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بالفيديو ..شاهد نهاية مفحط في القويعية!
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو مروع لاشتعال سيارة مفحط بالقويعية .
وأظهر الفيديو قائد السيارة أثناء ممارسة التفحيط ، وفجأة يفقد التحكم بسيارته ويرتطم بعامود كهرباء ، لتشتعل السيارة في نفس اللحظة وسط هلع موثق الفيديو .
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التعليقات
10 - فالح القحطاني2017-09-30 03:38:42
شباب دااايخ بمعنى الكلمه
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9 -2017-09-30 03:35:15
الحمد لله على كل حال
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8 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-30 03:34:24
الله يرحمه .. ما راح نخسر شي لو قلنا ( الله يهديه ) .. بدل ما نطلق الدّعآوي عليه ..
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7 - AS2017-09-30 03:30:25
الحمدلله أراح العباد والبلاد ، امسكوا وربوا عيالكم ولا سدوه ولا تخلفون
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6 -2017-09-30 03:27:55
المخدرات ماخلت احد
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5 - السبيعي2017-09-30 03:25:13
تعليق 3 وتعليق 1 استغفروا ربكم ما يجوز الدعاء على الغير خصوصا ونحن في ليلة عاشوراءواسال الله ان يشفيه ويخليه لاهله .اللهم اهدي شباب وبنات المسلمين واحفظهم من كل مكروه وان ينفع بهم بلدهم واهلهم ..أمين
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( عدد التعليقات 11,428 )4 - العنيد
الله المستعان {{ المشكله لاحد يعتبر اويتعظ }}
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3 - سعد2017-09-30 03:12:44
يارب مايموت ليته ينشل شلل رباعي ويتعذب مثل ماعذب خلق الله
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2 - وبالاسحار هم يستغفرون2017-09-30 03:04:35
اكثروا في هذا الوقت من استغفار السحور ،، استغفر الله العظيم واتوب اليه
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1 -2017-09-30 03:02:55
حصل فاله والمفروض مايكون له علاج مجاني
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آخر تعليق
بواسطة : خليف
تعليق مخالف...
بواسطة : العنيد
لاحول ولاقوة الا بالله سبحان وبحمده سبحان الله العظيم...
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