الرئيسية / “مبروك يا نسويات “.. شاهد: “سعاد الشمري” تبارك للسعوديات وهي تبكي بعد قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة
“مبروك يا نسويات “.. شاهد: “سعاد الشمري” تبارك للسعوديات وهي تبكي بعد قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة
صحيفة المرصد: نشرت الناشطة الحقوقية سعاد الشمري مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي سناب شات تبارك فيه للسعوديات قرار السماح لهن بقيادة السيارات .
وظهرت “الشمري” خلال “مقطع الفيديو” وهى تبكي وتردد عبارات ” “مبروك يا نسويات.. مبروك يا حرات.. مبروك يا عظيمات.. مبروك للمرأة السعودية .. مبروك حق قيادة السيارة “.
وانهت حديثها خلال الفيديو قائلة ” هذا اليوم اللي كنا ننتظره وتكفرنا عشانه وانهنا وتكذبنا واتفسقنا “.
التعليقات
78 - الي قلم الحقيقة2017-09-30 01:09:58
قلم الحقيقة يتكلم كان القرار جاء لتلبيه رغبة بعض النسوه بقيادة السياره لا يا حبيبي ده جاء بعد دراسة للامر من القياده اما من يتقوا بالغرب ويستغل كل ازمه لصالحه فهم خونه امثالك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
77 - ابوسلطان2017-09-30 00:56:26
دموع الشهره 😊
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
76 - مفروض2017-09-30 00:50:02
متى تكون ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
75 -2017-09-30 00:42:52
المفروض **** 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
74 - ابوسلطان2017-09-30 00:38:47
**** ابكي ابكي 😂😂😂😂😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
73 - زائر2017-09-30 00:35:31
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
72 - ولد شقراء2017-09-30 00:33:32
الدولة وسمحت للمراة ان تقود السيارة شي طبيعي****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
71 - العذباء2017-09-30 00:31:16
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
70 - ولد شقراء2017-09-30 00:30:37
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
69 - اثبت مكانك2017-09-30 00:29:59
ابكي اليوم كما شئتي من الفرحه فسيأتي اليوم الذي تبكين فيه اكثر واكثر
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
68 - انـــــــــــا2017-09-30 00:25:27
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
67 - ولد شقراء2017-09-30 00:24:57
واللة تكرم ******
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,155 )66 - بسمه
كنكت // المجتمع راح يتقبل ويصير شي عادي ..واذكرك 👌🏻
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
65 - تعليق 28 - القحطاني2017-09-30 00:18:18
خلك في ديرتك****
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
64 - محماس القحطاني2017-09-30 00:16:23
سعاد الشمري هنيئا ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
63 - كنكت2017-09-30 00:16:13
ههههه حتى لو سمح النظام لكم بالسواقه فهل سيسمح المجتمع بذلك ؟! إحنا مبتلشين بالدرباويه وزحمة الشوارع والتفحيط والعصبيه ووو... إلخ ، أتوقع بعد شبعين سنه راح تسوقون أو يسمح لكم المجتمع بذلك .
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
62 - دكتور الحب2017-09-30 00:15:39
صارت ******
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
61 - ام ايلين2017-09-30 00:13:40
تقلد لطيفه الشعلان بس هذي حاطه فلتر الورد ههههههههههههههههههههههههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
60 - ولد شقراء2017-09-30 00:11:37
افا يا قلم الحقيقة انت ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,155 )59 - بسمه
الحمدلله والشكر توصل للبكاء 🙄
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
58 - ابواحمد2017-09-30 00:07:20
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
57 -2017-09-30 00:02:12
تكريم الملكة يا روحي****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
56 - ابو منصور2017-09-30 00:01:11
ياليت ان ملكنا المفدى ابوفهد ربي يحفظه لنا ويرعاه ان يامر باطلاق سراحه رائف بدوي
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
55 -2017-09-30 00:00:02
ي ابو فهد 12 هذا *****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
54 -2017-09-29 23:59:13
ترى الشباب***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 - ابوصالح سكري2017-09-29 23:55:41
يجب ان تفرح بنت الوطن والحرية لهاحدود يابنات الوطن الله يحفظ الجميع
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
52 - وهم الايام2017-09-29 23:53:25
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - زائر المساء🌻2017-09-29 23:50:46
قلم الحقيقة وفكر إمرأه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
50 - رولكس2017-09-29 23:48:54
اعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق .................
