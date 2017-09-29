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شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!

شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!
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المرصد 7 1٬612 2 ساعتين

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صورا مثيرة لطائفة من الأفريقيين من النيجر تابعين لقبيلة الوادابي فولا، حيث يتنافس الرجال في مراسم احتفالية متنوعة الفقرات لكسب قلوب الفتيات.
بتميز الحفل بالألوان المتنوعة و المبهجة بأزياء و وجوه الرجال، كما أنه يتطلب ساعات قبل الحفل لتجهيز الشباب و مكان الحفل يظل غير معلن حتى قبل الحفل بأيام.
يبدأ الحفل بالرقص و الغناء ثم بعض المسابقات الرياضية و أهمها سباق الجمال.
في نهاية الحفل الفائز له امتيازات عديدة أهمها اختيار مايحلو له من الفتيات حتى أنه يعرض عليه ابنة الفائز السابق، و يكون له سمعة طيبة و منزلة رفيعة بين أفراد القبيلة.
خلال مراسم الحفل تختار الفتاة ما يلفت نظرها من المتسابقين، والعجيب في الأمر أن السيدة المتزوجة إذا أعجبت برجل آخر غير زوجها لها الحق في اختياره و ترك السابق، حيث أنه من المسموح للسيدة هناك بالزواج من أكثر من رجل.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

7 - بنت الوطن
2017-09-30 00:59:41
تعليق مخالف
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6 -
2017-09-30 00:31:31
الحمد لله الي جعلنا مسلمين
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5 - .لن.
2017-09-30 00:30:40
لله في خلقه شؤن .
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4 -
2017-09-29 23:58:37
الحمد لله ان جعلنا مسلمين، فاللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
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3 - استغفر الله
2017-09-29 23:45:31
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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2 - محمد
2017-09-29 23:44:44
كان الرجال احلى من الحريم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
1 - ابو شدا
2017-09-29 23:37:55
قريب يعم .
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آخر تعليق
بواسطة : فهد12

ربما قينان صدق. فرد الوزير بهذا الاسلوب والالفاظ تدل على ان الرجل غير واثق من نف...
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