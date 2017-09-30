يغني ويرقص ويُسعد النساء.. تعرّف على رئيس هذه الدولة المسلمة !- فيديو

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صحيفة المرصد : عرض رئيس جمهورية تركمانستان السوفييتية سابقًا، قربان قولي بردي محمدوف، كتابه الجديد الذي كتبه تحت عنوان: “الرياضة هي الطريق إلى الصداقة والصحة والجمال”، في قاعة المؤتمرات بمركز الدولة للمنظمات العامة، وهو عاشر كتاب يصدره هذا الرئيس الذي لا يشبه غيره من رؤساء الدول الآخرين، إذ يؤلف الكتب ويكتب الأغاني ويبحث في موضوعات عامة، ويهدي النساء سنويًا مبالغ مالية من الخزينة العامة.

ووفقا لموقع “إرم نيوز” نقلا عن صحيفة “نيوترال تركمانستان” التركمانستانية الحكومية الناطقة باللغة الروسية اليوم الجمعة، أن الرئيس محمدوف يعلق أهمية كبيرة على الأعمال الأدبية، وعلى مخاطبة شعبه من خلال كتبه التي يطرح فيها أفكاره ومواقفه واستشرافه للمستقبل، وما ينتظر بلاده والعالم في المستقبل.

الغناء والعزف

ويولي رئيس تركمانستان اهتمامًا كبيرًا ليس فقط للكتابة، في هذه الدولة المغلقة المتربعة على احتياطات ضخمة من الغاز، بل وبالعزف على الغيتار والغناء أيضًا، إذ قام خلال حملته الانتخابية في فبراير /شباط الماضي، بإظهار مهارته في العزف والغناء مباشرة أمام ناخبيه في أحد المصانع التي تفقدها، حيث تناول الغيتار على حين غرة من أحد العمال الذي حاول الغناء وعزف الغيتار له، فعزف الرئيس وغنّى، فيما كان العمال يصفقون ويتراقصون على وقع نغماته.

هدايا للنساء

وأكثر من ذلك، أوعز الرئيس التركماني، العام الماضي، بتقديم مكافأة مالية لنساء الجمهورية بمناسبة عيد المرأة العالمي.

وتسلمت كل امرأة في تركمانستان مكافأة مالية باسم رئيس الدولة، بين 1-5 مارس/آذار العام الماضي، بقيمة تبلغ 40 مانات (ما يعادل 140 دولارًا) للنساء اللواتي يعملن في منشآت إنتاجية ومؤسسات مختلفة، بغض النظر عن نظام ملكيتها وكذلك للواتي يحصلن على رواتب تقاعدية ومكافآت حكومية ولطالبات الدراسات العليا والجامعات والكليات والمدارس والعاملات في منشآت الحضانة والروضة.