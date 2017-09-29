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“مبروك يا نسويات “.. شاهد: “سعاد الشمري” تبارك للسعوديات وهي تبكي بعد قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة

“مبروك يا نسويات “.. شاهد: “سعاد الشمري” تبارك للسعوديات وهي تبكي بعد قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة
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المرصد 78 2٬953 3 ساعات

صحيفة المرصد: نشرت الناشطة الحقوقية سعاد الشمري مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي سناب شات تبارك فيه للسعوديات قرار السماح لهن بقيادة السيارات .
وظهرت “الشمري” خلال “مقطع الفيديو” وهى تبكي وتردد عبارات ” “مبروك يا نسويات.. مبروك يا حرات.. مبروك يا عظيمات.. مبروك للمرأة السعودية .. مبروك حق قيادة السيارة “.
وانهت حديثها خلال الفيديو قائلة ” هذا اليوم اللي كنا ننتظره وتكفرنا عشانه وانهنا وتكذبنا واتفسقنا “.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

78 - الي قلم الحقيقة
2017-09-30 01:09:58
قلم الحقيقة يتكلم كان القرار جاء لتلبيه رغبة بعض النسوه بقيادة السياره لا يا حبيبي ده جاء بعد دراسة للامر من القياده اما من يتقوا بالغرب ويستغل كل ازمه لصالحه فهم خونه امثالك
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77 - ابوسلطان
2017-09-30 00:56:26
دموع الشهره 😊
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76 - مفروض
2017-09-30 00:50:02
متى تكون ****
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75 -
2017-09-30 00:42:52
المفروض **** 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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74 - ابوسلطان
2017-09-30 00:38:47
**** ابكي ابكي 😂😂😂😂😂😂😂
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73 - زائر
2017-09-30 00:35:31
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72 - ولد شقراء
2017-09-30 00:33:32
الدولة وسمحت للمراة ان تقود السيارة شي طبيعي****
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71 - العذباء
2017-09-30 00:31:16
تعليق مخالف
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70 - ولد شقراء
2017-09-30 00:30:37
تعليق مخالف
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69 - اثبت مكانك
2017-09-30 00:29:59
ابكي اليوم كما شئتي من الفرحه فسيأتي اليوم الذي تبكين فيه اكثر واكثر
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68 - انـــــــــــا
2017-09-30 00:25:27
تعليق مخالف
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67 - ولد شقراء
2017-09-30 00:24:57
واللة تكرم ******
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( عدد التعليقات 9,155 )
66 - بسمه
2017-09-30 00:23:47
كنكت // المجتمع راح يتقبل ويصير شي عادي ..واذكرك 👌🏻
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65 - تعليق 28 - القحطاني
2017-09-30 00:18:18
خلك في ديرتك****
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64 - محماس القحطاني
2017-09-30 00:16:23
سعاد الشمري هنيئا ****
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63 - كنكت
2017-09-30 00:16:13
ههههه حتى لو سمح النظام لكم بالسواقه فهل سيسمح المجتمع بذلك ؟! إحنا مبتلشين بالدرباويه وزحمة الشوارع والتفحيط والعصبيه ووو... إلخ ، أتوقع بعد شبعين سنه راح تسوقون أو يسمح لكم المجتمع بذلك .
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62 - دكتور الحب
2017-09-30 00:15:39
صارت ******
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61 - ام ايلين
2017-09-30 00:13:40
تقلد لطيفه الشعلان بس هذي حاطه فلتر الورد ههههههههههههههههههههههههههههههههه
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60 - ولد شقراء
2017-09-30 00:11:37
افا يا قلم الحقيقة انت ****
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( عدد التعليقات 9,155 )
59 - بسمه
2017-09-30 00:07:32
الحمدلله والشكر توصل للبكاء 🙄
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58 - ابواحمد
2017-09-30 00:07:20
تعليق مخالف
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57 -
2017-09-30 00:02:12
تكريم الملكة يا روحي****
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56 - ابو منصور
2017-09-30 00:01:11
ياليت ان ملكنا المفدى ابوفهد ربي يحفظه لنا ويرعاه ان يامر باطلاق سراحه رائف بدوي
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55 -
2017-09-30 00:00:02
ي ابو فهد 12 هذا *****
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54 -
2017-09-29 23:59:13
ترى الشباب***
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53 - ابوصالح سكري
2017-09-29 23:55:41
يجب ان تفرح بنت الوطن والحرية لهاحدود يابنات الوطن الله يحفظ الجميع
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52 - وهم الايام
2017-09-29 23:53:25
تعليق مخالف
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51 - زائر المساء🌻
2017-09-29 23:50:46
قلم الحقيقة وفكر إمرأه
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50 - رولكس
2017-09-29 23:48:54
اعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق .................
