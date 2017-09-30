بالفيديو ..شاهد نهاية مفحط في القويعية!

حجم الخط A A A المرصد 10 814 46 دقيقة

صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو مروع لاشتعال سيارة مفحط بالقويعية .

وأظهر الفيديو قائد السيارة أثناء ممارسة التفحيط ، وفجأة يفقد التحكم بسيارته ويرتطم بعامود كهرباء ، لتشتعل السيارة في نفس اللحظة وسط هلع موثق الفيديو .

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )