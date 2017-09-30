الرئيسية / فيديو: غناء وطبل داخل أحد المساجد في مصر!
فيديو: غناء وطبل داخل أحد المساجد في مصر!
صحيفة المرصد-:عرض الإعلامي المصري أحمد عبدون، خلال برنامجه المذاع عبر فضائية “LTC” المصرية، مقطع فيديو يرصد غناء بعض الأشخاص وطبل داخل أحد المساجد المصرية.
وأظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص يتراقصون أثناء غنائهم أغنية “يا سلام على حبي وحبك” لفريد الأطرش وشادية، داخل أحد المساجد المصرية.
وانتقد الإعلامي المصري ماقام به هؤلاء الأشخاص داخل المسجد.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
67 - الله يهديهم2017-09-30 15:30:58
تذكروا هذا الاسم علي الجفري الخميني الجديد في مجالسه بوجه وفي الاعلام بأخر لا يملك الحجه يتهرب من المناضرات يلبس على عوام طائفته امور دينهم من الخرافات والضلالات وعنيد لا يريد الحق بل يشتم اهله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
66 - الاخضر2017-09-30 15:29:33
يتغنون بحب الله والنبي روحانية جميلة جدا لمن يعيشها.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
65 - سبحان الله2017-09-30 15:25:02
الايه .. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. الخ )
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
64 - سبحان الله2017-09-30 15:24:08
اهل البدع والضلال كالصوفيه والخوارج والشيعه وو الخ يتشابهون في اخذهم بالعلم يأخذون اللي على مزاجهم ويتركون اللي مايناسبهم ويأولون على هواهم الله يهديهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
63 - بإختصار ..2017-09-30 15:17:18
الصوفيه ابتدعوا مفاهيم وسلوكيات مخالفة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واله وصحبه وذكرها وبينها ورد عليها العلماء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
62 - حقاااني...2017-09-30 15:04:37
الخطر القادم هم الصووووفية احذروا منهم ومن دعاتهم ..التفوا حول علمائنا حتى لا يلتبس عليكم شئ من امور الدين او انكم تستحسنون بعض تصرفاتهم وطقوسهم نسأل الله العافية والهداية للجميع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
61 - مصري2017-09-30 15:03:48
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
60 - حقاااني...2017-09-30 15:01:58
نسأل الله العافية أي عقول هذي في أشرف مكان تدق الطبول اما ان العقول مغيبةولا هناك تفكير هذه التصرفات والعادات تشويه لديننا الاسلامي الحنيف.نحن نعلم بأنهم صوفية لكن قد يجهل امرهم البعض ويظن فعلهم صحيح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
59 - عبدالله ابوفهد2017-09-30 14:37:50
مصر كل مالها تزود فساد وضياع
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
58 - الحق2017-09-30 14:34:12
لا حول ولا قوة الا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
57 -2017-09-30 14:26:57
وتقولوا مصر وردت بالقرآن طب ما الكفار وقوم لوط وابليس وردوا في القرآن كل المصايب والبلاوى وتدهور العالم العربي وضعف للمسلمين منهم منذ متى ترأس مصر الجامعة العربية طلنا ايه منها ياعرب انتبهو اننبهوا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
56 - ⛔️⛔️⛔️2017-09-30 14:26:27
غلو التصوف فيه بلاوي سوداء من البدع والمنكرات التي لايقبلها عقل انسان فاهم عاقل ولديهم أعتقادات شركية باطله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
55 - ⛔️⛔️⛔️2017-09-30 14:23:33
التصوف هو باب التشيع الخلفي المفتوح ويجب على أهل البلد وأهل الحي من المسلمين الموحدين طرد هؤلاء
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
54 - اللهم لاتؤاخذنا بما يفعلو السفهاء الجاهلين2017-09-30 14:20:29
هذا غناء ورقص وموسيقى واللي يقول غير كذا مايفهم أو يبرر لهم العذر وعيب عليهم يعملوها داخل المسجد والجامع
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
53 - ✅2017-09-30 14:17:16
هذه بدعه منكره مرفوضه وهؤلاء جهله جاهلين لايعرفون الدين الاسلامي الصحيح والمسجد للعباده والذكر بدون غناء
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
52 -2017-09-30 14:14:57
