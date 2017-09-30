“حساب المواطن” يكشف حقيقة صرف 3 آلاف ريال لكل مستفيد

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة لخطاب يوصي بصرف مبلغ 3 آلاف ريال لكل مستفيد .

من جانبه نفى برنامج حساب المواطن خطاب أمر الصرف المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، مؤكدًا أنه لم يتم حتى الآن إقرار السياسات أو قيمة الاستحقاق .

وأوضح البرنامج عبر حساب خدمة العملاء على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : حتى الآن لم يتم الإعلان عن السياسات أو قيمة الاستحقاق وفِي حال اقرارها سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسميه والحساب الرسمي.

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