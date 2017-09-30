رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / الأمير فيصل: يقدم “مبلغ ضخم” لنادي النصر لتجاوز أزمته المالية.. وهذا ما طالب به أعضاء الشرف

الأمير فيصل: يقدم “مبلغ ضخم” لنادي النصر لتجاوز أزمته المالية.. وهذا ما طالب به أعضاء الشرف

الأمير فيصل: يقدم “مبلغ ضخم” لنادي النصر لتجاوز أزمته المالية.. وهذا ما طالب به أعضاء الشرف
حجم الخط A A A
المرصد 17 1٬808 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أكد رئيس نادي النصر، الأمير فيصل بن تركي، تقديم 15 مليون ريال للمساهمة في تجاوز الأزمة المالية للنادي.
وطالب الأمير فيصل بن تركي أعضاء الشرف بتوفير المبلغ المتبقي اللازم لتجاوز النادي الأزمة المالية.
جاء ذلك عقب فوز الفريق على الشباب بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

17 - مشاكس
2017-09-30 03:38:01
دعم مبلغ ١٥ مليون محاوله ارجع الجمهور لدعم الفريق فقط
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 -
2017-09-30 03:34:50
ماشاء الله الله يزيدك يبوتركي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - ابو الليل
2017-09-30 03:32:58
ليش كل هذا المبلغ علشان كوره والله لو تصدقت بها وبنيت سكن للمحتاجين علشان تنفعك في اخرتك احسن من الكوره ونوادي كلها تعصب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - عبدالعزيز
2017-09-30 03:30:33
اجل لو فاز على الزعيم كم بيدفع خخخخخخخخخخخخ
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
13 - مواطن من ٢٠٣٠
2017-09-30 02:59:13
ول ول عشان هدف واحد دفع ١٥ مليون ***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
12 - كلام
2017-09-30 02:42:41
وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم...15 مليون علشان تدخل كورة في مرمى.. عجبي !
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - الشيخ صفط
2017-09-30 02:26:08
كفو والله ياكحيلان وبالتووووفيق للعالمي من فوز لفوز ان انشاء الله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 9,162 )
10 - بسمه
2017-09-30 02:13:10
يحتاج دورات عند وجه السعد 🙃
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 9,162 )
9 - بسمه
2017-09-30 02:10:01
لازم يفوزون علشان يدعمهم 😂ماااااش ادارة صيني 😁
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
8 - اول 1
2017-09-30 02:08:36
مافيه دوري ولا رخصة اسيا، وش هالفريق الفقران هذا؟
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
7 - جبال سدير
2017-09-30 01:59:16
الله يرحم الامير سلطان ويغفر لة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
6 - Falcon
2017-09-30 01:52:14
وين شركات الرعاية اتوقع اعضاء الشرف تعبوا وهم يدعمون ومافي فايده احسن شي تظامن نادي الشباب والنصر واللملعب بيعوه 😂
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
5 - من حقي ان اسكن
2017-09-30 01:52:07
من اين لك هذا ادعمو السكن ابي اسكن راح العمر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 - الازدي
2017-09-30 01:48:05
على إيش يدعمونه يجيب مدري مجلوط ومحترفين اي كلام تحمل اخطاءك ولا اقلب وجهك وربي حرام انك رياضي
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
3 -
2017-09-30 01:45:37
الله اكبر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 -
2017-09-30 01:44:18
ليته اعطاها شئوون العناية بالمساجد وادخر اجرها ليوم هو احوج بها من النادي
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
1 - جداوي
2017-09-30 01:39:43
والله النصر بدون كحيلان ولا شيء هو الداعم الوحيد لهذا الفريق الكبير
لا يعجبني(0) اعجبني(2)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : خليف

تعليق مخالف...
بواسطة : بدور

ابتسمّ ! ازرع بقلبُك "زهرةُ" أمل! ، ابتسمّ وقُل ؛ ربي لا تجعلني عنكَ أغفوُ "وانش...
بواسطة : العنيد

لاحول ولاقوة الا بالله سبحان وبحمده سبحان الله العظيم...
بواسطة : بدور

غسل الله قلوبكم بماء اليقين وعافاكم من كل تعب وأنين ورزقكم رضاه إلى يوم الدين وأ...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

