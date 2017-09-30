شاهد .. المذيعة ريما عبدالله تستقبل قرار قيادة المرأة للسيارة بالزغاريد

حجم الخط A A A المرصد 18 783 1 ساعة

صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو للمذيعة السعودية ريما عبد الله، المعروفة باسم كابتن ريما ، وهي تعبر فيه عن فرحتها بقرار قيادة المرأة للسيارة ، حيث استقبلت ريما القرار بالزغاريد .

فيما استنكر النشطاء ردة فعلها حول القرار ، بسبب فيديو سابق لها تهاجم فيه من يطالبون بالسماح للمرأة بقيادة السيارة .

وعلقت ريما على فيديو تظهر فيه منقبة وهي تسير في الشارع وتقول: “لأني في مجتمع ذكوري لازم أمشي كي أخلص أموري والرجل يسوق سيارته وحسبي الله ونعم الوكيل وحناخذ حقنا ولو بعد حين”.

واتهمت كابتن ريما المطالبات بقيادة المرأة بأنهن يظهرن السعودية بشكل سيء على مواقع التواصل الاجتماعي وتابعت “فعلاً أنتم لا تستحقون هذه البلد تكون بلدكم”.

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