الرئيسية / شاهد طفلة سورية تناشد والدها بعدما دفنها قصف نظام بشار المجرم بمساعدة روسيا : “بابا أبوس رجليك طلعني”
شاهد طفلة سورية تناشد والدها بعدما دفنها قصف نظام بشار المجرم بمساعدة روسيا : “بابا أبوس رجليك طلعني”
صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يظهر طفلة سورية تحت الأنقاض وتطلب من والدها أن يخرجها من تحت الركام ، فيما تظهر علامات الذهول على والدها الذي يناشد المحيطين به إنقاذ ابنته.
وبحسب الفيديو الذي أظهر ركاماً ومباني مهدمة، فإن الطفلة ، تناشد والدها “أبوس رجليك يا بابا، وهي تبكي في محاولة لإنقاذها فيما يبكي والدها بسبب عجزه عن تلبية طلب ابنته.
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التعليقات
44 -2017-09-30 01:27:42
سامحينا ياصغيره امه مفككه وشعوب مفككه وجيوش عربيه منبطحه والاسلام والمسلمين يحاربون بكل مكان وصارو السواقط للمنابروالاعلام فقط واختفى الحق والتمكين للنصر لايوجد دوله تقود العالم وتنصر الاسلام خلاص
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43 - مراد2017-09-30 01:03:26
لاشك ان ماتفعله روسيا في سوريا اجرامفي حق الشعب السوري ومجرمون الذين يؤيدونهم يجب مقاطعةروسيا
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42 -2017-09-30 00:42:47
لاحول ولاقوة الابالله الله الله الله الله يفرج عنكم يارب يارب يارب يارب أنعمتنا وأكرمتنا فأفرج عنهم فأنك قادر يارب يارب يارب تعلم بأحوالهم فأنصرهم يأكرم الأكرمين
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41 - قمر.2017-09-30 00:22:49
ياالله تنصرهم ولاتصيينا بسفهائنا المنافقين مثلل سوريا ااحمينا ووطننا 💗
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40 - زائر2017-09-30 00:20:09
الله يرحم ضعفكم يأهل سوريا وينصركم لكن المشكلة السوريين اللي هنا يزعلون علينا ويهاجموننا ويطلقون علينا لقب ارهابيين اذا دافعنا عنكم عدوكم منكم يأهل سوريا مثل ابو العز الدمشقي الذي يتمنى حزب الله ينتصر
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39 - ابو العز الدمشقي2017-09-29 23:54:43
ت37/ايوه كنا نبعت عيالنا وبناتنا يدرسون عندكم بكلية الطب ؟؟عام 1930 تخرجت الدكتورة دولوريس ماهر من جامعة دمشق وكانت جدة السيد مراقب تدرسها ؟؟؟
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38 - قلم الحقيقه2017-09-29 23:37:44
خلاص خلو بشار ريس مساكين السورين هذا مجرم الدعاء عليه هو وبوتن والخميني افضل شي
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37 - مراقب2017-09-29 23:36:43
السوريات جاهلات سئلوني أنا أعرفهم 😂😂
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إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم... الانفتاح والاختلاط والمراقص والدعارة بلغت ذروتها... نسأل الله السلامة...اخشى أن نكون في طريقهم فيصيبنا ما أصابهم... كثر العلمانيين عندنا ويبثون سمومهم
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( عدد التعليقات 6,414 )35 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
اللهم أهلك بشار ومن معه ومن سانده... اللهم عليك بكل ظالم جبار... اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك
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( عدد التعليقات 6,414 )34 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
حسبنا الله ونعم الوكيل... حسبنا الله ونعم الوكيل... حسبنا الله ونعم الوكيل
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33 - ابو العز الدمشقي2017-09-29 23:17:30
فيديو 14 ثانية والطفلة غير ملطخة بالغبار وتقوله (أبوس رجليك طلعني) يعني النذل هو يلي دزها تحت الانقاض لتصوير هذا المقطع الذي فشل الاب المزعوم بإقناع الطفلة المذعورة بالبقاء تحت الانقاض ..فبركة رديئة
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32 - جيجو2017-09-29 23:11:20
حسبي الله عليهم
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31 - جيجو2017-09-29 23:10:32
حسبي الله ونعم الوكيل اللهم
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30 - ابو العز الدمشقي2017-09-29 23:10:24
ت22/الله الله عليك وعلى فهمك باعبقري ... في سوريا التعليم حتى المتوسط إلزامي والامية شبه منقرضة والمهاجرين لأوروبا 30%منهم جامعيين وعلى الاقل وزير تعليمهم ما يخطيء 3 أخطاءبالاملاء بعبارة بسطر ونص؟؟
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29 -2017-09-29 23:08:06
حقوق اﻻنسان ليس لحمايته وضعة ﻻثارة الفوضى لم نسمع انها انتصرت ﻻحدكله كﻻم
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28 -2017-09-29 23:05:35
تعليق رقم 24 خاف ربك والله يلعن من كان السبب في دمار سوريا .
