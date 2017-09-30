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وزير التعليم.. يهاجم قينان الغامدي..لا تزايد علينا بليبرالية مزعومة، وأنت “تعسكر” في مقاهي الشيشة، و”تتبطح” أمام التلفاز

وزير التعليم.. يهاجم قينان الغامدي..لا تزايد علينا بليبرالية مزعومة، وأنت “تعسكر” في مقاهي الشيشة، و”تتبطح” أمام التلفاز
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المرصد 61 1٬196 35 دقيقة

صحيفة المرصد: قال وزير التعليم أحمد العيسي رداً على مقال للكاتب قينان الغامدي نشر في صحيفة الوطن تناول خلاله سيرة التعليم وحاول التشكيك في انتماء الوزير الوطني وهويته الإصلاحية “حسب الوزير” لا تزايد علينا بليبرالية مزعومة، وأنت “تعسكر” في مقاهي الشيشة، و”تتبطح” أمام شاشات التلفاز. وأضاف أن إصلاح التعليم لن يتم بين عشية وضحاها.

على رسلك أخي قينان
وبدء العيسي مقال له منشور بصحيفة الحياة بعنوان ” على رسلك أخي قينان “قائلاً ” قرأت بكل ألم ما سطره قلم الكاتب قينان الغامدي بصحيفة الوطن يوم الثلاثاء الماضي 6 محرم 1439هـ في مقالة تفوح منها رائحة النذالة والخسة وأقصى ما تصل إليه النفس البشرية من انحطاط.

فشل في مسؤولياته

وتابع: لم تكن اتهامات الكاتب بفقدان العزيمة والحزم في مسيرة عملي في الوزارة، هي التي أثارتني لكتابة هذه المقالة القصيرة، فمثل هذا التقويم لا يهمني كثيراً، إذ إن ما يصلني من ثناء ومن تقويم إيجابي لعملي حتى الآن، من قيادتنا الحكيمة، ومن المنصفين، الشيء الكثير، وهو يغنيني عن البحث عن تقويم من شخص فشل حتى الآن في مسؤولياته العملية كافة، معلماً سابقاً، ثم صحافياً، ورئيس تحرير.

التشكيك في انتمائي الوطني
وأضاف ما أثارني في مقالة الكاتب نقطتان، هما: أولاً: محاولة التشكيك في انتمائي الوطني وهويتي الإصلاحية بالقول إنهم “صحويون قدماء، محبون للصحوة، ومستترون”، ويبرهن على ذلك بأن مسرحية “وسطي بلا وسطية”، التي عرضت أبان عملي في كلية اليمامة، والتي أفتخر بكتابة نصها، لم تكن أصلاً سوى “رشوة للتيار التنويري من الصحوي”، هكذا!

العقل المريض.

واستطرد قائلاً “مسكين هذا العقل المريض، المسكون بهواجس التيارات والصراعات الحزبية. نسي الكاتب أن ما قدمته كلية اليمامة أثناء عملي مديراً لها من أعمال تحارب الفكر المتشدد لم تكن فقط من خلال المسرحية، وإنما هي عشرات الأعمال الخالدة، أذكر منها أن كلية اليمامة هي أول من سمحت للنساء بالجلوس في المسرح الرئيس للمشاركة في الندوات والمحاضرات من دون حواجز أو صالات خاصة، وهي أول من سمح للطالبات بالخروج من الكلية من دون موعد محدد للخروج، وهي أول من شكل فريق كرة قدم نسائي، وهي أول من أقام معرضاً للتعليم العالي يشاركن فيه النساء لتمثيل الجامعات وتقديم المعلومات عنها، وهي أول من نظم برنامجاً للتدريب الدولي شاركن فيه الطالبات كالطلاب سواء بسواء، وكانت من أكثر الجامعات اهتماماً بالمسرح الجامعي وبالنشاطات الثقافية والمعارض الفنية وغيرها كثير”.

