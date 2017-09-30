رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بالفيديو..قينان الغامدي يشن هجوماً مجدداً على “العيسى”: قاموسه عفن.. وهذا ما قاله عن ابنة وزير التعليم

بالفيديو..قينان الغامدي يشن هجوماً مجدداً على “العيسى”: قاموسه عفن.. وهذا ما قاله عن ابنة وزير التعليم

بالفيديو..قينان الغامدي يشن هجوماً مجدداً على “العيسى”: قاموسه عفن.. وهذا ما قاله عن ابنة وزير التعليم
حجم الخط A A A
المرصد 57 1٬874 50 دقيقة

صحيفة المرصد: شن الكاتب قينان الغامدي هجومًا على وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اليوم، مؤكدًا أنه لا يصلح أن يكون وزيرا، بعد أن فقد صوابه بما كتبه في مقاله الذي نشره بالحياة : “على رسلك أخي قينان”.
وقال قينان الغامدي في مداخلة ببرنامج “إم بي سي في أسبوع”: كنت أتمنى أن لا يكشف عن القاموس العفن أمام نحو سبعة ملايين طالب وطالبة ومعلم ومعلمة وأستاذ جامعة مردفًا: مثل هذا القاموس لا يليق بوزير تعليم!.
وواصل: كلمات وزير التعليم فيها النذالة والخسة والمرض النفسي، هو في الحقيقة كشف عن ضعفه، هو لم يرد على نقاطي التي ركزت بها في المقال وتطرق الى أشياء أخرى.
وأشار الى أنه لا يعلم سر إقحام ابنته في مقاله وتغنيه بأمجاده بكلية اليمامة ومجد ابنته بقيادة السيارة، مؤكدا أن كل ذلك من دواعي تخبطه، منوها الى أن الذين قرأوا مقال الوزير قالوا عنه أنه فقد صوابه، معقبًا: وأنا أتفق معهم.
وتحدث قينان الغامدي عن مقاله، قائلًا: ليس فيه أي كلمة نابية، ويستحيل أن أنزل لهذا المستوى المنحط.
ورأى أن الوزارة تفتقد القيادة ولم يمر عليها مثل الدكتور الرشيد رحمه الله ولم يأت بعده وزير يستطيع أن يعمل شيئا لهذه الوزارة، مضيفًا: العيسى أمضى سنتين ولم يقدم شيئا.
وكانت الأزمة قد احتدمت بين “قينان” و”العيسى” منذ شرارة المقال الذي كتبه “قينان” قبل نحو ١٠ أيام وهاجم فيه المعلمين والمعلمات، ثم عاد الثلاثاء الماضي وانتقد عمل الوزير وسيرته بالوزارة ما دعا الأخير للرد عليه بمقال حمل هجوماً قوياً.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

