الأمير فيصل: يقدم “مبلغ ضخم” لنادي النصر لتجاوز أزمته المالية.. وهذا ما طالب به أعضاء الشرف

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صحيفة المرصد: أكد رئيس نادي النصر، الأمير فيصل بن تركي، تقديم 15 مليون ريال للمساهمة في تجاوز الأزمة المالية للنادي.

وطالب الأمير فيصل بن تركي أعضاء الشرف بتوفير المبلغ المتبقي اللازم لتجاوز النادي الأزمة المالية.

جاء ذلك عقب فوز الفريق على الشباب بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.