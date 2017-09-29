ضمن عمليات عسكرية مباغتة .. التحالف العربي ينشر فيديو لـ”نسف” مواقع حوثية على حدود السعودية
صحيفة المرصد: عرضت القيادة المشتركة للتحالف العربي تسجيلات تظهر استهداف القوات المشتركة لميليشيات الحوثي وصالح على الحدود الجنوبية للمملكة .
وأكدت مصادر سقوط المئات من القتلى والجرحى للميليشيات على الحدود، وتدمير آليات وعتاد عسكري، ضمن عمليات عسكرية مباغتة، وكمائن تم وضعها في مناطق عدة.وفقاً لـ “العربية نت”.
وأوضحت قوات التحالف أن أهداف القصف شملت المتسللين من عناصر الانقلابيين والقناصين وعربات نقل الأسلحة والصواريخ، كما استهدفت قطع خطوط الإمداد والهاونات، ودمرت الكهوف التي تتخذها عناصر الميليشيات في أماكن آمنة يلجأون إليها.
وأظهر أحد التسجيلات لحظات متابعة لإحدى الطائرات بدون طيار لعملية كمين نفذتها القوات السعودية ضد عناصر متسللة للحدود انتهت بالقضاء عليهم .
وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الطيار الركن تركي المالكي، “في أول مقابلة مع قناة “العربية” إن التحالف يستخدم المنظومات الاستخباراتية على مدار 24 ساعة داخل اليمن أو على الحدود السعودية. وأضاف، أن التحالف يعمل أيضاً على مراقبة التحركات والاتصالات الخاصة بالميليشيات، مشيراً إلى أن التحالف يمتلك كافة الإمكانات لاكتشاف تلك التحركات.
التعليقات
الله ينصر الاسلام والمسلمين ويسدد رميهم يارب ياكريم انك تعز الاسلام والسلمين عاشت السعوديه حره
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اهلكو مطايا الماجوس النجسين لانريد اسرى نريد قتلى منهم تنهش جيفهم الضباع التعامل الحسن معهم من القوات السعودية اعتقدو انه ضعف ان قبض على اسيرهم بكى كالنساءاقضو عليهم فقط عليهم اللعنة الى يوم الدين
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ماشاء الله هاذي الأخبار الي تفرحنا الله يحفظ مملكتنا والله يديم علينا الامن والامان احرقو كلاب ايران لعنة الله عليهم الحوثيين وصالح كلاب وخونه احرقوهم الله لا يوفقهم.
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الله أكبر ولله الحمد
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سنخوض معاركنا معكم يا أعداء الاسلام والمسلمين السنة وسندعس على عملائكم خدمكم من خونة العرب ان شاءالله
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الله يفني الحوثه مااكثرهم مثل الارانب يبعثرون بزواج المتعه دسته ورعان .هب الله عليهم
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أين الليبراليين بالتعليق. ؟؟
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أحرقو ياأبناء التوحيد كل الارهابيين المجرمين من جرذان مرشد ايران الأقذار النجسهـ وكل معتدي...(الله أكبر)
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بيض الله وجيهكم الله ينصركم ويسدد رميكم احرقوهم عليهم لعنة الله احفاد المجوس
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ذول الرجال اللي تستاهل الاشاده وتستاهل الملايين ربي يوفقكم وينصركم
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عاشو جنود الوطن حفظهم الله ونصرهم على الحوثة الاعداء كلاب ايران الذليلة الخانعه لخامنئي النجس ومخابراته
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الله يوفقكم اسال الله العلي القدير ويسدد رميكم.
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أخرجو يامكشوفين يا من تعلقون بألقاب قلم الرحااال المااااضي والمحامية وأمثالكم وأتحداكم أمام القراء والمعلقين
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احرقوهم حرق تسلم الايادي ايه نبيكم كذا بردوا قلوبنا وثاروا لجنودنا كفوا يارجال
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شكراً رجال سلمان
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مقطع يثلج الصدر وتسلم يمين من سدد وصوب اهلكوهم اهلكهم الله 😍😍😍😍😍
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اسئل الله العظيم ان يمكن جنودنا البواسل بالنصر المؤزر على الخونه الحوثين و من اعانه بالمال و السلاح قطر و ايران اللهم ادحرهم و رد كيدهم في نحورهم ياقوي ياكريم
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الحمد لله كثيرا جزاهم الله خير
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كفو ينطح كفو يا صقور السعوديه ..... دمرو كل رافضي خائن مجوسي يريد ان يدنس هذه الارض ... اعطوهم درس لن ينساه اذناب ايران الحوثيين الخونه والعفاشيين وقائدهم الخائن علي صالح عليهم لعنة الله والناس اجمعين
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اللهم من اراد بلاد الحرمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدمير له وارنا بهم عجايب قدرتك ولا تقم لهم راية واجعلهم عبره واية امين امين
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نسال الله ان يسدد رميكم ويربط على قلوبكم ويردكم ساليمين
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تعليق مخالف
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الله اكبر
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اللهم عليك بخونة الأوطان
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