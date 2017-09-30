بالفيديو..قينان الغامدي يشن هجوماً مجدداً على “العيسى”: قاموسه عفن.. وهذا ما قاله عن ابنة وزير التعليم
صحيفة المرصد: شن الكاتب قينان الغامدي هجومًا على وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اليوم، مؤكدًا أنه لا يصلح أن يكون وزيرا، بعد أن فقد صوابه بما كتبه في مقاله الذي نشره بالحياة : “على رسلك أخي قينان”.
وقال قينان الغامدي في مداخلة ببرنامج “إم بي سي في أسبوع”: كنت أتمنى أن لا يكشف عن القاموس العفن أمام نحو سبعة ملايين طالب وطالبة ومعلم ومعلمة وأستاذ جامعة مردفًا: مثل هذا القاموس لا يليق بوزير تعليم!.
وواصل: كلمات وزير التعليم فيها النذالة والخسة والمرض النفسي، هو في الحقيقة كشف عن ضعفه، هو لم يرد على نقاطي التي ركزت بها في المقال وتطرق الى أشياء أخرى.
وأشار الى أنه لا يعلم سر إقحام ابنته في مقاله وتغنيه بأمجاده بكلية اليمامة ومجد ابنته بقيادة السيارة، مؤكدا أن كل ذلك من دواعي تخبطه، منوها الى أن الذين قرأوا مقال الوزير قالوا عنه أنه فقد صوابه، معقبًا: وأنا أتفق معهم.
وتحدث قينان الغامدي عن مقاله، قائلًا: ليس فيه أي كلمة نابية، ويستحيل أن أنزل لهذا المستوى المنحط.
ورأى أن الوزارة تفتقد القيادة ولم يمر عليها مثل الدكتور الرشيد رحمه الله ولم يأت بعده وزير يستطيع أن يعمل شيئا لهذه الوزارة، مضيفًا: العيسى أمضى سنتين ولم يقدم شيئا.
وكانت الأزمة قد احتدمت بين “قينان” و”العيسى” منذ شرارة المقال الذي كتبه “قينان” قبل نحو ١٠ أيام وهاجم فيه المعلمين والمعلمات، ثم عاد الثلاثاء الماضي وانتقد عمل الوزير وسيرته بالوزارة ما دعا الأخير للرد عليه بمقال حمل هجوماً قوياً.
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التعليقات
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يجب منع الطرفين يامجلس الشورى من اي مقال في الصحافة حتى لاتقع الفتن والمشاكل
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والباقي تعرفون وين!
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نهاية السنة ستتضح الصورة وتبان لمرحلة افضل للتعليم
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الحيرة الحقيقة أين يقف المعلمون الآن. هل مع الوزير الذي أزعلهم بحصص النشاط أم مع قينان الذي أزعلهم عندما وصفهم بالبكائين . الحل الصحيح هو أن يركزوا على تعليم الأبناء باخلاص وأمانة.
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يجب منع الطرقين من اي مقال في الصحافة حتى لا تكون فتن ومشاكل وفضايح ووين مجلس الشورى
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يا قينان ابعد عن الوزير العيسى ****
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مبين عليك ****تكلم بعقل ومنطق
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التعليم وخاصه في المراحل الأولى..من المفروض ان يختصر الى 4 ساعات فقط..منها الطالب او الطالبه يحبون مدارسهم..وايضا المدرسين او المدرسات يسهل لهم نقل المعلومه في ذهن المتلقي 💚
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ماذا يحصل في البلد
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اكتفى بما قدمه. بس واضح لا يوجد ***!
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*** التعليم بمراحله ومستوياته هو العمود الفقري لإستراتيجية رؤية 2030.
