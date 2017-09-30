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وصفهم بالدياثة.. النيابة العامة تأمر بالقبض على مغرد هدد بقتل كل مؤيد لقيادة المرأة للسيارة
صحيفة المرصد: قررت النيابة العامة القبض على مغرد وصف كل مؤيد لقرار قيادة المرأة للسيارة بالديوث الذي يجب أن يقتل.
وتوعد مصدر في النيابة العامة برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب دعوات التحريض الذين لا يدركون خطورة ما يقترفونه بحق الآخرين.
وشددت النيابة العامة أنها لن تسمح لكائن من كان بالعبث بأمن الوطن والتحريض على الآخرين أو الاعتداء ومخالفة الأنظمة، مبينة أنها ستقوم بدورها المنوط بها في خدمة المجتمع وحمايته من أيدي العابثين ومثيري الفتنة.
يشار إلى أن النيابة العامة أصدرت قبل يومين أمراً بالقبض على شاب هدد في مقطع فيديو بالاعتداء على النساء.
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التعليقات
62 - هلال2017-09-30 17:59:48
لا أحد يزايد على قرار ولي الأمر واجب الشعب السمع والطاعة ومن يغرد خارج السرب فسيلقى جزاءه حتما
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61 - فهد122017-09-30 17:54:01
ثقافتهم القتل ومنهجهم الخيانة وديدنهم التحريض على ولي الامر وهدفهم التسلط على البشر واسلوبهم التخفي تحت عباءةالدين انهم الاخونج قاتلهم الله
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60 - يوسف السليمان2017-09-30 17:48:40
تعليق مخالف
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59 - اص بلاش طيش2017-09-30 17:46:09
يا خنبوقه هلل وسبح وتعوذ من الشيطان وسوستك بتوديك في مهالك عز الله انك ناقص عقل يا بزر
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58 -2017-09-30 17:43:50
تعليق مخالف
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57 - سعيد الفهمي الزهراني2017-09-30 17:37:04
من يتفوه بهذا الكلام الساقط فليس من المنطق ان نطلق عليه داعية او شيخ ...هم يريدون ان يكونوا ماسكين بزمام الأمور اعطوهم اكثر من حجمهم فقلبوا ظهر المجن على ولي الأمر والشعب فمن آنت حتى تعترض يا مسكين ؟
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56 -2017-09-30 17:36:36
مشركين واخونجيه واعداء الوطن والظلاميين واسحبهم من لحاهم اتهامات جاهزه عندك وتقول عارضني ولاتكرهني ياخي انت انسان مريض بعقلك وقلبك مليان خبث وكراهيه للدين اي شخص بلحيه اخونجي انت مكانك شهاريمريض نفسي
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55 -2017-09-30 17:36:26
انا اسأل اذا كانت السواقة مافيها شي ولا راح تخرب وتنشر مانخشاه المقاطع المنتشرة لمن آخرهن راعي اللكزس هذا اللي بالعلن اضف له فكرهن المتحرر بالتواصل اضف له مبتعثات تعودن ع جو التحرر غير الوافدات
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54 -2017-09-30 17:30:59
خابر عيال القبايل غيورين او اسماء فقط وخابر عندهم تقديس التكافئ يعني بيتنازلون عنه ولا عاد ف شكاوي وتطليق صايرين منفتحين 😂 المشكله لا تعلقت بطوني وقصي ومدحت ومعها بطاقه احوال وتسوق وموضفة وش بقى لك
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( عدد التعليقات 29,111 )53 - قلم الحقيقه
حكيم العرب أبو فهد سحب دعاتك الأخونجية الأخوان الخونة وأنت بتلحقهم مع لحاهم ورماهم في السجون.هذا هو تاريخكم الاسود على مستوى أنفسكم وداخل وطنكم وأمام حكومتكم وقبل ذلك أمام ربكم الذي تشركون بعبادته.
