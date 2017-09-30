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بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم
صحيفة المرصد : نشرت الفنانة سما المصري مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق “انستغرام”،جمعها بالفنانة نرمين الفقي خلال رقصهما معاً في حفل زفاف ابنة الإعلامي المصري ممدوح موسى. معلقةً: “هو في كده…وكمان نرمين الفقي؟ لا كده كتير عليا…يانونا ياروحي انتي……كفااااايه….حراااام…….عقبال ماتش مصر والكونغو”.
وأحيا الحفل النجم محمد حماقي والراقصة دينا، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم لبلبة ولوسي ولطيفة وداليا البحيري وياسر جلال وجنات وزوجها، في أول ظهور اجتماعي لهما منذ زفافهما.
يذكر أن سما المصري خلال الأيام القليلة المقبلة تصوير أولى حلقاتها في برنامجها الجديد “كفاية يا حودة” المقرر عرضه على شاشة قناة “الحدث اليوم”.
التعليقات
19 -2017-09-30 07:31:41
المصريات استاذات في الرقص أما السعوديات وش عندهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خلاص يا شوق انشري سنابك عشان نراك تهزين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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18 - شرشبيل2017-09-30 06:56:26
تعليق رقم 3 فيه مسابقه كفوف اذا تبين تشتركين حياكي تعالي تكفكفي
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17 - كلمة حق2017-09-30 06:49:38
تعليق14 ياليتها تعبر عن رايها بشكل محترم وتتمنى شي محترم عشان محد يتهكم عليها
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16 - الله المستعان2017-09-30 06:47:39
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ}
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( عدد التعليقات 9,175 )15 - بسمه
مناير // طيب عادي قالت رأيها وردينا !!!
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14 - مناير2017-09-30 06:31:34
الى الرد رقم 10 و 11 بسمه والرمش ،، للاسف الشديد ماعندكم احترام للراى الاخير ،، من حق شوق تعبر عن رايها ومن حقها تتمنى ذلك بدون تهكم وسخريه !
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13 - الفارس2017-09-30 06:26:10
من قالها إنسان جاهل السعوديين الرجال ماشتغلوا بناشر تشتغل نسائهم في دول العالم المنحلة اخلاقيآ ماشتغلت النساء بالبناشر او الورش والسيارات كما هو في دول الخليج اذا احتاجت بنشر الأخ او الزوج بيتولاه
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12 - شرشبيل2017-09-30 06:25:28
يارب ارحمني وزوجني ويسر حالي قسم تعبنا وفتن الحريم صارت بكل مكان😢😢😢😢😢😢
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11 - الرمش الطويل2017-09-30 06:04:06
ت رقم 3 يستفزكم لزيادة التعليقات على الموضوع ماعنده ماعند جدتي الله يرحمها
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( عدد التعليقات 9,175 )10 - بسمه
شوووق // عندك البحرين ومصر وملحقاتها روحي اظهري مواهبك هناك 🙄سلامااااات العقل نعمه موللدرجه هذي تتحمسون ..غلطان اللي يعطيكم وجه !!!
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9 - المتيم2017-09-30 06:02:32
شوق لا تستعجلين اكل العنب حبه حبه راح يصير فيه رقص****
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( عدد التعليقات 9,175 )8 - بسمه
يقطعععععع ام السماجه ☹️
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7 - قَالَ الله تَعَالَى2017-09-30 05:58:44
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
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6 -2017-09-30 05:58:18
اتفق مع الرد رقم 3 شووووق 🌷
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5 - قَالَ الله تَعَالَى2017-09-30 05:57:43
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى
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4 - قَالَ الله تَعَالَى2017-09-30 05:57:11
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۚ
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3 - ❤️شووووووق❤️2017-09-30 05:46:46
متى يكون عندنا مسابقات جمال ورقص ترى فيه مواهب مدفونة تنتظر لحظة إظهار إبداعاتهم وتميزهم في هذا المجال الفني فالرقص علم وفن واحتراف وتطويع لحركات الجسم وتناسقه وليس كما الفكرة السائدة بأن الرقص مهزلة
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2 - ...2017-09-30 05:36:40
مافي حياء ولا حشمة عيب والله عيب اين الخوف من الله اين الحياء من الله
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1 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-30 05:33:47
الراقصة الاولى بمصر حالياً هذه الفتاة الجميلة المزه 😘
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