“رئيس الهيئة السابق” يعدد 9 أشياء تعرضت للتحريم دخل المجتمع السعودي ثم عادوا لإباحتها!

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صحيفة المرصد: قال الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبداللطيف آل الشيخ أن المجتمع السعودي حرم الكثير من الأشياء في السابق ثم عاد وتقبلها مرة أخرى لافتاً إلى إن قيادة المرأة السيارة لم تكن وحدها الـ«تابو» الذي توقف عنده المجتمع.

وتابع آل الشيخ ” حرم المجتمع السعودي قديماً ركوب السيارة، وكان يطلق عليها ألقاباً مرعبة لأنها تنطلق بسرعة وحرم الأكل بالملاعق، والجلوس على طاولات الطعام .وفقاً لـ “صحيفة عكاظ”

وأضاف حرموا أيضاً، تعليم الذكور، ثم تعليم الإناث وحرموا الجوال ذا الكاميرا، كما حرموا التلفزيون والظهور على شاشته بالإضافة إلى تحريم البرقية.

وأشار آل الشيخ إلى أنه استمر تحريم الأشياء السابقة عدة سنوات، قبل أن يتغير تفكير المجتمع، ليتقبلها.

ولفت آل الشيخ إلى أن المرأة كانت محصورة في جوانب التعليم والطب قبل أن يصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً بدخولها مجلس الشورى والمجالس البلدية.