مسرحية وسطي لا وسطية

واستكمل مقاله قائلا ” كما أنني على يقين أيضاً بأن الكاتب لم يشاهد أصلاً مسرحية “وسطي بلا وسطية”، ولم يقرأ نصها، فهو يعتقد أن المسرحية كانت تنتقد التيار الديني الإسلاموي المتشدد فحسب، ولذلك اعتبرها “رشوة من التيار الصحوي”، ولكن الحقيقة أنها تنتقد أيضاً التيار الليبرالي المتطرف، الذي يمثل الأستاذ قينان أحد رموزه. إن مسرحية وسطي بلا وسطية كانت تطرح سؤالاً جوهرياً، وهو غياب مشروع إصلاحي لتيار الوسط في ظل صخب تيار الإسلام السياسي المتطرف، وتيار الليبرالية المتوحشة. ونحمد الله أننا نشاهد اليوم من يحمل لواء تيار الوسطية في الدولة والمجتمع، ويسعى بكل اقتدار للتخلص من شرور التيارين المتصارعين برؤية وطنية، وأصالة دينية، وانفتاح نحو العالمية، والتخلص من الأوهام التي كانت تعوق مسيرة الإصلاح والتطوير.

وقال أن الكاتب عرج في مقالته على كتابي “إصلاح التعليم في السعودية”، وكتابي الآخر عن التعليم العالي، ورأى فيهما مجرد سلم للوصول إلى الوزارة، هكذا!
وتابع: مرة أخرى مسكين هذا العقل المريض، الذي يتوقع أن قادة الرأي والفكر في بلادي لا يؤلفون ولا يكتبون إلا للبحث عن مكاسب شخصية، ومناصب إدارية، ونسي قينان أن كاتب هذه المقالة قد كتب عشرات المقالات، التي تصل إلى مئة مقالة في صحيفتي “الرياض” و”الحياة”، قبل الكتابين وبعدهما، وشارك في عشرات المؤتمرات والندوات، ينافح فيها عن بلاده، ويهاجم فيها تيارات التطرف، ويسهم في بلورة رؤى إصلاحية لمشكلات التعليم والتنمية بشكل عام.

لا تزايد علينا بليبرالية مزعومة وأنت “تعسكر” في مقاهي الشيشة

وأشار إلى أنه على المستوى الشخصي فإن إحدى بناته كانت من أولئك النسوة اللاتي تحدين حظر قيادة المرأة السيارة في 26-10-2014، وقادت سيارتها في شوارع الرياض، وأوقفتها الشرطة وقادتها إلى المركز، واضطررت إلى زيارة المركز وتوقيع تعهد بعدم تكرار المحاولة، ومضى قائلاً ” فلا تزايد علينا بليبرالية مزعومة، وأنت “تعسكر” في مقاهي الشيشة، و”تتبطح” أمام شاشات التلفاز.

المناكفات والردود

وأردف النقطة الأخرى، التي أثارتني في مقالة الكاتب قينان الغامدي، هي دعوته لي لترك مناكفات التيارات لكتاب الصحف ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأن أنصرف إلى وزارتي لأداوي عللها، وأنا أتساءل عن أي ظلم يقترفه الكاتب هنا؟
فأين تلك المناكفات أو الردود على الشتائم التي وجهت لي من فئات معروفة بتوجهاتها السياسية؟ فأنا لم أكتب في الصحافة منذ تكليفي بالعمل في الوزارة سوى مقالتين إحداهما عن الخطط المستقبلية بمناسبة مرور مئة يوم على تعييني، والأخرى عن ساعة النشاط الحر لتبيان أهميتها وكيفية تطبيقها، كما أتحدى الكاتب أن يجد في وسائل التواصل الاجتماعي رداً واحداً على من تهجم علي وانتقدني بقسوة بالغة.

