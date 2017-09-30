رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / “حساب المواطن” يكشف حقيقة صرف 3 آلاف ريال لكل مستفيد

“حساب المواطن” يكشف حقيقة صرف 3 آلاف ريال لكل مستفيد

“حساب المواطن” يكشف حقيقة صرف 3 آلاف ريال لكل مستفيد
حجم الخط A A A
المرصد 37 4٬159 1 ساعة

صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة لخطاب يوصي بصرف مبلغ 3 آلاف ريال لكل مستفيد .

من جانبه نفى برنامج حساب المواطن خطاب أمر الصرف المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، مؤكدًا أنه لم يتم حتى الآن إقرار السياسات أو قيمة الاستحقاق .

وأوضح البرنامج عبر حساب خدمة العملاء على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : حتى الآن لم يتم الإعلان عن السياسات أو قيمة الاستحقاق وفِي حال اقرارها سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسميه والحساب الرسمي.

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

37 - مواطن غلببببببان
2017-09-30 20:17:15
28👍
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - هنطش
2017-09-30 20:14:45
ابشرو بي الخير وافرحو العلوم زينه ابشرو بي حساب المواطن٣٠٠٠ + كرتون موز من النوع الفاخر
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
35 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-30 20:14:03
انا ماحتاج عندي غنيمات اسرحها مع الصباح وأضويها مع الغروب ، ربي يخليلي غنيماتي أكول منها وأشرب حليبها .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - سعودي
2017-09-30 20:12:49
حسا ب الموا طن حقوق المراءة مع الا مر سا م بقيا دة السيا رة صرف سيا را ت لمن لا تمتلك سيا رة والمشا ركة في موا كب اليوم الوطنى القا دم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - الهمداني
2017-09-30 20:12:38
الله ماشفناه بالعقل عرفناه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
32 - الهمداني
2017-09-30 20:11:04
اذا قلنا 20 مليون مواطن و 20 مليون وافد يعني انتوا تبون الدولة تدفع لكل اسرة 3000 ريال بمعدل 8 مليون اسرة تقريبي انتوا ليش ماتحمدون ربكم على النعمة والخير اللي انتوا فيه والامن والامان تبون بعد 3000؟؟
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
31 - بنت السعوديه
2017-09-30 20:10:39
اهم شي ماتصير مثل حويفز والله أني عزفته من كثر الخصميات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 - مواطن غيور
2017-09-30 20:07:20
هاذي اماني لاتحلمون كثير وتغطوا زين يانمتوا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
29 - مواطن غيور
2017-09-30 20:06:23
هاذي اماني لاتحلمون كثير وتغطوا زين يانمتوا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-30 20:03:41
حساب المواطن مثل السراب تشوفه من بعيد مويه وإذا اقتربت منه تشوفه طار .
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
27 - الهمداني
2017-09-30 20:03:16
20 - برق _ الحرم< ((لابد ان يغطي حساب المواطن ..اعباء رفع الاعانات والوقود والضرائب وتخصيص الخدمات العامة)) {المواطن والمقيم كلهم يدفعون لغلاء المعيشة وكلهم يخدمون الوطن فهل لهم نصيب؟ يالجميع يابلا}
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
26 - خالد
2017-09-30 20:01:35
والله إذا بترتفع الأسعار من محروقات وكهرباء والقيمة المضافه وووو ،، ماراح تسوي شئ ال 3000 رجعو كل شئ مثل ماكان عام 2005 وكثر الف خيركم ولا نبي شئ
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
25 - قلم الحقيقه
2017-09-30 19:55:53
خلهم يحلمون حتي بلحم حسدينهم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
24 - سامي عنان
2017-09-30 19:50:44
ما راح تزيد عن ألف ريال 😂😂
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
23 -
2017-09-30 19:50:01
وكل سنة يكرر نفس العبارة اذا شاف ابنه تعب ومل في الاخير صار الولد اذا تعب ومل طلب من ابوه ان يقول له سالفة الثوير
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
22 - تعليق 9
2017-09-30 19:49:52
