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عبد المجيد عبدالله : حفلتي القادمة ستكون في جدة «عوائل» مثل دبي والكويت .. أخيرا حنصير “طبيعيين” !
صحيفة المرصد : أعلن المغني عبدالمجيد عبدالله أن حفلته القادمة ستكون “عوائل” مثل الحفلات التي يقيمها في دبي والكويت.
جاء ذلك رَدّاً على سؤال وجهه له أحد متابعي “عبدالمجيد عبدالله” على موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر”، عندما سأله عن “موعد حفلته في جدة”.
قال عبدالمجيد عبدالله: “الحفلة الجاية أكيد بس هالمرة حتكون عوائل، زي حفلات دبي والكويت.. أَخِيرَاً حنصير طبيعيين بمملكتنا الغالية، فعهد جديد يبشر بكل ما فيه خير والجاي أحلى”.
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الحفله الجايه اكيد بس هالمره حتكون عوائل زي حفلات دبي والكويت اخيرا حنصير طبيعين مملكتنا الغاليه فعهد جديد يبشر بكل مافيه خير والجاي احلا
— عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
205 -2017-09-30 01:30:02
يعني مالقيتو ترفيه الا بالحرام حسبنا الله ونعم الوكيل فلا حول ولا قوة لنا الا بك فعجل بالنصر يا الله
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204 -2017-09-30 01:27:33
ياناس كل شي الا الدين والفساد انهو عن المنكر يامن لكم صوت
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203 -2017-09-30 01:26:01
عاد من زين حفلاتك الله المستعان
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202 -2017-09-30 01:25:22
حسبي الله ونعم الوكيل في كل من اراد الفساد لبنات وشباب المسلمين
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201 -2017-09-30 01:25:02
وش اللي يبشر بالخير الفساد الظاهر عياناً بيانا
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200 -2017-09-30 01:24:18
حسبي الله ونعم الوكيل في كل من اراد الفساد لبنات وشباب المسلمين
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199 - سعوديه وافتخر2017-09-30 01:23:52
اللهم سلم سلم اللهم ابعد عنا الفتن ماظهر منها ومابطن
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198 - فهد122017-09-30 01:21:46
عشرات الدعاة الذين اقاموا المحاظرات وغيرها والتنقل من منطقةالى اخرى لدعوة اتضح زيفهم وان كل مافعلوه هو خدمةلاعداءالوطن حتى وصلت بهم الى التجسس فكانت الصدمةورب صدمة لها اثرها العكسي
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197 - ابوعلي9902017-09-30 01:15:19
يعني كنا سكرانيين ياراعي الضحكة في الطائرة
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196 - برق الظلام2017-09-30 01:14:22
آللهم لاتوخذنا بما يفعله السفهاء منا
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195 - محمدين2017-09-30 01:07:13
الان طبيعيين اول لا ؟ يارب ياكريم ***
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194 - يوسف احمد2017-09-30 01:04:05
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ))([1])
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193 -2017-09-30 00:56:54
الحمد لله الصحوة الغثيثة تحتضر أهلا بالترفيه والحفلات في كل مكان من بلادنا العزيزة
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192 - ايمان2017-09-30 00:53:13
احنا طبعين انت الي مو طبيعي . عمرك كم ليكون معاك ***
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191 - محمدين2017-09-30 00:52:44
الان طبيعيين اول لا ؟ يارب ياكريم*****
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( عدد التعليقات 9,155 )190 - بسمه
لو الواحد بيروح ومشوار وتذكره واحضر لعبدالمجيد ياضيااااااع التعب هههههههههههههه ابو نورة والا فلاااااا💙
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189 - يوسف احمد2017-09-30 00:50:02
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ))([1])
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188 - الله المستعان2017-09-30 00:44:34
انا الله وانا اليه راجعون
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187 - ام طارق2017-09-30 00:42:24
يارب الطف فينا
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186 - منصور2017-09-30 00:42:10
تعليق مخالف
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185 - لا والف لا2017-09-30 00:37:29
تعليق مخالف
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184 - هيث2017-09-30 00:26:10
تتوقعون مع الانفتاح ...بتم النعمه والامن ؟؟
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183 - المونديالي2017-09-30 00:24:53
لا والله سرنا غير طبيعيين يالله سترك ورضاك والله الجنة
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182 - نوف الشهري2017-09-30 00:22:53
حنا طبيعيين بس شكلك مش طبيعي واخر تفكيرنا حفلة غناء
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181 - مانع القحطاني2017-09-30 00:10:29
***** في مكان مثل هذا المكان الطاهر بلاد المسلمين بلاد الحرمين الشريفين
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180 - بوصالح2017-09-30 00:08:51
لا حول ولا قوة إلا بالله , ******
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179 - لله الأمر من قبل ومن بعد2017-09-30 00:06:22
تعليق مخالف
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178 - ابو سليمان - الرياض2017-09-30 00:04:06
خبر حلو جدا ،، ولكن ليش الرياض والدمام ماياخذون نصيبهم من تلك الحفلات ،، كل شيء جده لها نصيب الاسد مش حسد لهم ولكن نحن متعطشين مثلهم
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177 - أبو سحاااب2017-09-30 00:02:48
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم . لا يهمك إلا نفسك من حبنا لبلدنا لا نريد دخول الشر عليه ومجاراة البلاد الأخرى كوننا نعيش في بلاد تراها بقية البلدان المسلمة نموذجا لها .