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27 - ام خالد2017-09-29 23:02:53
يارب رحمتك يارب رحمتك بعبادك
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26 - بريال عيش حب2017-09-29 23:01:52
لكم الله يا أهل سوريا مافي حل بشاًر احرق سوريا وين حقوق الانسان اللي نسمع عنه والله فيه سورين محترمين اصحاب مواقف الله يفرج همهم وينتقم من بشار اللهم امين
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25 - ولدالشيوخ2017-09-29 23:01:17
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير..
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24 - مراقب2017-09-29 22:54:24
هاذي نهاية الفساد والسوريات أفسد ماخلق ربي الله لايبلانا
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23 - رحمتك يارب ولطفك بعبادك2017-09-29 22:50:38
تعليق مخالف
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22 -2017-09-29 22:44:07
تعليق 21كنت ماخذ عنهم نفس الفكره وبعد ماجو نازحين عند قرابتهم في السعوديه عاشرتهم طلعو جهله مايعرف يكتب اسمه دخان وشاي فقط مايفهم شي في الحياه واخبروني ان المتعلمين قله عندهم واغلبهم متعلم في الخارج
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21 -2017-09-29 22:32:09
كانت سوريا من أفضل الدول في التعليم والصحة والمعيشة رغم إمكانياتها المحدودة قبل ثورة الإخوان التي دمرت كل شيء
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20 - المتيم2017-09-29 22:31:44
حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من تسبب فيهم وكل من له مصلحه في بلادهم وكل من امر بالمظاهرات عندهم في سبيل مصالح شخصيه متسدحون متبطحون على فراشهم في الخارج وغيره وارادوا افساد هذه البلاد العظيمه سوريا
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19 - حسبنا الله ونعم الوكيل2017-09-29 22:26:12
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ (9) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (10) وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (11) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (12)
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18 - فنزولي2017-09-29 22:25:40
تلك بركات البحث عن الفوضى بعد استقرارٍ طويل
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17 - ...2017-09-29 22:22:02
القطيع اليبرالي لن يتأثر باالمشهد
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16 - سعدالزهراني2017-09-29 22:18:35
حسبي الله ونعم الوكيل
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15 - مراقب2017-09-29 22:17:38
كل شي وله نهاية للأسف والله المستعان
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14 - زائر2017-09-29 22:17:20
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من خذل الاسلام والمسلمين وتعاون من المجوس والصليبين واليهود . على قتل المسلمين
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13 - مراقب2017-09-29 22:17:03
كلامي صح يالربع 👍
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12 - نهاية ورده ياورده والرقص والهز2017-09-29 22:15:23
اللهم ﻻتواخذهم بما فعل السفها منهم عندما طغو وصار شتم الدين عندهم مثل شرب الماء سلط الله شياطين الدول
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11 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-09-29 22:12:32
الدشوش هي السبب الراديو أفضل
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10 - مراقب2017-09-29 22:09:50
الله ياخذ كل واحد يتزوج من سورية عشان بعض الأباء مافيهم خير يميلون لزوجة الأجنبية أكثر من عيالهم قطع
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9 - هذه الحقيقة2017-09-29 22:08:54
حسبنا الله ونعم الوكيل شي مبكي ومؤلم ***
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8 -2017-09-29 22:08:47
من عصاني وهو يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني
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7 - مراقب2017-09-29 22:07:19
هاذي الطفلة رحمتها لكن حقدي على السوريات ماله حد للأسف
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6 -2017-09-29 22:06:55
والله يابنتي****انتي لك الله
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5 - مراقب2017-09-29 22:05:19
ليته طاح على زوجت أبوي
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4 - محمدين2017-09-29 22:04:03
لعنه الله على بشار وبوتين والمجوس الى متى ؟ اين المسلمون السنه لماذا لايعلن الجهاد بكافه الدول الاسلاميه هل لازالوا نائمون حسبي الله ونعم الوكيل قمه القهراننا عاجزون في ظل نوم بعض الزعماء المسلمين
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3 - الخالدي2017-09-29 22:02:27
حسبنا الله ونعم الوكيل على بشار والروس الله يروينا فيهم يوم.
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2 - أنسان عربي2017-09-29 22:00:14
حسبي الله على كل ظالم
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1 -2017-09-29 21:58:13
إجرام لإرضاء الروافظ واعرباه
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آخر تعليق
بواسطة : الشمري
ههههههه والله مشكله يعني يسجن المعارضين او الذين لايؤيدون له...
بواسطة : ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
بحفظ الله أختي ساره... 🌹✋...
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