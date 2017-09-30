رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / الإعلام الأمريكي يسرب تسجيلات فاضحة عن علاقة ترامب وميلانيا !

الإعلام الأمريكي يسرب تسجيلات فاضحة عن علاقة ترامب وميلانيا !

الإعلام الأمريكي يسرب تسجيلات فاضحة عن علاقة ترامب وميلانيا !
حجم الخط A A A
R T 10 2٬253 1 ساعة

صحيفة المرصد : كشفت وسائل إعلام محلية، عن تسجيلات فاضحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن يصل إلى البيت الأبيض، تطرق فيها إلى حياته الجنسية ونظرته للنساء.

وبحسب وسائل الإعلام فإن الحديث يدور عن تسجيلات من برنامج التوك شو للمذيع هوارد ستيرن، أجراها مع ترامب ما بين سنوات 1993 إلى 2015، تناولت بعض الممارسات الفاضحة لترامب وعلاقته بزوجته ميلانيا.

وغالبا ما تناول ترامب والمذيع خلال التسجيلات، وجهات النظر في تقييم أجساد مشاهير النساء في أمريكا والعالم، وعلاقات ترامب الجنسية العديدة.

وفي إحدى المقابلات تطرق المذيع إلى سؤال ترامب هل كان يُخضع النساء للفحص من مرض الإيدز قبل أن يعاشرهن فأجابه ساخرا: “لا تنس أنني أمتلك 25% من شركة غوديير للإطارات والمطاط”

كما أشار ترامب في إحدى المقابلات، إلى أنه كان يتلمس جسد زوجته ميلانيا في الأماكن العامة، وأن أداءه في ليلته الأولى معها لم يكن جيدا ولم يسر بالشكل المطلوب.

وفي رده على سؤال حول نظرته لميلانيا، اعتبر ترامب أنها من أجمل نساء العالم، فضلا عن ذلك كان ترامب يستعرض أوجه الاختلاف بينها وبين زوجته الأولى إيفانا، التي وصف لكنتها التشيكية بأنها كانت رهيبة مقارنة مع لهجة ميلانيا.

وكان ستيرن قد رفض الإفصاح أو تسريب تلك التسجيلات القديمة لترامب خلال حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، واعتبر أن ذلك سيكون بمثابة “خيانة”.

وقالت صحيفة نيوزويك الأمريكية على موقعها الإلكتروني، إنها حصلت بشكل حصري على 16 ساعة من تسجيلات من التوك شو للمذيع هوارد ستيرن، واصفة ما تتضمنه هذه المقابلات بأنه يشكل “ثروة لعلماء النفس” ليحللوا فعلا نفسية رئيس الولايات المتحدة.

وأفادت الصحيفة بأن تسريب هذه الأشرطة تم من قبل شخص مجهول خلال هذا الشهر، وأنها تضمنت 35 مقابلة مع المذيع ستيرن.

من جهته اعتبر ترامب، أن تلك المقابلات التي أجراها مع ستيرن كانت للناس عامة، مشيرا إلى أن العامة “يحبون” مثل هذه المقابلات فهي للمتعة والتسلية بنظره.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية  أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت”  أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

10 -
2017-09-30 20:02:45
يهب ياترامب رايح جاي . استغفر الله العظيم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - 1111
2017-09-30 20:00:40
يصل الرجل الى عمر يفقد الرغبة في الحديث او مرافقة المرأة لاسباب منها البلاهة التي تغرق فيها المراة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - راعي غنم...
2017-09-30 19:40:05
يعني الإعلام الأمريكي مايشوف فضائحه في ربما بعض قنواته!!!!!!.. شئ عجيب.....الشئ الثاني: يحمدون الله ع هالرئيس..لأنه مخ تجاري! بيرفع أو رفع إقتصاد بلادهم.... .....السيد ترامب: دور لي زوجة عندكم.وشكرآ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - مزارع من أرض الطيبين
2017-09-30 19:32:16
مافي أحد مايعرف تاريخة لاكن الآن هو رئيس أكبر دولة ثانيا وأكبر واحد نضرب على حلبات المصارعة وماخفي اعظم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - خبير
2017-09-30 19:23:51
بعض السعوديين يقولون أكثر منه عن النساء وما ليقيتوا عليه إلا أنه يعتبر زوجتة أجمل نساء العالم وأنه ما أعطاها حقها كامل أول ليلة !
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
5 - ام خالد
2017-09-30 19:23:34
*********** هل وصلنا لهذه الدرجه عارفين فساد الغرب و عارفين من هو ترامب مايحتاج تكتبون عن حياته والعياذ بالله.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-30 19:18:04
امور شخصية حدثت قبل الفوز بالرئاسة .. اللهم انصر امريكا على كل اعدائها .. وانصرها على كل من اراد بها شر ..
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
3 - أفريقي
2017-09-30 19:16:23
كانت العلاقات المشبوهه مع النساء تطيح برؤساء الدول أما الآن فإن تلك العلاقات هي من تنصبهم على رأس الدولة.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - برمات
2017-09-30 19:14:00
الرجال صار رئيس وانتهى الموضوع ، ما تذكرون قصة بيل كلينتون مع مونيكا لوينسكي لم يحدث بسببها أي شيء رغم أن العلاقة تمت في مبنى الرئاسة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
1 - نواف بن شداد
2017-09-30 19:12:39
ترامب زير لكنه على تبويش
لا يعجبني(0) اعجبني(2)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : ابوعلي