57 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-30 18:05:49
نَحنُ على اتصال بكوريا الشمالية لاختبار رغبتها في الحوار
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
56 - الهاشمي
2017-09-30 18:03:43
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
55 - ابوصالح سكري
2017-09-30 17:59:37
يجب منع الطرفين يامجلس الشورى من اي مقال في الصحافة حتى لاتقع الفتن والمشاكل
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
54 - اعلان وظيفي
2017-09-30 17:56:39
والباقي تعرفون وين!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 - اعتقد
2017-09-30 17:56:02
نهاية السنة ستتضح الصورة وتبان لمرحلة افضل للتعليم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - برمات
2017-09-30 17:54:59
الحيرة الحقيقة أين يقف المعلمون الآن. هل مع الوزير الذي أزعلهم بحصص النشاط أم مع قينان الذي أزعلهم عندما وصفهم بالبكائين . الحل الصحيح هو أن يركزوا على تعليم الأبناء باخلاص وأمانة.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - ابوصالح سكري
2017-09-30 17:53:20
يجب منع الطرقين من اي مقال في الصحافة حتى لا تكون فتن ومشاكل وفضايح ووين مجلس الشورى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 -
2017-09-30 17:52:15
يا قينان ابعد عن الوزير العيسى ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
49 - تعليق34
2017-09-30 17:50:56
مبين عليك ****تكلم بعقل ومنطق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,860 )
48 - الرحااال
2017-09-30 17:50:15
التعليم وخاصه في المراحل الأولى..من المفروض ان يختصر الى 4 ساعات فقط..منها الطالب او الطالبه يحبون مدارسهم..وايضا المدرسين او المدرسات يسهل لهم نقل المعلومه في ذهن المتلقي 💚
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
47 - حسينا الله
2017-09-30 17:49:58
ماذا يحصل في البلد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 - ياليت الوزير
2017-09-30 17:49:37
اكتفى بما قدمه. بس واضح لا يوجد ***!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - قنان كاتب علماني يريد الدولة تعيش في **
2017-09-30 17:49:33
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - XYZ
2017-09-30 17:49:24
*** التعليم بمراحله ومستوياته هو العمود الفقري لإستراتيجية رؤية 2030.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - مع الوزير
2017-09-30 17:49:00
الفكر العلماني اقصائي ولا يحتمل التعايش *****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 -
2017-09-30 17:48:04
الوزير العيسى قال الحقيقة ونزل للأسف لمستوى قينان وتغنى بأمجاد اليمامة و****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - يجب محاكمة هذا الغامدي
2017-09-30 17:48:04
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 -
2017-09-30 17:47:58
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
39 - ماقاله عن وجودهم في البيوت
2017-09-30 17:47:50
هذا هم موجودين في بعض الردود يعني واضحة ومنهم من اعترض على قيادة المرأة للسيارة وبعضهم هدد وهكذا هم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,860 )
38 - الرحااال
2017-09-30 17:47:31
****.يوجد دوله في اوروبا لايحضرني اسمها..كان التعليم فيها سيئا للغايه..حتى استعانوا بدول اخرى في الوزاره ومناصب اخرى في الدراسه فتوفقت💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 -
2017-09-30 17:47:20
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - بدر
2017-09-30 17:47:03
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - سحلب
2017-09-30 17:46:59
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - فهد12
2017-09-30 17:46:42
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - تعليق 22
2017-09-30 17:46:32
الحل بإستقدام معلمين اجانب يعون معنى التربية والتعليم اما الموجودين حاليا كلهم خريجوا إستراحات ومقاهي ومن تكون حتى تشكك بإختيار ولي الأمر.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - ابن القرية
2017-09-30 17:46:17
تألمت يا قينان من هذه الألفاظ . هي من قاموسك ، ونزل الوزير لمستواك ، وخطابك بما تفهم . نحن المعلمون ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - ولي الأمر إختاره
2017-09-30 17:44:35
من تكون حتى تقرر بعدم صلاحيته لهذا المنصب ؟ سننتظر القرار الحازم لوقف تلك المهازل التي إتسعت دائرتها وقد يصعب رقعها.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 - Kdfor
2017-09-30 17:44:30
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - قلم جاف
2017-09-30 17:44:10
كلام قينان منطقي فيما ذكر ورغم أن الوزير كان يوما ما محاربا للصحونج والسرورية ولكن كبر الوزارة وتشعباتها ربما لم تترك له المجال لتنظيفها من المؤدلجين ولكن لا يليق بمسؤول كالعيسى المهاترات الإعلامية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - بولا
