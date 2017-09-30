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الرئيسية / مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!
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المرصد 33 5٬012 2 ساعتين

صحيفة المرصد : نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مشاهد مُذهلة، لنمرٍ تمكّن من افتراس تمساحٍ ضخم، بعدما نصب له فخاً على ضفاف أحد الأنهر البرازيليّة.

وحاز النمر على صيده الثمين بعضة واحدة لرأس التمساح الذي كان يراقبه عن كثب بينما يسبح بالنهر.

وظلت المعركة الشرسة لمدة 20 دقيقة حتى استطاع النمر القضاء على فريسته الضخمة.

بعد ذلك، سحب النمر فريسته إلى البر بعد أن قضى عليها والتقطت المعركة من قبل المصور “كريس برونسكيل”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

33 - معشي الذيب
2017-09-30 20:06:53
التمساح القاطور تجدونه دائما في مواقف السيارات والارصفة في امريكا مايهش ولا ينش عكس التماسيح الافريقية والاسترالية الشرسة
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32 -
2017-09-30 20:04:41
هذي قواطير او مايسمى بالتمساح القاطور وهو خجول وليس شديد الشراسه لدرجة انه يخاف من القط العادي ولو ان نمر الجاغور يهاجم تمساح افريقي او تمساح استرالي لتغيرت النتيجة ولاصبح النمر اشبه بوجبة خفيفة سريعة
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( عدد التعليقات 29,116 )
31 - قلم الحقيقه
2017-09-30 20:03:48
مالنا غير هالوطن الغالي على قلوبنا مع حكامه الشرعيين آل سعود هم قادتنا وتاج على رؤوسنا ونحن خدمهم وجنودهم على طاعة الله ثم الاخلاص لهم ولهذا الوطن الذي يضمنا ثراه الطاهر معهم هم بجانبنا ونحن سيوفهم.
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30 - قصيمي معتق
2017-09-30 19:56:28
يمكن اكثر من 20مرة نبهنا عليكم هذا ليس بنمر واسمه العلمي ليبورد
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( عدد التعليقات 29,116 )
29 - قلم الحقيقه
2017-09-30 19:54:17
هذه حقيقتكم وهذا واقعكم والا ماسجنت حكومتنا عصاباتكم من دعاتكم والقطيع الذي معهم.حكامنا آل سعود مايسجنون من قال لااله الا الله لكنهم يعفرون وجه من قال لااله حاكم الا تميم وأردوغان والحمدين في التراب.
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28 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-30 19:50:47
الحيوانات هذا يتغذى على هذا مثلا عصفور ياكل حبوب والقط ياكل العصفور والكلب ياكل القط..الخ😍
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( عدد التعليقات 29,116 )
27 - قلم الحقيقه
2017-09-30 19:48:19
أنتم ودعاتكم تنعقون خارج سرب حكومتنا وهيئة كبار علمائها.ليس لواحد فيكم بيعة في عنقه لولاة أمره آل سعود . بايعتم تنظيم الأخوان الارهابي على السمع والطاعة من دون الله الشهادة لتميم والدراهم من موزة.
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26 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-30 19:44:55
اتوقع النمر جائع وجازف قال انا بين نارين اما اموت جوع او اجازف ل اصطاد التمساح مافيه حل 🐅😪
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25 - مع زاتك
2017-09-30 19:42:07
يعني الاتحاد فاز على الاهلي😅😅😅
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( عدد التعليقات 29,116 )
24 - قلم الحقيقه
2017-09-30 19:38:08
من قال أن كلامكم آخر الدنيا لا اله الا الله لما شاهدنا دعاتكم المتسترين عليهم عماراتهم وشققهم في تركيا ولما شاهدنا أرصدتهم بالملايين في البنوك التركية من عند مويزة وتميمان وحميدان.أنتم مجرد تجار دين.
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23 - عيصو
2017-09-30 19:36:10
الجاكوار وليس الجكور يعتبر اشرس القطط الكبيره
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( عدد التعليقات 9,184 )
22 - بسمه
2017-09-30 19:25:18
اعوذ بالله 😲
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21 - زائر
2017-09-30 19:17:58
لو كان هناك عدل لما تجرأت يامن تسمي نفسك بقلم الحقيقة على الاستهزاء بقول الرسول من كان أخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ولكن كما قيل(هذا زمانك يا مهازل فامرحى قد عد كلب الصيد فى الفرسان)
