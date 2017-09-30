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فيديو: يهودي متطرف يستخدم بطانية لمنع عرض فيلم داخل طائرة … شاهد.. ردة فعل الركاب!
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من اليهود المتطرفين على متن طائرة قاموا بحجب شاشة تلفاز بسبب ظهور فتاة وسط تصفيق حار من الركاب.
وتساءل متدلوا المقطع ماذا إذا كان هذا التصرف قد صدر من المسلمين هل كان يلاقي ترحيب وتصفيق حاد من الركاب أو طرد من الطائرة بداعي التشدد.!
التعليقات
13 - عبيد2017-09-30 03:23:16
ياقلم الحقيقه هذا مثل اللي بالمطعم وحط شماغة على الفصل ستر أهله وقامت الدنيا عندنا وسفهتم بالرجل وباوصاف نتنه ولَم نراكم تعلق لأنك وامثالك لا تعجبهم هذا الأفعال فهي مدرجة أصحابها بالدواعش والسرورية
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12 -2017-09-30 03:01:39
كل شي من اليهود مقبول قتل الأطفال والنساء والشيوخ وقطع الأشجار وهدم البيوت وامتلاك الأسلحة النوويه لسبب ان هذه الطائفه عدوة للاسلام والمسلمين
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11 -2017-09-30 03:00:00
هاااااااااااااااه اجل يالروعه انه صاحب مبداء اجل وليس منافق هه هه هااااااااااه اجل
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10 - مواطن من ٢٠٣٠2017-09-30 02:57:19
الهيئه حقتهم ههههههههههه والله تخلف اللي عندهم واللي عندنا
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9 - الهاشمي2017-09-30 02:55:20
لو مسلم لقالوا عنه داعشي اخونجي متطرف امتشدد صحوي ما خلوا لقب الا واطلقوه عليه لانهم بالاصل ادوات بيد اليهودوالنصارى يقلبونهم كيف يشاؤون ولكن هاليهودي يفعل هذا ما يجد الا التعزيز والوقوف معه
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8 -2017-09-30 02:50:38
لله دره يهودي غيور على دينه
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7 - 52017-09-30 02:48:20
مثلك تمامآ
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6 - عبيد2017-09-30 02:45:40
لان كل اللي بالطيارة يهود ولكن احترمهم 👍 اما لو محتسب عندنا كان شنع فيه واتُهم بالهرقطة والتطرف والسروري والاخوانجي والرجعية والله يعقلونه من ذيل الطيارة الحمدالله على نعمة الاسلام
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5 -2017-09-30 02:44:21
أشرف من المنافقين اللي يحذرون وبعد القرار يصفقون
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( عدد التعليقات 9,162 )4 - بسمه
عادي عااادي تصير في احسن الدول 😬
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3 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-30 02:41:42
ممكن نايم
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2 - سعد2017-09-30 02:39:28
الغلاة ديدنهم وآحد!!!
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1 - ولد شقراء2017-09-30 02:34:19
قلم الحريقه يجاوب
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