فيديو: يهودي متطرف يستخدم بطانية لمنع عرض فيلم داخل طائرة … شاهد.. ردة فعل الركاب!

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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من اليهود المتطرفين على متن طائرة قاموا بحجب شاشة تلفاز بسبب ظهور فتاة وسط تصفيق حار من الركاب.

وتساءل متدلوا المقطع ماذا إذا كان هذا التصرف قد صدر من المسلمين هل كان يلاقي ترحيب وتصفيق حاد من الركاب أو طرد من الطائرة بداعي التشدد.!