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52 -2017-09-30 17:27:06
فيه احد يقيم نفسه الخنبقه اليوم فال فلها
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51 - واحد على قد حاله درويش2017-09-30 17:26:32
أنا لا أستطيع أن أكره شخصا لمجرد أنه يخالفني في الرأي أو العقيدة أو المذهب. على الرسل البلاغ، وعلى الله الحساب. وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
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50 - حسن2017-09-30 17:25:09
قال جندي قال ابو الخنبقات خليك على المفطحات الوطن له رجاله بقيادة حكيم العرب ابو فهد
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49 - المر2017-09-30 17:24:18
هؤلا قتلهم الخوف من خيالاتهم المريضه الاصل في الدنيا الاباحه في كل شي الا مانص بتحريم في الكتاب والسنه
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48 - ابو ناصر القحطاني2017-09-30 17:23:38
يجب على الشعب السعودي الوقوف مع حكومتنا الرشيده ادامها الله لمراقبة ومتابعة وملاحقة الغلاه والمتشددين فلهم فروخ وبيض في كل زاويه
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47 - ضايع2017-09-30 17:19:33
قلم الحقيقه لاتنها عن خلق وتأتي بمثله عار عليك اذا فعلت عضيمو تنها عن الكرهيه والكراهيه تفوح من كتاباتك كلكم سوا انت و25 بفكره معي ولاضدي
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46 -2017-09-30 17:19:01
قلم الخنبقه سردح قال جندي انت متبطح للقيل والقال***
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45 - المر2017-09-30 17:18:59
لا جلسه كهرب هذا تحت المنوم يودا الثويرات ثلاث كيات علي علباه يطيب وانه تمام اتمام ماعاد يفكر ف القتل
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44 - ماكملان2017-09-30 17:17:52
مايزال المتشددون والمتنطعون في مرحلة الصدمة والإنكار من قرار السماح بقيادة المرأة، وغدا سيتقبلون الأمر الواقع، كما كانوا يحرمون بالأمس جوالات الكاميرا وصحون الإستقبال الفضائية. مساكين هؤلاء.
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43 - محماس السادس عشر2017-09-30 17:17:22
لله درك يا قلم الحقيقة ، و الله إنك لفي جهاد مع هؤلاء الظلاميين خفافيش الظلام
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42 - الهاشمي2017-09-30 17:16:39
يا كثر المطبلين الذين لايريدون الخير اهذه البلاد في قلوبهم مرض لو حدث وحده من الاثنين واختل الامن اول من يرفع يده ويهربون هم
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41 - مواطن حر2017-09-30 17:16:23
مثابر قلم الحقيقه وكاتب في صحيفتنا المرصد العزيزه
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( عدد التعليقات 29,111 )40 - قلم الحقيقه
لكن أنتم أين هي خطوطكم ومكالماتكم واتصالاتكم مع من ولمن . مشبوكة خط مباشر ورئيسي مع دعاتكم من تنظيم الأخوان والنظام القطري وتميم والحمدين والجزيرة وتركيا وأردوغان لذلك نلتم الخزي والعار وسجون الحكومة.
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39 -2017-09-30 17:16:09
لعلمك ياقلم الخنبه انا لااخونجي ولاصحوي ولاشي بالعكس انسان بسيط بس كويس انك تكشف عن قناعك الحقيقي كرهك للدين والاسلام وقذفك للناس بالاتهامات هذا اخونجي هذا عدو للحياه والاتهامات جاهزه عندك انت مكروه
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38 - ادعس ياقلم الحقيقه على الصراصير2017-09-30 17:15:09
ادعس ياقلم الحقيقه على الصراصير النتيه اعداء الوطن ولا تبالي يامناضل وشريف
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37 - الهمداني2017-09-30 17:12:34
النيابة العامة تأمر بالقبض على مغرد هدد بقتل كل مؤيد لقيادة المرأة للسيارة{{ياجماعة الخير هذا مسكين عقله صغير ويحتاج علاج , المفروض مستشفى شهار وجلستين كهرب في الدماغ بيكون بخير وتمام}}
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( عدد التعليقات 29,111 )36 - قلم الحقيقه
قلم الحقيقه مثل الجندي الشجاع على خط الجبهة روحه وهبها لله سبحانه وتعالى في سبيل وطنه وقيادته الشرعية لآل سعود أعزهم الله. لذلك كرهت ولا قعدت أنت وياه أنتم آخر اهتماماتي طالما بلادي وحكومتي بالف خير.
