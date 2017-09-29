ضمن عمليات عسكرية مباغتة .. التحالف العربي ينشر فيديو لـ”نسف” مواقع حوثية على حدود السعودية

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صحيفة المرصد: عرضت القيادة المشتركة للتحالف العربي تسجيلات تظهر استهداف القوات المشتركة لميليشيات الحوثي وصالح على الحدود الجنوبية للمملكة .

وأكدت مصادر سقوط المئات من القتلى والجرحى للميليشيات على الحدود، وتدمير آليات وعتاد عسكري، ضمن عمليات عسكرية مباغتة، وكمائن تم وضعها في مناطق عدة.وفقاً لـ “العربية نت”.

وأوضحت قوات التحالف أن أهداف القصف شملت المتسللين من عناصر الانقلابيين والقناصين وعربات نقل الأسلحة والصواريخ، كما استهدفت قطع خطوط الإمداد والهاونات، ودمرت الكهوف التي تتخذها عناصر الميليشيات في أماكن آمنة يلجأون إليها.

وأظهر أحد التسجيلات لحظات متابعة لإحدى الطائرات بدون طيار لعملية كمين نفذتها القوات السعودية ضد عناصر متسللة للحدود انتهت بالقضاء عليهم .

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الطيار الركن تركي المالكي، “في أول مقابلة مع قناة “العربية” إن التحالف يستخدم المنظومات الاستخباراتية على مدار 24 ساعة داخل اليمن أو على الحدود السعودية. وأضاف، أن التحالف يعمل أيضاً على مراقبة التحركات والاتصالات الخاصة بالميليشيات، مشيراً إلى أن التحالف يمتلك كافة الإمكانات لاكتشاف تلك التحركات.