تقاليد ضارة تترسخ في سوق العمل السعودي !؟
83 0
mm

محمد آل الشيخ

عن قيادة المرأة للسيارة أحدثكم
234 2
mm

د. سعود المصيبيح

التلاحم الشعبي هوية سعودية
170 1
mm

مشعل السديري

الشاعر الخالد
214 1
mm

عبدالرحمن الراشد

أكثر من قيادة السيارة
376 1
mm

محمد الساعد

ملك حازم.. وولي عهد جسور
143 0
mm

قينان الغامدي

حق طبيعي للمرأة حان وقته: قيادة طموحة ووطن يستحق
267 6
mm

أ.د.صالح بن سبعان

أعياد المرأة السعودية تتواصل !
169 0
mm

د. محمد العوين

نحن نتغير إلى الأفضل!
180 0
mm

سمر المقرن

تغيّرنا!
339 0
كتاب الرياضة
mm

صالح الهويريني

دعم آل الشيخ للهلال
286 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

الرخصة الآسيوية تكشف إفلاس الإدارة النصراوية
243 0
mm

وليد الفراج

عام إنعاش الكرة السعودية.. باقي الهلال
342 7
mm

أحمد الشمراني

رأس الفتنة في قطر
346 2
mm

أحمد الشمراني

شنق إيراني يشجع الهلال
857 17
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
645 18
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
134 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
338 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
633 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
555 0
الاخبار الدولية
الصين تدعو المسلمين بتسليم جميع نسخ القرآن وسجاد الصلاة أو مواجهة “عقوبة قاسية”

الصين تدعو المسلمين بتسليم جميع نسخ القرآن وسجاد الصلاة أو مواجهة “عقوبة قاسية”

 المرصد 101 8٬026 8 ساعات
غزو أمريكي “براً وبحراً وجواً” وعمليات عميقة .. سيناريو مرعب للحرب مع كوريا الشمالية

غزو أمريكي “براً وبحراً وجواً” وعمليات عميقة .. سيناريو مرعب للحرب مع كوريا الشمالية

 المرصد 44 7٬419 8 ساعات
اتهام الداعية”محمد حسان”بالنصب والاحتيال.. وشقيقه:حقكم في رقبتي متعملوش فضيحة للشيخ!

اتهام الداعية”محمد حسان”بالنصب والاحتيال.. وشقيقه:حقكم في رقبتي متعملوش فضيحة للشيخ!

 المرصد 57 8٬784 11 ساعة
القطري ابن فطيس: كلنا سيف “سلمان” .. وهدفي أن يصل صوتي للشيخ تميم.. وهكذا وصف المتطاولين

القطري ابن فطيس: كلنا سيف “سلمان” .. وهدفي أن يصل صوتي للشيخ تميم.. وهكذا وصف المتطاولين

 المرصد 57 15٬550 يوم واحد
المرصد الرياضي
الأمير فيصل: يقدم “مبلغ ضخم” لنادي النصر لتجاوز أزمته المالية.. وهذا ما طالب به أعضاء الشرف

الأمير فيصل: يقدم “مبلغ ضخم” لنادي النصر لتجاوز أزمته المالية.. وهذا ما طالب به أعضاء الشرف

 المرصد 17 1٬808 2 ساعتين
بالفيديو : النصر يهزم الشباب بهدف وحيد

بالفيديو : النصر يهزم الشباب بهدف وحيد

 المرصد 32 1٬920 5 ساعات
بالفيديو : الاتحاد يهزم التعاون بهدفين مقابل هدف

بالفيديو : الاتحاد يهزم التعاون بهدفين مقابل هدف

 المرصد 19 3٬264 يوم واحد
بعد أن أبعده الاتحاد السعودي .. الخراشي: تويتر صدمني

بعد أن أبعده الاتحاد السعودي .. الخراشي: تويتر صدمني

 المرصد 23 5٬213 يوم واحد
اخبار فنية
أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشار

أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشار

 المرصد 68 7٬644 15 ساعة
بالفيديو : فنانة كويتية تفضح زوجها وتعلن طلاقها بعد اكتشاف زواجه من أخرى وتحذر النساء منه

بالفيديو : فنانة كويتية تفضح زوجها وتعلن طلاقها بعد اكتشاف زواجه من أخرى وتحذر النساء منه

 المرصد 84 15٬559 23 ساعة
بالفيديو: أحمد الفيشاوي “يتحرَّش” بالفنانة التونسية “دُرّة” ..شاهد ردة فعلها!