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176 - العربي2017-09-29 23:59:48
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم عليك بأهل الضلال اللهم عليك بأهل الضلال
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175 - خلك بعيد حبك يزيد2017-09-29 23:59:34
عبدالمجيد *** صاير الحمد الله *****
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174 - ام ايلين2017-09-29 23:57:02
الحمدلله الذي عفانا مما ابتلي به هذا ****
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173 - زعلان على البلد@astp.كوم2017-09-29 23:56:53
تكلم عن نفسك ، حنا طبيعييين
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172 - ثلج حار2017-09-29 23:56:48
الحمدلله أنكم ( هرمتوا ) قبل هذاالإنفتاح يعني ماعاد يمدي *****
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171 - مواطن2017-09-29 23:55:54
اللهم اجعل لهم نصيبا من دعاء المسلمين في كل جمعه .من اراد نشر الفساد ومن امر بذلك
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170 - محمد2017-09-29 23:53:18
يالله سترك وعفوك يارب حسبنا الله ونعم الوكيل لاحول ولا قوة الا لله وصلت إلى المجاهره بالمعاصي يارب لطفك يارب والله الى الان ماني مصدق ان فيه مخلوقات بالعقليه هذه المشكله ان عنده عائله لنا رب رحيم
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169 - محب الدين2017-09-29 23:53:16
يعني ما نصير طبيعيين الا بالغناء وان تتمايل نساءنا امام الرجال اللهم اكفنا إياه بما شئت وكيف شئت
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168 - محب الدين2017-09-29 23:49:55
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم من اراد ديننا وبلدنا بسوء فأشغله بنفسه
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167 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-29 23:42:19
كل شي جدة جدة والرياض يالله بالسنة حسنة
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166 - مشاكل2017-09-29 23:32:14
ما علي الله عزيز الي حفظ هالبلد من اول تمسكها بدينها ولكن ****
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165 - ابو ماجد2017-09-29 23:29:30
الاخبار الحلوه تهلل وتتساقط القذائف على رؤوس اعداء الفرح اعداء الحياه 💣💣💣
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164 - عبيد2017-09-29 23:29:18
ياقلم الحقيقة ****
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163 -2017-09-29 23:26:38
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم أنزل غضبك وعذابك على من يريد الشر والفساد لنساءنا اللهم اجعلهم عبرة لمن لايعتبر
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162 -2017-09-29 23:23:47
لا حياك الله في جدة او اي مدينه سعوديه اقلب و جهك الى دبي او الكويت و تميع عندهم
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161 - ابوعزوز2017-09-29 23:19:40
انا مره راكب مع سواق تاكسي بجدة يقول للي خمس سنين بجده ماكانت كذا يعني الحريم إنهن كان محافظات يقول الله يستر لانغرق من البحر طبعا الكلام قبل غرق جدة وان أقول الله يستر علي بناتنا
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160 - خوخان2017-09-29 23:16:15
تعليق مخالف
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159 - محمد الغامدي2017-09-29 23:15:42
الله لا يوفقك
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158 - الشيخ صفط2017-09-29 23:15:18
شكرا قلم الحقيقه
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157 -2017-09-29 23:14:50
الوظع خطير
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156 - نوااااااف2017-09-29 23:12:46
تعليق مخالف
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155 - ابشر2017-09-29 23:09:12
ابشر بدعوه طيبه هذا المساء بلشتنا انت وهيئة الطرب
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154 - عبدالرحمن2017-09-29 23:09:01
مسكين الضعيف اللذي يدخل بمعرفات كثيره لمدح نفسه. ***مصيبه الله لايبلانا
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153 -2017-09-29 23:05:08
المتسمي بقلم انت إنسان****
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152 - الفارس2017-09-29 23:02:52
قلم الخقيقة ****كبر رأسك وتسكت
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151 -2017-09-29 23:02:36
يا قلم التقية **** والله مربي اللحية ****
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( عدد التعليقات 29,066 )150 - قلم الحقيقه
أنتم يالأخونجية أخوان الشر والشياطين وراكم ألسنتكم تبلعونها ولاتنطقون بحرف واحد على تميم قطر وعلى أردوغان تركيا والخمور والمراقص في فنادقهم وكل منكر لديهم يباشرونه في بلادهم في وضح النهار.الخلا تقلعو.
