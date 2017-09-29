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الرئيسية / شاهد .. فتاة سعودية تقود سيارة “رينج” أمام فندق الريتز كارلتون بالرياض

شاهد .. فتاة سعودية تقود سيارة “رينج” أمام فندق الريتز كارلتون بالرياض

شاهد .. فتاة سعودية تقود سيارة “رينج” أمام فندق الريتز كارلتون بالرياض
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المرصد 42 1٬864 32 دقيقة

صحيفة المرصد : تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لفتاة سعودية وهي تقود سيارة أمام أحد فنادق الرياض .

وأظهر الفيديو الفتاة وهي تقود السيارة أمام فندق الريتز كارلتون بالرياض ، ما أثار الجدل بين نشطاء مواقع التواصل وخاصة أن الفتاة قادت سيارتها قبل بدء تطبيق الأمر السامي الذي يسمح للمرأة بقيادة السيارة.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت أمس جاهزيتها لاستقبال النساء الراغبات في الحصول على رخصة القيادة وفق نظام المرور.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 1 )
42 - ☼♥‏ℓℓـمشہℓگس♥☼
2017-09-29 21:22:49
الناس المتخلفه والعقول المتحجره... هي الي تفهم التطور والانفتاح... في مرقص يفتح... وسينما تستحدث... وكأنو الشي الوحيد الي ينقصنا... ولولاه صرنا من قادة الأمم
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( عدد التعليقات 698 )
41 - فهد
2017-09-29 21:17:50
الامر السامي واضح ولن يتم تطبيقه الا بالتاريخ المحدد. اذا هذا تحدي للنظام وللدولة ولابد ان تعاقب وفق الانظمة.
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40 - كاره الليبرالية
2017-09-29 21:17:28
كل اللي بيسوقون عباره عن ثلة ليبرالية اكرمكم الله وبيسهلون علينا معرفتهم والحذر منهم ويسهل علينا وعلى عيالنا اجتنابهم،والكل عارف الفكر الليبرالي المقرف والمقزز.يعني اللي قدامك ما يسوى ورخيص لو ركب روز
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39 - ولد القريات
2017-09-29 21:17:19
في شي حاصل بالبلد الناس ماهم متقبلين مايحصل الصدمه قويه هذه بلاد الحرمين الشريفين بلد تهوي إليه أفئدة المسلمين بلد اعزها الله بالدين الإسلامي هو قوتها ومنهجها سوف يحصل ماتحمل عقباه إذا ماتداركنا
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38 - احمد ابراهيم
2017-09-29 21:16:55
القرار واضح وصريح ليت جميع الأجهزة المعنية تتخذ القرار الصائب في الوقوف ضد من يقف لتعطيل الأنظمة وتضرب القرار السامي عرض الحائط تسوق يعني تسوق لكن بشروط وهذي لم تتبع اي شرط يطبق عليها أقسى عقوبة وتشهر
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( عدد التعليقات 11,423 )
37 - العنيد
2017-09-29 21:16:18
قوله سبحانه :{ وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} تخيل معي الايه الله سبحانه امرنا ان نسألهم من وراء حجاب هذا للمتاع فقط فما بالك اختلاط في جامعات والادله كثيره ...
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( عدد التعليقات 11,423 )
36 - العنيد
2017-09-29 21:14:39
اللهم اننا نستودعك بلادنا واخلنا من الفساد والمفسدين والمضللين اللهم عليك بهم ف انهم لا يعجزونك
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35 - كابتن كريم
2017-09-29 21:14:07
عادي إيش المشكلة طال ما عندها سيارة تسوق زلطها محد يتدخل فية
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34 - مايصح إلا الصحيح
2017-09-29 21:13:42
هنا خدعه تمثيل على أنها سعوديه محاولة استفزاز وهؤلاء يريدون انفلات الأمن والبلد كفانا الله شرهم وشر من عاونهم
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( عدد التعليقات 11,423 )
33 - العنيد
2017-09-29 21:12:34
على بالكم بنخلي نسوانايسوقون !! ***
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32 - المتيم
2017-09-29 21:11:11
فعلا السبحه انفرطت وماعاد تقدرون توقيفهم وبعدكم ما شفتم شي دامكم تريدون من الرجال نساء والنساء رجال ودام سحبتم الصلاحيه من الرجل راح نتفرج ونشوف شنو راح تسسون
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31 - بنت الهفوف
2017-09-29 21:10:39
ويلي ويلاه ماذا حدث لأمتنا ماذا دهانا اصحوا ياخلق ماذا حل بديننا واسلاماه
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30 - الى ٢٣
2017-09-29 21:09:06
ايش الكلام هذا ،،،!!!!
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29 - مياووووو
2017-09-29 21:08:36
مشكله تفرش السفره وتحط الأكل قدامي ... وتقول لاتأكل إلا بعد ساعتين ؟؟؟؟ خلاص تحملوا نتائج القرار ...
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28 - صحيح
2017-09-29 21:08:13
قرر الملك بأن تكون البداية في شهر شوال فضربوا بهذا القرار عرض الحائط
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27 - طيب
