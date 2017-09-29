ولي العهد يوجه بعلاج “مدني رحيمي” في مستشفى متخصص بجدة

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صحيفة المرصد : وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بنقل الناقد الرياضي المعروف الدكتور “مدني رحيمي” إلى أحد المستشفيات المتخصصة بجدة وعلاجه؛ عقب تعرضه لجلطة صباح أمس الأول.

وجاء التوجيه تجسيدًا لاهتمامه -حفظه الله- بالرياضيين ورعايته الدائمة لهم والوقوف معهم وتلمس احتياجاتهم.

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