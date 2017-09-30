بالفيديو .. شاهد ردة فعل أهل “مدان” بعد تنازل مواطن عن قاتل ابنه في رفحاء

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صحيفة المرصد : انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو يظهر لحظة تنازل أحمد المواطنين عن قاتل ابنه في رفحاء .

وأظهر الفيديو لحظة تنازل سالم بن صخيل التومي، عن هاني خالد النماصي، المدان بقتل ابنه ، بعد وساطات من شيوخ القبائل .

وعقب قرار العفو بادر ذوي القاتل بالسلام على والد القتيل ، كما بادر الحضور بتقبيل رأسه .

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