إصلاح التعليم

وانهى مقاله قائلا” أخيراً، لا بد من أن أشير إلى أنه إذا كان الكاتب أو أحد القراء يعتقد أن إصلاح التعليم يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها، أو خلال عامين أو ثلاثة، فهو واهم، ولا يعرف طبيعة النظام التعليمي، وتعقيداته المتناهية، ناهيك عن أن وزارة التعليم اليوم هي عبارة عن أربع وزارات، بعد ضم رئاسة تعليم البنات، والمعارف، والتعليم العالي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني في وزارة واحدة، فلذلك هون على نفسك يا أخي قينان، وابتعد عن مثل هذه التفاهات. غفر الله لنا ولك.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

61 - ولد شقراء
2017-09-30 01:29:24
لازم تطور في التعليم ويكون فية افكار مفيدة للطلبة فكونا من بعض المواد التي تخرب عقل الطفل
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60 - خارج النص
2017-09-30 01:28:32
ليت الليالي تجود وايام اول تعود ......... آييييه 👈 خلها على الله ياولد الشايب
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59 - صريح جداً
2017-09-30 01:28:25
كفو معالي الوزير فقد كفيت ووفيت على هذا المتطاول واظنه ينهج منهج خاشقجي في طرحه واثارة البلبلة
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58 - مواطن كويس
2017-09-30 01:28:14
الحمد لله الذي أخرج معالي الوزير عن صمته ليرد على هذا العنصري ( الفكر ) مدّعي الثقافة والإصلاح .
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57 - ابو محمد
2017-09-30 01:28:11
يا معالي الوزير ما عليك من هذا وامثاله، اذناب الغرب اللي يبون يحولون مجتمعنا الى مجتمع منحل تسهل السيطرة عليه من قبل اسيادهم. اعمل باللي يرضي ربك ثم ولاة امرك والله يوفقك
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56 - يلدرم
2017-09-30 01:28:08
كان الله في عون قبيلة غامد اذ ينتسب هذا الشخص اليها
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55 - يلدرم
2017-09-30 01:27:22
أضف الى حلقات مسلسل فشله الطويل اول حلقة وهي طالب اذ فضحه أستاذه واخر حلقة وهي كاتب الرأي وأظنها ان شاء الله الحلقة الاخيرة ولهذا اقول ارفع نفسك عنه يامعالي الوزير
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54 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-30 01:27:02
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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53 - ولد شقراء
2017-09-30 01:26:37
هذا راى شخصي وزير التعليم العيسى فاشل بمعنى الكلمة
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52 - Saad
2017-09-30 01:26:31
لا والله الي راح فيها الطلبة معلم ويتبطح بالشيشة والثاني بنته تخالف الأنظمة ويتباها فيها خوش قدوة كلهم ويبون يوجهون المجتمع بس بأي اتجاه
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51 - ولد شقراء
2017-09-30 01:25:21
نحن نريد التطور في التعليم وليس المدرسين المتقاعدين كل واحد فيهم يفتح مدرسة اهلية ويجيب مدرسين مصريين ادفع ينجح ولدك
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50 - طحين
2017-09-30 01:23:17
راحوا فيها الاثنين ....
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49 - عصامي
2017-09-30 01:22:47
لما كان قينان يتهجم على المعلمين كنت يالعيسى تتفرّج. ولما وصلك الهجوم فـزعـت و ولّعت..على رسلك يارجل تقبّل الإنتقاد على نفسك مثل ما قبلته على موظفيك المعلمين المساكين.
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48 - ولد شقراء
2017-09-30 01:22:11
واللة ان قينان افظل من وزير التعليم هذا
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47 -
2017-09-30 01:22:09
طلع شهاب الدين اضرط من اخيه
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( عدد التعليقات 934 )
46 - أبوخالد السعودي / الدمام
2017-09-30 01:20:59
يستاهل قينان مايجيه ، سبق ايقافه وطرده من عدة صحف ولاتاب من اسلوبه الكتابي الهجومي دون معرفة ، ظلم المعلمين بكتابات مسيئه عنهم ، نشكر الوزير على رده
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45 - ولد شقراء
2017-09-30 01:20:21
اللة يفكنا من العيسى ومن هم على شاكلتة المفروض التعليم يستلمة شخص متعلم من براء
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44 - .[خالد].
2017-09-30 01:20:17
حيلهم بينهم 👈 👊😡👊 👈 😂😂
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43 - خابره
2017-09-30 01:19:24
