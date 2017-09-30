بالفيديو: مريم سعيد تحتفل بعيد ميلادها بالرقص والموسيقى الصاخبة مع أصدقائها بدبي

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صحيفة المرصد: تداولت مواقع التواصل مقطع فيديو وثقته الإعلامية مريم سعيد أثناء احتفالها بعيد ميلادها .

وتواجد مع مريم بهذه المناسبة الزملاء الذين يشاركونها تقديم برنامج ” et بالعربي” وفي مقدمتهم باسل ألزارو وشهد بلان.

مريم سعيد بدت بكامل أناقتها وحيويتها، وهي ترقص وتستعرض و علقت عليها “أحلى شغل بشوفو بحياتي”.

مريم سعيد التي أتمت عامها الـ 32 تطل في برنامج “et بالعربي” منذ العام 2015 أي منذ موسمه الاول وهي لا تزال مستمرة فيه حتى اليوم.