بعد السماح لقيادة المرأة .. سعوديات في “البناشر” وصيانة السيارات..قريبا !

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صحيفة المرصد : ذكرت صحيفة محلية أن ما طالب به أحد أعضاء مجلس الشورى قبل 6 أسابيع من الأمر السامي للسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، قد يرى النور قريبا، إذ من الممكن أن تبدأ بعض السعوديات العمل في محلات “البناشر” ومراكز صيانة السيارات، خصوصا أن مقترحه كان له خصوصية.

ووفقا لـ”عين اليوم” طالب عضو الشورى ونائب رئيس اللجنة المالية بالمجلس، الدكتور فهد بن جمعة، في مقترحه في 15 أغسطس الماضي، قبل 42 يوما من قرار السماح بقيادة السيارة (الثلاثاء 26 سبتمبر)، بإقامة مراكز تجارية شاملة لجميع الخدمات، كالبناشر والبقالات والصيدليات والمغاسل وصوالين الحلاقة ومشاغل الخياطة والمطاعم في الأحياء، وأن يسمح بتوظيف السعوديات فيها من ساكنات الحي، على أن يُمنع منح تراخيص للبقالات الصغيرة والصيدليات وغيرها الموزعة والمنفردة، والتي أصبح عددها أكثر من أعداد المواطنين.

وأشار إلى أن مقترحه سيشجع السعوديات والسعوديين على العمل، إذ سيوفر المواصلات عليهم، لأنهم من سكان الحي، وذلك أكثر أمانا، خاصة للسعوديات، لأن سكان الحي يعرفون بعضهم بعضا.