أين هو قلم التقية والفتنة ما كتب تعليقاته وسفاهته في هذا الموضوع ولا الموضوع عادي ولا يخص المرأة ودي أسأل الخنبوقة هل تعرف المساجد من الداخل وكم عدد ركعات الصلوات ؟؟؟؟؟؟؟ أتحداك تركع ركعة وحدة ؟؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
51 - هذا ليس غناء2017-09-30 14:11:19
تلك ابتهالات تقوم بها الطائفة الصوفية في بعض المساجد التابعة لها وفي مجالسهم الخاصة وتكثر عند المصريين وهي موجودة هنا كذلك.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
50 - مدهمر2017-09-30 14:05:20
الدين معتقد ينفذ الأبناء ما وجد عليه الآباء فالسني سيبقى سني والشيعي سيبقى شيعي والصوفي سيبقى صوفي وطواءف أخرى في الاسلام كل يعتقد أنه على حق ولن يستطيع احد تغيير مايعتقده الاخر
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
49 - هاشم2017-09-30 14:04:22
المسجد مكان للعباده وتلاوه القرأن مش لدق الطبول والاهازيج الغنائيه احترمو اماكن العباده ياقوم ضحكت من جهلها الامم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - loving liberal2017-09-30 13:54:54
شي طبيعي جداً هذا ابتهال ديني بنحبك يارسول وهازاء من اديم كنا بنجلس باالجنينه انب المسقد واطبول الولشه شغاله من ابتهال ومنها غاني طربيه وهاكزا ولافيه من يفتح بوءه مش عاقبك اخورق براءوماتئول حاقه
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
47 -2017-09-30 13:54:39
حسبي الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 -2017-09-30 13:53:37
حسبي الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - عبدالرحمن الشهري2017-09-30 13:50:18
الصوفية طائفة حرفت الدين علمائهم يأكلون اموال عوامهم بالباطل وادخلوا عليهم تحريف الدين لإضعاف الدين واخراجهم عن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الى دين محرف بحجة محبة الرسول واللعب على عاطفتهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - خالد / ابو عمر2017-09-30 13:50:09
لاحول ولاقوة الا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-30 13:49:32
لو البدعه مو بمسجد بعد اهون واللي يسكت عن بدعتهم فهو مشارك معهم على الأقل انكر عليهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 - خالد / ابو عمر2017-09-30 13:48:51
سبحان الله وبحمده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - ابو عقاب2017-09-30 13:48:37
قال تعالى (وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً[الأنفال:35]؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-30 13:48:04
وش بلى الناس كذا تغيرو بدع واستهزاء يغنون بالمساجد الله لايبلانا اكيد صوفيين لكن وين الأزهر!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
39 - خالد / ابو عمر2017-09-30 13:47:55
استغفر الله العظيم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - خالد / ابو عمر2017-09-30 13:47:22
تعليق ٣١ كلام غير صحيح اصلن الروايه تقول ان الاحباش ضربوا بالدف في المدينه وليس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في الأعياد ومع ذلك الروايه ضعيفة لكن لم يذكر احد ان الاحباش رقصوا بالحرم النبوي الشريف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - ابو عقاب2017-09-30 13:45:07
فقال تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ}.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - عبدالرحمن الشهري2017-09-30 13:44:29
استغفر الله واتوب اليه المسمى نفسه( محب للوطن)تعليققك مردود عليك و لا يحق لك ان تتكلم عن الشعب المصري بهذه البذائة كل مكان فيه الطيب وفيه البطال
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
35 - راعي القلاده2017-09-30 13:42:17
ناقصهم فيفي ودينا استغر الله العظيم ..الى اين ي.مسلمين تغيرات متسارعه واختلط الحابل بالنابل مصر ام البدع والكوارث والفتاوي الشاذه الا في الفتنه سقطو
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
34 - وشك وشك2017-09-30 13:40:48
الصوفيه دين محرف من الاسلام
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
33 - الناقد2017-09-30 13:36:03
صدق عمرو بن العاص حينما سأله عمر بن الخطاب ( رضي الله عنهما ) عن مصر فقال أرضها ذهب ونسائها لعب ورجالها مع من غلب تجمعهم الطبول وتفرقهم العصي . . ألخ !!