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149 - مستانس2017-09-29 22:59:12
مستانس لله في خلقه شؤون
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148 - ابعترف2017-09-29 22:58:25
تعليق مخالف
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147 - ابعترف2017-09-29 22:55:22
الخير في فراقك والمصلحه في بعدك عنا
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146 - أبو يزن2017-09-29 22:54:47
سبحان الله المطرب يغني وينبسط وياخذ فلوس الناس شي عجيب ليش الناس تحضر الحفلات الغنائية؟؟؟
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145 - ابعترف2017-09-29 22:54:08
عليك من الله ماتستحق النار لاتورث الا رماد الله يرزقك على قد نيتك يابوعبدالله
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144 - ابعترف2017-09-29 22:53:04
متى كنت طبيعي
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143 - حمدالربياوي2017-09-29 22:50:39
قلم الحقيقة انت لاتمثل الوطن وجميعهم***
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142 - الراصد2017-09-29 22:49:08
حسبناالله ونعم الوكيل ، ربنا لاتؤخذنا بما فعل السفهاء منا. هل الاختلاط والتبرج والغناء والمعازف من امور الاسلام الطبيعية. والله الذى لااله الاهو اقترب الوعد الحق نسأل الله السلامة
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141 - ابو عمر2017-09-29 22:48:51
قلم الحقيقه كل***
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140 - امل2017-09-29 22:46:51
اللهم ارنافيهم عجائب قدرتك قولواامين
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139 - رغد - جده2017-09-29 22:46:44
الحمد الله اخيرا راح نحضر ياعوائل 👏
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138 - العاشق الولهان2017-09-29 22:45:13
(سيهزم الجمع ويولون الدبر) بحول الله وقوته
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137 - مدفونه2017-09-29 22:45:00
اللهم اني ابرء اليك من هذا الفعل ومن كل من يريد ان تشيع الفاحشه في بلاد المسلمين.
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136 - احترم وجهة نظري2017-09-29 22:44:43
إرضاء الله سبحانه وتعالى أهم من إرضاء الناس والحضارة***
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135 - ب ،2017-09-29 22:44:31
المفروض يحاسب على كلامة وتطاوله على البشر من غير حق ؟؟؟
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134 - نايل2017-09-29 22:43:34
تعليق مخالف
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133 - ب ،2017-09-29 22:43:26
فنان ****؟؟؟؟؟؟ يعني انت الصح والنَّاس غلط زمن غريب وعجيب ورهيب
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132 - تحليل منطقي2017-09-29 22:41:33
اذا شاهدت كميه من الدسللايكات على تعليق قلم الحقيقه فعرف انه اصابهم بمقتل بتعليقه ههخحخخخخخخخخخخخخ
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131 - نايل2017-09-29 22:41:22
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانون حولا لا أبا لك يسأم
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130 - حقاااني...2017-09-29 22:41:15
الكلاااام والافعاااال اما شاهدة لك أو عليككك فنصيحة قدم لنفسككك شئ يسرك يوم القيااامة ولا تغتر بطول الامل فالقبر صندوق العمل ..ثم ماهي الفائدة التي تعود لهذا الفنان جراء الاختلاط الله يهدينا واياه
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129 - تبوكي2017-09-29 22:39:27
ياطول ***المغني هههههه
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( عدد التعليقات 29,066 )128 - قلم الحقيقه
دعاتكم أسقطت أقنعتهم وأنتم من بعدهم مباشرة.قلنا لكم خلاص اسطوانتكم الأخونجية أكل عليها الدهر وشرب.اتضحت صوركم الحقيقية بعد دخولهم السجون وحكومتنا في المقابل أدركت غدركم وخستكم ونجاستكم وادخلتكم سجونها
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127 - تبوكي2017-09-29 22:38:12
تعليق مخالف
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126 - حقاااني...2017-09-29 22:37:42
شتان بين من همه الدعوة إلى سبيل الله واسعاد الناس وفق طاعة الله وبين من يسعى لنشر الفساااااد ويتغنى بذلكك وكأنه حقق انتصارا عظيماااا ..نسأل الله السلاااامة والهداية للجميع
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125 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-29 22:37:07
طيب سؤال لعبدالمجيد ماعندك دخل تأكل منه وتأكل أبناك غير هذا المهنة أستغفرالله العظيم
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124 - سامر2017-09-29 22:36:52
طيب على الاقل انشد لجيشنا البطل ياعبدالمجيد
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123 -2017-09-29 22:35:50
كفو قلم الحقيقه اجلدهم
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122 - متابع٣٦2017-09-29 22:35:29
كذبت والله نحن طبيعين ومسلمين ولله الحمد ومايحدث شيء مؤسف وعلى الله المشتكى
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121 - ساري االيل2017-09-29 22:34:37
لا تخافوا أن الله يمهل ولا يهمل وان شاء الله يكون عبره لغيره ما اعتبر الأخ من غيره وما حصل لهم ممن همته الدنيا وملذاتها وشهواتها عن طاعة ربه اللهم عليك به فإنه لا يعجزك
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120 - استغفر الله2017-09-29 22:34:11
وش حدك يا عبدالمجيد والدك كان إنسان طيب وانت****
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( عدد التعليقات 29,066 )119 - قلم الحقيقه
يارجال انفض كذبك من لحيتك أنتم أتراك كلاب لأردوغان أكثر من الأتراك أنفسهم ****
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118 - S2017-09-29 22:32:41
101 - الفارس 2017-09-29 22:26:34 اسأل الله ان *** هههههههههههههههههههههههه
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117 - سامر2017-09-29 22:32:19
طيب على الاقل انشد لجيشنا البطل يا****
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116 - أبو سحاااب2017-09-29 22:31:04
الغناء إن كثرت حفلاته صار غير مستساغ لكن في مناسبات معينه ممكن مع دفع التذاكر الباهضه لو صارت حفلات متعددة فسترى تناقص الحضور بحيث لا تغطى النفقات وما طال سمج .
