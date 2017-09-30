بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

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صحيفة المرصد : نشرت الفنانة سما المصري مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق “انستغرام”،جمعها بالفنانة نرمين الفقي خلال رقصهما معاً في حفل زفاف ابنة الإعلامي المصري ممدوح موسى. معلقةً: “هو في كده…وكمان نرمين الفقي؟ لا كده كتير عليا…يانونا ياروحي انتي……كفااااايه….حراااام…….عقبال ماتش مصر والكونغو”.

وأحيا الحفل النجم محمد حماقي والراقصة دينا، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم لبلبة ولوسي ولطيفة وداليا البحيري وياسر جلال وجنات وزوجها، في أول ظهور اجتماعي لهما منذ زفافهما.

يذكر أن سما المصري خلال الأيام القليلة المقبلة تصوير أولى حلقاتها في برنامجها الجديد “كفاية يا حودة” المقرر عرضه على شاشة قناة “الحدث اليوم”.