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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-طلال الشعشاع
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الوطن-خالد
الوطن-هنداوي
مكة-عبد الله جابر
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
( عدد التعليقات 1 )53 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
الكشف ،،،،،الآن خفت حدتهم عن تحريمه،،،،،،وغدا ستجد بناتهم وزوجاتهم،،،،،،،كاشفات ،،،،الأيام بيننا،،،،،،،🦅
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52 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-30 11:28:35
مثل المعممين حرمو الدشوش عن شعب إيران اخذوهن وداسوهن بالمدرعات واخذو الرسيفرات لهم بالدينات لكي يبيعونها والبعض ليستعملوها!
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( عدد التعليقات 1 )51 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
الشي المستغرب،،،،،ان هؤلاء اللي ينكرون مثلا قيادة المرأه للسياره،،،،،بدأوا يتملصون ويرجعون للحق ،،،،،ويبررون ويتلونون،،،،،هم كذلك ،،،،،يلعبون بدين النبي محمد،،،،لَبْس عباءة الكتف كانت منكر وأصبحت حق
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( عدد التعليقات 1 )50 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
اعجبني كلام الشيخ عبد اللطيف،،،،،رئيس الهيئه السابق،،،،،المقدسون،،،،،حرموا أشياء كثر،،،،،،وجعلوها من عظائم المحرمات،،،،،،والآن هم من يفعلها،،،،،،مثل القهوه كانت محرمه،،،،،والدش،،،،وتعليم البنات،،،،🦅
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49 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-30 11:21:39
لا تخلو بعض المدن من وجود مجسمات على شكل دلة كذلك صور المصورين وكذلك الرسامين والتشكيليين من الواح وغيره لا تخلو من وجود دلة "الدلة رمز للضيافة
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48 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-30 11:18:51
انواع الدلال الاسطوانية والحلزونية والشامية والملكية والبغدادية والرسلانية والنجدية واليمنية ""والآن فيه دلال آسيوية 😶
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47 -2017-09-30 11:15:54
🎀🍃 الكلمة الطيبة ما احلاها ما أروعها..لا تحبط أحد..لا تجرح أحد.. جرب كلمات التشجيع والشكر والعرفان والتقدير والود والاحترام والرحمه.
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46 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-30 11:15:53
الدلة" بدات صناعتها بالعراق ثم سوريا ثم انتقلت لدول الخليج ثم الدول العربية والدلة الكبيرة تستغرق صناعتها 3 ايام مع نقوشها 😯
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45 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-30 11:12:21
يقال بعد ان يصبح الأب اب يقل نومه لأنه صار عنده مسؤوليه وسيساعد زوجته بالأعمال المنزلية ويعود للمنزل باكرا 👍
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44 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-30 11:09:20
هذاك اليوم تقول جلنار انها تتابع فقط كرتون مع اطفالها وهذا اللي قرأته يقال الاب والام عندما يشاهدون افلام كرتون يتذكرون طفولتهم 😭🙃
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43 -2017-09-30 11:08:24
اجمل ما قيل في التفاؤل ؟ ربما خيراً لم تنله كان شراً لو أتاك 🍃❤️✨
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42 - 👁️ 👁️2017-09-30 11:06:29
استودعكم الله 👋🏻
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41 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-30 11:05:06
إقليم كردستان العراق سني مافيه حل لكي يعيشون السنة ب امن وأمان إلا بانفصالهم عن العراق لذلك امريكا واردوغان وإيران والعبادي رفضو الانفصال وعاقبو كردستان"اردوغان يدافع عن قطر ضدنا ويغلق حدوده ع كردستان
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40 - 👁️ 👁️2017-09-30 11:02:40
ريما أعوذ بالله من قسوة القلب في كل الأحوال
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39 - 👁️ 👁️2017-09-30 11:00:54
هرمون السعادة هرمون يفرز في الليل أثناء النوم فقط ولايفرز عندما ننام في النهار
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38 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-30 11:00:23
إذا ظهرك يؤلمك خطر تركه بدون علاج يمكن يؤدي للموت ""منقول💮
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37 -2017-09-30 10:58:17
قلبك الطاهر ترك صمتك يبوح ، أسمعك لو ما شكيت من العنا 🥀 سم بسم الله عليك من الجروح ، التعب فيك أنت : يوجعني أنا 💔
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36 - 👁️ 👁️2017-09-30 10:58:08
إن لم تستطيع ان تحمل عن الناس اتعابهم فعلى الاقل لا تكن سببا فى اتعابهم
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35 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-30 10:57:39
يقال 4 لاتكن قااااااااسي معهم[ المرأة الطفل الخادم ومن اتاك معتذرا ] بل 5 فيه كذلك المسن☘
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34 -2017-09-30 10:56:24
أحسنوا إختيار كلماتكم، فلا تعلم ماذا تفعل كلماتك بأحدهم، أنت ترحل وهي تضلُ مضيئةً بداخله إما نوراً☉ .. وإما نار🔥
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( عدد التعليقات 9,043 )33 - المنتصر بالله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله صباحكم بكل خير و بركه وعسسسسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد ⚘🌷🌺🍂🌹🏵💮🌸🍁🌲🌱🍀☘🌿🌾🌵🌴🌳🍃🌼🌻
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32 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-30 10:54:22
الكثير من البشر يتسلى بالمشاعر فترة ثم يتركك لذلك كن مستعد لهذا الشيء لكي لاتنصدم 🕊
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31 -2017-09-30 10:52:07
🔶الأرواح التي🎀 فيها شيء منك 😍👉 تعرف كيف تخاطب💌 روحك بلا كلمات♥️
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30 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-30 10:52:00
انا صرت انام أكثر بالليل لله الحمد
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29 -2017-09-30 10:50:33
🎶💕محتاج لـ أشياء گثـيـرهـ وانـت أولها وإذا لقيتك أبستغني عن الباقي...💞🎶".