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115 - اااااه يااااوطن ..2017-09-29 22:30:42
*** رحمك الله ياوطن ..
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114 - S2017-09-29 22:30:31
ههههههههههه والله من قلبي ضحكت يالفارس اللهم امين
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113 - الباحث عن الحقيقة2017-09-29 22:30:02
استفزاز الغاليية من هؤلاء أمر مرفوض يجب أن يعاقب
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112 - سلطان2017-09-29 22:29:30
خنبوقة عبدالمجيد مايعرف *****
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111 - عبيد2017-09-29 22:28:32
قلم الحقيقة **** لا بارك الله فيك وفِي من يوفقك الرأي
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110 - الباحث عن الحقيقة2017-09-29 22:28:27
*** هداك الله
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109 - الفارس2017-09-29 22:27:41
تعليق مخالف
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108 - Hero2017-09-29 22:27:12
ما معنى هذا الحديث: ((بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء))؟هذا هو تفسير واقعنا اليوم
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107 - الباحث عن الحقيقة2017-09-29 22:27:01
أتمنى الاستعجال في محاكمة الخلية التجسسية التي كانت تتجسس لصالح ايران وقطع رؤوسهم العفتة
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106 - أبو سحاااب2017-09-29 22:26:54
يهمه ما يدخل جيبه بيغني مجانا لسواد عيون العوايل يا الترفية تدفع يا محبي الغناء يدفعون قيمة التذاكر .
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105 - الفارس2017-09-29 22:26:34
اسأل الله ان ***
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104 - الباحث عن الحقيقة2017-09-29 22:25:51
الحمد لله بعد قطع دابر فتنة المجوس وازالة أوكارهم انتهت فتنة المجوس في العوامية
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103 - الباحث عن الحقيقة2017-09-29 22:25:49
الحمد لله بعد قطع دابر فتنة المجوس وازالة أوكارهم انتهت فتنة المجوس في العوامية
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102 - ابوعبدالله2017-09-29 22:25:34
الحمد لله.... ولت أيام الظلام وفرض الآراء ع الآخرين. القادم افضل بأذن الله
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101 - ولد القريات2017-09-29 22:24:39
عبدالمجيد عبدالله سيعاقب ****
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100 - الباحث عن الحقيقة2017-09-29 22:23:57
المفروض يسحب ويعاقب على اثارة الفتنة واستفزاز الغالبية الطبيعية
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99 - ام خالد2017-09-29 22:23:48
ماراح يحضر لكم الا الي كانو يحضرون لكم في دبي والكويت لكن عني انا ان شاء الله مانكون في زي هذيالأماكن استغفر الله العظيم في بيوتنا وندعي لجيشنابالنصر بإذن الله وهذا يكفينا.
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98 - الباحث عن الحقيقة2017-09-29 22:22:23
ياقلم الخنبقة حدثنا ****
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97 - سامر2017-09-29 22:22:21
عبد المجيد كيف تتهمنا اننا غير طبيعين يعني وش قصدك يعني كنا جهله او مهابيل او ماذا وضح والا اقمنا عليك دعوى
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96 - S2017-09-29 22:21:42
تعليق مخالف
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95 - الباحث عن الحقيقة2017-09-29 22:21:14
إذا كان غير طبيعي فنحن طبيعيون على فطرة الإسلام أهل توحيد ولسنا مبتدعه ولا مجوس الحمد للله الذي يميز الخبيث من الطيب في زمن الفتن كم باقي لك من العمر المفروض تقضي ما تبقى في طاعة الله
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( عدد التعليقات 29,066 )94 - قلم الحقيقه
من أعطاكم الحق تأمرون وتنهون وتعترضون طالما كل وجه أخونجي أخواني فيكم مع لحيته موسومة بالخزي والعار لخيانتكم وطنكم المملكة العربية السعودية والتآمر عليها وعلى قيادتكم الأمر الذي جعل دعاتكم في السجون.