2017-09-30 17:44:00
ليت القنيان يلقطنا بسكاته الملك ماحط العيسى الى وهو كفو
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
27 - .
2017-09-30 17:43:38
قينان يجب ان يحاكم على الفاظه ضد الشعب اتهم البيوت كلها بان فيها دواعش قبل فتره
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
26 - ستذكرون كلامي قريبا
2017-09-30 17:43:09
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 -
2017-09-30 17:39:29
العلمانيه كشرت عن انيابها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
24 - غازي بن شبيب
2017-09-30 17:38:15
اغلب ***قاموسهم ****فعندما يفتقدون الحجه يلجاون للتجريح او التهديد ****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
23 - كابتن كريم
2017-09-30 17:37:43
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,860 )
22 - الرحااال
2017-09-30 17:37:19
اذا الموضوع لم يتطرق..دين..سياسه..شرف..فأعتقد انها تسمى حرية رأي..انا مع قينان في ناحية التعليم لم يتغير..وفوق هذا الساعه المضافه التي تحمل عبئا للأطفال والامهات..ليس عيبا ان نستقدم وزير تعليم اجنبي💚
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
21 - ابواحمد
2017-09-30 17:37:02
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-30 17:36:49
هههههههه هههههههههه مسيرتي الفاشلة نعم سبق الحق الباطل اللهم أنصر كل مظلوم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
19 - صراحة
2017-09-30 17:35:51
واضح انه ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - الراصد
2017-09-30 17:34:59
ضعنا مابين **** يجب تدخل ولاة الامر لوقف هذا ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - السؤال
2017-09-30 17:34:16
ماذا قدم الوزير! 🤗
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
16 - بخن بخن
2017-09-30 17:33:32
الرشيد ؟ الرشيد ؟ الرشيد ؟ الان صرتوا تمتدحون الوزير الرشيد رحمه الله.بعدما جننتوه وتسببتم باقالته بطريقة دراماتكيله.حيث نشر خبراقالته بالتلفزيون وهو عل المنصه يلقي خطابا في مؤتمر في الكويت
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
15 - الفشل
2017-09-30 17:32:55
واضح وقينان وضح الصورة!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
14 - Kdfor
2017-09-30 17:32:44
لماذا ياقونينة لاتظع نفسك في مواقع التي ترفع هيبة الرجال لكي لا يقال عنك ماقالة وزير التعليم ماتفعلة وتقولة هيا ***في نفسك لكي يزاح الوزير انت تريد التعليم اختلاط انت فوق ال٦٠ الا تعقل📷📷📷📷📷
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
13 - الفيصل
2017-09-30 17:32:29
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
12 - راى
2017-09-30 17:32:11
والله ان قينان تطاولة كثيرا لا يحترم مسؤول والامواطن ولاقارى ولا مجتمع كل يوم ناط فى موضوع لايخدم المصلحة كل يوم فى قناه اوجريده متناقض يرى نفسه فاهم وليس مثله احد هو الصح وغيره خطاء يجب تاديبه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
11 - سعد
2017-09-30 17:31:41
ياغمدي تقابل انت والعيسى وجها لوجه ورينا انت وياه شجاعتكم وخلونا نخلص..احنا عندنا قضايا أهم منكم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 - فعلاً
2017-09-30 17:31:39
كلام قينان واقعي بكل حرف قاله
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
9 - مهند111
2017-09-30 17:31:30
يجب ان يكون الوزير حذرا وإلا ينجر في مهاترات هو غني عنها فهو يمثل الدوله
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
8 - ...........
2017-09-30 17:29:53
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-30 17:29:48
حان الآن الوقت اللي يجب علينا أن نصلح بينهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - ابوعلي990
2017-09-30 17:29:44
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
5 - مو معقول
2017-09-30 17:27:02
صراحة قينان قلب الكرزما كلامة عين العقل الي يهمنا يكتب قينان عن علاوة الكادحين وين وصلت
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
4 - عــــــهــــــــــود
2017-09-30 17:26:25
****، بس عاد يرجع عزام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - محمد الشهري Ggccxx6
2017-09-30 17:25:46
والله العظيم من المفروض أيها ***قينان أنك تحترم نفس ولا تتطول على وزير وسوف تنال جزاك باْذن الله ض
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
2 - 44
2017-09-30 17:24:25
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1 )
1 - اللامي
2017-09-30 17:23:16
هل اصبحت المسألة شخصية؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : زائر من الكَوَاكِبٌ

نَحنُ على اتصال بكوريا الشمالية لاختبار رغبتها في الحوار...
بواسطة : الهاشمي

تعليق مخالف...
بواسطة : بدران

خطابة ركيك ومتناقض يقول معاه جنسيتين سعودية وقطرية وولائة للملك سلمان خلاص اقعد...
بواسطة : قلم الحقيقه

هذا النمر القوي الشجاع المفترس أشبه بحكومتنا الرشيدة نصرها الله حين أطبقت على ال...
كتاب الرأي
mm

هالة الناصر

ملك البشائر الشجاع
93 1
mm

د. محمد العوين

شكرًا ملك الحزم: حسمت الأمر!
83 0
mm

سمر المقرن

العجوز والشايب!
117 0
mm

مشعل السديري

إذا فات الفوت ما ينفع الصوت
144 0
mm

عبدالرحمن الراشد

إصلاح بغداد لوقف تفكك العراق
101 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

تقاليد ضارة تترسخ في سوق العمل السعودي !؟
143 0
mm

محمد آل الشيخ

عن قيادة المرأة للسيارة أحدثكم
275 2
mm

د. سعود المصيبيح

التلاحم الشعبي هوية سعودية
179 1
mm

مشعل السديري

الشاعر الخالد
231 1
mm

عبدالرحمن الراشد

أكثر من قيادة السيارة
413 2
كتاب الرياضة
mm

صالح الهويريني

دعم آل الشيخ للهلال
357 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

الرخصة الآسيوية تكشف إفلاس الإدارة النصراوية
282 0
mm

وليد الفراج

عام إنعاش الكرة السعودية.. باقي الهلال
372 7
mm

أحمد الشمراني

رأس الفتنة في قطر
362 2
mm

أحمد الشمراني

شنق إيراني يشجع الهلال
881 17
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
655 18
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
138 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
346 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
646 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
565 0
الاخبار الدولية
رغم أنهم يشكلون وحدهم ربع مواطني قطر.. بالفيديو:شيخ بني هاجر يكشف سبب سحب “تميم” لجنسيته

رغم أنهم يشكلون وحدهم ربع مواطني قطر.. بالفيديو:شيخ بني هاجر يكشف سبب سحب “تميم” لجنسيته

 المرصد 14 2٬712 2 ساعتين
الكشف عن أول “صورة” لقاتل المعارضة السورية عروبة وابنتها بعد القبض عليه في تركيا

الكشف عن أول “صورة” لقاتل المعارضة السورية عروبة وابنتها بعد القبض عليه في تركيا

 المرصد 20 7٬279 5 ساعات
شاهد..عراك بالصحون والكراسي في مؤتمر حزبي بالمغرب

شاهد..عراك بالصحون والكراسي في مؤتمر حزبي بالمغرب

 وكالات 8 1٬299 7 ساعات
جريمة مروعة في لبنان.. سوري يغتصب فتاة ويقتلها خنقا ومطالبات بطرد السوريين !

جريمة مروعة في لبنان.. سوري يغتصب فتاة ويقتلها خنقا ومطالبات بطرد السوريين !

 المرصد 59 8٬476 12 ساعة
المرصد الرياضي
النصر يعلن إصابة الأسطا بكسر في الجمجمة …شاهد: لحظة الاحتكاك العنيف مع لاعب الشباب”محمد بن يطو” !

النصر يعلن إصابة الأسطا بكسر في الجمجمة …شاهد: لحظة الاحتكاك العنيف مع لاعب الشباب”محمد بن يطو” !