يمني وليس مواطن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - ظامي اليل
2017-09-30 19:49:32
حساب...المواطن...اول مره ..اسمع فيه..وش يعني هذا؟.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 29,412 )
20 - برق _ الحرم
2017-09-30 19:48:14
((((((لابد ان يغطي حساب المواطن ........اعباء رفع الاعانات والوقود والضرائب وتخصيص الخدمات العامة))))))
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
19 -
2017-09-30 19:47:25
الاسكان وحساب المواطن مثل سالفة الثوير(فلاح مع بنه يشتغل بالزراعة على السواني ومن ضمنها ثور وكان الاب اذا شاف الابن تعب ومل قال له اذا انتهينا من حصد المحصول بعنا الثوير وزوجناك وكل سنة يكرر نفس العبا
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
18 - خالد
2017-09-30 19:43:13
بلكن صحيح 3000 وهم مولمين السكين والصاطور امسك لي وقطع لك لين يبقى 500 ويعطونها لحساب المواطن سبحان الله مدري كيف جت على ذكرا 30000 ثلاثين الف عسكري وهمي تصرف رواتبهم وبدلاتهم لحساب اشخاص 1؟؟ 2؟؟ 3؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
17 - الهمداني
2017-09-30 19:42:48
13 - يوسف السليمان,, الهمداني تتكلم لأنك موظف وعندك سياره غيرنا مالقى وظيفه ولا سياره {{ابشرك يايوسف الوظائف كثير والحمدلله الشركات والمصانع والدوائر كلها ترحب بالشباب الطموح بس تحتاج منك شوية حركة}}
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
16 - خليف
2017-09-30 19:42:09
خراط في خراط في هلس وصرفيات من ابو ريالين وللاسف صارت هي الى تمشينا هاليومين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - مواطن ولكن ،،،
2017-09-30 19:40:00
واخرتها بيصرفون 70 لكل شخص
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-30 19:34:50
unhappiness يعني تعاسه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
13 - يوسف السليمان
2017-09-30 19:34:46
الهمداني تتكلم لأنك موظف وعندك سياره غيرنا مالقى وظيفه ولا سياره
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
12 - 🌍Google🌍
2017-09-30 19:33:03
تعليق 7 مت بغيضك مت قهرا 😂😂😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - انتوا مصدقين فيه حساب مواطن ( الشعب مقسم 4
2017-09-30 19:31:30
اقسم طبقة تحت خط الفقر والطبقة الثانية فوق خط الفقر موظفين قطاع خاص وموظفين حكومة والطبقة الثالثة عايشين على فيز الوافدين وقروض من البنوك وهذي الطبقة شبعانة بالتستر والطبقة الرابعة التجار والهوامير
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 - AG
2017-09-30 19:30:59
شوف وجه العنز واحلب لبن
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
9 - الهمداني
2017-09-30 19:28:42
الحمدلله الشعب بنعمة وخير ولا هو محتاج لهذا والله يديم علينا الامن والامان
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
8 - -
2017-09-30 19:26:02
عطوها صوره له
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - ابو بدر
2017-09-30 19:24:05
حتى لو الف ريال كثيره جدا ،، الشعب في خير كثير والحكومه ماقصرت علينا شيء
لا يعجبني(9) اعجبني(0)
6 - ابوفهد
2017-09-30 19:23:08
اما 3 الاف تحلم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-30 19:22:14
ومتى بيتم إقرارها إذا حجة **** ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 15,952 )
4 - بيتر
2017-09-30 19:21:02
ابقاء السلع والفواتير على السابق ولا نبى شى ايوه صندوق التنميه راجعته للان ماصرف شى من خمسه اشهر ايش الوضع لمن صدر الموافقه عليه شطحت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - ضحكت منها الأمم
2017-09-30 19:20:49
الله من التعقيدات المشكله تحط خدمه وتحط عواق زي الاسكان وما يستفيد إلا القليل
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
2 - لاحول ولاقوة الا بالله
2017-09-30 19:20:16
اكثروا من قول : لاحول ولاقوة الا بالله ،، فانها كنز من كنوز الجنه
لا يعجبني(3) اعجبني(7)
1 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-30 19:20:01
نتمنى ان يكون حقيقة هذا الخطاب .. فهناك من يستحق من ابناء هذا الوطن ..
لا يعجبني(1) اعجبني(3)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :