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93 - a2017-09-29 22:20:40
تعليق مخالف
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92 - ولد القريات2017-09-29 22:20:04
هذا استفزاز للشعب الحر الأبي وليس بمصلحة الوطن أن يتطاول أحد على رموز الدين ويقلل من شأنهم وان يستهزا با أهل الدين من حثاله من حثالات المجتمع
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91 - ابو علي2017-09-29 22:19:51
رحم الله الرجال الذين بذلوا ارواحهم في توحيد هذه البلاد تحت راية التوحيد ولم يدر بخلدهم ان سياتي يوم يقوم فيه أشباه الرجال بالتفوه بمثل كلام هذا النكرة !طبيعي ؟ انت ذاتك طبيعي؟ هل صوتك صوت رجل طبيعي؟
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90 -2017-09-29 22:19:07
شكرا قلم الحقيقه
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89 - محمدين2017-09-29 22:18:56
رحم الله ابن باز وابن عثيمين
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88 - الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا2017-09-29 22:17:58
حسبنا الله ونعم الوكيل شايب وتدور الامور هذي ارجع لربك وتب
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87 - الصريح2017-09-29 22:17:39
لا أبدا لن نعود مجتمع طبيعي كما كنا ولا بعد خمسين سنة .
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86 - مجرة التبانة2017-09-29 22:17:33
لست مطوع ولا ليبرالي فقط مواطن طبيعي ولم يسبق لي أو لأهل بيتي ان حضرنا هذا النوع ولن نحضر لقناعة انها ملهاة لاتقدم وقد نحاسب بسببها وكل حر في نفسه وأهله والله فوق الكل وكل نفس بما كسبت رهينه.
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( عدد التعليقات 29,066 )85 - قلم الحقيقه
اليوم ولا أخونجي من الأخوان الخونة كلاب الحمدين وتميم أن يفتح فمه ولا بحرف واحد يجلس يزايد على الدين وهو من الكاذبين المارقين.لدينا هيئة لكبار العلماء هي من لها حق الكلام أنتم أأأأأشششششش أغلق فمك.
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84 - احمد عمر2017-09-29 22:15:56
اطلب محاسبته كلامه فيه مسخرة بقوانين البلد سابقا وتشدق بما سيفعله امام العويل من زين صوتو يكسب نفسه محمد عبده
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83 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-29 22:15:39
اللهم رحمتك أيش بقى فى عمرك يا عبد المجيد وفى الأساس والله ماعندكم من الفن الا اسمة
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( عدد التعليقات 29,066 )82 - قلم الحقيقه
لكن الله رد كيدكم في نحوركم وحفظ الله على هذه البلاد أمنها وأمانها بعد الله ثم بعد الشعب السعودي المخلص لدينه ووطنه وحكومته أفشل مخططاتكم وتآمركم ومكن الله لحكومتنا الرشيدة أن تضربكم بيدها القوية .
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81 - بابا هندول2017-09-29 22:14:26
اخير حا نصير طبيعيين ليه اول ***
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80 - كاره الليبرالية2017-09-29 22:14:11
تعليق مخالف
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79 - محمد2017-09-29 22:13:20
رسالة تبعثها إلى وزارة الترفيه !! مثل هذه التصريحات لا تخدم الدولة في الوقت الراهن ، إلا من باب شوفونا انتصرنا . ***
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78 - سيف2017-09-29 22:12:41
تعليق مخالف
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77 - المعري2017-09-29 22:11:43
تعليق مخالف
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76 - منصف2017-09-29 22:11:28
والله وطلع للمهمشين صوت .. نحن طبيعيين وفاهمين السالفة زين .. وانت ماهمك الا كم يدخل عليك من ورا هالحفلات .. حسبنا الله ونعم الوكيل
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75 - ام رهف - الرياض2017-09-29 22:11:03
خبر رااائع 🌷
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74 - هذه الحقيقة2017-09-29 22:10:46
والله انا طبيعيين قبل ما نشوفك اللي مو طبيعي هو اللي يبغى الفساد والتفسخ ينتشر في بلد الحرمين حسبنا الله ونعم الوكيل
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73 - محمد الشهري Ggccxx62017-09-29 22:09:49
تعليق مخالف
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72 - سعيدان2017-09-29 22:09:03
*** ياقلم الخنبقه
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( عدد التعليقات 29,066 )71 - قلم الحقيقه
غضب الله حل علي رؤوسكم يالأخونجية ياكلاب البغدادي والحمدين وتميم عملاء تركيا أردوغان حين أرخصتم وطنكم وأردتم تمكين أعدائه منه ومن أرضه والتآمر على حكمه السعودي حكم قادتنا آل سعود أعزهم ونصرهم الله.