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
49 -2017-09-29 23:46:52
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 -2017-09-29 23:39:22
يقولون عادي في وسط ****
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
47 - محماس القحطاني2017-09-29 23:38:34
سعاد الشمري ومنال الشريف ولجين الهذلول .***
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
46 - فكر إمرأه2017-09-29 23:35:01
شكراً أخت سعاد على كل وقفاتك وانتصاراتك للمرأة الله يسعدك
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
45 - رولكس2017-09-29 23:34:29
اعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق .................
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
44 - ابو طارق2017-09-29 23:25:32
دموعك غاليه يااستاذه سعاد الشمري وفي النهايه انتصرتي وخصومك الظلاميين هم من يبكون الان 😭😭
لا يعجبني(13) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 29,066 )43 - قلم الحقيقه
وسجن المخلص لدينه ووطنه رائف بدوي خلفه الأخونجية الخونة بتآمرهم عليه والذين نشاهد كثير من ساستهم ودعاتهم في السجون لعمالتهم للنظام القطري وكلابه وخيانتهم لوطنهم وقيادتهم.رائف ياخادم الحرمين الشريفين.
لا يعجبني(12) اعجبني(0)
42 - شايب2017-09-29 23:23:19
ان شاء الله ****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
41 - زمان العجايب !!!2017-09-29 23:21:52
كنت اتوقع انك تبكين من خشية الله ... طلع بكائك فرحاً بقيادة السياره .... اللهم متعنا بعقولنا ... يقول رده !! قال مابرده ؟؟؟ بيرده زمانه ...
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
40 - وطني الحبيب2017-09-29 23:17:42
ياليل اليل والله *****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 29,066 )39 - قلم الحقيقه
ياليت سيدي وتاج راسي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رعاه الله وسدد على الحق خطاه أن يأمر باطلاق سراح رائف بدوي والنظر اليه بعين العطف والرحمة خصوصآ أن بلادنا تعيش هذه الأيام أجمل أيام عيدها وفرحها.
لا يعجبني(13) اعجبني(2)
38 - الفنكوش2017-09-29 23:15:43
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 -2017-09-29 23:15:11
والله الي اعرفه عن ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - ابوفهد122017-09-29 23:15:10
قلم الخقيقة حاصل لك ****
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
35 -2017-09-29 23:13:48
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - ابوفهد122017-09-29 23:13:45
قلم الحقيقة ماتلهم لك كبر رأسك وتسكت
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
33 - ممادوا2017-09-29 23:12:50
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - ابوفهد122017-09-29 23:12:44
**** الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاها فيه***
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
31 -2017-09-29 23:12:00
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 - راكاااان2017-09-29 23:11:46
والله الي يسمعها ويشوفها تبكي تقول انها ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - شقآإإآوي2017-09-29 23:10:19
بسم الله
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
28 - القحطاني2017-09-29 23:08:10
شر البلية ما يضحك. الله المستعان.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 29,066 )27 - قلم الحقيقه
لايهمك ياسعاد نضالك ووقوفك بجانب وطنك وحكومتك وأخواتك السعوديات لنيل حقوقهم لم يذهب هباء الله سبحانه وتعالى نصرك لأنك كنتي صادقة مع ربك وقريبة منه.فانتقم من خصومك المعادين وتم رمي دعاتهم في السجون.
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
26 - نايل2017-09-29 23:06:17
بسم الله ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 11,425 )25 - العنيد
الله لا يبارك فيك ....
