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ولي العهد يوجه بعلاج “مدني رحيمي” في مستشفى متخصص بجدة
صحيفة المرصد : وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بنقل الناقد الرياضي المعروف الدكتور “مدني رحيمي” إلى أحد المستشفيات المتخصصة بجدة وعلاجه؛ عقب تعرضه لجلطة صباح أمس الأول.
وجاء التوجيه تجسيدًا لاهتمامه -حفظه الله- بالرياضيين ورعايته الدائمة لهم والوقوف معهم وتلمس احتياجاتهم.
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التعليقات
10 -2017-09-29 21:05:51
تعليق مخالف
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9 -2017-09-29 20:51:35
الله يشفيه ويشفي كل مريض اللهم امين
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8 - مواطن2017-09-29 20:39:35
اللهم اني اسألك بالشفاء العاجل له ولجميع مرضى المسلمين امين
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7 - احمد2017-09-29 20:24:13
سلامات ما يشوف شر الله يرجعه لاعلى سالما معافا وجزاك الف خير من قام لمساعدته.
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6 - .....2017-09-29 20:18:17
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 2,230 )5 - ابونواف...
اللهم اشف الدكتور مدني رحيمي وكل مريض يعاني واللهم اجز ولي العهد خير الجزاء
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4 - ولوو2017-09-29 20:09:10
نسأل الله لك الشفاء العاجل إنسان مهذب ومحترم وغير متعصب
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3 - ابوصالح سكري2017-09-29 20:09:02
كفو كفو كفو سموولي العهد محمد بن سلمان ووالحمدلله علا السلامة يادكتور مدني رحيم الله يشفيك يادكتور انت وكل مريض يارب
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2 - محمدين2017-09-29 20:08:00
الله يشفيه ويشفي كل مسلم
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1 - ولوو2017-09-29 20:02:30
نسأل الله لك الشفاء العاجل إنا مهذب ومحترم وغير متعصب
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