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شاهد .. أول سعودي يهدي زوجته سيارة “همر” بعد السماح للمرأة بالقيادة

شاهد .. أول سعودي يهدي زوجته سيارة “همر” بعد السماح للمرأة بالقيادة
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المرصد 56 1٬656 1 ساعة

صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالمملكة مقطع فيديو ظهر فيه رجل سعودي يقول إنه أول رجل في السعودية يهدي زوجته سيارة بعد السماح للمرأة بالقيادة في المملكة. وأهدى الرجل لزوجته سيارة من طراز “هامر” وقدم المواطن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الأمر السامي والسماح للسعوديات بالقيادة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

56 -
2017-09-30 07:47:16
بالربع المرجله كنها بدأت تتلاشى نسأل الله العفو و السلامة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
55 - أم بسام
2017-09-30 07:47:06
بصراحه أنا أبغى أشتري يكون أو تاهو اللون أسود موديل 2018 لأنه عائلي ومريح في الخط
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
54 -
2017-09-30 07:46:26
بالربع المرجله كنها بدأت تتلاشى نسأل الله العفو و السلامة
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53 - البحار
2017-09-30 07:44:42
الله المستعان الله يبارك لهم
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52 -
2017-09-30 07:43:34
تويجر سيارات همر ويريد يروج لسلعته وعامل لي فيها ذكي الحبيب لعلمك هذه السيارة انقرضت وقطع غيارها غير متوفر إلا بشق الأنفس ونار واسئل مجرب ولا تسأل طبيب
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51 - زوووزو
2017-09-30 07:39:28
كش مالت على ذا الوجة ،
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50 - ابو شدا
2017-09-30 07:34:44
‏. ‏﴿الشيطان يعدكم الفقر.. وﷲ يعدكم مغفرة منه وفضلا﴾ ‏“هذا وعد ﷲ، وذاك وعد الشيطان؛ ‏فلينظر البخيل والمنفق أي الوعدين أوثق". ‏ ‏⁧‫#قرآن...
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49 - فرجك يارب
2017-09-30 07:32:38
بارك الله لهم والله يرزقنا
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48 - ابو مهند
2017-09-30 07:29:17
الله يعين ويستر عل المسلمين
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47 - محمد البشري
2017-09-30 07:28:20
نصيحه للأخوات الراغبات في قيادة السياره لا تستعجلو في شراء السياره في هذا الوقت أنتضرو حتى شهر رمضان لأن شركات السيارات تنزل عروض وخصم على أسعار السيارات موديل 2018
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46 - Snap szszsz11
2017-09-30 07:20:24
من التعليقات هنا لا زال يوجد عقول كسطول متخلفة علميا وثقافيا ودينيا
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45 - محمد البشري
2017-09-30 07:19:32
أنا أتفقت مع أم العيال أشتريلها سوناتا 2018 مع عروض شهر رمضان القادم إن شاء الله
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44 - عبدالله
2017-09-30 07:15:37
صوته رخو ونعومي امحق مرجله !!!
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43 - *******
2017-09-30 07:15:25
كفو الله يبارك لهافيه والناس اللي تدعي عليه اقول ترا الدعاء بيرجع على راسك ماظلمك في شيء وتدعي عليه ليش يا احمق
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42 - عبدالله
2017-09-30 07:14:07
ماعندة غير الهياط والدجه السيارة اللي يهايط بها ما تسوى قيمه نعيمي والمغفله مصدقه !
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41 - عبدالله
2017-09-30 07:12:07
تراها مهابط وسيارات الهمر الان قاعدة بكبود اهلها ماتسوى ريال المصنع قفل نهائيآ قبل ست سنوات ومافيه قطع غيار واكثر سيارات الهمر توقفت نهائيآ حتى وكيلها الجميح الغاها ولا تتوهق وتشتري همر مستعمل بتندم
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40 - خنشال
2017-09-30 07:11:38
اعقب ياطافي الضو تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم (( لايدخل الجنه غاش لرعيته ))
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39 - ابو شدا
2017-09-30 07:10:16
من وين قيمة الهمر لو سمحت .
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38 - ابو شدا
2017-09-30 07:09:18
وعنه صلى الله عليه وسلم -أنه قال: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى) وعليكم الاستعداد ايه العصاة.
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37 - افيغاي
2017-09-30 07:08:29
هذا شخص يحب الهياط مريض من خلال كلامه المايع وعلى فكره هذا الشخص هو نفسه اللي تصور امام الكعبه وهو بالاحرام وقال يهدي ثوابها لترامب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-30 07:08:27
يعجبني من يفرح لنساء وطنه ويعرف اين الخطأ واين الصواب .. ويمشي مع التطورات ولايعاكس التيار .. ولا يخاف من ان يتجاوزه الزمن .. عكس من تأخذه العزة بالاثم ..
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35 -
2017-09-30 07:06:44
تعليق مخالف
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34 - واحد من الناس
2017-09-30 07:05:56
الهمر انتهى من زمان وتوقف تصنيعه من جبرال موترز وباعت العلامة التجارية ، عموماً أنا متفهّم أن الزوج أهداها همر ههههههه باختصار أهداها مُدرّعة
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33 -
2017-09-30 07:05:53
الله يمحق بركتها عليك وعليها ***
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32 -
2017-09-30 07:04:21
***واذا انعدمت الغيرة وقل الوازع الديني وهرب الذكور من مسؤولياتهم فقل على الدنيا السلام
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31 - حقاني
2017-09-30 07:00:08
اكل العنب حبه حبه وتشوف الناس مدحدره يالله استرنا واحفظنا وقريبا السينما