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70 - بنت الهفوف2017-09-29 22:05:46
وا اسلاماه وا اسلاماه وا اسلاماه
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( عدد التعليقات 29,066 )69 - قلم الحقيقه
الأخونجية أهلكهم الله خونة طابور خامس جميعهم مدو أياديهم القذرة الملطخة بالدماء لأعداء هذه البلاد والحاقدين عليها وصافحوهم وعاهدوهم أنهم موالين لهم نازعين بيعتهم من أعناقهم لولاة أمرهم.والآن ينابحون.
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68 - مايصح إلا الصحيح2017-09-29 22:04:06
اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا توخذنا بما فعل السفهاء منا
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67 - فاقد حسك2017-09-29 22:00:32
وسنرى المزيد من الانفتاح والظلال والاختلاط والمجون والسفوور .. وسنرى غضب ربنا جل وعلا وسيحل بنا مااحل بمن سبقونا لذالك
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( عدد التعليقات 29,066 )66 - قلم الحقيقه
ماذا استفادت بلانا من قطيع الأخونج ودعاتهم وأتباعهم أهلكهم الله ورد كيدهم في نحورهم . غير التحريض على الفتن وارسال الكثيرين من أبناء الوطن لمعارك وحروب لاناقة لنا فيها ولا جمل.وآخرتها طلعو جواسيس خونة
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65 - مايصح إلا الصحيح2017-09-29 22:00:19
إذا اعجبتك الكويت ودبي روح تمسخر هناك ماهو عندنا
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64 - مايصح إلا الصحيح2017-09-29 21:59:22
تخنق ولا ماتخنبق ما احد راضي على اللي يسير أن شاء الله يدركوا وبتراجعوا عن قراراتهم
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63 - ابو ناصر - مكه المكرمه2017-09-29 21:59:07
خطوه الى الامام ،، ولاعزاء للغلاه والمتشددين
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62 - حسان2017-09-29 21:57:49
اين الفخر في الموضوع اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا اللتي اليها معادنا واجعل الحياه زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر
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61 - مايصح إلا الصحيح2017-09-29 21:57:46
قلم الخنبقه مايملك أن****
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60 - زلطه حاره2017-09-29 21:57:26
الطرب والرقص وهز الوسط وياليل ياعين .. هوه اللي بيخلينا طبيعيين يابو قزن ؟؟ يعني كنا من أول مهبل وغير طبيعيين ومابيرد لنا عقولنا إلا أنت وبن أبدوه وسلاحه وبقية رئصني ياقدع ... يالله الكلمه بيد الجمهور
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59 - عادل2017-09-29 21:57:21
المجتمع السعودي طبيعي انت الي مو طبيعي بالله حسن الخاتمه
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( عدد التعليقات 29,066 )58 - قلم الحقيقه
الفناني السعوديين هم أبناء الوطن الحقيقيين المخلصين له هم الذين بالأمس وقفو معه وبجانبه كلهم يهتفون للمملكة العربية السعودية ولشعبهم ولحكومتهم مخلصين لها مبايعين.وليس قطيع الأخونجية الأخوان ودعاتهم.
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57 - مايصح إلا الصحيح2017-09-29 21:55:59
خلاص اختلطت الحابل بالنابل وليس مدركون مايحصل طلعت خفافيش الظلام من اراداو دمار الوطن
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56 - احمد ابراهيم2017-09-29 21:55:55
ليش كنت ولازلت غير طبيعي عاد هذي بلسانك ليت الناس تعرف انك غير طبيعي
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55 - ظامي اليل2017-09-29 21:55:44
اعقب يابو يمن.صار يصرح..
