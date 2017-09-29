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بالفيديو : النصر يهزم الشباب بهدف وحيد
صحيفة المرصد : حقق النصر فوزاً مهما وغاليا على الشباب بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض “الملز” مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.
سجل هدف النصر لاعبه المغربي محمد فوزير عند الدقيقة 67 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة ارتفع النصر برصيده من النقاط إلى 9 نقاط في المركز الثالث في ترتيب الدوري “موقتاً”، فيما تجمد رصيد الشباب عند 6 نقاط.
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التعليقات
30 - المسافر2017-09-30 01:25:14
عالمي بالترشيح ترشح وطقطقت عليه الاندية والله واحد من جمهوره متى حققنا كأس العالم مصدق من كثر مايقولون عالمي ههههههههههههههه
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29 - 6892017-09-30 00:37:45
الف الف مبروك للعالمي بحضرة مدربهم كارنيو
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28 - رسااااالة الى أعضاء الشرف2017-09-30 00:33:46
🌷🌷🌷🌷الى أعضاء الشرف بالنصر🌷🌷🌷🌷 مالكم عذر كحيلان بيدفع ١٥مليون كملو الباقي عشان نشارك في آسيا مالكم عذر تكفون نبغى آسيا آسيا بدون النصر مالها داااااعي🌷🌷🌷
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27 - راتب شوال2017-09-30 00:15:37
خخخخ اصغر غبر...قالها بخاري سبحان من انطقك وتعترف ياجبان بكل بجاحه...تعشى بخارى ونام...الله يوفق اي فريق امامكن وفالكم الخسارة ياسنافر
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26 -2017-09-29 23:57:22
الف مبروك للعالمي الفوز كبير الرياض
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25 - مفتاح علبة قشطه2017-09-29 23:54:47
ألف مبروووك ل عششاق النصر وخاصتأ أخي العنيد لاننسى وقفاتكم مع العميد.قشوووط 💛 🌷خروج
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24 - كنت فقراوي واستخرت الله2017-09-29 23:37:55
لازم ينطرد لاعب شبابي عشان الفقر يسجل هدف تسلل ،،، حاربو سامي بالإعلام عشان يبعدوه عن ذي المباراة
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( عدد التعليقات 6,414 )23 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
مبارك عليكم الفوز يا عالميه... ولو أن فوز النصر أحس ماله حماس كما عهدناه من قبل... بس تسلية خاطر
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22 - حقاااني...2017-09-29 23:26:32
19 - بسمه 2017-09-29 23:08:34 16// مسسسكين احنا متصدرين اذا ماعندك خبر 😏/ من قدك يا زعيمة من جد ما تعرفون الحزن كيف شكله ههههههه
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21 - ابوصالح سكري2017-09-29 23:22:19
الف مبروك للعالمي رقم 1
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20 - عبدالعزيز2017-09-29 23:08:47
كان الدفع الرباعي سابقاً من تحت لتحت الأن أصبح عيني عينك هارد لكم يالشبابيين تلاقونها من الحكم والا من التكسير
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( عدد التعليقات 9,155 )19 - بسمه
16// مسسسكين احنا متصدرين اذا ماعندك خبر 😏
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18 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-29 23:01:08
مبروووك 🦋🦋🦋🦋🦋🦋🍋🍋🍋
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17 - نصراوي شرقاوي2017-09-29 22:57:23
تعليق 14 ابو صالح، إيش رقم 2 الله يهديك يابو صالح، الزعيق إذا وصل للعالمية بيكون رقم 3 سعوديا ورقم 17 آسيويا أما رقم 1 سعوديا وقاريا العارف ما يعرف
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16 - 💛💙💛💙2017-09-29 22:53:20
حرررره للهلاليين المتعصبين فقط😜😂😂😂😂
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15 - ي و س ف2017-09-29 22:51:59
تعليق13 وقاعد على قلوبهم
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14 - ابوصالح سكري2017-09-29 22:49:06
هل يكون العالمي رقم 2 نادي الهلال يمكن
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13 - كحيلان داعس الفقراويه2017-09-29 22:45:38
ههههه مصدقين أنفسهم والله مستوی هزيل فوز بمساعدةالحكم ..كل شي يتغير الا كحيلان يمكن نشوفه مهاجم ههههههه
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12 - العالمي2017-09-29 22:41:19
النصر اذا حضر يتعدى حدود الخطر ودايم الدوم منتصر
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( عدد التعليقات 11,425 )11 - العنيد
ااالف ااالف مليون مبروك لجماااهير االعاالمي 💙💛 أن شاء الله من فوز الي فوز يارب االعاااالمين 💙💛
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10 - ي و س ف2017-09-29 22:37:26
مبروك بيضة الديك
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9 - رياضي2017-09-29 22:36:04
قالك سامي هو السبب هاه
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8 - حقاااني...2017-09-29 22:34:06
ألف مبروووووك فوووز االنصر ومبروووك لعشاااق العااالمي
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7 - نصراوي للنخاع2017-09-29 22:33:15
((الف مبروووك الفوز للعالمي))
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6 - ابوصالح سكري2017-09-29 22:32:54
من القهر اكيد مبصوط المدرب الوطني سامي الجابر اليوم وانامقهور من ادارة ومدرب نادي التعاون مع الاسف السكري ضايع بعد الدعم من معالي الشيخ تركي ال الشيخ
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5 - ولدالشيوخ2017-09-29 22:32:13
هاردلك لجماهير شيخ الأنديه..
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4 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-29 22:32:02
ظلم واضح على الشباب من الحكم المحلي .. قالها بخاري
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3 -2017-09-29 22:24:59
النصر يهزم الشباب
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2 - Abdullah2017-09-29 22:22:57
الف مبروك يا عالمي 1000
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1 - ولدالشيوخ2017-09-29 22:19:12
الف مبروك لجماهير العالمي..
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آخر تعليق
بواسطة : الشمري
ههههههه والله مشكله يعني يسجن المعارضين او الذين لايؤيدون له...
بواسطة : ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
بحفظ الله أختي ساره... 🌹✋...
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