شاهد طفلة سورية تناشد والدها بعدما دفنها قصف نظام بشار المجرم بمساعدة روسيا : “بابا أبوس رجليك طلعني”

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صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يظهر طفلة سورية تحت الأنقاض وتطلب من والدها أن يخرجها من تحت الركام ، فيما تظهر علامات الذهول على والدها الذي يناشد المحيطين به إنقاذ ابنته.

وبحسب الفيديو الذي أظهر ركاماً ومباني مهدمة، فإن الطفلة ، تناشد والدها “أبوس رجليك يا بابا، وهي تبكي في محاولة لإنقاذها فيما يبكي والدها بسبب عجزه عن تلبية طلب ابنته.

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