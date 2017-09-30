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عميدة سائقات المركبات في الباحة : 4 عقود من القيادة بلا مخالفات ولا حوادث-فيديو

عميدة سائقات المركبات في الباحة : 4 عقود من القيادة بلا مخالفات ولا حوادث-فيديو
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المرصد 35 5٬806 4 ساعات

صحيفة المرصد: على مدى 4 عقود قادت عمساء بنت هاظل السيارة في محافظة العقيق بمنطقة الباحة، دون أن تسجل مخالفات أو حوادث مرورية مشيرة إلى أنها أقدمت على تعلم القيادة وشراء السيارة من باب الضرورة وليس الترف. مؤكدة عدم تعرضها لأي نقد اجتماعي في بادية العقيق، كون محيطها الاجتماعي متفهما لظروفها.
وروت عمساء قصة قيادتها للسيارة قائلة ” إنها بدأت بتعلم القيادة عبر النظر قبل 40 عاماً حيث كانت ترافق خالها في مشاويره إلى المدينة، حتى تعلمت القيادة وإصلاح عدد من المشكلات في السيارة أيضاً. مشيرة إلى أن ما دفعها إلى ذلك صعوبة الحياة في البادية ومرض والدتها وحاجتها إلى نقلها للمستشفى بشكل مستمر .وفقاً لـ “عكاظ”.
وأضافت أنها اعتمدت على خالها ومن ثم زوجها المقيم في الرياض في تعلم قيادة السيارة، كون موت والدها فاجأ أسرتها الصغيرة في وقت مبكر، ولم يبق في البيت سوى والدتها ترعاها وتلبي حاجاتها.وأوضحت ” اشترطت على زوجي تعليمي القيادة، فبارك الفكرة ودعمني خصوصاً أنه يقيم في الرياض وأنا في محافظة العقيق بمنطقة الباحة”
ولفتت إلى أنها اعتمدت على نفسها في تدبير شؤون منزلها وتأمين ما يلزم من ماء وحطب ومواد غذائية وأنها كانت حريصة على عدم تعرضها لأى مخالفات مرورية ومضت قائلة “حتى عندما كنت أنقل أمي إلى المستشفى أعبر الطرق الترابية الفرعية، وحين أقترب من الطريق المعبد، أحمل أمي على كتفي وأوصلها إلى المستشفى حتى لا أتعرض للمخالفات المرورية”.
وأشادت عمساء بقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة ، مؤكدة أنه سيترتب عليه حل مشكلات كثيرة لسيدات متضررات ولا يعلم بحالهن إلا الله، مثمنة قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

