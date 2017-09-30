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بالفيديو: مريم سعيد تحتفل بعيد ميلادها بالرقص والموسيقى الصاخبة مع أصدقائها بدبي
صحيفة المرصد: تداولت مواقع التواصل مقطع فيديو وثقته الإعلامية مريم سعيد أثناء احتفالها بعيد ميلادها .
وتواجد مع مريم بهذه المناسبة الزملاء الذين يشاركونها تقديم برنامج ” et بالعربي” وفي مقدمتهم باسل ألزارو وشهد بلان.
مريم سعيد بدت بكامل أناقتها وحيويتها، وهي ترقص وتستعرض و علقت عليها “أحلى شغل بشوفو بحياتي”.
مريم سعيد التي أتمت عامها الـ 32 تطل في برنامج “et بالعربي” منذ العام 2015 أي منذ موسمه الاول وهي لا تزال مستمرة فيه حتى اليوم.
التعليقات
3 -2017-09-30 05:24:08
الى تعليق رقم 1 : ليه ضغطك مرتفع !! هي حره تعمل اللي تبي مال احد فيها دخل ولااحد يصرف عليها
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2 - الهمداني2017-09-30 04:41:01
اسال الله العظيم ان يديم عليهم الفرح والسرور
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1 - الله يصلح الحال2017-09-30 04:39:26
عمرها32 عام يعني المفروض وحدة في هالسنة تكون عاقلة ناضجة محتشمة محجبة بما انها مسلمة..حركات المراهقات هذه مالها داعي..العقل والادب والحياء والحشمة اجمل مافي المراة المسلمة..الله يهديها ويهدي بناتنا
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آخر تعليق
بواسطة : المنتصر بالله
هذا ريس ولا طقاقه ههههههههه تخيل أن أحلام الطقاقه رئيس دوله ههههههههههه...
بواسطة : ابو عبدالرحمن
مبروك للمناضله سعاد الشمري بالسماح للمرأة السعودية بمشاركة أخيها الرجل بالقيام ب...
بواسطة : ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
قولك اختارت لي معرف مشاكس.. مشكوره ع ذلك.. انا كلمت الجميع يعطوني اسم معرف حلو.....
كتاب الرأي
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