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30 - حقاني
2017-09-30 06:57:20
اذا انعدمت غيره الرجل وش ترتجي من كلمه رجل
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29 - منتحي
2017-09-30 06:56:16
مثل هالعينه اللي تصور هي دمار البيوت الله يزيل النعمه من كل مشحوف،مع اني حاس انه مر من عند هالسياره وصور معها ولاهي له ،اذا بتهدي لزوجتك بينك وبين نفسك لاتضيق صدور اللي ماعندهم ياكبير الجسم صغير العقل
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( عدد التعليقات 23,084 )
28 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-30 06:56:13
جيد تهدي ,,,,زوجتك سياره,,,,,بس ماله داع ,,,,تنشر,,,,قدام الناس,,,,,,السعاده ,,,,بين الزوجين ,,,ماهي بقيمة الهديه,,,,,بل بالموده ,,,,والقرب من بعض,,,,ولا تنسو,,,,أن الإنفاق ,,,,يكون حسب القدره
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
27 - نعم
2017-09-30 06:53:44
اضاهر انه صاحب صاحب المعرض عندهم همر طايح بحلوقهم
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
26 - سهل عسير
2017-09-30 06:52:52
السارة مستاجره او سلف من صديق اﻻ بعد التصوير ياحب الناس الشهره لو طفران هههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
25 - S.A
2017-09-30 06:52:39
دبشه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
24 - مواطن
2017-09-30 06:51:19
المعلقين على الموضوع الحمدلله انهم أعلى ثقافه ورجاحت عقل من غيرهم وهذه دلاله على الفهم الصحيح للمستقبل اذا انسان عمل أكل في بيته بدء يصور ويوزع وإذا اشترى حاجه لاحظ غيرك مايأكل قل الحمد لله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
23 - القناص
2017-09-30 06:50:38
العالم استخفت
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
22 - نعم
2017-09-30 06:49:59
وكيل الهمر مره يحبك اشكرك على الاعلان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - دكتور مدرعم
2017-09-30 06:47:57
الهمر مشكله انحش همر في ذا العمر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - نعم
2017-09-30 06:46:53
وكيل الهمر مره مره يحبك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - ابومحمد
2017-09-30 06:45:44
صدقوني لااهداها ولاشي ولا وجهه وجه همر سياره واقفه تصور معها وقال اهداها لزوجته هيااااط بلس
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
18 - فارس الوابصي
2017-09-30 06:45:26
ونعم الزوج المخلص هذا هم رجال السعوديه المتعلمين المثقفين بأذن الله أنا راح أشتري تاهو 2018 هديه للعيال ولأم العيال
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
17 - S
2017-09-30 06:45:06
ليتهم رقدوا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
16 - S
2017-09-30 06:44:43
شكله شريطي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
15 - علي
2017-09-30 06:44:13
ياقدمي مهر . للمعلوميه ترى الهمر اخر مديل صنع ٢٠٠٩
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
14 - حقاني
2017-09-30 06:42:25
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - نعم
2017-09-30 06:42:10
عنده همر ولاحدن عطاه قيمه قال اسوي اعلان عن الهمر قديمه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,175 )
12 - بسمه
2017-09-30 06:42:06
هياط .تلاقون زوجته اللي تدفع الاقسساط بس لزووووم الفشخرة السامجه 😑
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
11 - حقاني
2017-09-30 06:41:19
سلام الله على عادات اهل الجنوب قبائل لا ترضا بحريمهم امام الرجال***
لا يعجبني(8) اعجبني(4)
10 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-30 06:39:59
تستاهل أم العيال وبيض الله وجهك والله يعطيها من خيره وكفيها شرها. وأنا ثاني سعودي اهدي زوجتي ف اكس آر البريمي .وشكرا مليون للملك سلمان وولي عهد. صرنا اوادم ذا الحين
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
9 - خالد
2017-09-30 06:39:37
الله من الهطف مثلك وشكالك وش علينامنك تهدي ولاماتهدي ماحد دراعنك
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
8 -
2017-09-30 06:37:15
هالشعب عندهم عشق للهياط غير طبيعي!!؟؟ ناس عطلانه تدور الوظائف دواره وناس ما عندها سكن وهذولا يقضون اوقاتهم بالهيااااط
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
7 - نعم
2017-09-30 06:36:19
يبقى يمشي سوق الهمر صدقوني
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
6 - الماضي
2017-09-30 06:35:11
مبادرة طيبة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
5 - مواطن من ٢٠٣٠
2017-09-30 06:34:28
والله ما صدقت في ناس قبلك سووها ولا احد طلع يهايط وبعدين انت مو اول تقول لا سواقة للحرمه والان هياط انا مع القيادة ولكن مع هذه العينات منعهم افضل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 - نعم
2017-09-30 06:33:30
عشان يمشي سوق الهمر
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
3 - الخلاصه
2017-09-30 06:31:44
الحين بتشتغل غيرة النساء وكل وحدة بتقول لزوجها ابي سيارة هدية مثل فلانة زوجها جاب لها هدية سيارة وخذ من المشاكل الزوجية وارتفاع الطلاق
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
2 - الخلاصه
2017-09-30 06:30:22
الحين بتشتغل غير النساء وكل وحدة بتقول لزوجة ابي سيارة هدية وبيكثر الطلاق وبتكثر المشاكل الزوجية وبيكثر التفكك الاسري اكثر من اول
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
1 - الاصيل
2017-09-30 06:28:34
بدينا في الهياط
لا يعجبني(0) اعجبني(3)

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كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

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