وأنا مع كلام الوزير . وعلى الوزير أن يبحث في ماضي هذا القنقن ويزور المستشفى اللي في شمال جده ويسأل عن سبب مكوثه هناك لأشهر يتعالج من الإصابات التي لحقت به من حادث دوار المطار القديم وماهو سبب الحا دث
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42 - ابوابراهيم ٩٩
2017-09-30 01:18:55
اذا وزير يتحدث كذا عزالله ضاعت وزارة التعليم
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41 - وطني الحبيب
2017-09-30 01:18:46
عقب صورة المسخ جنب الملك فيصل رحمه الله واللي مرت مرور الكرام من قبل حضرتكم، معالي الوزير وانا وكل الشعب السعودي الكريم غاسلين يدينا منك.. ارحل قبل ان لاترحل! ارحل.. واترك المكان لمن هو احق منك!
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40 - ابوصالح سكري
2017-09-30 01:18:11
كيف سمحة جريدة الوطن لمعلم قديم أن يتهجم علا كبار رجال التعليم في الوطن وعلا كباروزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية وطن الخير والعدل والشريعة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان حفظ الله
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39 -
2017-09-30 01:17:54
زين سوال يسدح نفسه الليبرالين قله ومعروف انهم اعداء لدوله و اذناب الدول اﻻوربيه مثلهم مثل اﻻخوان اين الدوله عنهم غرفه 4في4تكفيهم هم من يستفزون الشعب ويحاولون اثارته عن طريق اﻻعﻻم فيهم صفات النساء
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38 - غرم الله
2017-09-30 01:17:37
هجوم ناعم يدل على انه رجل نبيل وشريف
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37 -
2017-09-30 01:16:32
أقول أصمت ياورع شقرا مابقا إلا انت واشكالك تقترح 😷 فارق
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36 - ناقد محايد
2017-09-30 01:14:58
المدعو قينان ينفث سمه في جميع الاتجاهات وعندما نفث سمه تجاه المعلمين لم تعلوا الاصوات كما علت اليوم والأدهى والأمر بعض الصحف التي تسمح لمثل قينان بالكتابة والنشر
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35 - ولد شقراء
2017-09-30 01:14:45
مشكلة العيسى قروي مايفهم في الحداثة
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34 - 🌹(( هذا > رأيي ))🌹
2017-09-30 01:14:16
بعض الناس ولا اخص احداً تجدهم منبوذين ومنبوذه أفكارهم وأسلوبهم فهم كالجرادهـ التي لاتشاهد نفسها
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33 - معقولة هذي
2017-09-30 01:13:38
معقولة هذا رد وزير !!! الفاظ المفروض ان لا تصدر من وزير ( تتبطح عند التلفاز ) !!
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32 - ولد شقراء
2017-09-30 01:13:20
عزاللة ضاع التعليم اذا العيسى وزيرة لاثقافة ولا نجاح
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31 - ابرفهد 22
2017-09-30 01:13:08
ما لاحظتم ان معالي الوزير مازعل من قينان يوم سب المعلمين وانتقصهم. ولم يحرك ساكن وزيرنا. وعندما اندقده انفعل وسطر فيه الشتائم . شيلوا هذا الوزير وريحوا الخلق منه
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30 - مروان
2017-09-30 01:12:06
غسله صح لين قال امين،، صراحة بعض كلام سويت له سكب صعب من جد،، ههههههه، بس الصح يستاهل ماجاه ع قول الوزير انه يتمتع بالخسه والتبطح امام التلفاز ومنتدب دائم في معسكر الشيشة الاكثر من رائع
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29 - علي غريب الدار
2017-09-30 01:11:50
الحقيقة انجازاتك الكل يتغنى بها . وشي يرفع الراس حلاص يكفي اعط الفرصة لغيرك
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28 - عقيدتي همي
2017-09-30 01:11:47
اللهم اضربهم ببعض المتردية والنطيحة
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27 - رطب
2017-09-30 01:11:45
غرس محبة ولاة الأمر خير من تراشق الفكر في الطالعة والنازلة
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( عدد التعليقات 2,233 )
26 - ابونواف...
2017-09-30 01:11:33
اجلده رغم انك اعطيتة فوق بردك علية
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25 - ولد شقراء
2017-09-30 01:10:36
اتمنا ان يكون قينان الغامدي وزير للتعليم بدل هذا ***
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24 -
2017-09-30 01:09:58
الله ينور عليك يا وزير التعليم اثاريك من محاربي المتشددين
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23 - العربي
2017-09-30 01:09:33
