شاهد .. أول سعودي يهدي زوجته سيارة “همر” بعد السماح للمرأة بالقيادة

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صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالمملكة مقطع فيديو ظهر فيه رجل سعودي يقول إنه أول رجل في السعودية يهدي زوجته سيارة بعد السماح للمرأة بالقيادة في المملكة. وأهدى الرجل لزوجته سيارة من طراز “هامر” وقدم المواطن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الأمر السامي والسماح للسعوديات بالقيادة.

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