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35 - Smile2017-09-30 17:11:20
نتمنى عدم التساهل مع هالاشكال ليسو أوصياء على المجتمع امنع عائلتك لكن مالك علاقه بغيرك أتمنى أخذ حق المجتمع منه على ماوصفهم بالدياثة
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34 - ابو الخير2017-09-30 17:11:13
أسأل الله ان يجنب بلدنا الفتن والمصائب
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33 - ماكملان2017-09-30 17:09:20
أقول لمن غرد بقتل من يؤيد قرار قيادة النساء،(( كل يرى الناس بعين طبعه)). والحمد لله بنات هذا الوطن من أشرف النساء في العالم. ومن لم يعجبه هذا القرار يتقلع الله لايرده.
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32 -2017-09-30 17:07:54
قلم الحقيقه ماضيكم أسود في قضية حقوق المرأه كنتو تطالبون لها بالعمل في المستلزمات النسائية ورضخن لمطالبكم ﻻجل لقمة العيش وعند قضية الرواتب وتدنيه وتسلط العماله عليهم لم يجدن لكم صوت ؟؟؟
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31 - ضايع2017-09-30 17:07:36
قلم الحقيقه والله مشاء الله عليك اشوفك بالمرصد ترا اليوم العاشر من محرم ماعندك شغل مثل الطم بس احذر من التطبير ترا مهب زين
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( عدد التعليقات 29,111 )30 - قلم الحقيقه
شاهدو الأخونجي أو المتصحرعدو الدين والملك والوطن وشــــ يقول اللي يكره قلم الحقيقه وضعو ألف خط تحت كلمة يكره .لم يقل اللي يعارض أو يختلف معي على طول كلمة الكراهية عندهم استبلوها بالشهادة أعداء الحياة.
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29 - عسير الهول2017-09-30 17:06:35
تعليق مخالف
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28 -2017-09-30 17:05:58
الموضوع ليس قيادة فقط بل سيجر كل شئ معه
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27 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-09-30 17:05:53
الأطفال كاتبين على الجدران مرعب النفوس ممكن هذا هو
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26 -2017-09-30 17:04:31
ليت الخدمه المدنيه ووزارة العمل يكون نشاطها مثل نشاط النيابه وتخلق وظائف برواتب مجزيه تحفظ اﻻنسان من الوقوع في الحرام وتخفف من الضغط على مراكز الشرطه من مشاكل السرقات والنصب
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25 -2017-09-30 17:01:43
اللي يكره قلم الخنبقه لايك
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( عدد التعليقات 29,111 )24 - قلم الحقيقه
سبحان الله هالأخونجية والمتصحرين يريدون يشكلون حكومة لهم أدواتها القمع بالحديد والنار داخل حكومة. سلامات تحلم أنت وياه مع طيور خفافيشكم ودعاتكم الظلاميين.تروهم في مراح سجونهم الوطن وحكومته خط أحمر.
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23 - يزن الرشيدي2017-09-30 17:01:26
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 29,111 )22 - قلم الحقيقه
ماحد سحب حريمكم من بيوتكم وقال لكم لازم يسوقون خلاص خلهم مع السواق كومار يوديهم ويجيبهم على نفس النمط الحالي أو حتى لاتخليهم يشوفون الشارع مرة واحدة هذه رغبتك أنت حر فيها.لكن لاتعمل وصي على الآخرين.
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21 - الصريح2017-09-30 16:56:24
هؤلاء ضحايا شيوخهم الذين يحرمون الحلال ثم يتراجعون ويحللون ولكن الاتباع يستمرون على ما برمجوا عليه .
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20 - الرأي2017-09-30 16:54:18
لازم يقتل السيف الاملح
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( عدد التعليقات 29,111 )19 - قلم الحقيقه
بلادنا في حاجة ماسة وملحة اليوم قبل غدآ في التخلص من كل أخونجي وكل متصحر وكل معادي لايدين بالولاء لها ولقيادتها.خلاص ماتبغي حريمك يسوقون هذا قرارك ورغبتك لن يجبرك أحد لكن تفرض وصايتك على الوطن لالالا.
