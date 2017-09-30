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“حساب المواطن” يكشف حقيقة صرف 3 آلاف ريال لكل مستفيد
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة لخطاب يوصي بصرف مبلغ 3 آلاف ريال لكل مستفيد .
من جانبه نفى برنامج حساب المواطن خطاب أمر الصرف المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، مؤكدًا أنه لم يتم حتى الآن إقرار السياسات أو قيمة الاستحقاق .
وأوضح البرنامج عبر حساب خدمة العملاء على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : حتى الآن لم يتم الإعلان عن السياسات أو قيمة الاستحقاق وفِي حال اقرارها سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسميه والحساب الرسمي.
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حتى الان لم يتم الإعلان عن السياسات او قيمه الاستحقاق وفِي حال اقرارها سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسميه والحساب الرسمي
— خدمة العملاء (@Citizen_care) ٣٠ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
37 - مواطن غلببببببان2017-09-30 20:17:15
28👍
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36 - هنطش2017-09-30 20:14:45
ابشرو بي الخير وافرحو العلوم زينه ابشرو بي حساب المواطن٣٠٠٠ + كرتون موز من النوع الفاخر
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35 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-30 20:14:03
انا ماحتاج عندي غنيمات اسرحها مع الصباح وأضويها مع الغروب ، ربي يخليلي غنيماتي أكول منها وأشرب حليبها .
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34 - سعودي2017-09-30 20:12:49
حسا ب الموا طن حقوق المراءة مع الا مر سا م بقيا دة السيا رة صرف سيا را ت لمن لا تمتلك سيا رة والمشا ركة في موا كب اليوم الوطنى القا دم
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33 - الهمداني2017-09-30 20:12:38
الله ماشفناه بالعقل عرفناه
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32 - الهمداني2017-09-30 20:11:04
اذا قلنا 20 مليون مواطن و 20 مليون وافد يعني انتوا تبون الدولة تدفع لكل اسرة 3000 ريال بمعدل 8 مليون اسرة تقريبي انتوا ليش ماتحمدون ربكم على النعمة والخير اللي انتوا فيه والامن والامان تبون بعد 3000؟؟
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31 - بنت السعوديه2017-09-30 20:10:39
اهم شي ماتصير مثل حويفز والله أني عزفته من كثر الخصميات
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30 - مواطن غيور2017-09-30 20:07:20
هاذي اماني لاتحلمون كثير وتغطوا زين يانمتوا
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29 - مواطن غيور2017-09-30 20:06:23
هاذي اماني لاتحلمون كثير وتغطوا زين يانمتوا
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28 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-30 20:03:41
حساب المواطن مثل السراب تشوفه من بعيد مويه وإذا اقتربت منه تشوفه طار .
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27 - الهمداني2017-09-30 20:03:16
20 - برق _ الحرم< ((لابد ان يغطي حساب المواطن ..اعباء رفع الاعانات والوقود والضرائب وتخصيص الخدمات العامة)) {المواطن والمقيم كلهم يدفعون لغلاء المعيشة وكلهم يخدمون الوطن فهل لهم نصيب؟ يالجميع يابلا}
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26 - خالد2017-09-30 20:01:35
والله إذا بترتفع الأسعار من محروقات وكهرباء والقيمة المضافه وووو ،، ماراح تسوي شئ ال 3000 رجعو كل شئ مثل ماكان عام 2005 وكثر الف خيركم ولا نبي شئ
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25 - قلم الحقيقه2017-09-30 19:55:53
خلهم يحلمون حتي بلحم حسدينهم
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24 - سامي عنان2017-09-30 19:50:44
ما راح تزيد عن ألف ريال 😂😂
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23 -2017-09-30 19:50:01
وكل سنة يكرر نفس العبارة اذا شاف ابنه تعب ومل في الاخير صار الولد اذا تعب ومل طلب من ابوه ان يقول له سالفة الثوير
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22 - تعليق 92017-09-30 19:49:52
يمني وليس مواطن
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21 - ظامي اليل2017-09-30 19:49:32
حساب...المواطن...اول مره ..اسمع فيه..وش يعني هذا؟.
