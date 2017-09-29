عبدالرحمن بن مساعد : من يصدقن أن السماح بقيادة السيارة “ليس إلا نتيجة لنضالهن” يعشن في خيال

حجم الخط A A A المرصد 31 2٬341 2 ساعتين

صحيفة المرصد : رأى الأمير عبدالرحمن بن مساعد، أن تصرفات بعض الناشطات أخرت قرار رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في المملكة ، معتبراً أن من يصدقن أن السماح بقيادة السيارة “ليس إلا نتيجة لنضالهن” يعشن في خيال.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: “طبيعي فرحهن بإعطائهن حقا مشروعا سبق وطالبن به، ولكن أن يصدقن أن السماح بقيادة السيارة ليس إلا نتيجة لنضالهن العظيم! فهذا خيال واسع يُدَرّس!”.

ودخل الأمير السعودي في جدل مع الناشطة لجين الهذلول التي علقت على تغريدته، بوضع “نضالهن العظيم” بين علامتي تنصيص، قائلة: “أهوه ما جبتش حاجة من عندي”، ليرد الأمير عبدالرحمن قائلا: “بالظبط.. ما جبتي حاجة من عندك.. هذا المقصود.. نضالك العظيم ما له دخل”.

ثم علقت لجين الهذلول على رده بقولها “بالضبط* أهم شيء اعترفت أنه عظيم يا طويل العمر”، ووضعت علامة النجمة (*) بجوار كلمة كإشارة على خطأ لغوي في رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، الذي علق بدوره قائلا: “(بالظبط) لأني رديت بالعامية على ردك بالعامية المصرية.. أما عن وصف نضالك بالعظيم فهو من باب السخرية”.

وبعدها حذفت لجين الهذلول، تعليقاتها على كلام الأمير عبدالرحمن بن مساعد، ولكن ظلت التغريدات التي نشرها ردا عليها كما هي على صفحته بتويتر.

وفي تغريدة أخرى، قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد إن “الطريقة التي تعاملت بها بعض الناشطات مع الأمر استفزت المجتمع مما أدى لتأخر القرار”، وذلك ردا على تعليق لكاتبة ساعدت قالت له إن “قيادة البلاد كانت تردد أن قيادة المرأة شأن مجتمعي. الناشطات ساعدن على رفع وعي المجتمع ولم يستسلمن للمألوف”.

وأوضح الأمير السعودي، في تغريدة أخرى، أن “من ناضلن بحق من أجل حق نضالا وطنيا وعقلانيا لسن المعنيات بتغريدات”، وذلك ردا على تعليق من عبدالله الغذامي قال فيه: “شكرا لبناتنا ممن ناضلن بحق من أجل حق نضالا وطنيا وعقلانيا ومخلصا للوطن وأمن الوطن، وتتوج بموقف سلمان الحازم الحاسم، ملك تفهم مطامح شعبه وقدرها”.

وأعرب عبدالرحمن بن مساعد عن تأييده لتغريدة من كاتب سعودي قال فيها إن “هذه البلاد وحكومتها لا تسيرها ضغوطات تيارات وناشطات وإنما تأخذ مطالب شعبها بالتروي والحكمة والدراسة ثم تلبي تلك المطالب في الوقت المناسب”.

من جانبها، قالت الناشطة السعودية منال الشريف، إحدى أبرز الناشطات في الدفاع عن حق المرأة في قيادة السيارة، في تغريدات عبر حسابها على موقع تويتر، إن “الملك إذ استجاب لمطالب الشعب فهذا يزيده ولا ينقصه”، داعية إلى ترك الناشطات يشعرن أن صوتهن مسموع دون “قتل الفرحة”.

وأضافت منال الشريف أن “المن يبطل المعروف”، وحثت على إغلاق النقاش في هذا الموضوع من أجل “استكمال المشوار سويا”، مؤكدة أن “الهدف واحد وإن تعددت الطرق”، دون أن تذكر أو تشير إلى تغريدات الأمير عبدالرحمن بن مساعد.

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )

طبيعي فرحهن بإعطائهن حقًا مشروعًا سبق وطالبن به،ولكن أن يصدقن أن السماح بقيادة السيارة ليس الانتيجة لنضالهن العظيم! فهذا خيال واسع يُدَرّس! — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

https://t.co/QoPR4Jd8dl

بالظبط .. ماجبتي حاجة من عندك.. هذا المقصود..نضالك العظيم ماله دخل — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

https://t.co/IXsTm9rI8R

(بالظبط) لاني رديت بالعامية على ردك بالعامية المصرية..اما عن وصف نضالك بالعظيم فهو من باب السخرية الله يسلمك — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

https://t.co/1gND6HExru

بالعكس الله يسلمك ..الطريقة التي تعاملت بها بعض الناشطات مع الأمر استفزت المجتمع مما أدى لتأخر القرار — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

https://t.co/zLWSXwDkon

أؤيد تمامًا الله يحفظك ما تفضلت به..

ومن (ناضلن بحق من أجل حق

نضالا وطنيا وعقلانيًا) ليسن المعنيات بتغريدتي — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

https://t.co/6TeQQHpUvE

حفظك الله ورعاك ..هذا كلام في محله — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

جماعة الملك ولا درى عنكم

يعني هذي مدح ولا ذمة؟

وإذا الملك استجاب لمطالب الشعب

هذا يزيده ما ينقصه

خلنا نحس إن صوتنا مسموع

ليش تقتلون الفرحة؟ — منال مسعود الشريف (@manal_alsharif) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