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
24 - أبو سحاااب2017-09-29 23:02:17
هل كل الشعب يستطيع توفير سيارة أخرى لعائلاتهم هنا زاد المصروف وليس التوفير مع أن غالبية المواطنين معارض هذا الأمر قد يتغير الوضع بعد خمس عشرة سنه بعد التجربه والتهيئة النفسية .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
23 - soso2017-09-29 23:00:37
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - محماس القحطاني2017-09-29 22:59:18
سعاد الشمري ***
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
21 - أبو سحاااب2017-09-29 22:57:29
السيارة مثل السكين إن استعملت للنفع والفايدة ففيها الخير وإن استعملت للشر . ففيها الشر والفتنة ولن يحتاج السيارة غير الموظفة والتاجرة أما الغنيات والعاطلات فما معهم غير الدجة .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-29 22:57:27
13- هذيكا توها في دبي اصبر كم يوم وتجيك سايقة سيارتها داخلة السعودية منتصرة ههههههههه فاتحة شيلات تحزم تحزم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
19 - القحطاني2017-09-29 22:57:17
****. اللهم سلم سلم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - ام خالد2017-09-29 22:57:02
استغفر الله العظيم(لاتعليق... )
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-29 22:56:19
والأهم ؟ هل فيها حيل تسوق هههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
16 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-29 22:55:45
وتشبه فيفي عبدو
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
15 - خشنال2017-09-29 22:54:21
انتي عادي تسوقي حنا اللي راح نخاف على انفسنا منك؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
14 - ابعترف2017-09-29 22:52:06
اللهم لك الحمد اللهم اسالك العفو والعافيه اللهم الطف بنا اللهم سلم سلم بكاء من الفرح بكاء بكاء الله يرزقك على نيتك ان الله يمهل ولايهمل
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
13 - أفريقي2017-09-29 22:51:39
الله عليكن يابنات نسيتن اللي ضحت بنفسها أكثر من مرة واللي إنسجنت أكثر من مرة المناضلة الحقوقية لجين الهذلول
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
12 - _2017-09-29 22:50:12
لابارك الله فيك
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
11 - مواطن2017-09-29 22:48:55
مبروك يا من يريد اخراج المرأة من بيتها وسترها لتكون صيد سهل لمن يتبع هواه
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
10 - راعي القلاده2017-09-29 22:48:25
مبروك ي.خوات لقد حررتن القدس وانتصرتن .اقول ترى جدتي الله يرحمها كانت تسوق الونيت والحراثه ولا انهبلت حق مشروع منع فتره وكان له اسبابه ومبرراته وم.فيه داعي كل ذي الضجه المطلوب الحين نثبت اننا قدالثقه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 - القحطاني2017-09-29 22:48:07
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 -2017-09-29 22:46:12
ياه فرحه عارمه مع البكاءعشان تسوقن سياره خلاص يابنتي الله يهديك متبكيش الله يعطيك خير السياره ويكفيك شرهامبارك عليك شراءسياره بس باقي وقت كبيرلحين انطلاق موعدتاريخ القياده في ذلك اليوم سيكون حفل😂😎☺
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
7 - سـواد اللـيل2017-09-29 22:46:06
والله لو نسواننا ****.. اللهم لاشماته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - منصف2017-09-29 22:45:48
الحمد لله على نعمة العقل .. اللهم اكفنا شر من به شر
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
5 - .....2017-09-29 22:45:05
الحمدلله والشكر ..الحمدلله ع العافية الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. اللهم اشفها وعافها مما ابتليتها به .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-29 22:41:36
ههههههههه ههههههههه شر البلية ما يضحك لاإله إلا الله أيش فى وجهها أعوذبك من سوء الخاتمة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
3 - W2017-09-29 22:41:19
نسال الله السلامه والعافيه !!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 - امل2017-09-29 22:39:42