بالفيديو: أحمد الفيشاوي “يتحرَّش” بالفنانة التونسية “دُرّة” ..شاهد ردة فعلها!

 المرصد 134 29٬746 يومين
هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

 المرصد 141 18٬381 3 أيام
اخبار منوعة
شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!

شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!

 المرصد 9 2٬566 4 ساعات
ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟

ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟

 المرصد 49 14٬476 14 ساعة
شاهد.. جلسة تصوير جديدة للمتسابقات بـ «ملكة جمال مصر» 2018

شاهد.. جلسة تصوير جديدة للمتسابقات بـ «ملكة جمال مصر» 2018

 المرصد 44 5٬716 17 ساعة
الفنانة زينب غازي : فرحانة بقيادة المرأة السعودية .. أخيراً أقدر أسافر بروحي -فيديو

الفنانة زينب غازي : فرحانة بقيادة المرأة السعودية .. أخيراً أقدر أسافر بروحي -فيديو

 المرصد 32 5٬009 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد ردة فعل أهل “مدان” بعد تنازل مواطن عن قاتل ابنه في رفحاء

بالفيديو .. شاهد ردة فعل أهل “مدان” بعد تنازل مواطن عن قاتل ابنه في رفحاء

 المرصد 2 352 32 دقيقة
بالفيديو ..شاهد نهاية مفحط في القويعية!

بالفيديو ..شاهد نهاية مفحط في القويعية!

 المرصد 10 812 46 دقيقة
شاهد .. المذيعة ريما عبدالله تستقبل قرار قيادة المرأة للسيارة بالزغاريد

شاهد .. المذيعة ريما عبدالله تستقبل قرار قيادة المرأة للسيارة بالزغاريد

 المرصد 18 786 1 ساعة
شاهد طفلة سورية تناشد والدها بعدما دفنها قصف نظام بشار المجرم بمساعدة روسيا : “بابا أبوس رجليك طلعني”

شاهد طفلة سورية تناشد والدها بعدما دفنها قصف نظام بشار المجرم بمساعدة روسيا : “بابا أبوس رجليك طلعني”

 المرصد 45 2٬562 6 ساعات
اخبار ثقافية
علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

 سكاي نيوز 20 1٬541 16 ساعة
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 72 4٬828 5 أيام
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬811 6 أيام
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 5٬166 7 أيام
اخبار صحية
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

 المرصد 39 21٬092 3 أيام
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬333 6 أيام
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬830 أسبوع واحد
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 15٬076 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

 روسيا اليوم 10 3٬062 12 ساعة
ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

 المرصد 12 1٬734 يوم واحد
تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

 المرصد 15 3٬940 يومين
صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

 واس 12 2٬492 يومين
أخبار مناسبات
بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

 واس 6 4٬117 يومين
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 10٬207 5 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬268 6 أيام
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬705 أسبوع واحد
الاخيرة
فيديو: يهودي متطرف يستخدم بطانية لمنع عرض فيلم داخل طائرة … شاهد.. ردة فعل الركاب!

فيديو: يهودي متطرف يستخدم بطانية لمنع عرض فيلم داخل طائرة … شاهد.. ردة فعل الركاب!

 المرصد 13 950 1 ساعة
إعلان غريب لعرض منزل للبيع في مصر يثير الجدل.. شاهد..ماذا كتب صاحبه على الحائط !

إعلان غريب لعرض منزل للبيع في مصر يثير الجدل.. شاهد..ماذا كتب صاحبه على الحائط !

 المرصد 55 12٬754 13 ساعة
خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوك

خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوك

 المرصد 30 5٬894 يوم واحد
مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً

مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً

 المرصد 79 3٬936 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

 المرصد 436 3٬105 17 ساعة