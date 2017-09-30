بشفاعة الأمير خالد الفيصل.. تفاصيل تنازل مقيم عن حقه في القصاص من قاتل ابنه.. نظير هذا المقابل-صورة

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صحيفة المرصد: تشفّع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، في تنازل مقيم باكستاني عن القصاص من مواطن قتل ابنه.

ووفقا لـ “سبق”، تمكن رجل الأعمال مسفر بن عبدالهادي اليامي؛ في إقناع المقيم الباكستاني بشفاعة الأمير خالد الفيصل.

وتفصيلًا: قبل نحو خمس سنوات عرض “اليامي” الصلح على المقيم الباكستاني سليمان مير حسن؛ الذي أقدم مقيم آخر من بني جلدته على قتل ابنه؛ إثر خلافٍ بينهما قبل نحو خمس سنوات، مطالباً إياه بالعفو والصفح.

ولفت اليامي إلى أنه استعان بعدد من قبائل حرب الموجودين بمنطقة وقوع الجريمة بهدى الشام بمنطقة مكة المكرّمة؛ للمشاركة في الصلح وإنهاء المشكلة وعتق رقبة القاتل.

وأوضح أنه بعد عدة محاولات وعدة زيارات لصاحب الدم استجاب المقيم الباكستاني لقبول شفاعة أمير مكة في العفو عن قاتل ابنه مقابل أخذه الدية المعمول بها في السعودية، وهي ثلاثمائة ألف ريال رغم ظروفه المالية والأسرية.

وبيّن اليامي؛ أنه تكفل شخصياً بدفع الدية حيث تم تصديق موافقة صاحب الدم على التنازل شرعاً وقبوله الدية.

و قدّم اليامي؛ الذي يعمل في مجال إصلاح ذات البين منذ عدة سنوات، شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل؛ على شفاعته وللمقيم الباكستاني الذي وافق على قبول الدية الشرعية فقط، ولم يطالب بالمزايدة أو المبالغ المالية الباهظة.

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