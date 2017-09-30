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شاهد .. أول سعودي يهدي زوجته سيارة “همر” بعد السماح للمرأة بالقيادة
صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالمملكة مقطع فيديو ظهر فيه رجل سعودي يقول إنه أول رجل في السعودية يهدي زوجته سيارة بعد السماح للمرأة بالقيادة في المملكة. وأهدى الرجل لزوجته سيارة من طراز “هامر” وقدم المواطن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الأمر السامي والسماح للسعوديات بالقيادة.
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التعليقات
56 -2017-09-30 07:47:16
بالربع المرجله كنها بدأت تتلاشى نسأل الله العفو و السلامة
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55 - أم بسام2017-09-30 07:47:06
بصراحه أنا أبغى أشتري يكون أو تاهو اللون أسود موديل 2018 لأنه عائلي ومريح في الخط
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54 -2017-09-30 07:46:26
بالربع المرجله كنها بدأت تتلاشى نسأل الله العفو و السلامة
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53 - البحار2017-09-30 07:44:42
الله المستعان الله يبارك لهم
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52 -2017-09-30 07:43:34
تويجر سيارات همر ويريد يروج لسلعته وعامل لي فيها ذكي الحبيب لعلمك هذه السيارة انقرضت وقطع غيارها غير متوفر إلا بشق الأنفس ونار واسئل مجرب ولا تسأل طبيب
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51 - زوووزو2017-09-30 07:39:28
كش مالت على ذا الوجة ،
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50 - ابو شدا2017-09-30 07:34:44
. ﴿الشيطان يعدكم الفقر.. وﷲ يعدكم مغفرة منه وفضلا﴾ “هذا وعد ﷲ، وذاك وعد الشيطان؛ فلينظر البخيل والمنفق أي الوعدين أوثق". #قرآن...
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49 - فرجك يارب2017-09-30 07:32:38
بارك الله لهم والله يرزقنا
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48 - ابو مهند2017-09-30 07:29:17
الله يعين ويستر عل المسلمين
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47 - محمد البشري2017-09-30 07:28:20
نصيحه للأخوات الراغبات في قيادة السياره لا تستعجلو في شراء السياره في هذا الوقت أنتضرو حتى شهر رمضان لأن شركات السيارات تنزل عروض وخصم على أسعار السيارات موديل 2018
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46 - Snap szszsz112017-09-30 07:20:24
من التعليقات هنا لا زال يوجد عقول كسطول متخلفة علميا وثقافيا ودينيا
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45 - محمد البشري2017-09-30 07:19:32
أنا أتفقت مع أم العيال أشتريلها سوناتا 2018 مع عروض شهر رمضان القادم إن شاء الله
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44 - عبدالله2017-09-30 07:15:37
صوته رخو ونعومي امحق مرجله !!!
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43 - *******2017-09-30 07:15:25
كفو الله يبارك لهافيه والناس اللي تدعي عليه اقول ترا الدعاء بيرجع على راسك ماظلمك في شيء وتدعي عليه ليش يا احمق
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42 - عبدالله2017-09-30 07:14:07
ماعندة غير الهياط والدجه السيارة اللي يهايط بها ما تسوى قيمه نعيمي والمغفله مصدقه !
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41 - عبدالله2017-09-30 07:12:07
تراها مهابط وسيارات الهمر الان قاعدة بكبود اهلها ماتسوى ريال المصنع قفل نهائيآ قبل ست سنوات ومافيه قطع غيار واكثر سيارات الهمر توقفت نهائيآ حتى وكيلها الجميح الغاها ولا تتوهق وتشتري همر مستعمل بتندم
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40 - خنشال2017-09-30 07:11:38
اعقب ياطافي الضو تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم (( لايدخل الجنه غاش لرعيته ))
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39 - ابو شدا2017-09-30 07:10:16
من وين قيمة الهمر لو سمحت .
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38 - ابو شدا2017-09-30 07:09:18
وعنه صلى الله عليه وسلم -أنه قال: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى) وعليكم الاستعداد ايه العصاة.
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37 - افيغاي2017-09-30 07:08:29
هذا شخص يحب الهياط مريض من خلال كلامه المايع وعلى فكره هذا الشخص هو نفسه اللي تصور امام الكعبه وهو بالاحرام وقال يهدي ثوابها لترامب
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36 - ليبرالي يحب العلمانية2017-09-30 07:08:27
يعجبني من يفرح لنساء وطنه ويعرف اين الخطأ واين الصواب .. ويمشي مع التطورات ولايعاكس التيار .. ولا يخاف من ان يتجاوزه الزمن .. عكس من تأخذه العزة بالاثم ..