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
32 - محب لوطني2017-09-30 13:28:56
**** صح مصر نساءهم لعب ورجال مع من غلب وماتفرقهم إلا العصا اوسخ واقذر شعب مصر عرفته يبع عرضه وامانته بفلوس لازم قشهم من بلدي اشوفهم صاروا مثل النمل
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
31 - اركد انت وياه الله يصلحك2017-09-30 13:24:28
الاحباش غنوا ورقصوا في مسجد رسول الله عليه السلام في المدينه يوم زاروه
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
30 - فهد122017-09-30 13:20:35
هاؤلاء سخروا المسجد لموشحاتهم واخرون يعرفون حق المساجد وانها مابنيت الا للعبادة واما جماعة خوخو فجعلوا من المساجد اوكارا لمخططاتهم الارهابية وافساد عقول الصغار في حلقاتهم المشبوهة.... وكلا على شاكلته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - إستشاري صح2017-09-30 13:15:36
هذا الإسلام الذي يريده الغرب للمسلمين و من يطبق ذلك يسمونه معتدل ويريدون أن تكون المساجد كأنها متاحف يزورها السواح ويرفع عنها القدسية ويصبح المسلم فيها أجوف لايذوق لذة الطاعة لله والعبادة .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
28 - نجداوي2017-09-30 13:14:18
كنت بعلق ولكني خفت وخشيت الله وبكيت على حالي وحال الامه تقول الدكتوره ( مايجري كانه نقمه حلت على .. الخ
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
27 -2017-09-30 13:11:22
يكون ذلك مادام ان علماؤهم لم يخافوا الله بل يخافوا السلطان اكثر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - مشرف2017-09-30 12:54:50
الدين الصوفي متغلغل ف مصر والامارات
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
25 -2017-09-30 12:49:23
ياسلام عالتعليقات اللي مبسوطه منهم الله يحشركم معهم والاسلام منكم برئ الله يخسف فيكم الارض ويحشركم بنار جهنم معهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 -2017-09-30 12:34:00
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - تعليق 182017-09-30 12:33:37
خبت وخاب مسعاك . كيف ناس مبسوطه . هذولا للأسف متخلفين عقليا ودينيا ولم يراعون حرمة بيت الله ولا يوجد بينهم وين البهائم أي فرق .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - sar-al-sa2017-09-30 12:25:35
لاغرابه في بلد موبوء بعلي الجفري الصوفي ومن في معيته ومثله اما الغرابه في كونه واياهم عاشوا وهربوا في اليمن ومنها ولم يؤثروا فيها كثيرا مكتفين بخزعبلات اشقاءهم الحوثيين وانعدام النصير لهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - وطني الحبيب2017-09-30 12:24:02
الصوفيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - المااااضي2017-09-30 12:21:14
هم غنوا في المسجد ..بس الاخونج الدواعش يفجرون المساجد بالمصلين ...فرق كبير بينهم
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
19 - محمدين2017-09-30 12:11:11
السبب البعد عن الله حتى اماكن العباده تم استغلالها للغناء والرقص ويعود السبب للحاكم قال تعالى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) طبقوا احكام الشريعه ولن تهان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - الهمداني2017-09-30 12:09:34
جماعة مبسوطين وعبروا عن انبساطهم بطريقتهم البسيطة بغض النظر عن يجوز او لا يجوز والمهم انهم لم يعتدوا على احد ولم يتبلطجوا واذا هناك خطا وانا اقول ولا ادري فالله غفور رحيم والعمل بالنية والله المحاسب
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
17 - saeed2017-09-30 12:09:25
saeed 2017-09-30 12:05:43 ي الله رضاك اهم شي لا يعجبني(0) اعجبني(0) ( عدد التعليقات 9,045 ) 9 - المنتصر بالله 2017-09-30 12:04:55 هؤلاء الصوفيه وقوم سيدي العباس وسيدي أبو حصيره وسيدي مورسي ووووووو فيف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - saeed2017-09-30 12:08:32
تدنيس الدين من الرعاع وأهل الفن ظاهرة في كل بلد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - saeed2017-09-30 12:07:55
المساجد في مصر! فيديو: غناء وطبل داخل أحد المساجد في مصر!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,050 )14 - المنتصر بالله
حسبي الله ونعم الوكيل على قطر وإيران كل هذا من الاخونجيه..........?
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
13 - saeed2017-09-30 12:06:55
***.. اكيد فيه أسباب لا نعرفها.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - saeed2017-09-30 12:06:19
الله **** لاحول ولاقوه الا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-09-30 12:06:00
هذا في محافظة سفاجا في الأقصر وصاحب البشرة السمراء معروف لدينا إسمه جمعه حداد..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - saeed2017-09-30 12:05:43
ي الله رضاك اهم شي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,050 )9 - المنتصر بالله
هؤلاء الصوفيه وقوم سيدي العباس وسيدي أبو حصيره وسيدي مورسي ووووووو فيفي عبده وعطيات الرقاصه وووووووو ايييييييييييه شعبولا
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
8 - saeed2017-09-30 12:04:14
ديو: غناء وطبل داخل أحد المساجد في مصر!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - Saad2017-09-30 11:56:52
تدنيس الدين من الرعاع وأهل الفن ظاهرة في كل بلد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا2017-09-30 11:48:26
ي الله رضاك اهم شي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - ظامي اليل2017-09-30 11:43:34
هؤلاء هم رعاع القوم والدهماء منهم...انهم الصوفيه.اخزاهم الله.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
4 - طقطيقه2017-09-30 11:43:23
الله **** لاحول ولاقوه الا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 -2017-09-30 11:42:39
استغفر الله اللهم لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
2 - سعد2017-09-30 11:40:10
وحنا مالنا طيب .. اكيد فيه أسباب لا نعرفها.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - وهم الايام2017-09-30 11:38:51
احداث لاتسر تتسارع هنا وهناك شيء لايصدق ولاحول ولاقوة الابالله ( الاسلام بدء غريبا وسينتهي غريبا ) قربت الساعة فاستعدوا لها ايها المؤمنون الصالحون الغيرون على دينكم
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇
الأجداد ماتطورو ولا انفتحو وماشافو إلا الخير وبهذا الزمن تطور وانفتاح واعصاير بر...
