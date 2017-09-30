وصفهم بالدياثة.. النيابة العامة تأمر بالقبض على مغرد هدد بقتل كل مؤيد لقيادة المرأة للسيارة

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صحيفة المرصد: قررت النيابة العامة القبض على مغرد وصف كل مؤيد لقرار قيادة المرأة للسيارة بالديوث الذي يجب أن يقتل.

وتوعد مصدر في النيابة العامة برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب دعوات التحريض الذين لا يدركون خطورة ما يقترفونه بحق الآخرين.

وشددت النيابة العامة أنها لن تسمح لكائن من كان بالعبث بأمن الوطن والتحريض على الآخرين أو الاعتداء ومخالفة الأنظمة، مبينة أنها ستقوم بدورها المنوط بها في خدمة المجتمع وحمايته من أيدي العابثين ومثيري الفتنة.

يشار إلى أن النيابة العامة أصدرت قبل يومين أمراً بالقبض على شاب هدد في مقطع فيديو بالاعتداء على النساء.

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