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49 -
2017-09-29 23:46:52
تعليق مخالف
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48 -
2017-09-29 23:39:22
يقولون عادي في وسط ****
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
47 - محماس القحطاني
2017-09-29 23:38:34
سعاد الشمري ومنال الشريف ولجين الهذلول .***
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
46 - فكر إمرأه
2017-09-29 23:35:01
شكراً أخت سعاد على كل وقفاتك وانتصاراتك للمرأة الله يسعدك
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
45 - رولكس
2017-09-29 23:34:29
اعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق .................
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
44 - ابو طارق
2017-09-29 23:25:32
دموعك غاليه يااستاذه سعاد الشمري وفي النهايه انتصرتي وخصومك الظلاميين هم من يبكون الان 😭😭
لا يعجبني(13) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 29,066 )
43 - قلم الحقيقه
2017-09-29 23:23:49
وسجن المخلص لدينه ووطنه رائف بدوي خلفه الأخونجية الخونة بتآمرهم عليه والذين نشاهد كثير من ساستهم ودعاتهم في السجون لعمالتهم للنظام القطري وكلابه وخيانتهم لوطنهم وقيادتهم.رائف ياخادم الحرمين الشريفين.
لا يعجبني(12) اعجبني(0)
42 - شايب
2017-09-29 23:23:19
ان شاء الله ****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
41 - زمان العجايب !!!
2017-09-29 23:21:52
كنت اتوقع انك تبكين من خشية الله ... طلع بكائك فرحاً بقيادة السياره .... اللهم متعنا بعقولنا ... يقول رده !! قال مابرده ؟؟؟ بيرده زمانه ...
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40 - وطني الحبيب
2017-09-29 23:17:42
ياليل اليل والله *****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 29,066 )
39 - قلم الحقيقه
2017-09-29 23:16:17
ياليت سيدي وتاج راسي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رعاه الله وسدد على الحق خطاه أن يأمر باطلاق سراح رائف بدوي والنظر اليه بعين العطف والرحمة خصوصآ أن بلادنا تعيش هذه الأيام أجمل أيام عيدها وفرحها.
لا يعجبني(13) اعجبني(2)
38 - الفنكوش
2017-09-29 23:15:43
تعليق مخالف
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37 -
2017-09-29 23:15:11
والله الي اعرفه عن ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - ابوفهد12
2017-09-29 23:15:10
قلم الخقيقة حاصل لك ****
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
35 -
2017-09-29 23:13:48
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - ابوفهد12
2017-09-29 23:13:45
قلم الحقيقة ماتلهم لك كبر رأسك وتسكت
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
33 - ممادوا
2017-09-29 23:12:50
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - ابوفهد12
2017-09-29 23:12:44
**** الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاها فيه***
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
31 -
2017-09-29 23:12:00
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 - راكاااان
2017-09-29 23:11:46
والله الي يسمعها ويشوفها تبكي تقول انها ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - شقآإإآوي
2017-09-29 23:10:19
بسم الله
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
28 - القحطاني
2017-09-29 23:08:10
شر البلية ما يضحك. الله المستعان.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 29,066 )
27 - قلم الحقيقه
2017-09-29 23:07:13
لايهمك ياسعاد نضالك ووقوفك بجانب وطنك وحكومتك وأخواتك السعوديات لنيل حقوقهم لم يذهب هباء الله سبحانه وتعالى نصرك لأنك كنتي صادقة مع ربك وقريبة منه.فانتقم من خصومك المعادين وتم رمي دعاتهم في السجون.
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26 - نايل
2017-09-29 23:06:17
بسم الله ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 11,425 )
25 - العنيد
2017-09-29 23:02:28
الله لا يبارك فيك ....
