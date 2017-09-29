عبد المجيد عبدالله : حفلتي القادمة ستكون في جدة «عوائل» مثل دبي والكويت .. أخيرا حنصير “طبيعيين” !

حجم الخط A A A المرصد 205 4٬661 4 ساعات

صحيفة المرصد : أعلن المغني عبدالمجيد عبدالله أن حفلته القادمة ستكون “عوائل” مثل الحفلات التي يقيمها في دبي والكويت.

جاء ذلك رَدّاً على سؤال وجهه له أحد متابعي “عبدالمجيد عبدالله” على موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر”، عندما سأله عن “موعد حفلته في جدة”.

قال عبدالمجيد عبدالله‏: “الحفلة الجاية أكيد بس هالمرة حتكون عوائل، زي حفلات دبي والكويت.. أَخِيرَاً حنصير طبيعيين بمملكتنا الغالية، فعهد جديد يبشر بكل ما فيه خير والجاي أحلى”.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا