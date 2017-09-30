تعرف على شروط ضم المعلمين الدارسين على نفقتهم للابتعاث-صورة

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صحيفة المرصد:وافق وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على ضم المعلمين الدارسين على حسابهم والمرافقين لبرنامج ابتعاث المعلمين وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

وكشف مدير عام التدريب والابتعاث الدكتور محمد بن عبدالعزيز السديري أنه يشترط لضم المعلم أن يكون بالفعل قد بدأ الدراسة الأكاديمية وأنهى مرحلة اللغة، وأن يكون تخصصه

مدرجا في خطة ابتعاث المعلمين ,وفقاً لـ”عكاظ”.

وأشار السديري إلى أن من تنطبق عليهم الشروط ترسل ملفاتهم بدون اختبار قياس حسب موافقة الوزير، لإكمال الإجراءات النظامية لابتعاث المعلمين.

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