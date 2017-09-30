شاهد ..محمد بن راشد آل مكتوم يروض فهدًا ويصطحبه معه في صحراء الإمارات

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صحيفة المرصد: نشرت الأمير هيا بنت الحسين زوجة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، على حسابها في موقع “إنستجرام” مقطع فيديو نادر للشيخ محمد بن راشد وهو يصطحب معه فهدًا فى الصحراء، كان قد روضه منذ صغره. وقالت الأمير هيا :لحظة تختصر معاني “الثقة” و “العلاقة الوثيقة” … كان هذا الفهد يتيما منذ صغره … لكنه وجد في قلب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العطف الذي زرعه الله في الإنسان ليحنو على كل ذي كبد رطبة .

وأضافت قائلة : قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالإشراف شخصيا على تربية هذا الفهد … وهذه اللحظة التي تجمعهما معا … لحظة تأمل في جمال الصحراء وسحرها.