قلواالحمدلله على نعمةالعقل ابغى افهم ليش هذاالاحتفال والاهتمام بموضوع سواقةالمراةالسعوديةكله حب خدع
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
1 -2017-09-29 22:39:06
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : الشمري
ههههههه والله مشكله يعني يسجن المعارضين او الذين لايؤيدون له...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
الصين تدعو المسلمين بتسليم جميع نسخ القرآن وسجاد الصلاة أو مواجهة “عقوبة قاسية”المرصد 94 6٬950 6 ساعات
غزو أمريكي “براً وبحراً وجواً” وعمليات عميقة .. سيناريو مرعب للحرب مع كوريا الشماليةالمرصد 40 6٬360 6 ساعات
اتهام الداعية”محمد حسان”بالنصب والاحتيال.. وشقيقه:حقكم في رقبتي متعملوش فضيحة للشيخ!المرصد 55 8٬013 8 ساعات
القطري ابن فطيس: كلنا سيف “سلمان” .. وهدفي أن يصل صوتي للشيخ تميم.. وهكذا وصف المتطاولينالمرصد 56 15٬241 يوم واحد
المرصد الرياضي
بالفيديو : النصر يهزم الشباب بهدف وحيدالمرصد 30 1٬534 3 ساعات
بالفيديو : الاتحاد يهزم التعاون بهدفين مقابل هدفالمرصد 19 3٬253 يوم واحد
بعد أن أبعده الاتحاد السعودي .. الخراشي: تويتر صدمنيالمرصد 22 5٬164 يوم واحد
بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابلالمرصد 96 8٬107 3 أيام
اخبار فنية
أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشارالمرصد 68 7٬275 13 ساعة
بالفيديو : فنانة كويتية تفضح زوجها وتعلن طلاقها بعد اكتشاف زواجه من أخرى وتحذر النساء منهالمرصد 84 15٬018 21 ساعة
بالفيديو: أحمد الفيشاوي “يتحرَّش” بالفنانة التونسية “دُرّة” ..شاهد ردة فعلها!المرصد 134 29٬425 يومين
هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!المرصد 141 18٬372 3 أيام
اخبار منوعة
شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!المرصد 7 1٬612 2 ساعتين
ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟المرصد 47 13٬362 11 ساعة
شاهد.. جلسة تصوير جديدة للمتسابقات بـ «ملكة جمال مصر» 2018المرصد 44 5٬485 15 ساعة
الفنانة زينب غازي : فرحانة بقيادة المرأة السعودية .. أخيراً أقدر أسافر بروحي -فيديوالمرصد 32 4٬956 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد طفلة سورية تناشد والدها بعدما دفنها قصف نظام بشار المجرم بمساعدة روسيا : “بابا أبوس رجليك طلعني”المرصد 44 2٬059 4 ساعات
شاهد .. فتاة سعودية تقود سيارة “رينج” أمام فندق الريتز كارلتون بالرياضالمرصد 143 9٬951 5 ساعات
شاهد.. سعودية تقود سيارة “كابريس” وتضغط على “المنبه” في أحد شوارع المملكة!المرصد 119 14٬701 23 ساعة
بالفيديو .. طفل مصري بقدرات خارقة يثير إعجاب الناشطين على مواقع التواصل !المرصد 21 5٬156 يومين
اخبار ثقافية
علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبلسكاي نيوز 19 1٬502 14 ساعة
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصرالمرصد 72 4٬825 5 أيام
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!المرصد 42 4٬806 6 أيام
اخبار صحية
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟المرصد 39 21٬075 3 أيام
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطانالمرصد 0 2٬331 6 أيام
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقطالمرصد 8 7٬828 أسبوع واحد
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصورالمرصد 20 15٬076 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟روسيا اليوم 10 2٬841 10 ساعات
ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئةالمرصد 12 1٬711 يوم واحد
أخبار مناسبات
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسمالمرصد 69 10٬203 5 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبالالمرصد 10 3٬268 6 أيام
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورةالمرصد 16 2٬705 أسبوع واحد
الاخيرة
إعلان غريب لعرض منزل للبيع في مصر يثير الجدل.. شاهد..ماذا كتب صاحبه على الحائط !المرصد 52 11٬934 11 ساعة
خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوكالمرصد 30 5٬796 23 ساعة
مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباًالمرصد 79 3٬932 يومين
بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!المرصد 23 11٬595 يومين
كاريكاتير