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20 - الجلاد الأكبر
2017-09-30 19:17:26
التمساح صار داعية اخواني عند بعضهم ههههههههههه نعوذ بالله من العمى ، افترض على كذا انه هو من البيغ فايف يعني يطلع دابة في آخر تحديث
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19 - ضايع
2017-09-30 19:16:24
هل قلم الحقيقه من الهنود الحمر يعبد الجكوار يمكن هو معجب كثير فيه
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( عدد التعليقات 15,952 )
18 - بيتر
2017-09-30 19:13:03
قلم هل هو منصف
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17 - كمال
2017-09-30 19:11:34
اتوقع النمر اقوي من الاسد.. مرعب النمر
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16 - ضايع
2017-09-30 19:10:12
بالعامي يعضه ويسبب له شلل نصفي فيعجز عن الحركه فياكل حيا
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15 -
2017-09-30 19:04:57
سبحان الله وبحمده
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14 - ضايع
2017-09-30 19:04:54
الجكور تعبده بعض قبائل الهنود الحمر بعضه واحده يعمل على فصل الخلايا العصبيه بالجسم عن استلام السيولات الكهرو مغنطيسيه من المخ عن باقي الجسم فلايستطيع التمساح على الحركه فيتم اكله حيا
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13 -
2017-09-30 19:04:12
استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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12 -
2017-09-30 19:03:20
قلم الحقيقة اتق الله ايش تشهد بتميم واوردغان التشهد فقط بالله فالفجور في الخصومة يؤدي الى الهلاك بالدنيا والاخره لا تستهزيء بالدِّين حتى مع خصومك تذكر انه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد
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11 - مصري
2017-09-30 18:57:05
قلم الحقيقه تري الشغله صارت بايخه يا اخي الاحساس نعمه
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10 -
2017-09-30 18:52:56
عشان التمساح صغير
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9 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-30 18:15:03
والله طلع كلامي صحيح هههه
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8 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-30 18:14:16
الله يستر لا يجي قلم الخنبقه ويقول هذا التمساح إخواني يستاهل إن النمر يفترسه 😀
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 - محمد الجعيد
2017-09-30 18:10:10
التمساح اوسخ حيوان مافي قلبه رحمه للضحيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - ..
2017-09-30 18:09:14
هذا النمر اسمه الجكور شرس لا يخاف حتي من الاسد مقاتل عنيد.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 29,116 )
5 - قلم الحقيقه
2017-09-30 18:08:39
مايمديه هذا الداعية الأخونجي الأخواني التمساح ينطق الشهادة قبل هلاكه من ضربة النمر الحكومية لكن يقال أنه تشهد بتميم وأردوغان قبل هلاكه.
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4 - فتى الجبل 1
2017-09-30 18:07:57
رد على تعليق 2 النمر نمر لاتستهين فيه خاصه هذا النوع من النمور والنمر البنغالي وارجع لمقاطع اليوتيوب في افتراس النمور والرهبه والخوف في تصرفاتها ! التمساح مستحيل يقاوم النمر او يتغلب عليه مهما كان !
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 29,116 )
3 - قلم الحقيقه
2017-09-30 18:01:49
هذا النمر القوي الشجاع المفترس أشبه بحكومتنا الرشيدة نصرها الله حين أطبقت على الغادر من كبير دعاة الأخونجية الأخوان وكسرت عنقه وأخرجته من مخبأه.
لا يعجبني(2) اعجبني(8)
2 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-30 17:57:26
هذا تمساح صغير والله لو كان كبير لو جمعو عشرة نماره بس صغير زي حجم والوزغه
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
1 - ••
2017-09-30 17:55:21
الله يستر على بناتنا من الافتراس اذا ساقوا السيارة
لا يعجبني(3) اعجبني(1)

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آخر تعليق
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