35 - الشاهين
2017-09-30 15:41:18
انا هذا الحرمه من زمان وهي صادقه فيما قالته وازيدكم معلومه عنها والله ان رشاشه معها وابن امه يتعرض لها
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34 - الي المنتصر
2017-09-30 15:30:56
ماتحس مهايطي فكل خبرر ترزز تميلح ياكرهي للانسان اللي مسووي فاهم في كل شي
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33 - ابوسلطان
2017-09-30 15:23:22
الله يستر.
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32 -
2017-09-30 14:31:06
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 9,050 )
31 - المنتصر بالله
2017-09-30 14:08:01
خل يزيد الراجحي يتبرع لها مو بس يهايط في السنابات ووووووو
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30 - هاشم
2017-09-30 13:58:39
ياخوان ماحد عنده جيب لاند كروزر لختكم عمساء
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29 -
2017-09-30 13:51:27
ههههههههككككككككككككككك هيا خذلك
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28 -
2017-09-30 13:45:52
ه وان شاء الله بتروح بالوانيت من الجنوب للعاصمة الرياض هذي شكلها براويه يعني تطرد غنم كلب اما خط ماضنتي تسبب كوارث وحواداث الله يستر من اللي جاي ناقصين زحمه وقرف
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27 - متكي
2017-09-30 13:43:27
حريم الهجر والباديه يسوقون من زمان ويقضون حاجتهم بالنفسهم بس المدن ممنوع السواقه
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26 - منقاش
2017-09-30 13:42:32
من قديم الزمان وبعض النساء يقودون سياراتهم بشكل عادي في محافظة العقيق بالباحة والأمر عندهك عادي وليس فيه غرابة .. ولكن قيادة السيارة هناك للحاجة فقط لا غير ودائما ربات الأسر من يقومون بذلك
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( عدد التعليقات 9,050 )
25 - المنتصر بالله
2017-09-30 13:26:07
الحربي ماعنده سالفه يخلط الماء والزيت مثل ددسن واحد أعرفه في البررررررررر
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24 - ابوبدر
2017-09-30 13:23:55
تابع - واما التحريم فللمشرع وان قالت به العلماء فلسبب ظاهر دفعا للمفاسد من السفهاء والجهلاء, ولعل صدور قانون منع التحرش مع حسن التطبق يمنع من مخاوف واسباب منع (وليس تحريم) القياده للنساء
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23 - ابوبدر
2017-09-30 13:23:04
تابع - واما التحريم فللمشرع وان قالت به العلماء فلسبب ظاهر دفعا للمفاسد من السفهاء والجهلاء, ولعل صدور قانون منع التحرش مع حسن التطبق يمنع من مخاوف واسباب منع (وليس تحريم) القياده للنساء
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22 - ابوبدر
2017-09-30 13:17:18
ليت كل النساء مثلك وليس للاستعراض في الشوار ومضايقة الناس ولسسسسسسسا .اما المعلق رقم 16 وامثاله فليتهم يقدرون انفسهم والاخرين ويفهمون الموضوع جيد ثم يعبرون فالاصل في الاشياء الاباحه
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21 - الرابغي
2017-09-30 13:16:51
الفرق شاسع بين بنت تسوق وتلبي طلبات اسرتها والاعمال الخاصة بها وبنت تتسكع في الشوارع من مقهى لمقهى ومن مول لمول .
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20 - الرابغي
2017-09-30 13:11:37
بنت رجال والله تسوق لا تلف ولا تدور وفي حالها لا احد يقرب منها - ( اقوم ألعب على طروق الشعر ..وآجر لي موال . على ألحان الجنوب.. أن قالت بنية جنوبية )
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19 - عبدالله الحربي
2017-09-30 13:10:20
النساء في البادية يسوقون السيارات وهذا الجيل الثاني أو الثالث لكن لحاجة ماسه قيادة السيارة بحد ذاتها ماهي محرمة لا تخلط الحابل بالنابل رأوا انها من باب سد الذرائع والأمر اولا واخيرا يعود لتوجه الدولة
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18 - بربره
2017-09-30 13:08:59
هذي وسط جبال وقرى يكدونها كد لاكن سؤال هل هي امراه ام رجل
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( عدد التعليقات 9,050 )
17 - المنتصر بالله
2017-09-30 13:05:46
تصدقون ماكنت اعرف أسوق الوايت المورسيدس وفيه بنات يفحطن فيه كنه ددسن أيام الربيع يوم نكون ضيوف عندهم وأتذكر هذا جيداً علم
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( عدد التعليقات 9,050 )
16 - المنتصر بالله
2017-09-30 12:59:31
من حرم السواقه ومنعها هم رجال الدين والهيئات الإسلامية وهذا هو أكبر خطأ حدث في ال 50 سنه الماضيه علم
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15 - فطوم
2017-09-30 12:58:44
قبل القرار كانوا يعتبرونها على خطأ بس ساكتين علشان ظروفها احين اسمها عميدة سائقة المركبات
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( عدد التعليقات 9,050 )
14 - المنتصر بالله
2017-09-30 12:56:32
عندما نذهب إلى زيارة جماعتنا في الباديه أشاهد جميع البنات والنسوان يسوقون السيارات أما في المدينه ممنوع وحرام وووووو لأني أنا تربيت في الحويه وحلبان يعني حضري وليس بدوي علم أما الآن أنا بدوي في جفن ضب
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13 - متقاعد
2017-09-30 12:42:19
اغلب أهل الباديه يسوقون والمرور يتساهل معهم تشرفت بالعمل في بيشه وما حولها وكان يصادفنا مثل هذه الأخت ونتفهم ظرفها ونغض النظر
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12 - العابر
2017-09-30 12:37:10
لمثل هذه الحالات الحرجة تستحق أن تمنح رخصة للقيادة و ليس لمن هي في غير حاجة
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11 - طار وطبله
2017-09-30 12:32:34
أجل عميدة السائقات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ههههههههههه الله يالدنيا ... سبحان مغير الاحوال !!!!!!!!!!
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10 - صادق
2017-09-30 12:29:22
غريب اعرف فبي الباديه وفي الجنوب نسوان يقودون السيارات من زمان حتي المزارع هن الذين يقدن الحراثه ويحرثون المزارع ماعتقد فيه احد يعارض النساء من قيادة السيارات بس فيه نسوان لهم اهداف اخري ؟ هنا المشكله
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9 - البحار
2017-09-30 12:28:36
عز الله بنت رجال ولو بيدي اعطيها الرخصه بدون قيادة
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8 -
2017-09-30 12:24:56
٤الماضي اس كلام هذامن يقول كلام هذاالامور الحساسه بالمراءه مايجوزبعدوصلنالمبايض وماادراك كماالمبياض ماعلينامن من الاخوان اواي اخونجي وبمصريسوقون النساءالسيارات من عهدالخديوي اسماعيل والنساءبكثره يولدن
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7 - ابو علي
2017-09-30 12:22:21
هناك نساء وهناك ايضا نساء ،، تلك المرأة بسيطة انشاء الله انها نقية مؤمنة علي اخلاق ،،، لم تسوق السيارة من ترف ،، لكنها من حاجة ،، مكافحة ،، الله ستر عليها ،،، الدنيا بسيطة لو كل إنسان اهتم بأموره فقط
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6 - بنت السعوديه
2017-09-30 12:18:02
تحيه وتقدير لغامد وزهران
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5 -
2017-09-30 12:17:18
راح زمان التحميل والتنزيل بالبعارين وراح زمن الحمير تحميل وتنزيل وركوب الان الاءبل تستخدم للاءكل شحم ولحم وحليب واقط ولسباقات الهجن وام رقيبه الخ واسعارها بالملايين زمان رخيصه جدا ايام البساطه البساطه
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4 - المااااضي
2017-09-30 12:15:45
الاخونج يقولون المرأة بربع عقل..والسواقة تؤثر على مبايضها ههههههههه😂
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3 -
2017-09-30 12:11:30
شفت ٣بدويات عرب الباديه ونعم بالباديه عامه وانعم ببادية كل العرب عامه الان شفت ٣بدويات بدويه تشيل زت وعشب للغنم بطريق الدمام من مده طويله ثم عمانيه جيب شاص محمل حطب بعمان ثم عمساءالغامدبه سياره عراوي
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2 -
2017-09-30 12:06:36
معروف حريم الهجر و القرى يسوقون من زمان
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1 - حقيقه
2017-09-30 12:02:52
هذه مثال رائع لنساء الوطن يجب ان يحتذى بها
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