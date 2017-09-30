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بعد السماح لقيادة المرأة .. سعوديات في “البناشر” وصيانة السيارات..قريبا !

بعد السماح لقيادة المرأة .. سعوديات في “البناشر” وصيانة السيارات..قريبا !
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المرصد 50 1٬051 2 ساعتين

صحيفة المرصد : ذكرت صحيفة محلية أن ما طالب به أحد أعضاء مجلس الشورى قبل 6 أسابيع من الأمر السامي للسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، قد يرى النور قريبا، إذ من الممكن أن تبدأ بعض السعوديات العمل في محلات “البناشر” ومراكز صيانة السيارات، خصوصا أن مقترحه كان له خصوصية.

ووفقا لـ”عين اليوم” طالب عضو الشورى ونائب رئيس اللجنة المالية بالمجلس، الدكتور فهد بن جمعة، في مقترحه في 15 أغسطس الماضي، قبل 42 يوما من قرار السماح بقيادة السيارة (الثلاثاء 26 سبتمبر)، بإقامة مراكز تجارية شاملة لجميع الخدمات، كالبناشر والبقالات والصيدليات والمغاسل وصوالين الحلاقة ومشاغل الخياطة والمطاعم في الأحياء، وأن يسمح بتوظيف السعوديات فيها من ساكنات الحي، على أن يُمنع منح تراخيص للبقالات الصغيرة والصيدليات وغيرها الموزعة والمنفردة، والتي أصبح عددها أكثر من أعداد المواطنين.

وأشار إلى أن مقترحه سيشجع السعوديات والسعوديين على العمل، إذ سيوفر المواصلات عليهم، لأنهم من سكان الحي، وذلك أكثر أمانا، خاصة للسعوديات، لأن سكان الحي يعرفون بعضهم بعضا.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