من اوصلنا لهذا الوضع أصبح أبناء البلد ضد بعض وشحن وحرب اعلاميه هذه الأمور لا أعلم لماذا تحصل بين أبناء البلد ومن المتسبب وإلى أين تتجه الأوضاع وطننا امانه اللهم عليك بمن أراد بلادنا بسؤ
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22 - مانع القحطاني
2017-09-30 01:09:27
أخذ ورد وملاسنه وصبر وحلم ووساطات وحب خشوم علشان يسكت والله لو كان شيخ أو داعية من الدعاة انه من أول يوم خذوه وغلوه لكن غثيان الغامدي وشلته النفس معاهم طوييييييل.
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21 - ولد شقراء
2017-09-30 01:09:15
المفروظ وزير التعليم خريج امريكاء حتى يكون لدية علم اما واحد خريج شريعة جامعة الامام وش ترجي منة
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20 - المعلم
2017-09-30 01:08:45
من هو قينان هذا الذي يصرح وينتقد ونحن لاندري أين يعمل أصلح نفسك قبل تصلح التعليم والمجتمع
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19 - الرابغي
2017-09-30 01:08:14
وصف رهيب ( أنت “تعسكر” في مقاهي الشيشة، و”تتبطح” أمام التلفاز ) شغل استخبارات من فين عرف المعلومات والله انك جنتها في نصف الجبهة .
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18 - ابو عبدالمحسن
2017-09-30 01:07:48
كليهما منحرفين مقال لا يرقى أن يكون من وزير فكيف يتكلم بأمور شخصية عن المدعو قينان مثل تبطحه امام التلفاز وتعسكره بالمقاهي ؟ وكذلك يفتخر بأن بنته قد خالفت النظام وقادت السيارة سنة ٢٠١٤ ؟
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17 - (( هذا > رأيي ))
2017-09-30 01:07:18
ياعربي ياليبرالي لاتكن *** وتقلد فكر الغرب حاول أن تأتي انت بفكر مفيد محترم يتناسب مع العادات العربيه
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16 - شاهد
2017-09-30 01:06:40
افا ما هقيتها منك تتبطح امام التلفاز ههههههه ومسوي فيها المنقذ
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15 -
2017-09-30 01:06:35
باوزير التعليم لا ترد علي الورع انت أكبر من ذلك.
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14 - ولد شقراء
2017-09-30 01:06:07
شكل وزير التعليم من النوع الحاقد
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13 - وطني الحبيب
2017-09-30 01:05:37
ماهكذا تورد الابل يامعالي الوزير! كان بإمكانك اختصار المقال الطويل والممل بثلاثة اسطر في تغريدة قصيرة كما اعتدنا عليه (الشعب السعودي) بدلاً من مقال طويل ممل وتقليدي. لاشك انه غلط لك لاتنكر انك اخطأت!
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12 - 🌹(( هذا > رأيي ))🌹
2017-09-30 01:04:57
الفكر الليبرالي ( ظاهره الرحمه والعدل والمساواة >> وباطنه العذاب وفساد وخراااب ) فكر غربي بالي لايصلح
لا يعجبني(3) اعجبني(14)
11 - بدون احراج
2017-09-30 01:04:49
بوووووووووم . يارباااااه اين جبهتك يا اخي قينان😢
لا يعجبني(2) اعجبني(14)
10 - ولد شقراء
2017-09-30 01:04:28
انا مارتحت لوزير التعليم هذا شكلة كرية
لا يعجبني(10) اعجبني(0)
9 - مفروض
2017-09-30 01:03:33
وأنت “تعسكر” فيمقاهي الشيشة هههههه، صراحة نزل عليه بشكل فظيع ما يتوقعه،، تعجبني
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
8 - ابوعلي990
2017-09-30 01:02:52
شكرا معالي الوزير كل شخص لابد انيعرف موقعه من الاعراب
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
7 - (( هذا رأيي ))
2017-09-30 01:02:07
الليبرالية والعلمانيه غير صالحه وغير نافعه للشعب العربي والشعب السعودي خاصة وشوفو مصر وتونس وغيرها
لا يعجبني(2) اعجبني(13)
6 -
2017-09-30 01:02:02
انا اول من سمح للمرأة تجلس بلا حواجز مع الرجال ؟!!! وتفتخر في هذا !! وهل في هذا من فخر ، الله يرحم التعليم .
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
5 - مفروض
2017-09-30 01:01:35
يا حبي لك يالوزير،، هذا سخيف نذل ههههههه
لا يعجبني(2) اعجبني(16)
4 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-30 00:59:42
صدق قينان بكلامه عن التعليم .. كل يوم ينط واحد يعلق ويدافع إلى ان وصل لرأس التعليم معالي الوزير .. للامام يا قينان ماقلت غير الصحيح
لا يعجبني(13) اعجبني(2)
3 - (( هذا رأيي ))
2017-09-30 00:59:33
قينان فاشل ويبي يغطي فشله بأسلوبه المنبوذ المستفز
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
2 - مفروض
2017-09-30 00:59:10
يستاهل اعطه لين يعقل
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
1 -
2017-09-30 00:58:20
الراقل ده بيكلم كلام زي الفُل
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آخر تعليق
بواسطة :

