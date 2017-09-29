عبدالرحمن بن مساعد : من يصدقن أن السماح بقيادة السيارة “ليس إلا نتيجة لنضالهن” يعشن في خيال
صحيفة المرصد : رأى الأمير عبدالرحمن بن مساعد، أن تصرفات بعض الناشطات أخرت قرار رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في المملكة ، معتبراً أن من يصدقن أن السماح بقيادة السيارة “ليس إلا نتيجة لنضالهن” يعشن في خيال.
وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: “طبيعي فرحهن بإعطائهن حقا مشروعا سبق وطالبن به، ولكن أن يصدقن أن السماح بقيادة السيارة ليس إلا نتيجة لنضالهن العظيم! فهذا خيال واسع يُدَرّس!”.
ودخل الأمير السعودي في جدل مع الناشطة لجين الهذلول التي علقت على تغريدته، بوضع “نضالهن العظيم” بين علامتي تنصيص، قائلة: “أهوه ما جبتش حاجة من عندي”، ليرد الأمير عبدالرحمن قائلا: “بالظبط.. ما جبتي حاجة من عندك.. هذا المقصود.. نضالك العظيم ما له دخل”.
ثم علقت لجين الهذلول على رده بقولها “بالضبط* أهم شيء اعترفت أنه عظيم يا طويل العمر”، ووضعت علامة النجمة (*) بجوار كلمة كإشارة على خطأ لغوي في رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، الذي علق بدوره قائلا: “(بالظبط) لأني رديت بالعامية على ردك بالعامية المصرية.. أما عن وصف نضالك بالعظيم فهو من باب السخرية”.
وبعدها حذفت لجين الهذلول، تعليقاتها على كلام الأمير عبدالرحمن بن مساعد، ولكن ظلت التغريدات التي نشرها ردا عليها كما هي على صفحته بتويتر.
وفي تغريدة أخرى، قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد إن “الطريقة التي تعاملت بها بعض الناشطات مع الأمر استفزت المجتمع مما أدى لتأخر القرار”، وذلك ردا على تعليق لكاتبة ساعدت قالت له إن “قيادة البلاد كانت تردد أن قيادة المرأة شأن مجتمعي. الناشطات ساعدن على رفع وعي المجتمع ولم يستسلمن للمألوف”.
وأوضح الأمير السعودي، في تغريدة أخرى، أن “من ناضلن بحق من أجل حق نضالا وطنيا وعقلانيا لسن المعنيات بتغريدات”، وذلك ردا على تعليق من عبدالله الغذامي قال فيه: “شكرا لبناتنا ممن ناضلن بحق من أجل حق نضالا وطنيا وعقلانيا ومخلصا للوطن وأمن الوطن، وتتوج بموقف سلمان الحازم الحاسم، ملك تفهم مطامح شعبه وقدرها”.
وأعرب عبدالرحمن بن مساعد عن تأييده لتغريدة من كاتب سعودي قال فيها إن “هذه البلاد وحكومتها لا تسيرها ضغوطات تيارات وناشطات وإنما تأخذ مطالب شعبها بالتروي والحكمة والدراسة ثم تلبي تلك المطالب في الوقت المناسب”.
من جانبها، قالت الناشطة السعودية منال الشريف، إحدى أبرز الناشطات في الدفاع عن حق المرأة في قيادة السيارة، في تغريدات عبر حسابها على موقع تويتر، إن “الملك إذ استجاب لمطالب الشعب فهذا يزيده ولا ينقصه”، داعية إلى ترك الناشطات يشعرن أن صوتهن مسموع دون “قتل الفرحة”.
وأضافت منال الشريف أن “المن يبطل المعروف”، وحثت على إغلاق النقاش في هذا الموضوع من أجل “استكمال المشوار سويا”، مؤكدة أن “الهدف واحد وإن تعددت الطرق”، دون أن تذكر أو تشير إلى تغريدات الأمير عبدالرحمن بن مساعد.
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طبيعي فرحهن بإعطائهن حقًا مشروعًا سبق وطالبن به،ولكن أن يصدقن أن السماح بقيادة السيارة ليس الانتيجة لنضالهن العظيم! فهذا خيال واسع يُدَرّس!
— عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧
https://t.co/QoPR4Jd8dl
بالظبط .. ماجبتي حاجة من عندك.. هذا المقصود..نضالك العظيم ماله دخل
— عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧
https://t.co/IXsTm9rI8R
(بالظبط) لاني رديت بالعامية على ردك بالعامية المصرية..اما عن وصف نضالك بالعظيم فهو من باب السخرية الله يسلمك
— عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧
https://t.co/1gND6HExru
بالعكس الله يسلمك ..الطريقة التي تعاملت بها بعض الناشطات مع الأمر استفزت المجتمع مما أدى لتأخر القرار
— عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧
https://t.co/zLWSXwDkon
أؤيد تمامًا الله يحفظك ما تفضلت به..
ومن (ناضلن بحق من أجل حق
نضالا وطنيا وعقلانيًا) ليسن المعنيات بتغريدتي
— عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧
https://t.co/6TeQQHpUvE
حفظك الله ورعاك ..هذا كلام في محله
— عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧
جماعة الملك ولا درى عنكم
يعني هذي مدح ولا ذمة؟
وإذا الملك استجاب لمطالب الشعب
هذا يزيده ما ينقصه
خلنا نحس إن صوتنا مسموع
ليش تقتلون الفرحة؟
— منال مسعود الشريف (@manal_alsharif) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧
وجماعة الفضل لنا مو لفلان وفلانة
كلامكم حجة عليكم
المن يبطل المعروف
ممكن نقفل هالموضوع
ونكمل المشوار مع بعض؟
الهدف واحد وإن تعددت الطرق
— منال مسعود الشريف (@manal_alsharif) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
ليتهم رقدوا ...
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الله يرزقق بعدل منه سبحانه على قد نيتك .. يالخايس ههههه
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عضوات الشوارى لا تقعدون تبكبكون وكنكم انتو من طرح المشروع في المجلس كلها هذا خيال
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شعب ***
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كيف نبدأ لنسير على خطى ثابتة . أو كيف نسينا خطانا ومأسينا الغابرة . اللهم سلم سلم وأجرنا بكل مصابنا .
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بن مساعد ليتك تبتعد عن المهاترات اشوفك بالفترة الاخيرة كل شوي تهاجم احد وهذا مو من طبعك اللي تعودنا عليه وهو الحكمة والبعد عن المشاحنات فليتك تعيد حساباتك أيها الشاعر المرهف الحس
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يسمو لأمير نبي قصيدة في هذه المناسبة النضاليه وانت مشهود لك بي النضال والمناضله عن لإسلام والمسلمين والمسلمات
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ياسمو الامير طال عمرك لاتنزل لمستوى هذه النوعيات فتعطيهم قيمة اللهم احفظ على هذه البلاد دينها وامنها ورخاء واستقراره
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كفوكفو ت 15 احلى كلام
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بالله يابن مساعد ****
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المهم الهدف المرجو تحقق وهو قيادة المرأة .. خلونا نسترزق ياهوه
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مسكينه مصدقه المناضلة. ****
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احدى الناشطات تقول سننتقل للمرحلة الثانية وهي المطالبة برفع الولاية
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احدى الناشطات تقول سننتقل للمرحلة الثانية وهي المطالبة برفع الولاية
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المناضلات الحقيقيات هم امهات جنودنا البواسل في الحد الجنوبي هم من يستحقون لانهم ربو ابناء يسعون لحمايه الحرمين والمسلمين والوطن مع ان البعض منهم غير متعلمه لكن عن مليون متعلمة
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ت9 نعم ****
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😂😂😂😂😂
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المهم النتيجه يابن مساعد ماعلينا من السوالف ....... وهو إقرار سواقة المرأة للسياره ...
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7 - ومن قال ان الدش والكمرة حلال يعني أي شيء محرم ويستعمله الناس يصير حلال ****
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وين الكوافيره ؟
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أذكر أول ماجاء الدش قامت الدنيا ومحرمات ومدري ايش والحين كل فوت فوق سطحه 6 دشوش وبعدها جاء جوال ابو كمره ونفس الموال كل **** الي عشناه طوال السنوات السابقه سببه التشدد الديني .
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لن تنتهي الامور بهذا ، مشكلة السعوديات يبن الاضواء عليهن ، ب***
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وأنا معاك في هذا الكلام ... وكلنا نعرف من وراء السماح للمرأة بالقياده .....
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