50 - ابو شدا
2017-09-30 07:46:50
أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا، فلا ينقص من ثمرها شيء، وظلها دائم لا يتقلص ولا ينحسر منه شيء. وليس في الجنة ...ليلٌ باتفاق العلماء ، فكله نهار مع أنه لا شمس فيها . وتنزلون المرأة تحت الشمس. هذا احترامها
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49 - ابو شدا
2017-09-30 07:44:51
من عجائب الجنة:أنه يوجد فيها ظل ولا يوجد فيها شمس. قال الله تعالى:وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وقال سبحانه: مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ.وانتم هارين منها ليش
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48 - عبدالله
2017-09-30 07:37:12
يريدون نساءنا مثل نساء الغرب الكافر فالمرأة بالغرب سلعه رخيصه ومبتذله ومهانه لإشباع رغبات الرجل فهي منفلته لا حسيب ولا رقيب
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47 - عبدالله
2017-09-30 07:32:25
اشتغل هدم الأسرة وقريبآ ستلغى الولاية ويسمح لها بالسفر لوحدها و***
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46 - عبدالله
2017-09-30 07:29:53
درء المصائب والفتن على كل زوج واب واخ منع نساءهم من قيادة السيارة خشيه وقوعهم بما لا تحمد عقباه
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45 - loving liberal
2017-09-30 07:29:07
38النساء في امركا يعملن في مصانع السيارات في تركيب اجزاء السيارة وفي كل المهن وعلى العموم المراه شريكة الرجل في كل الاعمال والمتشددين يعرفون هذا الشي من قبل ظهورالاسلام الى79حل الشربانواعه من المنافقو
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44 - ابو. بدر.
2017-09-30 07:28:38
الله. المستعان.هذا آخر. طموح. مجلس الشورى. بناتنا.بالبناشر.وصيانة السيارات. لم نشاهدها. باي دولة بالعالم بدل ما يطالبون بتوظيفها واحترامها ومكانتها الائقه. مهازل. أين لطوف الشعلان والصبايا
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43 - عبدالله
2017-09-30 07:27:17
الرجل احيانآ يتورط بضياع بسيارته أو خراب بطريق طويل او بالبر أو تغريز فكيف ستكون حال المرأة السواقه دمار وخراب ومصائب الرجل إذا تعطلت سيارته بحث عن مساعدته من الرجال والحرمه ستطلب مساعدة الرجال .بلوى
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42 - عبدالله
2017-09-30 07:22:00
خل ذيك الساعه تنفعهااذا تورطت بضياع أو خراب السيارة أو غرزت بأمكان بعيدة ستكون مطمع لكل نفس خبيثه الله يستر على نساء المسلمين
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41 - ابو شدا
2017-09-30 07:21:50
طيب نزلت البنشر والورشه في أقل من أسبوع. والاسكان من 6 سنوات ما شفنا النور، بسيط تدرون واش القادم اعتقد كما نزلت حفرة البنشر تنزل من الكتاب والسنة ولا تجدر للمرأة في كتبنا حتى الاسم. لا حول ولا قوة.
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40 - عبدالله
2017-09-30 07:18:45
طيب لو ضاعت أو تعطلت بخط طويل او غرزت لوحدها أو معها رفيقه وش الحل !!!
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39 - متابع
2017-09-30 07:18:35
هذا هدم للمرأة السعودية الأسرة. ....وماتلفظه الحضارةالغربيةنتلقفه نحن. ..قاتل الله المفسدين
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38 - ابو شدا
2017-09-30 07:17:29
31 - 2017-09-30 جميع دول الخليج العربي والدول العربية ودول العالم لم نرى النساء تعمل بالبناشر فمن الذي أتى بهذه الفكره..حتى طهران المجوسية واليهود ما عملت بهذا العمل. العلمانية لدينا أضر من اليهود .
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37 - حسن
2017-09-30 07:15:01
تعليق 34 نسيت كبوت السياره وسكر كبوة السياره
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36 - خنشال
2017-09-30 07:14:37
تحت اشراف محمد خان
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35 - loving liberal
2017-09-30 07:10:42
ماعتقدش ان المراه السعوديه تعمل بنشريه اما البقالات ومحلات الملابس مغاسل ملابس والمطاعم هذا مقبول في كل الدول والكويت والبحرين يعملن في كل المهن وكنت اشتري الاشرطه من النساءفي العباسيه قبل ظهور الاخون
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34 - دكتور مدرعم
2017-09-30 07:05:37
إحراج وقمة الاحراج فيه بعض الكلمات مثل تشحيم وتلحيم وتفخ وتنسيم فك العمود ركب العمود الركبة زينه اوخربانه صراحه إحراج لا لا صعبه اروح ورشة فيها بنات
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33 - سهل عسير
2017-09-30 06:57:52
وياليت يدمجون قوات الحرس الوطني مع الجيش ويسمحون بقبول البنات في الكليات العسكرية
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32 - ابو شدا
2017-09-30 06:57:42
اعتقد رايح الرجل يأخذ دور المرأة في البيت والمرأة تقوم بدور الرجل في الكسب والبحث عن معيشة الحياة هذا تكريم للمرأة .
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31 -
2017-09-30 06:55:36
جميع دول الخليج العربي والدول العربية ودول العالم لم نرى النساء تعمل بالبناشر فمن الذي أتى بهذه الفكره خخخخ
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30 - ابو شدا
2017-09-30 06:49:13
وين مجلس الشورى وأعضائه من حاجات المحتاجين من الأرامل والمطلقات والمرضى الذين لا يجدون العلاج. حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم.
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29 - D
2017-09-30 06:47:28
STOP وقفوا وقفوا وقفوا الى هنا وبسس غير مسموح أببببدداااااا
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28 -
2017-09-30 06:46:41
تخيلوا لو من قال بهذا الكلام احد المشايخ لهاجمه اهل العلمنة واللبرله واتهموه بإهانة المرأة وتحميلها أشياء لاتناسب خلقتها ونظموا بقنواتهم حلقات لإستلام هذا الشيخ
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27 - ابو شدا
2017-09-30 06:45:44
من 60 سنه والبنشر والورش حكر على الأجانب والرجال لم يعملوا بها وتأتي المرأة تعمل بين يوم وليلة .والله كارثة ما سبقنا بها أحد.
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26 - ابو شدا
2017-09-30 06:43:59
الشيطان لم يسبقنا بهذا السبق ليصل المرأة.
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25 - كلمة حق
2017-09-30 06:38:39
سواقه وقلنا مثل الدول المجاورة لكن بناشر وورش شيلي كفر ودي كفر افحصي السيارة تفقدي المكينه كل ذا بعبايه ولابدون سلامات ماعاد باقي غير نفصخ الحجاب😢سبحان مغيرالاحوال واه يادونيا
