعين باستثناء المسلمين ولهم ايادي في الجرائم ضد الروهينقا بتشجيع حكومه مينمار العسكرية والسكوت عن الانتهاكات
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10 - حق
2017-09-29 20:06:25
عليهم اتباع ولي امرهم بس القتل يمنع
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9 -
2017-09-29 20:04:48
اتق الله يا رقم ٤ ماذا نقول تقارن حالنا بحال اقلية عرق الايغور في الصين أستغفر ربك واحمد آلله على نعمه واحترم الدولة والقراء
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
8 -
2017-09-29 19:56:22
من حق ولي امرهم اذا كان في مصلحة الدولة - اللهم اقبضنا اليك غير مفتونين
لا يعجبني(17) اعجبني(6)
7 - مع الخيل
2017-09-29 19:55:53
اكيد بيسوو كذا يوم شافو المسلمين مع بعضهم في حروب ومنازعات والاسلام يحارب من اهله ويقتلو بعض فالله المشتكى والله المستعان
لا يعجبني(5) اعجبني(5)
6 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-29 19:55:19
عفشك وتهامه:
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
5 - hima
2017-09-29 19:52:23
مااعتقد التقرير صحيح,الا اذا جماعه معينه عامله تطرف وارهاب,والصين فيها مساجد كثير,وفيه حجاج صينين .
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
4 -
2017-09-29 19:51:54
اللي وطاهم وطانا الله المستعان
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
3 - ديكتماني
2017-09-29 19:48:54
اخونجية يستاهلون ماعندهم ولاء لوطنهم
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
2 - راكان الجهني
2017-09-29 19:46:19
أرجو منكم كتابة (سلاح من لاسلاح له لإشغال في نفسه عن إضطهاد الأبرياء) في تويتر ، لقراءة فكرة لنصرة كل من لايملك سلاح ، ارجو ان يتعاون الجميع لتنفيذها
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1 - سوط الحق
2017-09-29 19:45:52
لعن الله وأهلك وقضى على كل من حارب الإسلام والمسلمين ولفق لهم التهم والافتراءات قولو آمين
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مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

 المرصد 39 21٬041 يومين
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬330 5 أيام
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬824 أسبوع واحد
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 15٬063 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

 روسيا اليوم 8 2٬330 6 ساعات
ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

 المرصد 12 1٬654 23 ساعة
تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

 المرصد 15 3٬937 يومين
صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

 واس 12 2٬484 يومين
أخبار مناسبات
بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

 واس 6 4٬089 يوم واحد
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 10٬199 5 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

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ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

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الاخيرة
إعلان غريب لعرض منزل للبيع في مصر يثير الجدل.. شاهد..ماذا كتب صاحبه على الحائط !

إعلان غريب لعرض منزل للبيع في مصر يثير الجدل.. شاهد..ماذا كتب صاحبه على الحائط !

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خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوك

خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوك

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مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً

مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً

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بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!

بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!

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كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

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