 المرصد 20 6٬406 12 ساعة
الأمير فيصل: يقدم “مبلغ ضخم” لنادي النصر لتجاوز أزمته المالية.. وهذا ما طالب به أعضاء الشرف

الأمير فيصل: يقدم “مبلغ ضخم” لنادي النصر لتجاوز أزمته المالية.. وهذا ما طالب به أعضاء الشرف

 المرصد 28 4٬474 17 ساعة
بالفيديو : النصر يهزم الشباب بهدف وحيد

بالفيديو : النصر يهزم الشباب بهدف وحيد

 المرصد 35 2٬466 20 ساعة
بالفيديو : الاتحاد يهزم التعاون بهدفين مقابل هدف

بالفيديو : الاتحاد يهزم التعاون بهدفين مقابل هدف

 المرصد 19 3٬293 يومين
اخبار فنية
بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

 المرصد 31 4٬715 13 ساعة
شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

 المرصد 50 11٬190 13 ساعة
أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشار

أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشار

 المرصد 69 8٬435 يوم واحد
بالفيديو : فنانة كويتية تفضح زوجها وتعلن طلاقها بعد اكتشاف زواجه من أخرى وتحذر النساء منه

بالفيديو : فنانة كويتية تفضح زوجها وتعلن طلاقها بعد اكتشاف زواجه من أخرى وتحذر النساء منه

 المرصد 85 16٬814 يومين
اخبار منوعة
مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

 المرصد 3 595 20 دقيقة
شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

 المرصد 13 4٬630 14 ساعة
شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!

شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!

 المرصد 10 4٬534 19 ساعة
ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟

ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟

 المرصد 49 17٬544 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد ردة فعل أهل “مدان” بعد تنازل مواطن عن قاتل ابنه في رفحاء

بالفيديو .. شاهد ردة فعل أهل “مدان” بعد تنازل مواطن عن قاتل ابنه في رفحاء

 المرصد 9 3٬491 15 ساعة
بالفيديو ..شاهد نهاية مفحط في القويعية!

بالفيديو ..شاهد نهاية مفحط في القويعية!

 المرصد 25 5٬766 15 ساعة
شاهد .. المذيعة ريما عبدالله تستقبل قرار قيادة المرأة للسيارة بالزغاريد

شاهد .. المذيعة ريما عبدالله تستقبل قرار قيادة المرأة للسيارة بالزغاريد

 المرصد 38 3٬437 15 ساعة
شاهد .. أول سعودي يهدي زوجته سيارة “همر” بعد السماح للمرأة بالقيادة

شاهد .. أول سعودي يهدي زوجته سيارة “همر” بعد السماح للمرأة بالقيادة

 المرصد 188 10٬049 12 ساعة
اخبار ثقافية
علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

 سكاي نيوز 21 1٬705 يوم واحد
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 72 4٬849 6 أيام
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬823 6 أيام
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 5٬185 أسبوع واحد
اخبار صحية
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

 المرصد 39 21٬239 3 أيام
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬341 6 أيام
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬858 أسبوع واحد
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 15٬113 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

 روسيا اليوم 10 3٬479 يوم واحد
ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

 المرصد 12 1٬768 يومين
تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

 المرصد 15 3٬952 3 أيام
صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

 واس 12 2٬500 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

 واس 6 4٬168 يومين
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 10٬232 6 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬283 أسبوع واحد
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬711 أسبوع واحد
الاخيرة
فيديو: يهودي متطرف يستخدم بطانية لمنع عرض فيلم داخل طائرة … شاهد.. ردة فعل الركاب!

فيديو: يهودي متطرف يستخدم بطانية لمنع عرض فيلم داخل طائرة … شاهد.. ردة فعل الركاب!

 المرصد 46 4٬582 16 ساعة
إعلان غريب لعرض منزل للبيع في مصر يثير الجدل.. شاهد..ماذا كتب صاحبه على الحائط !

إعلان غريب لعرض منزل للبيع في مصر يثير الجدل.. شاهد..ماذا كتب صاحبه على الحائط !

 المرصد 55 14٬562 يوم واحد
خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوك

خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوك

 المرصد 30 6٬013 يومين
مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً

مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً

 المرصد 79 3٬974 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

 المرصد 203 2٬179 8 ساعات