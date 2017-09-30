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شاهد ..محمد بن راشد آل مكتوم يروض فهدًا ويصطحبه معه في صحراء الإمارات
صحيفة المرصد: نشرت الأمير هيا بنت الحسين زوجة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، على حسابها في موقع “إنستجرام” مقطع فيديو نادر للشيخ محمد بن راشد وهو يصطحب معه فهدًا فى الصحراء، كان قد روضه منذ صغره. وقالت الأمير هيا :لحظة تختصر معاني “الثقة” و “العلاقة الوثيقة” … كان هذا الفهد يتيما منذ صغره … لكنه وجد في قلب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العطف الذي زرعه الله في الإنسان ليحنو على كل ذي كبد رطبة .
وأضافت قائلة : قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالإشراف شخصيا على تربية هذا الفهد … وهذه اللحظة التي تجمعهما معا … لحظة تأمل في جمال الصحراء وسحرها.
التعليقات
7 - محمد الشوكي2017-09-30 09:40:04
لاجديد اسد مع اسد حفظك الله ياولد مكتوم بنيت بلدك وشعبك
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6 - محمد2017-09-30 09:36:19
يمكن يخلي حارس للفنادق دبي
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5 - سالم2017-09-30 09:33:41
ماشاء الله يعرف يروض زين
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4 - زائر2017-09-30 09:10:25
كل السالفه عرض ازياء فقط
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( عدد التعليقات 15,933 )3 - بيتر
جميل تربيه الكلب او الفهد لكن تخيل يعض عينك ابتعدو عن الهويات الخطره فيه شاب مربى اسد كل يوم اتحرى يعضه يندم على تربيته
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2 - برق الشمال2017-09-30 09:06:51
يقول المثل ربى جريوك. ياكلك
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1 - hima2017-09-30 09:03:48
وفق الله هذا الانسان محمد بن راشد ال مكتوم,وبلاده الكريمه.
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بواسطة : محمد الشوكي
لاجديد اسد مع اسد حفظك الله ياولد مكتوم بنيت بلدك وشعبك...
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