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24 - مواطن
2017-09-30 06:35:03
يا بن جمعة لو لي سلطة كان اصدر توصيه ***
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23 - الاصيل
2017-09-30 06:34:52
يعني الاجنبي في الشركات ونساءنا في البناشر فعلا اقتراح جميل من عضو شورى
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22 - حقاني
2017-09-30 06:33:55
والله وضاعت فلوسك ياصابر.
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21 -
2017-09-30 06:33:53
خلااااص فكونا من هاالسيره ملينا من كثرة التكرار الدول تصنع طائرات وصواريخ ونحن اكبر همنا قيادة المراة وكيف تسوق المراة
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20 - سمير نجد
2017-09-30 06:33:04
تعليق مخالف
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19 - احمد ابو نايف
2017-09-30 06:30:26
كثر الحديث في جميع الوسائل العلامية عن السماح للمراة بقيادة السيارة مابين مؤيد ومستنكر نقول للمؤيد مبروك ونقول للمستنكر بيتك انت حاكمة لن احد يجبرك بالسماح لمحارمك بقيادة السيارة وكلاً في بحره يسبح
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18 - فتاة محترمه
2017-09-30 06:28:37
أكيدالي عنده رجوله ماراح يسمح لأهله
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17 - سالم
2017-09-30 06:28:32
البناشر محتكرها اليمنه ،، الاولى بها السعوديات من ابو يمن
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16 - الفارس
2017-09-30 06:27:03
من قالها*** السعوديين الرجال ماشتغلوا بناشر تشتغل نسائهم في دول العالم المنحلة اخلاقيآ ماشتغلت النساء بالبناشر او الورش والسيارات كما هو في دول الخليج اذا احتاجت بنشر الأخ او الزوج بيتولاه
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15 - فتاة محترمه
2017-09-30 06:26:29
هذاالي ناقص.....يارب سترك ورحمتك
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14 - ..
2017-09-30 06:24:24
سبحان الله الدنيا دواره تطنزون على اليمينين وتعاريونهم بحفرة الزيت والبنشر وصارت الشغلة لحريمكم
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13 - شفاف
2017-09-30 06:23:43
"فاهمين إعطائها حريتها ومشاركتها بالمجتمع غلط"
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12 - ناصر
2017-09-30 06:22:30
يا عيني
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11 - اثبت مكانك
2017-09-30 06:19:58
منتهى الاهانة للمراه السعوديه بعد ان كانت اميرة مخدومة في بيتها اصبحت خادمة خارج بيتها .... اللهم انتقم لها ممن تسبب عليها
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10 -
2017-09-30 06:19:25
وقلنا ماعليه الشغل مو عيب بسس الحريم تشتغلها ؟ بالدول المجاورة ماعندهم بنشريات مواطنات هذا شغل رجولي بحت ، اقول وفروا للمواطنين والمواطنات وظائف محترمه ومناسبه وفكونا من البربسه
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9 - سلمان البقمي
2017-09-30 06:16:19
ياليت عضو المجلس صاحب الإقتراح يبدأ بتوظيف بناته في البنشر وتصليح السيارات.. عشان يكون اقتراحه له مصداقية ويكون قدوة لمن بعده
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( عدد التعليقات 9,175 )
8 - بسمه
2017-09-30 06:15:46
فكرت خلاص 🤔بافتح محل زين سيارات كله شعارات الهلال وملصقاته وكذا 😉
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7 -
2017-09-30 06:15:32
ياليت اللي معارضين للسياقه يعارضون على توظيف السعوديات مثل هالوظائف ! ! بنشر وسائقة تاكسي ! ! ياناس ارحمونا فاهمين إعطائها حريتها ومشاركتها بالمجتمع غلط ،أجبرتوا الشباب يشتغل هالأعمال من شحّ الوظائف
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6 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-30 06:15:25
إن شاء تعالى بعد خمسة سنوات نشوف كل عامل وعامله في مملكتنا الحبيبه سعوديين في جميع قطاعات الأعمال الخاصة والتجارة كما هو الآن في القطاعات الحكومية. والبلد تبنى وتتطور بسواعد رجالها ونسائها. عاش سلمان
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5 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-30 06:11:21
بيصير فيه شواغل وظيفية ك بنشرية مكانيكيه سمكريه كاشيرية في بيع محلات السيارات والاطارات والزينه ومضخات البنزين وسائقة باص بنات مدارس وجامعات وبائعة في التموينات والبقالات. فرص لاتعد ولا تحصى
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4 - محمد الجربوع
2017-09-30 06:10:59
قيادة المرأة ستكون للطبقات الفوق متوسطة والمترفة أما الكادحة لهم رب العالمين ..
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( عدد التعليقات 9,175 )
3 - بسمه
2017-09-30 06:10:04
اوك نسوق بس بناشر وصيانه معليييش لم تزبط معكم 😬مابقى الا اغير كفرات 🙈
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2 - الرمش الطويل
2017-09-30 06:07:47
ابك شبابنا من الذكور ما عملوا في البناشر تبون النساء يشتغلون مصختوها تراكم .
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1 - الغامدي
2017-09-30 06:06:21
العمل مو عيب بس انا متاكد ان الكلام هذا ما بيحصل
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ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

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فيديو: يهودي متطرف يستخدم بطانية لمنع عرض فيلم داخل طائرة … شاهد.. ردة فعل الركاب!

فيديو: يهودي متطرف يستخدم بطانية لمنع عرض فيلم داخل طائرة … شاهد.. ردة فعل الركاب!

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إعلان غريب لعرض منزل للبيع في مصر يثير الجدل.. شاهد..ماذا كتب صاحبه على الحائط !

إعلان غريب لعرض منزل للبيع في مصر يثير الجدل.. شاهد..ماذا كتب صاحبه على الحائط !

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خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوك

خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوك

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مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً

مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً

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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

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