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28 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-30 10:50:19
حاول أن ترمم نفسك بنفسك ولاتمنع نفسك من البكاء عند احساسك برغبة البكاء فقدرتك على البكاء نعمه 😶
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27 - 👁️ 👁️2017-09-30 10:49:21
ريما ماشاء الله عليك انتي نومك مثل العصافير في كل وقت موجوده
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26 -2017-09-30 10:47:55
🌼 طبعك غريب تكسر القلب ثم تسأل من اوجعه وطبعي كريم انا معك طبعي غياب ..!
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25 - 👁️ 👁️2017-09-30 10:47:43
اللهم في هذا اليوم اجعل لنا نصيبا من المغفرة والرحمة والرضوان
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24 -2017-09-30 10:46:58
أشيَـاءُ تترَاكَـمُ فِي أعمـاقِ القَلبِ ,, إن فتَحنـا لَهـا مجـالًا للبَوح ,, سَـ تُمطِرُ من العَينِ قَبلَ أن تُترجـم لكَلِمـاتٍ🥀
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23 -2017-09-30 10:45:50
وقد تظن أنّك منسي بينما أنت كل الأشياء في قلب شخص لا يريدك أن تعلم عن شعوره👌
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22 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-30 10:45:29
صباح الخير"انعش الله صباحكم بنشاط العصفور❤
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21 -2017-09-30 10:42:35
⛱ لا تُخبر أحداً بأشّيائك الجمِيلة، إذا أردتها أن تسْتمر إحتفِظ بها لنفسك.
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20 -2017-09-30 10:41:07
فَن التعاَمُل مع الآخرين في ثلآث : خُذ العفو .. وَ أمر بالمعروف .. وأعرض عن الجآھلين ..💐
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19 - 👁👁2017-09-30 10:40:58
🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏍
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18 - 👁👁2017-09-30 10:39:47
جزاك الله خيرا 🌹على النصائح الثمينه
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17 - 👁👁2017-09-30 10:38:12
انا ما اثرثر لا اجيد الثرثرة ولا استهزء خلوكم مثلي
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16 - 👁️ 👁️2017-09-30 10:37:52
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله، ما النجاة ؟ قال : «أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكِ على خطيئتك» (الترمذي وقال: حسن)
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15 -2017-09-30 10:37:26
اخواني🌹اخواتي.. هذبوا السنتكم.. احترموا بعضكم.. احفظوا السنتكم عن القيل والقال.. تجنبوا التجريح والسخرية والاستهتار بالاخرين.. اكتبوا المفيد من نصائح وخواطر وقصائد ومعلومات قيّمه ومفيده. رعاكم الله🌹
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14 - 👁️ 👁️2017-09-30 10:37:09
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يُدخل الناس النار فقال : «الفم والفرج» (الترمذي وقال: صحيح غريب وصححه الحاكم)
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13 - 👁👁2017-09-30 10:36:26
👁👁
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12 - 👁️ 👁️2017-09-30 10:35:07
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات شرار الخلق «شرار أمتي:الثرثارون المتشدِّقون المتفيهقون» والثرثارون هم المتوسعون في الكلام من غير احتراز ولا احتياط، والمتشدق قيل : هو المستهزئ بالناس في كلامه
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11 - متابع2017-09-30 10:34:00
عندي سفره للبحرين سفرة عمل اول مره اروح مين يعرف الاماكن هناك يجي معي يدلني
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10 - 👁👁2017-09-30 10:32:25
وكل مساء أخبر قلبك انه يستحق الفرح
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9 -2017-09-30 10:32:20
اخواني🌹اخواتي.. لكم الحريّه فيما تكتبون ولكن بأدب وإحترام.. شاركوا بأدب و ناقشوا بأدب وانتقدوا بأدب .. تجنبوا الغيبه والنميمه والهمز واللمز.. تجنبوا سوء الظن.. تجنبوا السب والشتم..تبادلوا الإحترام🌹
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8 - 👁️ 👁️2017-09-30 10:31:05
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» (متفق عليه) .الإشارة الى اليد أكثر ماتكون في زماننا زمن الكتابة من خلف الشاشات
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7 - 👁️ 👁️2017-09-30 10:29:04
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ جميع أعضاء الإنسان تخاطب اللسان كلّ صباح قائلة : «اتَّق الله فينا، فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا وإن اعوجت اعوججنا» (الترمذي وصححه ابن خزيمة)
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6 -2017-09-30 10:28:52
اخواني🌹اخواتي.. في هذه الصفحه اكتبوا ماتٌريدون ولكن بأدب.. عبّروا عن أرآءكم ولكن بإحترام.. تبادلوا وجهات النظر ولكن بعقل وحكمة وهدوء وتفاهم واحترام.. عبّروا عن مشاعركم.. فضفضوا عن خواطركم وأرآءكم🌹
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5 - 👁👁2017-09-30 10:26:46
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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4 -2017-09-30 10:22:57
ربنا انا نسألك هدُوء آلنـفس ،ّ وٰطمأنَينة آلقلبّ ، وإنشَـرآح آلصّدر ، وتوفيقاً يُرآفق خطآنا ، وسعادة تملأ قلوبنا , 💟
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3 - 👁️ 👁️2017-09-30 10:21:59
لا أحد يجلب لك السعادة الحقيقية إلا الله
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2 - 👁️ 👁️2017-09-30 10:20:45
كل صباح أخبر قلبك إنه يستحق الفرح
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1 -2017-09-30 10:19:54
أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله
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