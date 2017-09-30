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“رئيس الهيئة السابق” يعدد 9 أشياء تعرضت للتحريم دخل المجتمع السعودي ثم عادوا لإباحتها!

“رئيس الهيئة السابق” يعدد 9 أشياء تعرضت للتحريم دخل المجتمع السعودي ثم عادوا لإباحتها!
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المرصد 12 626 20 دقيقة

صحيفة المرصد: قال الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبداللطيف آل الشيخ أن المجتمع السعودي حرم الكثير من الأشياء في السابق ثم عاد وتقبلها مرة أخرى لافتاً إلى إن قيادة المرأة السيارة لم تكن وحدها الـ«تابو» الذي توقف عنده المجتمع.
وتابع آل الشيخ ” حرم المجتمع السعودي قديماً ركوب السيارة، وكان يطلق عليها ألقاباً مرعبة لأنها تنطلق بسرعة وحرم الأكل بالملاعق، والجلوس على طاولات الطعام .وفقاً لـ “صحيفة عكاظ”
وأضاف حرموا أيضاً، تعليم الذكور، ثم تعليم الإناث وحرموا الجوال ذا الكاميرا، كما حرموا التلفزيون والظهور على شاشته بالإضافة إلى تحريم البرقية.
وأشار آل الشيخ إلى أنه استمر تحريم الأشياء السابقة عدة سنوات، قبل أن يتغير تفكير المجتمع، ليتقبلها.
ولفت آل الشيخ إلى أن المرأة كانت محصورة في جوانب التعليم والطب قبل أن يصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً بدخولها مجلس الشورى والمجالس البلدية.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

12 - الصريح
2017-09-30 11:27:12
المجتمع لم يحرم شيء على المرأة ولكنهم يصدقون رجال الدين ويجبرون النساء على كل ما يسمعون لأن النساء ضعيفات ولا يستطعن الرفض والنقاش والاعتراض فأصبح ماليس واجب واجب عليهن بالقوة كغطاء الوجه .
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11 - ابو فيصل
2017-09-30 11:26:10
الله يسترنا يارئيس سايق ولا يفضحنا .. كل (ن) عنده ماضي ( ولا يخلا احد من الماضي ) ولو ظهر ماضي الشخص فمن الاحتمالات انتحاره ... فاستتروا افضل .
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10 - عاشق سراب
2017-09-30 11:25:27
هل نسيتم خطبكم الرنانه ومحاربه المرءة في كل مجالات الحياة ومنها قيادة السيارة للمرءة ؟
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9 - الصريح
2017-09-30 11:24:04
كلامه صحيحة ولكن من حرم ليس المجتمع السعودي بل فئة قليلة معروفة لن أذكرهم لكي ينشر الرد . أغلب المحرمات تتعلق بالنساء حرموا عليها الحال كقيادة السيارة وكشف الوجه وحللوا الحرام كصحبة السائق الأجنبي.
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8 - loving liberal
2017-09-30 11:23:29
وكمان ازيدك من الشعربيت كانوايستحقرون الي ينظف ملابسه وجسمه ويحرمون اي شي يستورد من الخارج ولايلبسون الا العدل من صوف الاغنام ويعتبرون الوساخه من الرجوليه وخذا وخل وعيشه معهم مرض نفس وتحطيم امال
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7 - ابو احمد
2017-09-30 11:20:30
**** الله يهديك ويصلحك ويهدينا كذالك
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( عدد التعليقات 1 )
6 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-30 11:20:14
كثير ممن تصدى لتحريمها،،،،،كانوا هم اول الفاعلين لها،،،،،هم فقط كذا،،،،،،يحبون الشوشره،،،،،🦅
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5 - معاهد ومبايع ال سعود
2017-09-30 11:19:04
صح لسانك نحمدالله ما حرمو التنفس ولا كان هل الضعوف صدقو وبطلو التنفس اللي هو نعمة من الله . يحرمون ما احل الله حسب هواهم وتقاليدهم والدين برئي منهم .
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( عدد التعليقات 1 )
4 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-30 11:18:56
كلامك ياشيخ درر،،،،،ياليت الناس يفهموها،،،،،،🦅
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3 - عاشق سراب
2017-09-30 11:16:24
الله عليك . اجل تغطي يامرة انتم من حاربتم المرءة انت وجهازك الهيئه فلا تظلم المجتمع
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2 - عاشق سراب
2017-09-30 11:14:51
ارجع الى بعض التفتاوى سترى من الذي حرم قيادة السيارة هل هو المجتمع ام غيرة ؟؟؟؟
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1 - عاشق سراب
2017-09-30 11:13:24
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