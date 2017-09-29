شاهد .. فتاة سعودية تقود سيارة “رينج” أمام فندق الريتز كارلتون بالرياض

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صحيفة المرصد : تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لفتاة سعودية وهي تقود سيارة أمام أحد فنادق الرياض .

وأظهر الفيديو الفتاة وهي تقود السيارة أمام فندق الريتز كارلتون بالرياض ، ما أثار الجدل بين نشطاء مواقع التواصل وخاصة أن الفتاة قادت سيارتها قبل بدء تطبيق الأمر السامي الذي يسمح للمرأة بقيادة السيارة.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت أمس جاهزيتها لاستقبال النساء الراغبات في الحصول على رخصة القيادة وفق نظام المرور.

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