الرجل يعترف انه غير قطري وجنسينه سعودي والقانون يمنع ازدواج الجنسيه في قطر او ال...
بواسطة : هنطش

ابشرو بي الخير وافرحو العلوم زينه ابشرو بي حساب المواطن٣٠٠٠ + كرتون موز من النوع...
بواسطة : ابعترف

ههههه الي عطتك الفلوس علشان تشتري او انك شريطي عطيتها همر بسعر غالي...
بواسطة :

يليت مجلس الشورى يهتم بموضوع السكن...
كتاب الرأي
mm

هالة الناصر

ملك البشائر الشجاع
100 1
mm

د. محمد العوين

شكرًا ملك الحزم: حسمت الأمر!
90 0
mm

سمر المقرن

العجوز والشايب!
125 0
mm

مشعل السديري

إذا فات الفوت ما ينفع الصوت
155 0
mm

عبدالرحمن الراشد

إصلاح بغداد لوقف تفكك العراق
108 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

تقاليد ضارة تترسخ في سوق العمل السعودي !؟
145 0
mm

محمد آل الشيخ

عن قيادة المرأة للسيارة أحدثكم
282 2
mm

د. سعود المصيبيح

التلاحم الشعبي هوية سعودية
183 1
mm

مشعل السديري

الشاعر الخالد
236 1
mm

عبدالرحمن الراشد

أكثر من قيادة السيارة
417 2
كتاب الرياضة
mm

صالح الهويريني

دعم آل الشيخ للهلال
369 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

الرخصة الآسيوية تكشف إفلاس الإدارة النصراوية
289 0
mm

وليد الفراج

عام إنعاش الكرة السعودية.. باقي الهلال
376 7
mm

أحمد الشمراني

رأس الفتنة في قطر
364 2
mm

أحمد الشمراني

شنق إيراني يشجع الهلال
891 17
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
660 18
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
139 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
346 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
647 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
567 0
الاخبار الدولية
الإعلام الأمريكي يسرب تسجيلات فاضحة عن علاقة ترامب وميلانيا !

الإعلام الأمريكي يسرب تسجيلات فاضحة عن علاقة ترامب وميلانيا !

 R T 10 2٬253 1 ساعة
رغم أنهم يشكلون وحدهم ربع مواطني قطر.. بالفيديو:شيخ بني هاجر يكشف سبب سحب “تميم” لجنسيته

رغم أنهم يشكلون وحدهم ربع مواطني قطر.. بالفيديو:شيخ بني هاجر يكشف سبب سحب “تميم” لجنسيته

 المرصد 27 4٬479 4 ساعات
الكشف عن أول “صورة” لقاتل المعارضة السورية عروبة وابنتها بعد القبض عليه في تركيا

الكشف عن أول “صورة” لقاتل المعارضة السورية عروبة وابنتها بعد القبض عليه في تركيا

 المرصد 20 8٬282 7 ساعات
شاهد..عراك بالصحون والكراسي في مؤتمر حزبي بالمغرب

شاهد..عراك بالصحون والكراسي في مؤتمر حزبي بالمغرب

 وكالات 8 1٬395 9 ساعات
المرصد الرياضي
“منتخب البيرو” يثير ضجة كبيرة بعد استدعاء “أسامة بن لادن” للعب بين صفوفه !

“منتخب البيرو” يثير ضجة كبيرة بعد استدعاء “أسامة بن لادن” للعب بين صفوفه !