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54 - اجلدهم ياقلم الحقيقه2017-09-29 21:54:57
والله اني ادعيلك في جوف الليل ان الله ينصرك على الاخوان والدواعش ويثبتك على الحق وترد كيدهم بنحورهم
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53 - سود الليالي قادمه2017-09-29 21:54:30
تعليق مخالف
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52 - تبوكي2017-09-29 21:54:18
ان شاء ياقلم الخنبقه****
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51 - عبده2017-09-29 21:53:32
ليش مايعاقب على هذا الكلام
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50 - تبوكي2017-09-29 21:53:29
أدعوا يامقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنه لاحول ولاقوة لنا إلا بك استغفر الله العظيم واتوب اليه
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49 - النبهان2017-09-29 21:50:25
حفلتك ستغضب الخالق والله يمهل ولا يهمل سيرينا الله بك عجائب قدرته
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( عدد التعليقات 29,066 )48 - قلم الحقيقه
نوال الكويتية شيرين عبدالوهاب أسماء المنور فدوى المالكي ياليت يصبح لهم حفلات في مسارحنا الغنائية السعودية وتقوم هيئة الترفيه بمخاطبتهم والتنسيق معهم للحضور للمملكة لاحيائها فالوطن في أجمل أيامه.
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47 - ليبتون2017-09-29 21:48:50
اخر زمن يتكلم الرويبضة انت منت طبيعي لاحولا ولا قوة الا باللة
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46 - ولد القريات2017-09-29 21:48:41
استغرب كثيرا ماهذا التحول الغريب في بلدي
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45 - المسافر2017-09-29 21:48:15
زيتنا في دقيقنا. بدل ان تصرف هذه الاموال الطائله في دبي والكويت فيجب ان تصرف في السعوديه.
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44 - ولد القريات2017-09-29 21:47:34
فرحان يا عبدالمجيد ولاكن عقاب الله شديد
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43 - وطني 🇸🇦حماك الله2017-09-29 21:47:21
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم من أراد لهذه البلاد المباركة وشعبها وحكامها شرا فرد كيده في نحره اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأيده بتأييدك ووفق لهم البطانة الصالحة
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42 - ولد القريات2017-09-29 21:46:44
لا حول ولاقوة الا بالله ظهروا أهل الفتن
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41 - الفنكوش2017-09-29 21:46:24
الحين صرنا طبيعيين ليه ومن اول****
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40 - يامرحب بالخال2017-09-29 21:45:27
انورت واسفرت جده بقدومك ياخالي اشلون لاغنيت وصدح صوت العذب في سماء جده يامرحب مليون بين اهلك وربعك
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39 - صبحي2017-09-29 21:45:20
ياخي الله يهديك بس تذكر وقوفك امام رب العالمين وانت تقول طبيعي كانك انت المحلل والمحرم.
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38 -2017-09-29 21:44:29
تعليق مخالف
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37 - الخبير ///// عرررررروج ///// A-J2017-09-29 21:44:02
أكيد ياعبدالمجيد //// ام عبدالله راح تجي بسيارتها تحظر الحفلة .
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36 -2017-09-29 21:43:49
إن شاء الله حفلتك وحفلة غيرك ما تتم
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35 - ليبرالي يحب العلمانية2017-09-29 21:43:21
مبروووك لكل محبي الفن .. مبروك للسعوديين هذه الأخبار الرائعة .. مبروك لكل محب لهذا الوطن الغالي .. الناس عطاشا للفن ولحضور المسرح الطربي الجميل .. موتوا بغيضكم ايها المتطرفين فمصيركم التحنيط
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( عدد التعليقات 29,395 )34 - برق _ الحرم
((((((( ما انت الا مزمارا مستأجر ................... خطامك في يد مستأجرك ))))))
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33 - حجر اسود2017-09-29 21:42:19
لاحول ولاقوة إلا بالله .... الله المستعان ... اللهم إذا قدرت فألطف ... والله ما ادري إلى أين نحن ذاهبون ... ؟؟؟ ولكن نتمنى من الله اللطف
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( عدد التعليقات 29,395 )32 - برق _ الحرم
(((((((نسأل الله اللطف بالعباد ان أخذ حين غــره ..... ان الله لايحب الفرحين ))))))
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31 - احمد الزهراني2017-09-29 21:40:34
الله لايحييك .