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
24 - أبو سحاااب
2017-09-29 23:02:17
هل كل الشعب يستطيع توفير سيارة أخرى لعائلاتهم هنا زاد المصروف وليس التوفير مع أن غالبية المواطنين معارض هذا الأمر قد يتغير الوضع بعد خمس عشرة سنه بعد التجربه والتهيئة النفسية .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
23 - soso
2017-09-29 23:00:37
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - محماس القحطاني
2017-09-29 22:59:18
سعاد الشمري ***
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
21 - أبو سحاااب
2017-09-29 22:57:29
السيارة مثل السكين إن استعملت للنفع والفايدة ففيها الخير وإن استعملت للشر . ففيها الشر والفتنة ولن يحتاج السيارة غير الموظفة والتاجرة أما الغنيات والعاطلات فما معهم غير الدجة .
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20 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-29 22:57:27
13- هذيكا توها في دبي اصبر كم يوم وتجيك سايقة سيارتها داخلة السعودية منتصرة ههههههههه فاتحة شيلات تحزم تحزم
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19 - القحطاني
2017-09-29 22:57:17
****. اللهم سلم سلم
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18 - ام خالد
2017-09-29 22:57:02
استغفر الله العظيم(لاتعليق... )
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17 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-29 22:56:19
والأهم ؟ هل فيها حيل تسوق هههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
16 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-29 22:55:45
وتشبه فيفي عبدو
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15 - خشنال
2017-09-29 22:54:21
انتي عادي تسوقي حنا اللي راح نخاف على انفسنا منك؟؟؟
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14 - ابعترف
2017-09-29 22:52:06
اللهم لك الحمد اللهم اسالك العفو والعافيه اللهم الطف بنا اللهم سلم سلم بكاء من الفرح بكاء بكاء الله يرزقك على نيتك ان الله يمهل ولايهمل
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13 - أفريقي
2017-09-29 22:51:39
الله عليكن يابنات نسيتن اللي ضحت بنفسها أكثر من مرة واللي إنسجنت أكثر من مرة المناضلة الحقوقية لجين الهذلول
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12 - _
2017-09-29 22:50:12
لابارك الله فيك
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11 - مواطن
2017-09-29 22:48:55
مبروك يا من يريد اخراج المرأة من بيتها وسترها لتكون صيد سهل لمن يتبع هواه
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10 - راعي القلاده
2017-09-29 22:48:25
مبروك ي.خوات لقد حررتن القدس وانتصرتن .اقول ترى جدتي الله يرحمها كانت تسوق الونيت والحراثه ولا انهبلت حق مشروع منع فتره وكان له اسبابه ومبرراته وم.فيه داعي كل ذي الضجه المطلوب الحين نثبت اننا قدالثقه
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9 - القحطاني
2017-09-29 22:48:07
تعليق مخالف
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8 -
2017-09-29 22:46:12
ياه فرحه عارمه مع البكاءعشان تسوقن سياره خلاص يابنتي الله يهديك متبكيش الله يعطيك خير السياره ويكفيك شرهامبارك عليك شراءسياره بس باقي وقت كبيرلحين انطلاق موعدتاريخ القياده في ذلك اليوم سيكون حفل😂😎☺
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7 - سـواد اللـيل
2017-09-29 22:46:06
والله لو نسواننا ****.. اللهم لاشماته
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6 - منصف
2017-09-29 22:45:48
الحمد لله على نعمة العقل .. اللهم اكفنا شر من به شر
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5 - .....
2017-09-29 22:45:05
الحمدلله والشكر ..الحمدلله ع العافية الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. اللهم اشفها وعافها مما ابتليتها به .
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4 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-29 22:41:36
ههههههههه ههههههههه شر البلية ما يضحك لاإله إلا الله أيش فى وجهها أعوذبك من سوء الخاتمة
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3 - W
2017-09-29 22:41:19
نسال الله السلامه والعافيه !!
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2 - امل
2017-09-29 22:39:42
قلواالحمدلله على نعمةالعقل ابغى افهم ليش هذاالاحتفال والاهتمام بموضوع سواقةالمراةالسعوديةكله حب خدع
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1 -
2017-09-29 22:39:06
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