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18 - الصريح2017-09-30 16:53:07
للاسف التطرف في مجتمعنا خرج عن السيطرة كما يخرج العفريت من القمقم ثم يصعب على من اخرجه أعاداه مرة أخرى والسيطرة عليه . الأفكار الخطيرة يخلقها البعض وينشرونها ولكنها تصبح ملك من يتبناها ولا يتنازل عنها
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( عدد التعليقات 8,860 )17 - الرحااال
هؤلاء الجهال..لانعلم بأي طريقه نصل اليهم المفهوم الصحيح بموضوع سياقة النساء..وصل الأمر ان يشبه بذلك التشبيه القذر..الذي يستحي الرجل من اصل وفصل..ومتربي ان يقولها..مهما كانت الاسباب..شكرا رجال الأمن 💚
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16 - أفريقي2017-09-30 16:49:18
تعليق مخالف
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15 - سنونو2017-09-30 16:49:05
هذا الاخونجي ارتكب ثلاث مخالفات واجبة العقاب عصيان ولي الأمر فيما امربه واتهام الناس بالدياثة والتهديد بالقتل فلابد أن يعاقب على ما اقترفته يده
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14 - الصريح2017-09-30 16:47:37
التطرف في مجتمعنا وصل مستويات غير مسبوقة في التاريخ الإسلامي وحتى لو تراجع قادة التطرف ومنظريه فأتباعهم سيستمرون في تبني تلك الأفكار الخطيرة على المجتمع والأجيال القادمة التي ستنقل لهم وخطر على العالم
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13 - المنصف2017-09-30 16:47:35
اللي مارباه البيت يربيه الشارع
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( عدد التعليقات 29,111 )12 - قلم الحقيقه
نعم من الآن لاترحمينهم ياحكومتنا الرشيدة هؤلاء الأخونجيين والمتصحرين يجب الضرب عليهم بيد من حديد لاشفقة فيها.هؤلاء يعترضون على قرارات ولاة أمرنا آل سعود نصرهم الله وماجاء فيها يجب قطع دابرهم ونسلهم.
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11 - عبدالله2017-09-30 16:44:56
أجل ركوبها مع السايق ايش يسميه ؟
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10 - AG2017-09-30 16:44:39
ليتكم يكون نشاطكم وحماسكم .... لحراميه الاراضي واموال المشاريع ..... واللي لسه البلديه تطلبه منه تعويض الاراضي المغتصبه من سنتين ... وهو كل يوم طالع يسوي مصلح ...
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9 - عموري2017-09-30 16:43:53
يقول طقطقة وتعهد ويطلع
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8 -2017-09-30 16:41:31
8 اشهر كافيه للتخلص من المتشددين وتنظيف المملكه من عقولهم الخربه
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( عدد التعليقات 29,111 )7 - قلم الحقيقه
دعاة الأخونجية الثعابين الأخوان ينتظرونه في قفص سجنهم لاترحمونهم طهرو بلادنا من رجسهم وشرهم واقطعو دابرهم نريد وطن خالي من الأخونجية خالي من الكراهية والحقد والاقصاء وكراهية المرأة ومعاداتها.
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6 - ابوحمود2017-09-30 16:38:53
يالله السلامه لاحول ولاقوة الا بالله
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5 - الهاشمي2017-09-30 16:38:52
الله يهدي خلقه ربما انصدم مع القرار ككثير ممن في قلبه غير ة ع الدين
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4 - خلوه عبره لغيره2017-09-30 16:38:17
هذا من خلايا داعش النايمه يجب تأديبه والقضاء على فكره الارهابي
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( عدد التعليقات 29,406 )3 - برق _ الحرم
((((((فرحة فكرة النيابة أمرت بالقبض على محرق المسجد في الداير ))))))
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2 - ضايع2017-09-30 16:34:49
لو كل واحد عمل دوله بنفسه وصار يهدد القاصي وداني لن يستطيع احد من الخروج من بيته
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1 -2017-09-30 16:32:30
هذا مجنون ماهو داري ايش يقول مين هو وايشله في الناس اللي يسوق واللي مايسوق حكمه على بيته لازم يأخذ أشد العقاب يهدد الدوله بأكملها
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