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30 - كاره الليبرالية2017-09-29 21:39:35
تقصد وأخيرا صرنا ليبراليين تكلم عن نفسك ،يبي يغني بين العوائل ويستظرف بس معليش مافي مشروبات روحيه علشان تكمل معاك لكن بنشوف أنصاف الرجال مع الرجالة علشان يمكن يحس انه رجل
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29 - وهم الايام2017-09-29 21:39:21
اسأل الله رب العرش العظيم ان ينتزع روحك على المسرح امام الناس يا****
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28 - جواهر2017-09-29 21:38:42
مطفرين نبي وظائف لكي نشتري سياره ونحظر الحفﻻت
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27 -2017-09-29 21:37:40
الله لا يبشرك بالخير
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26 - مواطن2017-09-29 21:36:51
الله يكفينا شركم ويكفينا بكم
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25 - الشهراني2017-09-29 21:35:40
يعني اول حنا ياسعوديين ماكنا طبعيين مجانيين متخلفين كيف ممكن ان تفسر هذا استهزاء بالمجتمع السعودي لوكان يعلم ان سيحاسب على اغريدته هذه ما تجرأ ان يقولها
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24 - مع الخيل2017-09-29 21:33:55
***الله المستعان حسبنا الله ونعم الوكيل
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23 - عادل2017-09-29 21:31:51
قلم الخنبقه اما زلت ****
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22 - ابو تميم2017-09-29 21:31:31
عهد جديد يبشر بكل خير .****
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21 - زائر2017-09-29 21:30:22
اللهم جنبنا الفتن ماظهر منها ومابطن واقبضنا إليك غير مفتونين
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20 - فهد122017-09-29 21:29:25
ارررررحب الوووووف انكشفت ظلالات خوخو (الاخونج) فانطلقت مسيرة الخير علما بانهم كانوا يحرمون على الناس مايمارسونه في تركيا وبعض دول اوربا.... خوخو مافي داعي تحظر انت وعائلتك فمكانكم ليس هنا... بل هناك
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19 - لوكست2017-09-29 21:29:03
اهم شي الاسعار تكون منطقية بعض الشي
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18 - جنب الحيط2017-09-29 21:27:47
يا ريت حجز التذاكر مبكر و بطريقة الكترونية .
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17 - رايق2017-09-29 21:27:36
لاحول ولاقوة إلا بالله وش قاعد يصير ماعاد لحقنا نستوعب الأحداث متلاحقه
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16 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-09-29 21:27:21
انا مع تعليق 3
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15 - إنسان منصف2017-09-29 21:26:46
الدعاء سلاح المؤمن فسهام الليل لا تخطى ابدأ.
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14 - إنسان منصف2017-09-29 21:26:44
الدعاء سلاح المؤمن فسهام الليل لا تخطى ابدأ.
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13 - منصور الزهراني2017-09-29 21:26:14
ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ..وهذا وغيره يفتنون الناس بالغناء الذي هو بريد الزنا ..نسأل أن لم يكتب لهم الهدايه أن يريح البلاد والعباد من شرورهم
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12 - الشميري2017-09-29 21:23:48
ماعليك شرهه تربيتك
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11 - زاير2017-09-29 21:23:44
اللهم انا نعوذ بك من الفتن ماظهر منها ومابطن ونسألك الثبات حتى الممات وان تقبضنا غير مفتونين
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10 - الرأي2017-09-29 21:23:19
عقبال ما يدرس الطلاب فنك الراقي في المدارس يتعلموا النوته الموسيقية كنا في سنوات ظلام الان النور يشع فوق سماءنا الارض تزهر من حولنا
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9 -2017-09-29 21:22:14
***؟"*" والدليل تعليق رقم 1
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8 - رامي2017-09-29 21:22:08
مقوم مفعلبه اديها تلعبه في حفلتك
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7 - عازف عود مبتدي وعايش جوي2017-09-29 21:21:48
الحمد لله تعلمت اعزف واغني على العود ولاني بحاجة احضر لعبد المجيد عشان يغني لي انا اغني لنفسي تعلموا تسوون اكتفاء ذاتي بدل المطارده ورى الفنانيين
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6 - .....2017-09-29 21:21:21
Parrot face انت مثير للشفقة ومحزن وخاصة بعد فيديو الطائرة مساكين من يقتاتون لقمة العيش من ***
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( عدد التعليقات 1,208 )5 - رعد الشمال
أسأل الله أن يكون أجلك أقرب من هذا اليوم الذي ستغني فيه
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4 -2017-09-29 21:19:34
اللهم عجل العقاب لمن أراد لن الفساد ولانحلال اللهم ارنا فيهم عجاءب قدرتك
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( عدد التعليقات 1,208 )3 - رعد الشمال
أسأل الله أن يسبق هذا اليوم قبض روحك ونرتاح منك
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( عدد التعليقات 29,066 )2 - قلم الحقيقه
مرحبآآآآآآآآآآ أأأأأأأأأألف بكلامك وبغنائك في وطنك وبين أفراد مجتمعك ليصبح فرح الوطن لا فرح ولا فرحين بل أفراح تتوالى بعضها خلف بعض. ولانقول للأخونجي الحسود الحقود في عينه وقلبه مليون عود.
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1 - أحمد2017-09-29 21:17:55
تعليق مخالف
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آخر تعليق
بواسطة : الشمري
ههههههه والله مشكله يعني يسجن المعارضين او الذين لايؤيدون له...
بواسطة : ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
بحفظ الله أختي ساره... 🌹✋...
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اخبار ثقافية
علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبلسكاي نيوز 19 1٬502 14 ساعة
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصرالمرصد 72 4٬825 5 أيام
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!المرصد 42 4٬806 6 أيام
اخبار صحية
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟المرصد 39 21٬074 3 أيام
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اخبار اقتصادية
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