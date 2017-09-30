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شاهد ..محمد بن راشد آل مكتوم يروض فهدًا ويصطحبه معه في صحراء الإمارات

شاهد ..محمد بن راشد آل مكتوم يروض فهدًا ويصطحبه معه في صحراء الإمارات
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المرصد 7 660 43 دقيقة

صحيفة المرصد: نشرت الأمير هيا بنت الحسين زوجة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، على حسابها في موقع “إنستجرام” مقطع فيديو نادر للشيخ محمد بن راشد وهو يصطحب معه فهدًا فى الصحراء، كان قد روضه منذ صغره. وقالت الأمير هيا :لحظة تختصر معاني “الثقة” و “العلاقة الوثيقة” … كان هذا الفهد يتيما منذ صغره … لكنه وجد في قلب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العطف الذي زرعه الله في الإنسان ليحنو على كل ذي كبد رطبة .

وأضافت قائلة : قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالإشراف شخصيا على تربية هذا الفهد … وهذه اللحظة التي تجمعهما معا … لحظة تأمل في جمال الصحراء وسحرها.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

7 - محمد الشوكي
2017-09-30 09:40:04
لاجديد اسد مع اسد حفظك الله ياولد مكتوم بنيت بلدك وشعبك
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6 - محمد
2017-09-30 09:36:19
يمكن يخلي حارس للفنادق دبي
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5 - سالم
2017-09-30 09:33:41
ماشاء الله يعرف يروض زين
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4 - زائر
2017-09-30 09:10:25
كل السالفه عرض ازياء فقط
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( عدد التعليقات 15,933 )
3 - بيتر
2017-09-30 09:06:51
جميل تربيه الكلب او الفهد لكن تخيل يعض عينك ابتعدو عن الهويات الخطره فيه شاب مربى اسد كل يوم اتحرى يعضه يندم على تربيته
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2 - برق الشمال
2017-09-30 09:06:51
يقول المثل ربى جريوك. ياكلك
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1 - hima
2017-09-30 09:03:48
وفق الله هذا الانسان محمد بن راشد ال مكتوم,وبلاده الكريمه.
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بواسطة : مدفونه

قلم الحقيقه من امرنا ان نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر الله تعالى وثم رسوله عليه...
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