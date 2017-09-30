“المسند”: زلزال قوي يضرب المملكة قوته 6.5 ريختر..وهذه مؤشراته
صحيفة المرصد: قال استاذ الجغرافيا، بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن مؤشرات البيانات الإحصائية العلمية الجيولوجية، تشير إلى أن أقوى زلزال متوقع خلال الخمسين سنة القادمة في السعودية ستبلغ 6.5 درجة فقط.
وطالب “المسند” في سلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الجهات المعنية بتدريب الطلاب والطالبات في المدارس على كيفية مواجهة الزلازل وإخلاء المباني.
ولفت “المسند” الى أن الزلازل تقع فجأة دون مقدمات ومؤشرات تمكّن الإنسان من التصرف والهروب، موضحاً أن الزلازل ليست كالحوادث الفلكية والتقلبات الجوية يمكن التنبؤ بها بسهولة.
ونوه إلى أن انه تم حيث تم رصد 235 هزة محسوسة في وسط الجزيرة العربية خلال الـ112 سنة الماضية، بينها 12 هزة بلغت قوتها 6 درجات على مقياس ريختر نتج عنها أضرار.
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التعليقات
الأجداد ماتطورو ولا انفتحو وماشافو إلا الخير وبهذا الزمن تطور وانفتاح واعصاير براكين صواعق حروب اقتصاد منهار بأكثر الدول 💅
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ودي انه تقدم في اليوم الوطني ولكن بما انها لم تتاح له فرصة الاحتفال فأرجوا أن يتأخر الين حفلة عبدالمجيد عبدالله علشان يشارك المحتفلين حفلهم
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تصدقون انا فرحانة جدا بأن الحريم بيسوقون 😌
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لابعد خمسين سنه الحمد لله حنا بالقبر .
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هذا وماساقو الحريم كيف لو ساقو ...!!!!
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اكيد بتحصل زلازل وبراكين واعصارات بتتعب الارض والسماء من ذنوب بني ادم
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عليك نور
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البركان إذا بغى يثور🌋تهرب الحيوانات ياسبحان الله يحسن 💔ويبغن الحياة
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ايرما مدري ايرمة مدري ديرم 😂 روج الاولين 😬 المهم جاكم العلم من أهل العلم انثبروا بارك الله فيكم
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والله ماعمركم نبهتوا ولادريتوا ان بتصير هزات في العيص وغيرها من المناطق مير عاد ابلعوا العافية واقصروا هرجكم محد يقدر يتنبأ بالزلازل حتى الدول المتقدمة جاها أعاصير وزلازل ماستعدوا لها وآخرتها إعصار
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اتقي الله ولاتخوف الناس ولاقصدك اذ الحريم ساقو السيارات بتكثر الزلازل تباً لكم
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اتقي الله ولاتخوف الناس ولاقصدك اذ الحريم ساقو السيارات بتكثر الزلازل تباً لكم
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يارب رحمتك يارب ارحم البلاد والعباد تكفون اخواني اكثروا من الاستغفار وارجعوا لرب العالمين لعله يرضى عنا ويرحمنا في الدنيا والاخرة
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لكن ليه فقط القصيم هم اللي عندهم معلومات بالزلازل والأمطار.. إلخ؟ ؟؟؟
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قال عمر ديناصور ليت 😂
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من ***** مايبشر بالخير الناس تجيب العلوم الزينه وخبار قرب الامطار يهب ياوجههه
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ما كان نعرفها اللهم رحمتك ورضاك
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مو حرام معرفة متى وقوع الزلازل والبراكين والأمطار والفيضاتات والأعاصير يمكن لكي يحترز الانسان ويبعد عن الأماكن الخطره او مايخرج من بيته
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ريما 3 انتي عمرك الآن 67 وبعد 50 سنه بيكون عمرك 117 يعني عمر ديناصور
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الله يستر ..حسبنا الله ونعم الوكيل نعوذ بالله من غضب الله
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العلم عند رب العالمين أم انتم توقعات وفرضيات لا أكثر ولا أقل
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ب آخر الزمان تكثر الزلازل ومن علامات الساعة😿💔
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اللهم لاتؤاخذنا بذنوبنا واهدنا سواء السبيل
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خمسين سنة ماندري نعيش ل 50 سنة كذلك يمكن نكون مسنين لانعلم بالزلازل 😂
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انتم ياللي تدرون بوقت الزلازل تعلموننا وشلون تقول لانستطيع التنبؤ بها🤔؟!
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الزلازل للكفار
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