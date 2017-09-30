فيديو: غناء وطبل داخل أحد المساجد في مصر!

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صحيفة المرصد-:عرض الإعلامي المصري أحمد عبدون، خلال برنامجه المذاع عبر فضائية “LTC” المصرية، مقطع فيديو يرصد غناء بعض الأشخاص وطبل داخل أحد المساجد المصرية.

وأظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص يتراقصون أثناء غنائهم أغنية “يا سلام على حبي وحبك” لفريد الأطرش وشادية، داخل أحد المساجد المصرية.

وانتقد الإعلامي المصري ماقام به هؤلاء الأشخاص داخل المسجد.

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