شاهد .. المذيعة ريما عبدالله تستقبل قرار قيادة المرأة للسيارة بالزغاريد
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو للمذيعة السعودية ريما عبد الله، المعروفة باسم كابتن ريما ، وهي تعبر فيه عن فرحتها بقرار قيادة المرأة للسيارة ، حيث استقبلت ريما القرار بالزغاريد .
فيما استنكر النشطاء ردة فعلها حول القرار ، بسبب فيديو سابق لها تهاجم فيه من يطالبون بالسماح للمرأة بقيادة السيارة .
وعلقت ريما على فيديو تظهر فيه منقبة وهي تسير في الشارع وتقول: “لأني في مجتمع ذكوري لازم أمشي كي أخلص أموري والرجل يسوق سيارته وحسبي الله ونعم الوكيل وحناخذ حقنا ولو بعد حين”.
واتهمت كابتن ريما المطالبات بقيادة المرأة بأنهن يظهرن السعودية بشكل سيء على مواقع التواصل الاجتماعي وتابعت “فعلاً أنتم لا تستحقون هذه البلد تكون بلدكم”.
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التعليقات
انا اعشق ريما ..ماشالله عليها ..رزينه .... اللهم ارزقنا الجنه ياولي ياحفيظ
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آيه والله ما لهم سيرة الا قيادة المراة والله لو كان تبغون تطلعون المريخ آش سويتو مساكين
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والله هاذي الأشكال تخجل وقابلوا النعمه بهذا الهياط***
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طفشتونا قيادة المراة قيادة المراة افتح جريدة قيادة المراة مواقع التواصل قيادة المراة خلاص فهمنا ***
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جاني تصلب الشرايين من اخبار قيادة المرأة .. خلاص فكونا من هذه التفاهات..
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والله العظيم غثيتونا..
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فرحانه انتي وراسك المدور ذا ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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الزغردة صراحة مخيفة تشعر ان بعدها تشيل شي وترميك،، اشوى انها ما طولتها
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زغردي وانبسطي وافرحي ،، والظلاميين ليس لهم الا الاحزان وصدورهم حيل متضاااايقه 😂😂
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زغرطي يانشراح مهو اللي جاي اكثر من اللي راح تحيه لليبرالين والعلمانين علا نصرهم بالمجتمع السعودي والتعمق فيه ياأمه ضحكت من جهلها الأمم
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متذبذبين
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الا ماقد سمع الزغاريد هذه هي صرااحة مدرسة زغاريد متكاملة
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الظاهر اول مره تزغرد،، بس بداية قووويه،، استمري في فكرة الزغردة
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سماجة وقلة عقل ..الامر طبيعي ياجماعه اووووفرررررررر 🤦♀️
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البنت مزه
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كرهت سياقة المرأة بعد زغردها، كنت متحمس الحين هونت شوي ههههههه
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