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35 -2017-09-30 07:06:44
تعليق مخالف
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34 - واحد من الناس2017-09-30 07:05:56
الهمر انتهى من زمان وتوقف تصنيعه من جبرال موترز وباعت العلامة التجارية ، عموماً أنا متفهّم أن الزوج أهداها همر ههههههه باختصار أهداها مُدرّعة
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33 -2017-09-30 07:05:53
الله يمحق بركتها عليك وعليها ***
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32 -2017-09-30 07:04:21
***واذا انعدمت الغيرة وقل الوازع الديني وهرب الذكور من مسؤولياتهم فقل على الدنيا السلام
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31 - حقاني2017-09-30 07:00:08
اكل العنب حبه حبه وتشوف الناس مدحدره يالله استرنا واحفظنا وقريبا السينما
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30 - حقاني2017-09-30 06:57:20
اذا انعدمت غيره الرجل وش ترتجي من كلمه رجل
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29 - منتحي2017-09-30 06:56:16
مثل هالعينه اللي تصور هي دمار البيوت الله يزيل النعمه من كل مشحوف،مع اني حاس انه مر من عند هالسياره وصور معها ولاهي له ،اذا بتهدي لزوجتك بينك وبين نفسك لاتضيق صدور اللي ماعندهم ياكبير الجسم صغير العقل
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( عدد التعليقات 23,084 )28 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
جيد تهدي ,,,,زوجتك سياره,,,,,بس ماله داع ,,,,تنشر,,,,قدام الناس,,,,,,السعاده ,,,,بين الزوجين ,,,ماهي بقيمة الهديه,,,,,بل بالموده ,,,,والقرب من بعض,,,,ولا تنسو,,,,أن الإنفاق ,,,,يكون حسب القدره
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27 - نعم2017-09-30 06:53:44
اضاهر انه صاحب صاحب المعرض عندهم همر طايح بحلوقهم
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26 - سهل عسير2017-09-30 06:52:52
السارة مستاجره او سلف من صديق اﻻ بعد التصوير ياحب الناس الشهره لو طفران هههههههههه
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25 - S.A2017-09-30 06:52:39
دبشه
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24 - مواطن2017-09-30 06:51:19
المعلقين على الموضوع الحمدلله انهم أعلى ثقافه ورجاحت عقل من غيرهم وهذه دلاله على الفهم الصحيح للمستقبل اذا انسان عمل أكل في بيته بدء يصور ويوزع وإذا اشترى حاجه لاحظ غيرك مايأكل قل الحمد لله
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23 - القناص2017-09-30 06:50:38
العالم استخفت
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22 - نعم2017-09-30 06:49:59
وكيل الهمر مره يحبك اشكرك على الاعلان
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21 - دكتور مدرعم2017-09-30 06:47:57
الهمر مشكله انحش همر في ذا العمر
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20 - نعم2017-09-30 06:46:53
وكيل الهمر مره مره يحبك
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19 - ابومحمد2017-09-30 06:45:44
صدقوني لااهداها ولاشي ولا وجهه وجه همر سياره واقفه تصور معها وقال اهداها لزوجته هيااااط بلس
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18 - فارس الوابصي2017-09-30 06:45:26
ونعم الزوج المخلص هذا هم رجال السعوديه المتعلمين المثقفين بأذن الله أنا راح أشتري تاهو 2018 هديه للعيال ولأم العيال
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17 - S2017-09-30 06:45:06
ليتهم رقدوا
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16 - S2017-09-30 06:44:43
شكله شريطي
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15 - علي2017-09-30 06:44:13
ياقدمي مهر . للمعلوميه ترى الهمر اخر مديل صنع ٢٠٠٩
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14 - حقاني2017-09-30 06:42:25
تعليق مخالف
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13 - نعم2017-09-30 06:42:10
عنده همر ولاحدن عطاه قيمه قال اسوي اعلان عن الهمر قديمه
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( عدد التعليقات 9,175 )12 - بسمه
هياط .تلاقون زوجته اللي تدفع الاقسساط بس لزووووم الفشخرة السامجه 😑
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11 - حقاني2017-09-30 06:41:19
سلام الله على عادات اهل الجنوب قبائل لا ترضا بحريمهم امام الرجال***
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10 - جون كنيدي اليعربي2017-09-30 06:39:59
تستاهل أم العيال وبيض الله وجهك والله يعطيها من خيره وكفيها شرها. وأنا ثاني سعودي اهدي زوجتي ف اكس آر البريمي .وشكرا مليون للملك سلمان وولي عهد. صرنا اوادم ذا الحين
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9 - خالد2017-09-30 06:39:37
الله من الهطف مثلك وشكالك وش علينامنك تهدي ولاماتهدي ماحد دراعنك
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8 -2017-09-30 06:37:15
هالشعب عندهم عشق للهياط غير طبيعي!!؟؟ ناس عطلانه تدور الوظائف دواره وناس ما عندها سكن وهذولا يقضون اوقاتهم بالهيااااط
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7 - نعم2017-09-30 06:36:19
يبقى يمشي سوق الهمر صدقوني
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6 - الماضي2017-09-30 06:35:11
مبادرة طيبة
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5 - مواطن من ٢٠٣٠2017-09-30 06:34:28
والله ما صدقت في ناس قبلك سووها ولا احد طلع يهايط وبعدين انت مو اول تقول لا سواقة للحرمه والان هياط انا مع القيادة ولكن مع هذه العينات منعهم افضل
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4 - نعم2017-09-30 06:33:30
عشان يمشي سوق الهمر
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3 - الخلاصه2017-09-30 06:31:44
الحين بتشتغل غيرة النساء وكل وحدة بتقول لزوجها ابي سيارة هدية مثل فلانة زوجها جاب لها هدية سيارة وخذ من المشاكل الزوجية وارتفاع الطلاق
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2 - الخلاصه2017-09-30 06:30:22
الحين بتشتغل غير النساء وكل وحدة بتقول لزوجة ابي سيارة هدية وبيكثر الطلاق وبتكثر المشاكل الزوجية وبيكثر التفكك الاسري اكثر من اول
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1 - الاصيل2017-09-30 06:28:34
بدينا في الهياط
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