يعني مالقيتو ترفيه الا بالحرام حسبنا الله ونعم الوكيل فلا حول ولا قوة لنا الا بك...
بواسطة : ولد شقراء

لازم تطور في التعليم ويكون فية افكار مفيدة للطلبة فكونا من بعض المواد التي تخرب...
بواسطة : الشمري

ههههههه والله مشكله يعني يسجن المعارضين او الذين لايؤيدون له...
بواسطة : ☼♥‏ℓℓـمشہℓگس♥☼

بحفظ الله أختي ساره... 🌹✋...
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بعد أن أبعده الاتحاد السعودي .. الخراشي: تويتر صدمني

بعد أن أبعده الاتحاد السعودي .. الخراشي: تويتر صدمني

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بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل

بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل

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أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشار

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بالفيديو : فنانة كويتية تفضح زوجها وتعلن طلاقها بعد اكتشاف زواجه من أخرى وتحذر النساء منه

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بالفيديو: أحمد الفيشاوي “يتحرَّش” بالفنانة التونسية “دُرّة” ..شاهد ردة فعلها!

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هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

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شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!

شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!

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ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟

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شاهد طفلة سورية تناشد والدها بعدما دفنها قصف نظام بشار المجرم بمساعدة روسيا : “بابا أبوس رجليك طلعني”

شاهد طفلة سورية تناشد والدها بعدما دفنها قصف نظام بشار المجرم بمساعدة روسيا : “بابا أبوس رجليك طلعني”

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