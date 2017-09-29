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بالفيديو : النصر يهزم الشباب بهدف وحيد

بالفيديو : النصر يهزم الشباب بهدف وحيد
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المرصد 30 1٬534 3 ساعات

صحيفة المرصد : حقق النصر فوزاً مهما وغاليا على الشباب بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض “الملز” مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.
سجل هدف النصر لاعبه المغربي محمد فوزير عند الدقيقة 67 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة ارتفع النصر برصيده من النقاط إلى 9 نقاط في المركز الثالث في ترتيب الدوري “موقتاً”، فيما تجمد رصيد الشباب عند 6 نقاط.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

30 - المسافر
2017-09-30 01:25:14
عالمي بالترشيح ترشح وطقطقت عليه الاندية والله واحد من جمهوره متى حققنا كأس العالم مصدق من كثر مايقولون عالمي ههههههههههههههه
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29 - 689
2017-09-30 00:37:45
الف الف مبروك للعالمي بحضرة مدربهم كارنيو
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28 - رسااااالة الى أعضاء الشرف
2017-09-30 00:33:46
🌷🌷🌷🌷الى أعضاء الشرف بالنصر🌷🌷🌷🌷 مالكم عذر كحيلان بيدفع ١٥مليون كملو الباقي عشان نشارك في آسيا مالكم عذر تكفون نبغى آسيا آسيا بدون النصر مالها داااااعي🌷🌷🌷
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27 - راتب شوال
2017-09-30 00:15:37
خخخخ اصغر غبر...قالها بخاري سبحان من انطقك وتعترف ياجبان بكل بجاحه...تعشى بخارى ونام...الله يوفق اي فريق امامكن وفالكم الخسارة ياسنافر
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26 -
2017-09-29 23:57:22
الف مبروك للعالمي الفوز كبير الرياض
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25 - مفتاح علبة قشطه
2017-09-29 23:54:47
ألف مبروووك ل عششاق النصر وخاصتأ أخي العنيد لاننسى وقفاتكم مع العميد.قشوووط 💛 🌷خروج
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24 - كنت فقراوي واستخرت الله
2017-09-29 23:37:55
لازم ينطرد لاعب شبابي عشان الفقر يسجل هدف تسلل ،،، حاربو سامي بالإعلام عشان يبعدوه عن ذي المباراة
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( عدد التعليقات 6,414 )
23 - ☼♥‏ℓℓـمشہℓگس♥☼
2017-09-29 23:29:23
مبارك عليكم الفوز يا عالميه... ولو أن فوز النصر أحس ماله حماس كما عهدناه من قبل... بس تسلية خاطر
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22 - حقاااني...
2017-09-29 23:26:32
19 - بسمه 2017-09-29 23:08:34 16// مسسسكين احنا متصدرين اذا ماعندك خبر 😏/ من قدك يا زعيمة من جد ما تعرفون الحزن كيف شكله ههههههه
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21 - ابوصالح سكري
2017-09-29 23:22:19
الف مبروك للعالمي رقم 1
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20 - عبدالعزيز
2017-09-29 23:08:47
كان الدفع الرباعي سابقاً من تحت لتحت الأن أصبح عيني عينك هارد لكم يالشبابيين تلاقونها من الحكم والا من التكسير
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,155 )
19 - بسمه
2017-09-29 23:08:34
16// مسسسكين احنا متصدرين اذا ماعندك خبر 😏
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
18 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-29 23:01:08
مبروووك 🦋🦋🦋🦋🦋🦋🍋🍋🍋
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - نصراوي شرقاوي
2017-09-29 22:57:23
تعليق 14 ابو صالح، إيش رقم 2 الله يهديك يابو صالح، الزعيق إذا وصل للعالمية بيكون رقم 3 سعوديا ورقم 17 آسيويا أما رقم 1 سعوديا وقاريا العارف ما يعرف
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16 - 💛💙💛💙
2017-09-29 22:53:20
حرررره للهلاليين المتعصبين فقط😜😂😂😂😂
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15 - ي و س ف
2017-09-29 22:51:59
تعليق13 وقاعد على قلوبهم
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14 - ابوصالح سكري
2017-09-29 22:49:06
هل يكون العالمي رقم 2 نادي الهلال يمكن
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13 - كحيلان داعس الفقراويه
2017-09-29 22:45:38
ههههه مصدقين أنفسهم والله مستوی هزيل فوز بمساعدةالحكم ..كل شي يتغير الا كحيلان يمكن نشوفه مهاجم ههههههه
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12 - العالمي
2017-09-29 22:41:19
النصر اذا حضر يتعدى حدود الخطر ودايم الدوم منتصر
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( عدد التعليقات 11,425 )
11 - العنيد
2017-09-29 22:40:24
ااالف ااالف مليون مبروك لجماااهير االعاالمي 💙💛 أن شاء الله من فوز الي فوز يارب االعاااالمين 💙💛
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10 - ي و س ف
2017-09-29 22:37:26
مبروك بيضة الديك
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9 - رياضي
2017-09-29 22:36:04
قالك سامي هو السبب هاه
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8 - حقاااني...
2017-09-29 22:34:06
ألف مبروووووك فوووز االنصر ومبروووك لعشاااق العااالمي
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7 - نصراوي للنخاع
2017-09-29 22:33:15
((الف مبروووك الفوز للعالمي))
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6 - ابوصالح سكري
2017-09-29 22:32:54
من القهر اكيد مبصوط المدرب الوطني سامي الجابر اليوم وانامقهور من ادارة ومدرب نادي التعاون مع الاسف السكري ضايع بعد الدعم من معالي الشيخ تركي ال الشيخ
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5 - ولدالشيوخ
2017-09-29 22:32:13
هاردلك لجماهير شيخ الأنديه..
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4 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-29 22:32:02
ظلم واضح على الشباب من الحكم المحلي .. قالها بخاري
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3 -
2017-09-29 22:24:59
النصر يهزم الشباب
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
2 - Abdullah
2017-09-29 22:22:57
الف مبروك يا عالمي 1000
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
1 - ولدالشيوخ
2017-09-29 22:19:12
الف مبروك لجماهير العالمي..
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آخر تعليق
بواسطة :

يعني مالقيتو ترفيه الا بالحرام حسبنا الله ونعم الوكيل فلا حول ولا قوة لنا الا بك...
بواسطة : ولد شقراء

لازم تطور في التعليم ويكون فية افكار مفيدة للطلبة فكونا من بعض المواد التي تخرب...
بواسطة : الشمري

ههههههه والله مشكله يعني يسجن المعارضين او الذين لايؤيدون له...
بواسطة : ☼♥‏ℓℓـمشہℓگس♥☼

بحفظ الله أختي ساره... 🌹✋...
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