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الفكر العلماني اقصائي ولا يحتمل التعايش *****
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الوزير العيسى قال الحقيقة ونزل للأسف لمستوى قينان وتغنى بأمجاد اليمامة و****
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هذا هم موجودين في بعض الردود يعني واضحة ومنهم من اعترض على قيادة المرأة للسيارة وبعضهم هدد وهكذا هم
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****.يوجد دوله في اوروبا لايحضرني اسمها..كان التعليم فيها سيئا للغايه..حتى استعانوا بدول اخرى في الوزاره ومناصب اخرى في الدراسه فتوفقت💚
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الحل بإستقدام معلمين اجانب يعون معنى التربية والتعليم اما الموجودين حاليا كلهم خريجوا إستراحات ومقاهي ومن تكون حتى تشكك بإختيار ولي الأمر.
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تألمت يا قينان من هذه الألفاظ . هي من قاموسك ، ونزل الوزير لمستواك ، وخطابك بما تفهم . نحن المعلمون ****
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من تكون حتى تقرر بعدم صلاحيته لهذا المنصب ؟ سننتظر القرار الحازم لوقف تلك المهازل التي إتسعت دائرتها وقد يصعب رقعها.
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كلام قينان منطقي فيما ذكر ورغم أن الوزير كان يوما ما محاربا للصحونج والسرورية ولكن كبر الوزارة وتشعباتها ربما لم تترك له المجال لتنظيفها من المؤدلجين ولكن لا يليق بمسؤول كالعيسى المهاترات الإعلامية
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ليت القنيان يلقطنا بسكاته الملك ماحط العيسى الى وهو كفو
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قينان يجب ان يحاكم على الفاظه ضد الشعب اتهم البيوت كلها بان فيها دواعش قبل فتره
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العلمانيه كشرت عن انيابها
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اغلب ***قاموسهم ****فعندما يفتقدون الحجه يلجاون للتجريح او التهديد ****
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اذا الموضوع لم يتطرق..دين..سياسه..شرف..فأعتقد انها تسمى حرية رأي..انا مع قينان في ناحية التعليم لم يتغير..وفوق هذا الساعه المضافه التي تحمل عبئا للأطفال والامهات..ليس عيبا ان نستقدم وزير تعليم اجنبي💚
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هههههههه هههههههههه مسيرتي الفاشلة نعم سبق الحق الباطل اللهم أنصر كل مظلوم
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واضح انه ****
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ضعنا مابين **** يجب تدخل ولاة الامر لوقف هذا ****
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ماذا قدم الوزير! 🤗
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الرشيد ؟ الرشيد ؟ الرشيد ؟ الان صرتوا تمتدحون الوزير الرشيد رحمه الله.بعدما جننتوه وتسببتم باقالته بطريقة دراماتكيله.حيث نشر خبراقالته بالتلفزيون وهو عل المنصه يلقي خطابا في مؤتمر في الكويت
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واضح وقينان وضح الصورة!
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لماذا ياقونينة لاتظع نفسك في مواقع التي ترفع هيبة الرجال لكي لا يقال عنك ماقالة وزير التعليم ماتفعلة وتقولة هيا ***في نفسك لكي يزاح الوزير انت تريد التعليم اختلاط انت فوق ال٦٠ الا تعقل📷📷📷📷📷
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والله ان قينان تطاولة كثيرا لا يحترم مسؤول والامواطن ولاقارى ولا مجتمع كل يوم ناط فى موضوع لايخدم المصلحة كل يوم فى قناه اوجريده متناقض يرى نفسه فاهم وليس مثله احد هو الصح وغيره خطاء يجب تاديبه
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ياغمدي تقابل انت والعيسى وجها لوجه ورينا انت وياه شجاعتكم وخلونا نخلص..احنا عندنا قضايا أهم منكم
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كلام قينان واقعي بكل حرف قاله
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يجب ان يكون الوزير حذرا وإلا ينجر في مهاترات هو غني عنها فهو يمثل الدوله
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حان الآن الوقت اللي يجب علينا أن نصلح بينهم
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صراحة قينان قلب الكرزما كلامة عين العقل الي يهمنا يكتب قينان عن علاوة الكادحين وين وصلت
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****، بس عاد يرجع عزام
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والله العظيم من المفروض أيها ***قينان أنك تحترم نفس ولا تتطول على وزير وسوف تنال جزاك باْذن الله ض
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هل اصبحت المسألة شخصية؟
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