بواسطة : مانع القحطاني
ودي انه تقدم في اليوم الوطني ولكن بما انها لم تتاح له فرصة الاحتفال فأرجوا أن يت...
بواسطة : ابوخليل
حوثي من اتباع الإيراني ناب المهدي المنتضر خامنئي...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇
تصدقون انا فرحانة جدا بأن الحريم بيسوقون 😌...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
الكشف عن أول “صورة” لقاتل المعارضة السورية عروبة وابنتها بعد القبض عليه في تركياالمرصد 17 5٬392 3 ساعات
شاهد..عراك بالصحون والكراسي في مؤتمر حزبي بالمغربوكالات 7 1٬106 4 ساعات
جريمة مروعة في لبنان.. سوري يغتصب فتاة ويقتلها خنقا ومطالبات بطرد السوريين !المرصد 53 7٬955 9 ساعات
يغني ويرقص ويُسعد النساء.. تعرّف على رئيس هذه الدولة المسلمة !- فيديوالمرصد 10 5٬934 11 ساعة
المرصد الرياضي
النصر يعلن إصابة الأسطا بكسر في الجمجمة …شاهد: لحظة الاحتكاك العنيف مع لاعب الشباب”محمد بن يطو” !المرصد 19 5٬906 10 ساعات
الأمير فيصل: يقدم “مبلغ ضخم” لنادي النصر لتجاوز أزمته المالية.. وهذا ما طالب به أعضاء الشرفالمرصد 27 4٬350 14 ساعة
بالفيديو : النصر يهزم الشباب بهدف وحيدالمرصد 34 2٬438 17 ساعة
بالفيديو : الاتحاد يهزم التعاون بهدفين مقابل هدفالمرصد 19 3٬292 يومين
اخبار فنية
بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجومالمرصد 30 4٬391 10 ساعات
شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !المرصد 48 10٬523 11 ساعة
أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشارالمرصد 69 8٬400 يوم واحد
بالفيديو : فنانة كويتية تفضح زوجها وتعلن طلاقها بعد اكتشاف زواجه من أخرى وتحذر النساء منهالمرصد 85 16٬710 يوم واحد
اخبار منوعة
شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!المرصد 13 4٬287 12 ساعة
شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!المرصد 10 4٬443 16 ساعة
ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟المرصد 49 17٬296 يوم واحد
شاهد.. جلسة تصوير جديدة للمتسابقات بـ «ملكة جمال مصر» 2018المرصد 44 6٬166 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد ردة فعل أهل “مدان” بعد تنازل مواطن عن قاتل ابنه في رفحاءالمرصد 9 3٬356 13 ساعة
بالفيديو ..شاهد نهاية مفحط في القويعية!المرصد 25 5٬477 13 ساعة
شاهد .. المذيعة ريما عبدالله تستقبل قرار قيادة المرأة للسيارة بالزغاريدالمرصد 38 3٬303 13 ساعة
شاهد .. أول سعودي يهدي زوجته سيارة “همر” بعد السماح للمرأة بالقيادةالمرصد 183 9٬358 9 ساعات
اخبار ثقافية
علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبلسكاي نيوز 21 1٬700 يوم واحد
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصرالمرصد 72 4٬845 6 أيام
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!المرصد 42 4٬820 6 أيام
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديوالمرصد 37 5٬183 أسبوع واحد
اخبار صحية
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟المرصد 39 21٬215 3 أيام
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطانالمرصد 0 2٬339 6 أيام
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقطالمرصد 8 7٬854 أسبوع واحد
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصورالمرصد 20 15٬107 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟روسيا اليوم 10 3٬449 يوم واحد
ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئةالمرصد 12 1٬764 يومين
أخبار مناسبات
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسمالمرصد 69 10٬228 6 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبالالمرصد 10 3٬280 7 أيام
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورةالمرصد 16 2٬710 أسبوع واحد
الاخيرة
فيديو: يهودي متطرف يستخدم بطانية لمنع عرض فيلم داخل طائرة … شاهد.. ردة فعل الركاب!المرصد 45 4٬397 13 ساعة
إعلان غريب لعرض منزل للبيع في مصر يثير الجدل.. شاهد..ماذا كتب صاحبه على الحائط !المرصد 55 14٬461 يوم واحد
خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوكالمرصد 30 6٬010 يومين
مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباًالمرصد 79 3٬967 يومين
كاريكاتير