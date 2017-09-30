عميدة سائقات المركبات في الباحة : 4 عقود من القيادة بلا مخالفات ولا حوادث-فيديو

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صحيفة المرصد: على مدى 4 عقود قادت عمساء بنت هاظل السيارة في محافظة العقيق بمنطقة الباحة، دون أن تسجل مخالفات أو حوادث مرورية مشيرة إلى أنها أقدمت على تعلم القيادة وشراء السيارة من باب الضرورة وليس الترف. مؤكدة عدم تعرضها لأي نقد اجتماعي في بادية العقيق، كون محيطها الاجتماعي متفهما لظروفها.

وروت عمساء قصة قيادتها للسيارة قائلة ” إنها بدأت بتعلم القيادة عبر النظر قبل 40 عاماً حيث كانت ترافق خالها في مشاويره إلى المدينة، حتى تعلمت القيادة وإصلاح عدد من المشكلات في السيارة أيضاً. مشيرة إلى أن ما دفعها إلى ذلك صعوبة الحياة في البادية ومرض والدتها وحاجتها إلى نقلها للمستشفى بشكل مستمر .وفقاً لـ “عكاظ”.

وأضافت أنها اعتمدت على خالها ومن ثم زوجها المقيم في الرياض في تعلم قيادة السيارة، كون موت والدها فاجأ أسرتها الصغيرة في وقت مبكر، ولم يبق في البيت سوى والدتها ترعاها وتلبي حاجاتها.وأوضحت ” اشترطت على زوجي تعليمي القيادة، فبارك الفكرة ودعمني خصوصاً أنه يقيم في الرياض وأنا في محافظة العقيق بمنطقة الباحة”

ولفتت إلى أنها اعتمدت على نفسها في تدبير شؤون منزلها وتأمين ما يلزم من ماء وحطب ومواد غذائية وأنها كانت حريصة على عدم تعرضها لأى مخالفات مرورية ومضت قائلة “حتى عندما كنت أنقل أمي إلى المستشفى أعبر الطرق الترابية الفرعية، وحين أقترب من الطريق المعبد، أحمل أمي على كتفي وأوصلها إلى المستشفى حتى لا أتعرض للمخالفات المرورية”.

وأشادت عمساء بقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة ، مؤكدة أنه سيترتب عليه حل مشكلات كثيرة لسيدات متضررات ولا يعلم بحالهن إلا الله، مثمنة قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

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