الرئيسية / القبض على لص استغل العباءة النسائية في السطو على محل تجاري بمكة.. والكشف عن جنسيته-فيديو
القبض على لص استغل العباءة النسائية في السطو على محل تجاري بمكة.. والكشف عن جنسيته-فيديو
صحيفة المرصد : تمكنت الدوريات الامنية السرية في العاصمة المقدسة من القبض على الشخص المتنكر بالملابس النسائية الذي يقوم بسرقة الصيدليات والمحلات التجارية تحت تهديد السلاح بشمال مكة المكرمة.
وقالت المصادر إن الجهات الأمنية تلقت بلاغا قبل عدة أشهر عن دخول شخص مرتدياً عباءة نسائية يقوم بالدخول للصيدليات والمحلات التجارية في أوقات مختلفة ويشهر السلاح على العاملين ويقوم بسرقة المبالغ المالية والهروب من الموقع. وكشفت المصادر أن اللص مواطن عشريني اعترف بجميع جرائم السطو المتنكرة بالزي النسائي.
وتم تسليمه لقسم شرطة التنعيم بالعاصمة المقدسة.
#فيديو
شرطة #مكة_المكرمة تقبض على شخص يتنكر بزي نسائي ويسرق المحلات والصدليات تحت تهديد السلاح#السعودية #المملكة #saudi #ksa #مكة pic.twitter.com/dKLscd3hiT
— وطني تيوب (@watanitube) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
9 - زائره2017-09-30 07:40:49
رجل يسرق ويتشبه بالنساء فهل هذا لديه عقل يا ت5
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8 - قول2017-09-30 07:36:38
مشيت الدب واضحة و الغبي لابس ثوب يجب تزويد المحلات التجاريه عامه بسلاح لتفادي شرور الصوص لماذا لم يهجم عليه او إلحاق به بعد خروجه من المحل البعض منهم يتفق البائع و الحرامي على السرقه استغفر الله
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7 -2017-09-30 07:28:43
اطهر بقعه واحسن ناس حرام عليك تشوه سمعة البلد أكثر من الازم يازباله ياوطي اشحد ولا تتشبهه بنساء وتسرق حسبي الله ونعم الوكيل اجلدوه جلد امام المحل للعبرة والعظه
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6 - D2017-09-30 07:25:14
وليه فرحانين وهذه جنسيته قال
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5 - جون كنيدي اليعربي2017-09-30 07:09:35
ت1 زائره لا تخربطين وتحرفين في الاحاديث .نقص العقل للمرأة ليس مثلبه بل منقبه لأن شهادة امرأتين عن شهادة رجل وهذا هو معنى نقص العقل. فإذا كانت في عذر فسيولوجي لم تصلي وتصوم وهذا معنى نقص الدين
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4 - جون كنيدي اليعربي2017-09-30 07:04:59
كل الموبقات تهون عند السرقة. فالشخص اذا سرق وحنشل وسلب تحت تهديد السلاح فهنا لا اعتبار لتوبته وندمه وصلاحه وسجنه . بل يجب أن يقتل تعزيزا غير مأسوف عليه
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3 - ليبرالي يحب العلمانية2017-09-30 07:04:00
في مكه ويسرق .. في مكه ويسرق .. في مكه ويسرق .. ومواطن بعد .. الحمد لله على نعمة الاسلام ..
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2 - ٨٨2017-09-30 07:01:42
خلاص امنعوا العبايات ..اللهم سلم
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1 - زائره2017-09-30 06:55:50
الرجال ناقصين عقل
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