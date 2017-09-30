بالفيديو..قينان الغامدي يشن هجوماً مجدداً على “العيسى”: قاموسه عفن.. وهذا ما قاله عن ابنة وزير التعليم

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صحيفة المرصد: شن الكاتب قينان الغامدي هجومًا على وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اليوم، مؤكدًا أنه لا يصلح أن يكون وزيرا، بعد أن فقد صوابه بما كتبه في مقاله الذي نشره بالحياة : “على رسلك أخي قينان”.

وقال قينان الغامدي في مداخلة ببرنامج “إم بي سي في أسبوع”: كنت أتمنى أن لا يكشف عن القاموس العفن أمام نحو سبعة ملايين طالب وطالبة ومعلم ومعلمة وأستاذ جامعة مردفًا: مثل هذا القاموس لا يليق بوزير تعليم!.

وواصل: كلمات وزير التعليم فيها النذالة والخسة والمرض النفسي، هو في الحقيقة كشف عن ضعفه، هو لم يرد على نقاطي التي ركزت بها في المقال وتطرق الى أشياء أخرى.

وأشار الى أنه لا يعلم سر إقحام ابنته في مقاله وتغنيه بأمجاده بكلية اليمامة ومجد ابنته بقيادة السيارة، مؤكدا أن كل ذلك من دواعي تخبطه، منوها الى أن الذين قرأوا مقال الوزير قالوا عنه أنه فقد صوابه، معقبًا: وأنا أتفق معهم.

وتحدث قينان الغامدي عن مقاله، قائلًا: ليس فيه أي كلمة نابية، ويستحيل أن أنزل لهذا المستوى المنحط.

ورأى أن الوزارة تفتقد القيادة ولم يمر عليها مثل الدكتور الرشيد رحمه الله ولم يأت بعده وزير يستطيع أن يعمل شيئا لهذه الوزارة، مضيفًا: العيسى أمضى سنتين ولم يقدم شيئا.

وكانت الأزمة قد احتدمت بين “قينان” و”العيسى” منذ شرارة المقال الذي كتبه “قينان” قبل نحو ١٠ أيام وهاجم فيه المعلمين والمعلمات، ثم عاد الثلاثاء الماضي وانتقد عمل الوزير وسيرته بالوزارة ما دعا الأخير للرد عليه بمقال حمل هجوماً قوياً.

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