“مبروك يا نسويات “.. شاهد: “سعاد الشمري” تبارك للسعوديات وهي تبكي بعد قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة

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صحيفة المرصد: نشرت الناشطة الحقوقية سعاد الشمري مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي سناب شات تبارك فيه للسعوديات قرار السماح لهن بقيادة السيارات .

وظهرت “الشمري” خلال “مقطع الفيديو” وهى تبكي وتردد عبارات ” “مبروك يا نسويات.. مبروك يا حرات.. مبروك يا عظيمات.. مبروك للمرأة السعودية .. مبروك حق قيادة السيارة “.

وانهت حديثها خلال الفيديو قائلة ” هذا اليوم اللي كنا ننتظره وتكفرنا عشانه وانهنا وتكذبنا واتفسقنا “.