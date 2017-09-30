مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

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صحيفة المرصد : نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مشاهد مُذهلة، لنمرٍ تمكّن من افتراس تمساحٍ ضخم، بعدما نصب له فخاً على ضفاف أحد الأنهر البرازيليّة.

وحاز النمر على صيده الثمين بعضة واحدة لرأس التمساح الذي كان يراقبه عن كثب بينما يسبح بالنهر.

وظلت المعركة الشرسة لمدة 20 دقيقة حتى استطاع النمر القضاء على فريسته الضخمة.

بعد ذلك، سحب النمر فريسته إلى البر بعد أن قضى عليها والتقطت المعركة من قبل المصور “كريس برونسكيل”.

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