ايه هين تبطون عظم قينان والصحفي ال الشيخ الخ من ال كتبه الصحفيون علم في رأسه نار...
بواسطة : مواطن غلببببببان

28👍...
بواسطة : ابوعلي

الرجل يعترف انه غير قطري وجنسينه سعودي والقانون يمنع ازدواج الجنسيه في قطر او ال...
بواسطة : هنطش

ابشرو بي الخير وافرحو العلوم زينه ابشرو بي حساب المواطن٣٠٠٠ + كرتون موز من النوع...
كتاب الرأي
mm

هالة الناصر

ملك البشائر الشجاع
100 1
mm

د. محمد العوين

شكرًا ملك الحزم: حسمت الأمر!
90 0
mm

سمر المقرن

العجوز والشايب!
125 0
mm

مشعل السديري

إذا فات الفوت ما ينفع الصوت
155 0
mm

عبدالرحمن الراشد

إصلاح بغداد لوقف تفكك العراق
108 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

تقاليد ضارة تترسخ في سوق العمل السعودي !؟
145 0
mm

محمد آل الشيخ

عن قيادة المرأة للسيارة أحدثكم
282 2
mm

د. سعود المصيبيح

التلاحم الشعبي هوية سعودية
183 1
mm

مشعل السديري

الشاعر الخالد
236 1
mm

عبدالرحمن الراشد

أكثر من قيادة السيارة
417 2
كتاب الرياضة
mm

صالح الهويريني

دعم آل الشيخ للهلال
369 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

الرخصة الآسيوية تكشف إفلاس الإدارة النصراوية
289 0
mm

وليد الفراج

عام إنعاش الكرة السعودية.. باقي الهلال
376 7
mm

أحمد الشمراني

رأس الفتنة في قطر
364 2
mm

أحمد الشمراني

شنق إيراني يشجع الهلال
891 17
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
660 18
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
139 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
346 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
647 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
567 0
الاخبار الدولية
الإعلام الأمريكي يسرب تسجيلات فاضحة عن علاقة ترامب وميلانيا !

الإعلام الأمريكي يسرب تسجيلات فاضحة عن علاقة ترامب وميلانيا !

 R T 10 2٬255 1 ساعة
رغم أنهم يشكلون وحدهم ربع مواطني قطر.. بالفيديو:شيخ بني هاجر يكشف سبب سحب “تميم” لجنسيته

رغم أنهم يشكلون وحدهم ربع مواطني قطر.. بالفيديو:شيخ بني هاجر يكشف سبب سحب “تميم” لجنسيته

 المرصد 27 4٬483 4 ساعات
الكشف عن أول “صورة” لقاتل المعارضة السورية عروبة وابنتها بعد القبض عليه في تركيا

الكشف عن أول “صورة” لقاتل المعارضة السورية عروبة وابنتها بعد القبض عليه في تركيا

 المرصد 20 8٬282 7 ساعات
شاهد..عراك بالصحون والكراسي في مؤتمر حزبي بالمغرب

شاهد..عراك بالصحون والكراسي في مؤتمر حزبي بالمغرب

 وكالات 8 1٬395 9 ساعات
المرصد الرياضي
“منتخب البيرو” يثير ضجة كبيرة بعد استدعاء “أسامة بن لادن” للعب بين صفوفه !

“منتخب البيرو” يثير ضجة كبيرة بعد استدعاء “أسامة بن لادن” للعب بين صفوفه !

 المرصد 0 86 5 دقائق
النصر يعلن إصابة الأسطا بكسر في الجمجمة …شاهد: لحظة الاحتكاك العنيف مع لاعب الشباب”محمد بن يطو” !

النصر يعلن إصابة الأسطا بكسر في الجمجمة …شاهد: لحظة الاحتكاك العنيف مع لاعب الشباب”محمد بن يطو” !

