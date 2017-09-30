الإعلام الأمريكي يسرب تسجيلات فاضحة عن علاقة ترامب وميلانيا !
صحيفة المرصد : كشفت وسائل إعلام محلية، عن تسجيلات فاضحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن يصل إلى البيت الأبيض، تطرق فيها إلى حياته الجنسية ونظرته للنساء.
وبحسب وسائل الإعلام فإن الحديث يدور عن تسجيلات من برنامج التوك شو للمذيع هوارد ستيرن، أجراها مع ترامب ما بين سنوات 1993 إلى 2015، تناولت بعض الممارسات الفاضحة لترامب وعلاقته بزوجته ميلانيا.
وغالبا ما تناول ترامب والمذيع خلال التسجيلات، وجهات النظر في تقييم أجساد مشاهير النساء في أمريكا والعالم، وعلاقات ترامب الجنسية العديدة.
وفي إحدى المقابلات تطرق المذيع إلى سؤال ترامب هل كان يُخضع النساء للفحص من مرض الإيدز قبل أن يعاشرهن فأجابه ساخرا: “لا تنس أنني أمتلك 25% من شركة غوديير للإطارات والمطاط”
كما أشار ترامب في إحدى المقابلات، إلى أنه كان يتلمس جسد زوجته ميلانيا في الأماكن العامة، وأن أداءه في ليلته الأولى معها لم يكن جيدا ولم يسر بالشكل المطلوب.
وفي رده على سؤال حول نظرته لميلانيا، اعتبر ترامب أنها من أجمل نساء العالم، فضلا عن ذلك كان ترامب يستعرض أوجه الاختلاف بينها وبين زوجته الأولى إيفانا، التي وصف لكنتها التشيكية بأنها كانت رهيبة مقارنة مع لهجة ميلانيا.
وكان ستيرن قد رفض الإفصاح أو تسريب تلك التسجيلات القديمة لترامب خلال حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، واعتبر أن ذلك سيكون بمثابة “خيانة”.
وقالت صحيفة نيوزويك الأمريكية على موقعها الإلكتروني، إنها حصلت بشكل حصري على 16 ساعة من تسجيلات من التوك شو للمذيع هوارد ستيرن، واصفة ما تتضمنه هذه المقابلات بأنه يشكل “ثروة لعلماء النفس” ليحللوا فعلا نفسية رئيس الولايات المتحدة.
وأفادت الصحيفة بأن تسريب هذه الأشرطة تم من قبل شخص مجهول خلال هذا الشهر، وأنها تضمنت 35 مقابلة مع المذيع ستيرن.
من جهته اعتبر ترامب، أن تلك المقابلات التي أجراها مع ستيرن كانت للناس عامة، مشيرا إلى أن العامة “يحبون” مثل هذه المقابلات فهي للمتعة والتسلية بنظره.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
يهب ياترامب رايح جاي . استغفر الله العظيم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يصل الرجل الى عمر يفقد الرغبة في الحديث او مرافقة المرأة لاسباب منها البلاهة التي تغرق فيها المراة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يعني الإعلام الأمريكي مايشوف فضائحه في ربما بعض قنواته!!!!!!.. شئ عجيب.....الشئ الثاني: يحمدون الله ع هالرئيس..لأنه مخ تجاري! بيرفع أو رفع إقتصاد بلادهم.... .....السيد ترامب: دور لي زوجة عندكم.وشكرآ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مافي أحد مايعرف تاريخة لاكن الآن هو رئيس أكبر دولة ثانيا وأكبر واحد نضرب على حلبات المصارعة وماخفي اعظم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بعض السعوديين يقولون أكثر منه عن النساء وما ليقيتوا عليه إلا أنه يعتبر زوجتة أجمل نساء العالم وأنه ما أعطاها حقها كامل أول ليلة !
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
*********** هل وصلنا لهذه الدرجه عارفين فساد الغرب و عارفين من هو ترامب مايحتاج تكتبون عن حياته والعياذ بالله.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
امور شخصية حدثت قبل الفوز بالرئاسة .. اللهم انصر امريكا على كل اعدائها .. وانصرها على كل من اراد بها شر ..
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
كانت العلاقات المشبوهه مع النساء تطيح برؤساء الدول أما الآن فإن تلك العلاقات هي من تنصبهم على رأس الدولة.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الرجال صار رئيس وانتهى الموضوع ، ما تذكرون قصة بيل كلينتون مع مونيكا لوينسكي لم يحدث بسببها أي شيء رغم أن العلاقة تمت في مبنى الرئاسة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ترامب زير لكنه على تبويش
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
أضف تعليق