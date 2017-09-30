جريمة مروعة في لبنان.. سوري يغتصب فتاة ويقتلها خنقا ومطالبات بطرد السوريين !
صحيفة المرصد : أدت جريمة اغتصاب وقتل شابة لبنانية على يد “ناطور سوري” إلى موجة احتقان كبيرة ومظاهرات، أول أمس الخميس، طالبت بطرد السوريين من البلدة التي شهدت الجريمة.
ووفقا لموقع “روسيا اليوم” نقلا عن صحيفة “النهار” اللبنانية، أن الجريمة البشعة التي هزت البلدة ولبنان، حصلت بعدما دخلت ريا فرانسوا الشدياق (26 عاما) بيت أهلها في مزيارة للنوم آتية من السواقي في طريقها إلى بيروت فغافلها الناطور باسل حمودي، ودخل عليها محاولا اغتصابها فتصدت له.
وأضافت الصحيفة أن عراكا حصل بينهما تمكن بعده الجاني من الاعتداء عليها وخنقها، حيث أكد الطبيب الشرعي وفاة ريا اختناقا.
وتابعت الصحيفة أنه وفق معلومات تم تداولها، فقد تم القبض على الناطور باسل حمودي، المتهم الأول بقتل ريا، وذلك عبر مخفر مزيارة الذي سلمه إلى القوى الأمنية.
وأفادت الصحيفة بأن المتهم بقي في مزيارة ولم يهرب، مشيرة إلى أنه مكث يراقب التطورات واعترف بأنه الفاعل ولم يحاول الإنكار أو الفرار، كما اعترف القاتل بأنه أقدم على اغتصاب ريا ثم خنقها بواسطة كيس لونه أزرق مرمي أمام مكب النفايات خارج منزل الفتاة بداخله محارم وأشياء أخرى استخدمت في عملية القتل.
وبينت الصحيفة أن الغضب العارم والدعوة إلى انتصار العدالة لريا تتواصل من مزيارة والجوار الزغرتاوي إلى كل المناطق اللبنانية من أجل وضع حد جذري لهذه الجرائم.
من جهتها نقلت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية عن والدة الضحية، عقب تشييع جثمان الضحية، أن عائلة سورية غادرت بلدة مزيارة بأكملها، وقالت والدت ريا: “هي الأولى ولن تكون الأخيرة، الآتي أعظم وإذا لم يؤخذ حقنا سنأخذه بيدنا”.
التعليقات
سبحان الله وبحمده
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استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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السبب هو حزب اللَّات وإيران الي هجرهم من مدنهم وقراهم بسوريا وذلك بالتدخل الطائفي البغيض مما جعلهم من اللجوء الى لبنان
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يطالبوا بطرد السوريين من بلدتهم وحزب اللَّات دخل بلداتهم في سوريا وقتل رجالهم وأطفالهم واغتصب نسائهم من دون محد من لبنان يطالبهم بالتوقف والخروج من سوريا فلولا تهجير حزب اللَّات السوريين لبلداتهم
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ونحن هنا نطالب بطرد السوريين أقولها بكل أسف هذا المطلب رغبة مجتمع لأننا شاهدنا السوريين لم يقدروا اللمملكه وشعبها التي فتحت لهم الأبواب رأينا جرائمهم كثيره وتعاملهم سيء مرحبا بمن يحترم بلادنا وأهلها .
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مشكلة لبنان الاولى اللاجئين والتصنيف الطائفي ثانيا .. ولو تخلصت لبنان من هالمشكلتين لأصبحت سويسرا الشرق من جديد ..
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خلوة الرجل با المرأه نهايتها وخيمه ...
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اطردو السوريين من من البلاد العربية فهم ا***
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الله يستر كل شي صار يخوف لا ويبون النساء السعوديات يسوقون السيارات
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والله السوريين ماقيه ***منهم على وجه الارض .
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ت2 طيب وش تقول عن اللي يتحرش بأخته او اللي يغتصب بنته ؟ وش تقول عن اللي يتحرش بقريباته مثل اللي يتحرش ببنت اخوه او بنت اخته؟ طيب وش تقول عن اللي يتحرش بطفله صغيرة عمرها6 او 8 او 10 اطفال ابرياء صغار؟
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اشباه الرجال اي شي يغريهم ماعندهم سيطره على شهواتهم
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اشباه الرجال ناقصين عقل ماعندهم سيطرة على شهوتهم
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الله يصلح حال بعض النساء العربيات تتجرد من جميع ملابسها ولا تبقي شيء إلا شيء يسير فاتن وجذاب. وبعد ذلك كله تصاحب الرجال إما في خلوة أو في عمل فيحصل مالا يحمد عقباه
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