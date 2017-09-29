بالفيديو : النصر يهزم الشباب بهدف وحيد

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صحيفة المرصد : حقق النصر فوزاً مهما وغاليا على الشباب بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض “الملز” مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل هدف النصر لاعبه المغربي محمد فوزير عند الدقيقة 67 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة ارتفع النصر برصيده من النقاط إلى 9 نقاط في المركز الثالث في ترتيب الدوري “موقتاً”، فيما تجمد رصيد الشباب عند 6 نقاط.

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