 المرصد 22 6٬703 14 ساعة
الأمير فيصل: يقدم “مبلغ ضخم” لنادي النصر لتجاوز أزمته المالية.. وهذا ما طالب به أعضاء الشرف

الأمير فيصل: يقدم “مبلغ ضخم” لنادي النصر لتجاوز أزمته المالية.. وهذا ما طالب به أعضاء الشرف

 المرصد 28 4٬555 19 ساعة
بالفيديو : النصر يهزم الشباب بهدف وحيد

بالفيديو : النصر يهزم الشباب بهدف وحيد

 المرصد 36 2٬492 22 ساعة
اخبار فنية
بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

 المرصد 32 4٬983 15 ساعة
شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

 المرصد 50 11٬610 15 ساعة
أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشار

أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشار

 المرصد 69 8٬454 يوم واحد
بالفيديو : فنانة كويتية تفضح زوجها وتعلن طلاقها بعد اكتشاف زواجه من أخرى وتحذر النساء منه

بالفيديو : فنانة كويتية تفضح زوجها وتعلن طلاقها بعد اكتشاف زواجه من أخرى وتحذر النساء منه

 المرصد 85 16٬909 يومين
اخبار منوعة
مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

 المرصد 33 5٬012 2 ساعتين
شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

 المرصد 13 4٬877 16 ساعة
شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!

شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!

 المرصد 11 4٬589 21 ساعة
ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟

ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟

 المرصد 49 17٬723 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد ردة فعل أهل “مدان” بعد تنازل مواطن عن قاتل ابنه في رفحاء

بالفيديو .. شاهد ردة فعل أهل “مدان” بعد تنازل مواطن عن قاتل ابنه في رفحاء

 المرصد 9 3٬570 17 ساعة
بالفيديو ..شاهد نهاية مفحط في القويعية!

بالفيديو ..شاهد نهاية مفحط في القويعية!

 المرصد 26 5٬922 17 ساعة
شاهد .. المذيعة ريما عبدالله تستقبل قرار قيادة المرأة للسيارة بالزغاريد

شاهد .. المذيعة ريما عبدالله تستقبل قرار قيادة المرأة للسيارة بالزغاريد

 المرصد 40 3٬544 18 ساعة
شاهد .. أول سعودي يهدي زوجته سيارة “همر” بعد السماح للمرأة بالقيادة

شاهد .. أول سعودي يهدي زوجته سيارة “همر” بعد السماح للمرأة بالقيادة

 المرصد 196 10٬542 14 ساعة
اخبار ثقافية
علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

 سكاي نيوز 21 1٬710 يوم واحد
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 72 4٬851 6 أيام
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬826 7 أيام
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 5٬187 أسبوع واحد
اخبار صحية
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

 المرصد 39 21٬260 3 أيام
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬341 6 أيام
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬859 أسبوع واحد
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 15٬119 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

 روسيا اليوم 10 3٬497 يوم واحد
ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

 المرصد 12 1٬770 يومين
تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

 المرصد 15 3٬956 3 أيام
صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

 واس 12 2٬503 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

 واس 6 4٬176 يومين
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 10٬236 6 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬283 أسبوع واحد
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬716 أسبوع واحد
الاخيرة
فيديو: يهودي متطرف يستخدم بطانية لمنع عرض فيلم داخل طائرة … شاهد.. ردة فعل الركاب!

فيديو: يهودي متطرف يستخدم بطانية لمنع عرض فيلم داخل طائرة … شاهد.. ردة فعل الركاب!

 المرصد 46 4٬716 18 ساعة
إعلان غريب لعرض منزل للبيع في مصر يثير الجدل.. شاهد..ماذا كتب صاحبه على الحائط !

إعلان غريب لعرض منزل للبيع في مصر يثير الجدل.. شاهد..ماذا كتب صاحبه على الحائط !

 المرصد 55 14٬617 يوم واحد
خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوك

خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوك

 المرصد 30 6٬018 يومين
مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً

مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً

 المرصد 79 3٬977 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

 المرصد 216 2٬385 10 ساعات