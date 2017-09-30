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الرئيسية / “المسند”: زلزال قوي يضرب المملكة قوته 6.5 ريختر..وهذه مؤشراته

“المسند”: زلزال قوي يضرب المملكة قوته 6.5 ريختر..وهذه مؤشراته

“المسند”: زلزال قوي يضرب المملكة قوته 6.5 ريختر..وهذه مؤشراته
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المرصد 26 1٬842 27 دقيقة

صحيفة المرصد: قال استاذ الجغرافيا، بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن مؤشرات البيانات الإحصائية العلمية الجيولوجية، تشير إلى أن أقوى زلزال متوقع خلال الخمسين سنة القادمة في السعودية ستبلغ 6.5 درجة فقط.

وطالب “المسند” في سلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الجهات المعنية بتدريب الطلاب والطالبات في المدارس على كيفية مواجهة الزلازل وإخلاء المباني.

ولفت “المسند” الى أن الزلازل تقع فجأة دون مقدمات ومؤشرات تمكّن الإنسان من التصرف والهروب، موضحاً أن الزلازل ليست كالحوادث الفلكية والتقلبات الجوية يمكن التنبؤ بها بسهولة.

ونوه إلى أن انه تم حيث تم رصد 235 هزة محسوسة في وسط الجزيرة العربية خلال الـ112 سنة الماضية، بينها 12 هزة بلغت قوتها 6 درجات على مقياس ريختر نتج عنها أضرار.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

26 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-30 15:46:12
الأجداد ماتطورو ولا انفتحو وماشافو إلا الخير وبهذا الزمن تطور وانفتاح واعصاير براكين صواعق حروب اقتصاد منهار بأكثر الدول 💅
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25 - مانع القحطاني
2017-09-30 15:46:11
ودي انه تقدم في اليوم الوطني ولكن بما انها لم تتاح له فرصة الاحتفال فأرجوا أن يتأخر الين حفلة عبدالمجيد عبدالله علشان يشارك المحتفلين حفلهم
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24 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-30 15:45:26
تصدقون انا فرحانة جدا بأن الحريم بيسوقون 😌
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23 - ررر
2017-09-30 15:43:49
لابعد خمسين سنه الحمد لله حنا بالقبر .
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22 - مواطن
2017-09-30 15:43:20
هذا وماساقو الحريم كيف لو ساقو ...!!!!
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21 - فطوم
2017-09-30 15:42:57
اكيد بتحصل زلازل وبراكين واعصارات بتتعب الارض والسماء من ذنوب بني ادم
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20 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-30 15:42:35
عليك نور
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19 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-30 15:40:18
البركان إذا بغى يثور🌋تهرب الحيوانات ياسبحان الله يحسن 💔ويبغن الحياة
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18 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-30 15:37:42
ايرما مدري ايرمة مدري ديرم 😂 روج الاولين 😬 المهم جاكم العلم من أهل العلم انثبروا بارك الله فيكم
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17 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-30 15:36:08
والله ماعمركم نبهتوا ولادريتوا ان بتصير هزات في العيص وغيرها من المناطق مير عاد ابلعوا العافية واقصروا هرجكم محد يقدر يتنبأ بالزلازل حتى الدول المتقدمة جاها أعاصير وزلازل ماستعدوا لها وآخرتها إعصار
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16 - عمدة
2017-09-30 15:35:27
اتقي الله ولاتخوف الناس ولاقصدك اذ الحريم ساقو السيارات بتكثر الزلازل تباً لكم
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15 - عمدة
2017-09-30 15:35:05
اتقي الله ولاتخوف الناس ولاقصدك اذ الحريم ساقو السيارات بتكثر الزلازل تباً لكم
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14 -
2017-09-30 15:34:59
يارب رحمتك يارب ارحم البلاد والعباد تكفون اخواني اكثروا من الاستغفار وارجعوا لرب العالمين لعله يرضى عنا ويرحمنا في الدنيا والاخرة
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13 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-30 15:34:42
لكن ليه فقط القصيم هم اللي عندهم معلومات بالزلازل والأمطار.. إلخ؟ ؟؟؟
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12 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-30 15:33:23
قال عمر ديناصور ليت 😂
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11 - سعود السبيعي
2017-09-30 15:33:11
من ***** مايبشر بالخير الناس تجيب العلوم الزينه وخبار قرب الامطار يهب ياوجههه
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10 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-30 15:32:39
ما كان نعرفها اللهم رحمتك ورضاك
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9 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-30 15:30:33
مو حرام معرفة متى وقوع الزلازل والبراكين والأمطار والفيضاتات والأعاصير يمكن لكي يحترز الانسان ويبعد عن الأماكن الخطره او مايخرج من بيته
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8 -
2017-09-30 15:29:58
ريما 3 انتي عمرك الآن 67 وبعد 50 سنه بيكون عمرك 117 يعني عمر ديناصور
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7 - محمد
2017-09-30 15:28:29
الله يستر ..حسبنا الله ونعم الوكيل نعوذ بالله من غضب الله ﻿
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6 - العربي
2017-09-30 15:28:02
العلم عند رب العالمين أم انتم توقعات وفرضيات لا أكثر ولا أقل
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5 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-30 15:27:36
ب آخر الزمان تكثر الزلازل ومن علامات الساعة😿💔
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4 - نواف بن شداد
2017-09-30 15:26:39
اللهم لاتؤاخذنا بذنوبنا واهدنا سواء السبيل
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3 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-30 15:26:12
خمسين سنة ماندري نعيش ل 50 سنة كذلك يمكن نكون مسنين لانعلم بالزلازل 😂
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2 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-30 15:25:10
انتم ياللي تدرون بوقت الزلازل تعلموننا وشلون تقول لانستطيع التنبؤ بها🤔؟!
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1 - L
2017-09-30 15:23:17
الزلازل للكفار
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آخر تعليق
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

الأجداد ماتطورو ولا انفتحو وماشافو إلا الخير وبهذا الزمن تطور وانفتاح واعصاير بر...
بواسطة : مانع القحطاني

ودي انه تقدم في اليوم الوطني ولكن بما انها لم تتاح له فرصة الاحتفال فأرجوا أن يت...
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