2017-09-29 21:07:53
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 29,052 )
26 - قلم الحقيقه
2017-09-29 21:07:25
نهنئك من كل قلوبنا ونبارك لك هذه الخطوة المباركة والموفقة نحو القيادة ونهنىء كل سعودية بادرت بقيادة سيارتها في وطنها اذا كانت تحمل رخصة قيادة دولية فالأصل في القيادة السماح والاجازة والرخصة موجودة .
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25 -
2017-09-29 21:06:54
هاه بشري عساها بردت
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24 -
2017-09-29 21:06:29
ياربي نفس ذوقي يارب أبوي يشتريلي رينج لون أسود ولا وردي
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23 - طيب
2017-09-29 21:06:22
مقوم مفعبله اديها تلعبه
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( عدد التعليقات 1 )
22 - بيتر
2017-09-29 21:04:31
لابد من قياده البعض لكى نعالج المشاكل يعنى نجرب ونشوف وش الى راح يصير وكيف نعالج مايمكن لتلافى مابعد 10
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21 - زمان العجايب !!!
2017-09-29 21:03:43
أُعطو الضوء الاخضر والقرار صدر ... والسبحه قدها انفرطت . ومالكم عليهم حجه . ومسألة الوقت والتاريخ مجرد بالون إختبار . يالله ستجنون الثمار في القريب العاجل .. وذلك عندما تُفقد السيطره على الاوضاع
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20 - ابو فيصل الحبوب
2017-09-29 21:03:20
اي واحد يتحرش خذي رقم اللوحه بس والباقي علينا
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19 -
2017-09-29 21:02:48
هو كل من لبست عبايه صارت سعوديه؟
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18 - خالد
2017-09-29 21:01:55
الف مبررروك
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17 -
2017-09-29 21:01:38
بدأوا الملاقيف في التصوير
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16 -
2017-09-29 21:01:09
اخر زمان تشوف الاعجايب
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15 - طحطوح
2017-09-29 21:01:06
لا تعليق
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( عدد التعليقات 8,833 )
14 - الرحااال
2017-09-29 21:00:22
هذي الفتاه من المحتمل يوجد لديها رخصه سياقه..اما عن طريق دول الخليج..او من احدى الدول الاوروبيه..امر عادي..💚
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13 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-29 21:00:12
أيش الصوت هذا:
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12 - المرتعد
2017-09-29 21:00:09
اللهم ارحمنا برحمتك ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
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11 - _
2017-09-29 20:59:58
الله يستر على بنات المسلمين
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10 -
2017-09-29 20:59:25
اوقفو القرار دام هاذي بدايته مخالفات واستهتار في القوانين
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9 - الكاتب
2017-09-29 20:59:23
الطبقة المخمليه هي دائما مصدر ***
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8 - فساااااااد
2017-09-29 20:59:00
قال الله تعالى(ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)
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7 - الفاروق
2017-09-29 20:58:47
اللهم استر علينا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك
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6 - البلوي
2017-09-29 20:57:54
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم واتوب اليه
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5 - رايق
2017-09-29 20:56:50
بدت ***حق البنات
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4 - الكاتب
2017-09-29 20:56:48
يارب حلمك علينا
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3 - الله يحفظك يابنت الوطن
2017-09-29 20:55:52
نعم لبنت الوطن الغاليه . ربي يحفظكم من كل سوء والى الأمام يدا بيد متكاتفين لبناء الوطن .
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2 - البلوي
2017-09-29 20:55:33
حسبي الله ونعم الوكيل
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1 - مجبر رجل القعسي
2017-09-29 20:55:24
هذه اتحدى اطلق شارب يقول لها شي او يعترضها
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آخر تعليق
بواسطة : ☼♥‏ℓℓـمشہℓگس♥☼

الناس المتخلفه والعقول المتحجره... هي الي تفهم التطور والانفتاح... في مرقص يفتح....
بواسطة : الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅

أنا أخالفك ,,,يا فتون ,,,,في الجزء الآخر ,,,من كلامك,,,,,يعاقب في أهله ,,,كذب ,,...
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