 المرصد 0 83 5 دقائق
النصر يعلن إصابة الأسطا بكسر في الجمجمة …شاهد: لحظة الاحتكاك العنيف مع لاعب الشباب”محمد بن يطو” !

النصر يعلن إصابة الأسطا بكسر في الجمجمة …شاهد: لحظة الاحتكاك العنيف مع لاعب الشباب”محمد بن يطو” !

 المرصد 22 6٬703 14 ساعة
الأمير فيصل: يقدم “مبلغ ضخم” لنادي النصر لتجاوز أزمته المالية.. وهذا ما طالب به أعضاء الشرف

الأمير فيصل: يقدم “مبلغ ضخم” لنادي النصر لتجاوز أزمته المالية.. وهذا ما طالب به أعضاء الشرف

 المرصد 28 4٬555 19 ساعة
بالفيديو : النصر يهزم الشباب بهدف وحيد

بالفيديو : النصر يهزم الشباب بهدف وحيد

 المرصد 36 2٬492 22 ساعة
اخبار فنية
بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

 المرصد 32 4٬983 15 ساعة
شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

 المرصد 50 11٬610 15 ساعة
أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشار

أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشار

 المرصد 69 8٬454 يوم واحد
بالفيديو : فنانة كويتية تفضح زوجها وتعلن طلاقها بعد اكتشاف زواجه من أخرى وتحذر النساء منه

بالفيديو : فنانة كويتية تفضح زوجها وتعلن طلاقها بعد اكتشاف زواجه من أخرى وتحذر النساء منه

 المرصد 85 16٬909 يومين
اخبار منوعة
مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

 المرصد 33 5٬007 2 ساعتين
شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

 المرصد 13 4٬877 16 ساعة
شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!

شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!

 المرصد 11 4٬589 21 ساعة
ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟

ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟

 المرصد 49 17٬723 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد ردة فعل أهل “مدان” بعد تنازل مواطن عن قاتل ابنه في رفحاء

بالفيديو .. شاهد ردة فعل أهل “مدان” بعد تنازل مواطن عن قاتل ابنه في رفحاء

 المرصد 9 3٬570 17 ساعة
بالفيديو ..شاهد نهاية مفحط في القويعية!

بالفيديو ..شاهد نهاية مفحط في القويعية!

 المرصد 26 5٬922 17 ساعة
شاهد .. المذيعة ريما عبدالله تستقبل قرار قيادة المرأة للسيارة بالزغاريد

شاهد .. المذيعة ريما عبدالله تستقبل قرار قيادة المرأة للسيارة بالزغاريد

 المرصد 40 3٬544 18 ساعة
شاهد .. أول سعودي يهدي زوجته سيارة “همر” بعد السماح للمرأة بالقيادة

شاهد .. أول سعودي يهدي زوجته سيارة “همر” بعد السماح للمرأة بالقيادة

 المرصد 196 10٬542 14 ساعة
اخبار ثقافية
علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

 سكاي نيوز 21 1٬710 يوم واحد
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 72 4٬851 6 أيام
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬826 7 أيام
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 5٬187 أسبوع واحد
اخبار صحية
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

 المرصد 39 21٬260 3 أيام
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬341 6 أيام
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬859 أسبوع واحد
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 15٬119 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

 روسيا اليوم 10 3٬497 يوم واحد
ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

 المرصد 12 1٬770 يومين
تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

 المرصد 15 3٬956 3 أيام
صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

 واس 12 2٬503 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

 واس 6 4٬176 يومين
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 10٬236 6 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬283 أسبوع واحد
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬716 أسبوع واحد
الاخيرة
فيديو: يهودي متطرف يستخدم بطانية لمنع عرض فيلم داخل طائرة … شاهد.. ردة فعل الركاب!

فيديو: يهودي متطرف يستخدم بطانية لمنع عرض فيلم داخل طائرة … شاهد.. ردة فعل الركاب!

 المرصد 46 4٬716 18 ساعة
إعلان غريب لعرض منزل للبيع في مصر يثير الجدل.. شاهد..ماذا كتب صاحبه على الحائط !

إعلان غريب لعرض منزل للبيع في مصر يثير الجدل.. شاهد..ماذا كتب صاحبه على الحائط !

 المرصد 55 14٬617 يوم واحد
خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوك

خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوك

 المرصد 30 6٬018 يومين
مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً

مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً

 المرصد 79 3٬977 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

 المرصد 216 2٬385 10 ساعات