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( عدد التعليقات 29,412 )20 - برق _ الحرم
((((((لابد ان يغطي حساب المواطن ........اعباء رفع الاعانات والوقود والضرائب وتخصيص الخدمات العامة))))))
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19 -2017-09-30 19:47:25
الاسكان وحساب المواطن مثل سالفة الثوير(فلاح مع بنه يشتغل بالزراعة على السواني ومن ضمنها ثور وكان الاب اذا شاف الابن تعب ومل قال له اذا انتهينا من حصد المحصول بعنا الثوير وزوجناك وكل سنة يكرر نفس العبا
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18 - خالد2017-09-30 19:43:13
بلكن صحيح 3000 وهم مولمين السكين والصاطور امسك لي وقطع لك لين يبقى 500 ويعطونها لحساب المواطن سبحان الله مدري كيف جت على ذكرا 30000 ثلاثين الف عسكري وهمي تصرف رواتبهم وبدلاتهم لحساب اشخاص 1؟؟ 2؟؟ 3؟؟؟
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17 - الهمداني2017-09-30 19:42:48
13 - يوسف السليمان,, الهمداني تتكلم لأنك موظف وعندك سياره غيرنا مالقى وظيفه ولا سياره {{ابشرك يايوسف الوظائف كثير والحمدلله الشركات والمصانع والدوائر كلها ترحب بالشباب الطموح بس تحتاج منك شوية حركة}}
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16 - خليف2017-09-30 19:42:09
خراط في خراط في هلس وصرفيات من ابو ريالين وللاسف صارت هي الى تمشينا هاليومين
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15 - مواطن ولكن ،،،2017-09-30 19:40:00
واخرتها بيصرفون 70 لكل شخص
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14 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-09-30 19:34:50
unhappiness يعني تعاسه
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13 - يوسف السليمان2017-09-30 19:34:46
الهمداني تتكلم لأنك موظف وعندك سياره غيرنا مالقى وظيفه ولا سياره
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12 - 🌍Google🌍2017-09-30 19:33:03
تعليق 7 مت بغيضك مت قهرا 😂😂😂😂😂
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11 - انتوا مصدقين فيه حساب مواطن ( الشعب مقسم 42017-09-30 19:31:30
اقسم طبقة تحت خط الفقر والطبقة الثانية فوق خط الفقر موظفين قطاع خاص وموظفين حكومة والطبقة الثالثة عايشين على فيز الوافدين وقروض من البنوك وهذي الطبقة شبعانة بالتستر والطبقة الرابعة التجار والهوامير
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10 - AG2017-09-30 19:30:59
شوف وجه العنز واحلب لبن
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9 - الهمداني2017-09-30 19:28:42
الحمدلله الشعب بنعمة وخير ولا هو محتاج لهذا والله يديم علينا الامن والامان
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8 - -2017-09-30 19:26:02
عطوها صوره له
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7 - ابو بدر2017-09-30 19:24:05
حتى لو الف ريال كثيره جدا ،، الشعب في خير كثير والحكومه ماقصرت علينا شيء
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6 - ابوفهد2017-09-30 19:23:08
اما 3 الاف تحلم
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5 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-30 19:22:14
ومتى بيتم إقرارها إذا حجة **** ؟
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( عدد التعليقات 15,952 )4 - بيتر
ابقاء السلع والفواتير على السابق ولا نبى شى ايوه صندوق التنميه راجعته للان ماصرف شى من خمسه اشهر ايش الوضع لمن صدر الموافقه عليه شطحت
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3 - ضحكت منها الأمم2017-09-30 19:20:49
الله من التعقيدات المشكله تحط خدمه وتحط عواق زي الاسكان وما يستفيد إلا القليل
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2 - لاحول ولاقوة الا بالله2017-09-30 19:20:16
اكثروا من قول : لاحول ولاقوة الا بالله ،، فانها كنز من كنوز الجنه
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1 - ليبرالي يحب العلمانية2017-09-30 19:20:01
نتمنى ان يكون حقيقة هذا الخطاب .. فهناك من يستحق من ابناء هذا الوطن ..
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بواسطة : مواطن غلببببببان
28👍...
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